Billie Jean King Cup: Quarti di Finale. Italia b. Cina 2-0. Italia in semifinale. Jasmine Paolini soffre ma porta a casa la vittoria. Incredibile rimonta di Elisabetta Cocciaretto che regala il primo punto alle azzurre

L’Italia vola in semifinale di Billie Jean King Cup 2025: vittoria della Paolini!

Ha chiuso l’Italia, ancora una volta. La squadra azzurra approda in semifinale di Billie Jean King Cup 2025 grazie a una partita al di là di ogni logica vinta da Jasmine Paolini, autentica guerriera. Tre ore di battaglia contro la cinese Wang, tra alti e bassi, scambi infiniti e colpi di scena. Una vittoria di cuore, talento e carattere che porta l’Italia in semifinale.

Venerdì in semifinale l’Italia affronterà la vincente dell’incontro – in programma mercoledì – tra Spagna ed Ucraina.

Primo set: Wang parte meglio (4-6)

Il match inizia in salita per Paolini. La cinese gioca con coraggio e precisione, trovando angoli stretti e chiudendo i punti con un dritto incisivo. L’azzurra prova a restare in scia, ma i gratuiti la condannano nei momenti decisivi. Wang non trema, regge lo scambio e conquista il primo parziale 6-4 dopo 37 minuti di grande intensità.

Secondo set: battaglia infinita e rimonta azzurra (7-6[4])

Il secondo set è un romanzo a sé. Paolini va sotto 3-5 e sembra sull’orlo del baratro, ma proprio lì trova risorse insospettabili. Con aggressività e coraggio, risale fino al 5-5 e porta il set al tie-break.

Lì diventa una furia: mini-break, scambi durissimi e un dritto in contropiede che fa esplodere la panchina azzurra. Paolini chiude 7-4 il tie-break, dopo due ore complessive di battaglia. È un set pari, l’Italia ci crede ancora!

Terzo set: l’incredibile maratona (6-4)

Il set decisivo è una giostra di emozioni. Break e contro-break si susseguono senza logica: Wang va avanti, Paolini risponde con colpi da campionessa. La toscana alterna difese impossibili a vincenti fulminanti di rovescio, mentre la cinese comincia a tremare sul 4 a 2 in suo favore e 40 a 0 ed era al servizio..

Sul 4-4 arriva il momento della verità: Wang commette doppio fallo e Paolini si prende il break decisivo e chiude poi il match 6-4 dopo aver tenuto a 30 l’ultimo game di battuta. Tre ore di tennis, un capolavoro di resistenza mentale e fisica.

Cocciaretto da urlo: rimonta importante e vittoria contro Yuan dopo quasi tre ore di battaglia

Una maratona di 2 ore e 53 minuti, una partita di carattere e resistenza mentale che ha messo in risalto lo spirito indomabile di Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana ha sconfitto la cinese Yue Yuan con il punteggio di 4-6 7-5 7-5, dopo essere stata a un passo dalla sconfitta, sotto 6-4 4-1 e 15-40. Con grande determinazione, ha annullato situazioni complicatissime e servito per restare in partita ben quattro volte, fino a ribaltare tutto con una vittoria che resterà impressa.

Primo set: parte meglio Yuan

L’avvio di match vede la cinese più solida e concreta nei momenti chiave. Cocciaretto prova a spingere con il dritto, ma incappa in qualche errore di troppo. Yuan strappa il servizio nel momento decisivo e conquista il parziale per 6-4, approfittando anche di un doppio fallo dell’azzurra sul game finale.

Secondo set: la rimonta prende forma

La partita sembra sfuggire di mano alla marchigiana: Yuan vola sul 5-2 ed è ad un passo dalla vittoria. È però qui che emerge la forza mentale di Cocciaretto, che con coraggio e colpi vincenti torna in partita. Aggancia la rivale sul 5-5 e, dopo un break decisivo, riesce a chiudere con un magnifico dritto lungolinea in corsa che sigla il 7-5. Il match si riapre, con l’inerzia che cambia lato.

Terzo set: cuore e resistenza azzurra

Nella frazione decisiva la cinese riparte forte, si porta avanti 4 a 0, ma Elisabetta non cede. Ancora una volta, chiamata a servire per restare in partita, la marchigiana reagisce con grande lucidità e determinazione. Sul 5-5 trova il break che la porta a servire per il match: un rovescio incrociato stretto la lancia verso la vittoria, suggellata dall’errore di dritto di Yuan. Il punteggio finale è 7-5 e il boato liberatorio di Cocciaretto racconta meglio di qualsiasi parola il valore di questa rimonta.

Una vittoria di forza, carattere e resistenza per Elisabetta Cocciaretto, capace di trasformare una partita segnata in un trionfo personale e tecnico. Una di quelle battaglie che possono cambiare la fiducia di un’intera stagione.

Billie Jean King Cup – Gruppo Mondiale – Quarti di Finale – Hard

Location: Shenzhen Bay Sports Center, Shenzhen, Cina

11:00 🇮🇹 Italia – 🇨🇳 Cina 2‑0

🇮🇹 Billie Jean King Cup Cemento 1° inc. Ore 11:00 Cocciaretto vs Yuan vs Yuan Billie Jean King Cup Cocciaretto Cocciaretto 4 7 7 Yuan Yuan 6 5 5 Vincitore: Elisabetta Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Cocciaretto 6-5 → 7-5 Yuan 5-5 → 6-5 Cocciaretto 4-5 → 5-5 Yuan 3-5 → 4-5 Cocciaretto 2-5 → 3-5 Yuan 2-4 → 2-5 Cocciaretto 1-4 → 2-4 Yuan 0-4 → 1-4 Cocciaretto 0-3 → 0-4 Yuan 0-2 → 0-3 Cocciaretto 0-1 → 0-2 Yuan 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Cocciaretto 6-5 → 7-5 Yuan 5-5 → 6-5 Cocciaretto 4-5 → 5-5 Yuan 3-5 → 4-5 Cocciaretto 2-5 → 3-5 Yuan 2-4 → 2-5 Cocciaretto 1-4 → 2-4 Yuan 1-3 → 1-4 Cocciaretto 0-3 → 1-3 Yuan 0-2 → 0-3 Cocciaretto 0-1 → 0-2 Yuan 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Yuan 4-4 Cocciaretto 3-4 → 4-4 Yuan 2-4 → 3-4 Cocciaretto 2-3 → 2-4 Yuan 2-2 → 2-3 2° inc. Ore 12:30 Paolini vs Xinyu Wang vs Xinyu Wang Billie Jean King Cup Paolini Paolini 4 7 6 Wang Wang 6 6 (4) 4 Vincitore: Jasmine Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Paolini 5-4 → 6-4 Wang 4-4 → 5-4 Paolini 3-4 → 4-4 Wang 2-4 → 3-4 Paolini 2-3 → 2-4 Wang 2-2 → 2-3 Paolini 2-1 → 2-2 Paolini 1-0 Wang 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 (4) Paolini 6-6 → 7-6 (4) Wang 6-5 → 6-6 Paolini 5-5 → 6-5 Wang 4-5 → 5-5 Paolini 3-5 → 4-5 Wang 3-4 → 3-5 Paolini 2-4 → 3-4 Wang 2-3 → 2-4 Paolini 2-2 → 2-3 Wang 2-1 → 2-2 Paolini 1-1 → 2-1 Wang 0-1 → 1-1 Paolini 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Wang 4-6 Wang 3-4 Risultato 0-0 3° inc. • Doppio Ore 14:00 Paolini / Errani

Merc. 11:00 🇪🇸 Spagna – 🇺🇦 UcrainaGioved. 04:00 🇰🇿 Kazakistan – 🇺🇸 USAGioved. 11:00 🇯🇵 Giappone – 🇬🇧 Gran Bretagna