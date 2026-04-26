Combined Madrid ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. Oggi in campo anche Musetti, Sinner ed il doppio Paolini-Errani e Darderi (LIVE)

26/04/2026 08:22 8 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Combined Madrid (1000 ATP – WTA)
Madrid, Spagna  ·  26 Aprile 2026
☀️
14°C
Prevalentemente soleggiato  ·  Picco 25°C
CIELO Molto buono
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Rossa
TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 26 Aprile
08:00
☀️
13°
09:00
☀️
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24°
17:00
25°
  Programma del giorno — 26 Aprile
ATP Masters 1000 / WTA 1000 · Combined
3° Turno maschile · 3° Turno femminile
R3 / R3
☀️  Giornata ideale
  ATP R3 / WTA R3
  Terra Rossa

Manolo Santana Stadium – dalle 11:00

  • S. Cirstea 🇷🇴 vs C. Gauff 🇺🇸

    Il match deve ancora iniziare
  • A seguire: T. Griekspoor 🇳🇱 vs L. Musetti 🇮🇹

    Il match deve ancora iniziare
  • Non prima delle 16:00 J. Sinner 🇮🇹 vs E. Moller 🇩🇰

    Il match deve ancora iniziare
  • Non prima delle 20:00 : Q. Zheng 🇨🇳 vs E. Rybakina 🇰🇿

    Il match deve ancora iniziare
  • A seguire: J. Fonseca 🇧🇷 vs R. Jodar 🇪🇸

    Il match deve ancora iniziare






Arantxa Sanchez Stadium – dalle 11:00

  • J. Lehecka 🇨🇿 vs A. Michelsen

    Il match deve ancora iniziare
  • Non prima delle 13:00 : E. Mertens 🇧🇪 vs K. Pliskova 🇨🇿

    Il match deve ancora iniziare
  • A seguire: J. Pegula 🇺🇸 vs M. Kostyuk 🇺🇦

    Il match deve ancora iniziare
  • Non prima delle 19:00 : V. Kopriva 🇨🇿 vs A. Rinderknech 🇫🇷

    Il match deve ancora iniziare
  • Non prima delle 21:30 : A. Potapova 🇷🇺 vs J. Ostapenko 🇱🇻

    Il match deve ancora iniziare






Stadium 3 – dalle 11:00

  • K. Siniakova 🇨🇿 vs C. McNally 🇺🇸

    Il match deve ancora iniziare
  • A seguire: L. Noskova 🇨🇿 vs L. Samsonova 🇷🇺

    WTA Madrid 1000
    Linda Noskova [13]
    0
    0
    Liudmila Samsonova [20]
    0
    0
    Vincitore: Noskova
    Mostra dettagli
  • A seguire: A. Fils 🇫🇷 vs E. Nava 🇺🇸

    Il match deve ancora iniziare
  • Non prima delle 17:30: C. Norrie 🇬🇧 vs T. Tirante 🇦🇷

    Il match deve ancora iniziare
  • A seguire: T. Arribage 🇫🇷 / A. Olivetti 🇫🇷 vs P. Carreno Busta 🇪🇸 / I. Cervantes 🇪🇸

    Il match deve ancora iniziare






Court 4 – dalle 11:00

  • S. Sierra 🇦🇷 vs Z. Sonmez 🇹🇷

    Il match deve ancora iniziare
  • A seguire: D. Prizmic 🇭🇷 vs T. Etcheverry 🇦🇷

    Il match deve ancora iniziare
  • Non prima delle 14:30: M. Melo 🇧🇷 / A. Zverev 🇩🇪 vs L. Darderi 🇮🇹 / S. Tsitsipas 🇬🇷

    Il match deve ancora iniziare
  • A seguire: F. Cerundolo 🇦🇷 / T. Etcheverry 🇦🇷 vs F. Cabral 🇵🇹 / J. Salisbury 🇬🇧

    Il match deve ancora iniziare





Court 5 – dalle 11:00

  • M. Granollers 🇪🇸 / H. Zeballos 🇦🇷 vs R. Arneodo 🇲🇨 / V. Vacherot 🇲🇨

    Il match deve ancora iniziare
  • Non prima delle 13:00: (1) Errani ITA / (1) Paolini ITA vs Siegemund GER / Zvonareva RUS

    Il match deve ancora iniziare
  • A seguire: U. Eikeri 🇳🇴 / Q. Gleason 🇺🇸 vs C. Gauff 🇺🇸 / R. Montgomery 🇺🇸

    Il match deve ancora iniziare
  • A seguire: A. Krunic 🇷🇸 / K. Mladenovic 🇫🇷 vs M. Bouzkova 🇨🇿 / L. Noskova 🇨🇿

    Il match deve ancora iniziare
  • A seguire: A. Sutjiadi 🇮🇩 / J. Tjen 🇮🇩 vs C. Bucsa 🇪🇸 / N. Melichar-Martinez 🇺🇸

    Il match deve ancora iniziare





Court 6 – dalle 11:00

  • M. Arevalo 🇸🇻 / M. Pavic 🇭🇷 vs T. Paul 🇺🇸 / E. Quinn 🇺🇸

    Il match deve ancora iniziare
  • A seguire: A. Tabilo 🇨🇱 / L. Tien 🇺🇸 vs H. Heliovaara 🇫🇮 / H. Patten 🇬🇧

    Il match deve ancora iniziare
  • Non prima delle 14:30: A. Bublik 🇰🇿 / M. Polmans 🇦🇺 vs O. Luz 🇧🇷 / R. Matos 🇧🇷

    Il match deve ancora iniziare
  • A seguire: K. Krawietz 🇩🇪 / T. Puetz 🇩🇪 vs T. Griekspoor 🇳🇱 / B. Nakashima 🇺🇸

    Il match deve ancora iniziare
  • A seguire: Y. Bhambri 🇮🇳 / M. Venus 🇳🇿 vs A. Erler 🇦🇹 / L. Miedler 🇦🇹

    Il match deve ancora iniziare
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8 commenti

Leprotto (Guest) 26-04-2026 09:58

Scritto da Inox
@ Gaz (#4600640)
Ti commenti da solo ormai

Quando si parla di emarginati che si sfogano sui social. Emarginati non vuole essere dispregiativo. Ci sono e ci sono sempre stati e sempre ci saranno. Hanno nei social la fortuna di farsi sentire

 8
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Inox 26-04-2026 09:36

@ Gaz (#4600640)

Ti commenti da solo ormai

 7
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Gaz (Guest) 26-04-2026 09:14

Più si va avanti nei tornei, più gli italiani ci lasciano le penne, più riemerge il doppio sulla bilancia.
Infatti sul mio phone ho un’applicazione che mi segnala istantaneamente l’eliminazione di un italiano/a con la risata della Errani.

 6
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-1: Maurantonio, Inox
Gaz (Guest) 26-04-2026 09:10

Dopo il quarto giorno consecutivo finito con segno + sul fronte pronostici oggi ci diamo alla pazzia con tutti e 8 i match.
Più farò delle considerazioni e valutazioni più dettagliate che mi portano a queste scelte,ora non ho tempo.

Zheng
Gauff
Siniakova
Potapova
Noskova
Kostyuk
Sonmez
Mertens

Io credo che in caso di giornata molto favorevole distaccherei molta gente ,a quel punto la corsa per la beatificazione rimarrebbe una corsa a due tra il Gaz e il signor Donald.

 5
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-1: Maurantonio
Inox 26-04-2026 09:08

@ Molto Pollo (#4600634)

Ahahahah Mito

 4
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Molto Pollo 26-04-2026 08:59

Vi risparmio il commento sbrodolo di Gaz copiandovelo qua sotto:

– Intro: 10.000 caratteri per dire “Giornata interessante, i nomi da seguire sono [inserire tutti i nomi delle giocatrici impegnate].
– Autoelogio sulla mia supposta competenza
– Sbrodolo su quanto i commenti su Sinner nascondano la mia supposta competenza
– Io non dico mai su cosa scommetto e comunque non scommetto mai ma OGGI, SOLO PER OGGI vi dico per chi scommetto cosi’ potete capire che sono competente
– 5 pronostici di cui 2 superfavorite e 3 che perderanno
– Conclusione: 10.000 caratteri per dire ‘Ah questo e’ il tennis quanto sono bravo’

 3
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+1: Inox, Maurantonio
JannikUberAlles 26-04-2026 08:57

Ecco (qui sotto il link, ma partite da 90′ in poi, prima ci sono altri) l’allenamento di Sinner ieri, dove il Divino non è sembrato particolarmente brillante…

…credo che per quel motivo sia stato “costretto” da Vagnozzi a fare le “ripetute” a fine sessione!

Buon tennis e buona domenica a tutti!!

https://m.youtube.com/watch?v=s29FPDSa3Zc&pp=ygUNamFubmlrIHNpbm5lcg%3D%3D

 2
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Paul Newman (Guest) 26-04-2026 08:33

Sinner oggi vince facilissimo
Musetti lo vedo al 50 %.
Errani paolini dovrebbero vincere con qualche difficoltà.

 1
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