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Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. Oggi in campo anche Musetti, Sinner ed il doppio Paolini-Errani e Darderi (LIVE)
26/04/2026 08:22 8 commenti
Manolo Santana Stadium – dalle 11:00
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S. Cirstea 🇷🇴 vs C. Gauff 🇺🇸
Il match deve ancora iniziare
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A seguire: T. Griekspoor 🇳🇱 vs L. Musetti 🇮🇹
Il match deve ancora iniziare
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Non prima delle 16:00 J. Sinner 🇮🇹 vs E. Moller 🇩🇰
Il match deve ancora iniziare
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Non prima delle 20:00 : Q. Zheng 🇨🇳 vs E. Rybakina 🇰🇿
Il match deve ancora iniziare
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A seguire: J. Fonseca 🇧🇷 vs R. Jodar 🇪🇸
Il match deve ancora iniziare
Arantxa Sanchez Stadium – dalle 11:00
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J. Lehecka 🇨🇿 vs A. Michelsen
Il match deve ancora iniziare
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Non prima delle 13:00 : E. Mertens 🇧🇪 vs K. Pliskova 🇨🇿
Il match deve ancora iniziare
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A seguire: J. Pegula 🇺🇸 vs M. Kostyuk 🇺🇦
Il match deve ancora iniziare
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Non prima delle 19:00 : V. Kopriva 🇨🇿 vs A. Rinderknech 🇫🇷
Il match deve ancora iniziare
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Non prima delle 21:30 : A. Potapova 🇷🇺 vs J. Ostapenko 🇱🇻
Il match deve ancora iniziare
Stadium 3 – dalle 11:00
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K. Siniakova 🇨🇿 vs C. McNally 🇺🇸
Il match deve ancora iniziare
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A seguire: L. Noskova 🇨🇿 vs L. Samsonova 🇷🇺
WTA Madrid 1000Linda Noskova [13]00Liudmila Samsonova [20]00Vincitore: NoskovaServizioSvolgimentoSet 1Tiebreak0-0
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A seguire: A. Fils 🇫🇷 vs E. Nava 🇺🇸
Il match deve ancora iniziare
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Non prima delle 17:30: C. Norrie 🇬🇧 vs T. Tirante 🇦🇷
Il match deve ancora iniziare
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A seguire: T. Arribage 🇫🇷 / A. Olivetti 🇫🇷 vs P. Carreno Busta 🇪🇸 / I. Cervantes 🇪🇸
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Court 4 – dalle 11:00
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S. Sierra 🇦🇷 vs Z. Sonmez 🇹🇷
Il match deve ancora iniziare
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A seguire: D. Prizmic 🇭🇷 vs T. Etcheverry 🇦🇷
Il match deve ancora iniziare
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Non prima delle 14:30: M. Melo 🇧🇷 / A. Zverev 🇩🇪 vs L. Darderi 🇮🇹 / S. Tsitsipas 🇬🇷
Il match deve ancora iniziare
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A seguire: F. Cerundolo 🇦🇷 / T. Etcheverry 🇦🇷 vs F. Cabral 🇵🇹 / J. Salisbury 🇬🇧
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Court 5 – dalle 11:00
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M. Granollers 🇪🇸 / H. Zeballos 🇦🇷 vs R. Arneodo 🇲🇨 / V. Vacherot 🇲🇨
Il match deve ancora iniziare
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Non prima delle 13:00: (1) Errani / (1) Paolini vs Siegemund / Zvonareva
Il match deve ancora iniziare
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A seguire: U. Eikeri 🇳🇴 / Q. Gleason 🇺🇸 vs C. Gauff 🇺🇸 / R. Montgomery 🇺🇸
Il match deve ancora iniziare
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A seguire: A. Krunic 🇷🇸 / K. Mladenovic 🇫🇷 vs M. Bouzkova 🇨🇿 / L. Noskova 🇨🇿
Il match deve ancora iniziare
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A seguire: A. Sutjiadi 🇮🇩 / J. Tjen 🇮🇩 vs C. Bucsa 🇪🇸 / N. Melichar-Martinez 🇺🇸
Il match deve ancora iniziare
Court 6 – dalle 11:00
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M. Arevalo 🇸🇻 / M. Pavic 🇭🇷 vs T. Paul 🇺🇸 / E. Quinn 🇺🇸
Il match deve ancora iniziare
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A seguire: A. Tabilo 🇨🇱 / L. Tien 🇺🇸 vs H. Heliovaara 🇫🇮 / H. Patten 🇬🇧
Il match deve ancora iniziare
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Non prima delle 14:30: A. Bublik 🇰🇿 / M. Polmans 🇦🇺 vs O. Luz 🇧🇷 / R. Matos 🇧🇷
Il match deve ancora iniziare
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A seguire: K. Krawietz 🇩🇪 / T. Puetz 🇩🇪 vs T. Griekspoor 🇳🇱 / B. Nakashima 🇺🇸
Il match deve ancora iniziare
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A seguire: Y. Bhambri 🇮🇳 / M. Venus 🇳🇿 vs A. Erler 🇦🇹 / L. Miedler 🇦🇹
Il match deve ancora iniziare
TAG: Masters 1000 Madrid, Masters 1000 Madrid 2026, WTA 1000 Madrid, WTA 1000 Madrid 2026
8 commenti
Quando si parla di emarginati che si sfogano sui social. Emarginati non vuole essere dispregiativo. Ci sono e ci sono sempre stati e sempre ci saranno. Hanno nei social la fortuna di farsi sentire
@ Gaz (#4600640)
Ti commenti da solo ormai
Più si va avanti nei tornei, più gli italiani ci lasciano le penne, più riemerge il doppio sulla bilancia.
Infatti sul mio phone ho un’applicazione che mi segnala istantaneamente l’eliminazione di un italiano/a con la risata della Errani.
Dopo il quarto giorno consecutivo finito con segno + sul fronte pronostici oggi ci diamo alla pazzia con tutti e 8 i match.
Più farò delle considerazioni e valutazioni più dettagliate che mi portano a queste scelte,ora non ho tempo.
Zheng
Gauff
Siniakova
Potapova
Noskova
Kostyuk
Sonmez
Mertens
Io credo che in caso di giornata molto favorevole distaccherei molta gente ,a quel punto la corsa per la beatificazione rimarrebbe una corsa a due tra il Gaz e il signor Donald.
@ Molto Pollo (#4600634)
Ahahahah Mito
Vi risparmio il commento sbrodolo di Gaz copiandovelo qua sotto:
– Intro: 10.000 caratteri per dire “Giornata interessante, i nomi da seguire sono [inserire tutti i nomi delle giocatrici impegnate].
– Autoelogio sulla mia supposta competenza
– Sbrodolo su quanto i commenti su Sinner nascondano la mia supposta competenza
– Io non dico mai su cosa scommetto e comunque non scommetto mai ma OGGI, SOLO PER OGGI vi dico per chi scommetto cosi’ potete capire che sono competente
– 5 pronostici di cui 2 superfavorite e 3 che perderanno
– Conclusione: 10.000 caratteri per dire ‘Ah questo e’ il tennis quanto sono bravo’
Ecco (qui sotto il link, ma partite da 90′ in poi, prima ci sono altri) l’allenamento di Sinner ieri, dove il Divino non è sembrato particolarmente brillante…
…credo che per quel motivo sia stato “costretto” da Vagnozzi a fare le “ripetute” a fine sessione!
Buon tennis e buona domenica a tutti!!
https://m.youtube.com/watch?v=s29FPDSa3Zc&pp=ygUNamFubmlrIHNpbm5lcg%3D%3D
Sinner oggi vince facilissimo
Musetti lo vedo al 50 %.
Errani paolini dovrebbero vincere con qualche difficoltà.