Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 125 Saint Tropez: Primo Turno. Live Droguet vs Potenze e Gigante vs Butvilas. Federico Cinà da forfait (LIVE)

16/09/2025 11:54 12 commenti
Federico Cina ITA, 30.03.2007 - Foto getty images
Federico Cina ITA, 30.03.2007 - Foto getty images

FRA CH 125 Saint-Tropez – Hard

R32

R32
forfait Cina

Landaluce ESP vs Cina ITA
Superficie: hard
Meteo: 🌤️ 24°C
H2H: prima volta
Il match deve ancora iniziare

R32
Non prima 11:30

Droguet FRA vs Potenza ITA
Superficie: hard
Meteo: 🌤️ 24°C
H2H: 1-0
ATP Saint-Tropez
Titouan Droguet [8]
6
6
Luca Potenza
4
2
Vincitore: Droguet
Mostra dettagli

R32
3° incontro (da ore 10)

Butvilas LTU vs Gigante ITA
Superficie: hard
Meteo: 🌤️ 24°C
H2H: 0-1
ATP Saint-Tropez
Edas Butvilas
0
4
6
0
Matteo Gigante [2]
15
6
3
0
Mostra dettagli
TAG: , , , ,

12 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Leftwing13 16-09-2025 15:06

Scritto da Purple Rain

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Markux
Landaluce quanti Slam vincerà lo dirà il tempo.

zero

Di sicuro vincerà più di Carboni

Nessuno qui ha mai ipotizzato Carboni vincitore di slam, di Landaluce è stato detto da diversi utenti. Quindi il confronto tra i due è del tutto inconferente.

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Purple Rain 16-09-2025 14:13

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Markux
Landaluce quanti Slam vincerà lo dirà il tempo.

zero

Di sicuro vincerà più di Carboni

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ging89 (Guest) 16-09-2025 13:59

Scritto da Markux
Landaluce quanti Slam vincerà lo dirà il tempo.

0
Se a 19 anni e mezzo ancora devi entrare nei 100 c’è un motivo…

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Luis88 (Guest) 16-09-2025 13:53

@ robi (#4483480)

Rampa di lancio? Ha perso col n.900 per 6-0 6-0 due settimane fa

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 16-09-2025 13:42

questa disfida non s’ha da fare

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 16-09-2025 13:41

Scritto da Markux
Landaluce quanti Slam vincerà lo dirà il tempo.

zero

 7
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Purple Rain
Alcaraz farà il grande slam nel 2026 (Guest) 16-09-2025 12:56

@ Markux (#4483462)

5

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Purple Rain
-1: Detuqueridapresencia
robi (Guest) 16-09-2025 12:51

Peccato questi problemi fisici per Cina’ proprio quando era in rampa di lancio…

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Markux (Guest) 16-09-2025 12:25

Landaluce quanti Slam vincerà lo dirà il tempo.

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Purple Rain
-1: Detuqueridapresencia
laver37 (Guest) 16-09-2025 10:24

Gigante butvilas appena giocata agli US open e vinta x miracolo da gigante

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
stefanotrapp (Guest) 16-09-2025 09:39

Sorteggio sfortunato per Landaluce!

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Andreas Seppi 16-09-2025 08:58

Tutti avversari tosti.
Sia per i due siciliani Cinà e Potenza che per il romano Gigante allenato da un siciliano.
W la Sicilia

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!