Billie Jean King Cup: Quarti di Finale. Italia b. Cina 2-0. Italia in semifinale. Jasmine Paolini soffre ma porta a casa la vittoria. Incredibile rimonta di Elisabetta Cocciaretto che regala il primo punto alle azzurre

16/09/2025 17:12 123 commenti
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images

L’Italia vola in semifinale di Billie Jean King Cup 2025: vittoria della Paolini!
Ha chiuso l’Italia, ancora una volta. La squadra azzurra approda in semifinale di Billie Jean King Cup 2025 grazie a una partita al di là di ogni logica vinta da Jasmine Paolini, autentica guerriera. Tre ore di battaglia contro la cinese Wang, tra alti e bassi, scambi infiniti e colpi di scena. Una vittoria di cuore, talento e carattere che porta l’Italia in semifinale.
Venerdì in semifinale l’Italia affronterà la vincente dell’incontro – in programma mercoledì – tra Spagna ed Ucraina.

Primo set: Wang parte meglio (4-6)
Il match inizia in salita per Paolini. La cinese gioca con coraggio e precisione, trovando angoli stretti e chiudendo i punti con un dritto incisivo. L’azzurra prova a restare in scia, ma i gratuiti la condannano nei momenti decisivi. Wang non trema, regge lo scambio e conquista il primo parziale 6-4 dopo 37 minuti di grande intensità.

Secondo set: battaglia infinita e rimonta azzurra (7-6[4])
Il secondo set è un romanzo a sé. Paolini va sotto 3-5 e sembra sull’orlo del baratro, ma proprio lì trova risorse insospettabili. Con aggressività e coraggio, risale fino al 5-5 e porta il set al tie-break.
Lì diventa una furia: mini-break, scambi durissimi e un dritto in contropiede che fa esplodere la panchina azzurra. Paolini chiude 7-4 il tie-break, dopo due ore complessive di battaglia. È un set pari, l’Italia ci crede ancora!

Terzo set: l’incredibile maratona (6-4)
Il set decisivo è una giostra di emozioni. Break e contro-break si susseguono senza logica: Wang va avanti, Paolini risponde con colpi da campionessa. La toscana alterna difese impossibili a vincenti fulminanti di rovescio, mentre la cinese comincia a tremare sul 4 a 2 in suo favore e 40 a 0 ed era al servizio..
Sul 4-4 arriva il momento della verità: Wang commette doppio fallo e Paolini si prende il break decisivo e chiude poi il match 6-4 dopo aver tenuto a 30 l’ultimo game di battuta. Tre ore di tennis, un capolavoro di resistenza mentale e fisica.

Cocciaretto da urlo: rimonta importante e vittoria contro Yuan dopo quasi tre ore di battaglia
Una maratona di 2 ore e 53 minuti, una partita di carattere e resistenza mentale che ha messo in risalto lo spirito indomabile di Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana ha sconfitto la cinese Yue Yuan con il punteggio di 4-6 7-5 7-5, dopo essere stata a un passo dalla sconfitta, sotto 6-4 4-1 e 15-40. Con grande determinazione, ha annullato situazioni complicatissime e servito per restare in partita ben quattro volte, fino a ribaltare tutto con una vittoria che resterà impressa.

Primo set: parte meglio Yuan
L’avvio di match vede la cinese più solida e concreta nei momenti chiave. Cocciaretto prova a spingere con il dritto, ma incappa in qualche errore di troppo. Yuan strappa il servizio nel momento decisivo e conquista il parziale per 6-4, approfittando anche di un doppio fallo dell’azzurra sul game finale.

Secondo set: la rimonta prende forma
La partita sembra sfuggire di mano alla marchigiana: Yuan vola sul 5-2 ed è ad un passo dalla vittoria. È però qui che emerge la forza mentale di Cocciaretto, che con coraggio e colpi vincenti torna in partita. Aggancia la rivale sul 5-5 e, dopo un break decisivo, riesce a chiudere con un magnifico dritto lungolinea in corsa che sigla il 7-5. Il match si riapre, con l’inerzia che cambia lato.

Terzo set: cuore e resistenza azzurra
Nella frazione decisiva la cinese riparte forte, si porta avanti 4 a 0, ma Elisabetta non cede. Ancora una volta, chiamata a servire per restare in partita, la marchigiana reagisce con grande lucidità e determinazione. Sul 5-5 trova il break che la porta a servire per il match: un rovescio incrociato stretto la lancia verso la vittoria, suggellata dall’errore di dritto di Yuan. Il punteggio finale è 7-5 e il boato liberatorio di Cocciaretto racconta meglio di qualsiasi parola il valore di questa rimonta.

Una vittoria di forza, carattere e resistenza per Elisabetta Cocciaretto, capace di trasformare una partita segnata in un trionfo personale e tecnico. Una di quelle battaglie che possono cambiare la fiducia di un’intera stagione.

Billie Jean King Cup – Gruppo Mondiale – Quarti di Finale – Hard
Location: Shenzhen Bay Sports Center, Shenzhen, Cina
11:00 🇮🇹 Italia – 🇨🇳 Cina 2‑0

🇮🇹 Billie Jean King Cup

Cemento

1° inc.
Ore 11:00

Cocciaretto ITA vs Yuan CHN
Superficie: cemento
Meteo: 🌤️ 26°C
H2H: 0-0
Billie Jean King Cup
Cocciaretto
4
7
7
Yuan
6
5
5
Vincitore: Elisabetta Cocciaretto
2° inc.
Ore 12:30

Paolini ITA vs Xinyu Wang CHN
Superficie: cemento
Meteo: 🌤️ 27°C
H2H: 1-1
Billie Jean King Cup
Paolini
4
7
6
Wang
6
6 (4)
4
Vincitore: Jasmine Paolini
3° inc. • Doppio
Ore 14:00

Paolini ITA / Errani ITA
vs Jiang CHN / Zhang CHN
Superficie: cemento
Meteo: 🌤️ 27°C
H2H: prima volta
Billie Jean King Cup – Quarti di Finale
Merc. 11:00 🇪🇸 Spagna – 🇺🇦 Ucraina
Gioved. 04:00 🇰🇿 Kazakistan – 🇺🇸 USA
Gioved. 11:00 🇯🇵 Giappone – 🇬🇧 Gran Bretagna

Paul440 (Guest) 16-09-2025 19:20

Invece io sono meravigliato da Cocciaretto. Una reazione a livello mentale inaspettata. Questo è il suo tallone d’Achille. Quindi per una volta ti dico brava. Come dico bravissima a Tathiana Garbin che riesce sempre a fare uscire fuori il meglio dalle proprie atlete. Anche la sparapalle Giorgi è riuscite a farla giocare con criterio in BJK Cup.

piper 16-09-2025 19:03

Non so se Coccia avesse perso cosa avreste continuato a scrivere, mi è bastato leggere 3 commenti dopo il mio ultimo di stamane per farmi un’idea.

Much (Guest) 16-09-2025 18:47

Ma scusate, è possibile scrivere un articolo senza specificare che si è giocato in Cina, a Shenzen, che la superficie è stato il duro e che le partite sono state giocate al coperto?
Sembra di sì, purtroppo!
Comunque, che lotta, ragazze! Avanti tutta!

Fabio (Guest) 16-09-2025 18:38

….che fatica….grandi azzurre!!!!

walden 16-09-2025 18:15

Le cinesi giocavano in casa, si erano preparate bene per sfruttare quest’occasione, le nostre invece arrivavano con poca fiducia ed una condizione non eccelsa, evidenziata dai risultati degli USO. Nonostante questo hanno vinto.

no Sinner no Party (Guest) 16-09-2025 18:12

Scritto da Sudtyrol

Scritto da Silvy__89
L’importante è vincere, ma non mi aspettavo tutta questa fatica da parte di Paolini

Non dimentichiamo che si giocava a casa loro. Oltre al pubblico è probabile che le Cinesi fossero molto più allenate su questa superficie.

Quoto al 200%.

Sudtyrol (Guest) 16-09-2025 18:10

Scritto da Silvy__89
L’importante è vincere, ma non mi aspettavo tutta questa fatica da parte di Paolini

Non dimentichiamo che si giocava a casa loro. Oltre al pubblico è probabile che le Cinesi fossero molto più allenate su questa superficie.

Krik Kroc 16-09-2025 18:07

Scritto da Inox
Io sto guardando la pallavolo

Male

no Sinner no Party (Guest) 16-09-2025 18:01

Scritto da Gian 61
Ancora una volta la legge indiscutibile e infallibile del “braccino italico” ha colpito!
È possibile che tutte le volte che c’ è da chiudere, si perde dalla paura?
Scherzi a parte, davvero le cinesi l’hanno gettata alle ortiche.
Spero si giochi il doppio e l’Italia possa schierare Errani e Grant, che potrebbe apprendere molto giocando con Errani. Anche se la logica vorrebbe che Bronzetti prendesse dimestichezza coi campi…cosa ne pensate?

Voto assolutamente per Tyra.

La Bronzetti ha un livello di forma individuale sufficiente e non credo che sia logico puntare su di lei, adesso e tantomeno in ottica futura.

no Sinner no Party (Guest) 16-09-2025 17:59

Anche Jas ha vinto di cuore ma se le 2 ragazze non riescono ad alzare il livello…

Comunque, forza AZZURRE !!!!

Il GUEst 16-09-2025 17:58

Se mi chiedessero che cosa si intende per psicodramma nello sport, non mi verrebbe un esempio migliore delle due partite perse dalle cinesi

Giallo Naso (Guest) 16-09-2025 17:57

@ Paola (#4483685)

in realtà anche la miglior paolini, ha sempre perso con la zheng. siamo stati fortunati che non ci fosse la zheng e abbiamo dimostrato di meritare questa fortuna lottando fino alla fine.

Luca96 16-09-2025 17:54

Elisabetta e Jas hanno lottato con le unghie e con i denti e hanno meritato la vittoria. Ci aspettavamo sicuramente di faticare di meno contro le cinesi, ma ogni match nasconde delle insidie. Sotto con la semifinale ora ragazze!

Silvy__89 (Guest) 16-09-2025 17:53

L’importante è vincere, ma non mi aspettavo tutta questa fatica da parte di Paolini

Gian 61 16-09-2025 17:42

Scritto da Inox
Io sto guardando la pallavolo

Anch’io

Gian 61 16-09-2025 17:41

Ancora una volta la legge indiscutibile e infallibile del “braccino italico” ha colpito!
È possibile che tutte le volte che c’ è da chiudere, si perde dalla paura?

Scherzi a parte, davvero le cinesi l’hanno gettata alle ortiche.
Spero si giochi il doppio e l’Italia possa schierare Errani e Grant, che potrebbe apprendere molto giocando con Errani. Anche se la logica vorrebbe che Bronzetti prendesse dimestichezza coi campi…cosa ne pensate?

walden 16-09-2025 17:38

Scritto da Maxiclimb

Scritto da walden
……
Sai qui c’è qualcuno continua a sostenere che Carboni sia alto 1,65, più o meno come la Errani..

C’è da dire che a volte la conformazione fisica trae in inganno… baricentro alto o basso, collo lungo o corto, spalle larghe o strette.
Richard Gasquet è alto più o meno come Nadal e Federer, ma sembrava molto più basso perché ha effettivamente un fisico piuttosto strano, non ricordo chi lo aveva definito il “nano gigante”, ma la definizione ha senso.
Tutte le volte che arrivava alla stretta di mano mi stupivo di quanto fosse alto, pur sembrando basso.

Hai notato, per esempio che Dimitrov è più basso di Musetti? L’unico modo per non sparare fesserie è seguire le partite e non i punteggi o, peggio ancora, i commenti degli scommettitori e muridi varii..

walden 16-09-2025 17:37

Scritto da Paola
Paolini rimontata e superata,se ci fosse stata la Zheng in forma la nostra tennista nello stato in cui sta giocando oggi avrebbe preso una stesa sicura.

SE ci fosse stata la Paolini finalista a Cincinnati la Zheng le serviva il caffè… ma che razza di commento è?

 106
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: pablox
Inox 16-09-2025 17:35

Io sto guardando la pallavolo

Steve68 16-09-2025 17:30

Comunque la Paolini è calata parecchio negli ultimi mesi. Partite del genere non dovrebbe avere tutti questi problemi. Speriamo rialzi il livello nei prossimi match, altrimenti potrebbe scendere molto in classifica.

Maxiclimb (Guest) 16-09-2025 17:30

Scritto da compagno di cella di Becker
questo forum va avanti fra ALTI e BASSI comunque…..

:mrgreen:
Oggi anche i punteggi delle nostre tenniste, a quanto pare.
Speriamo che l’ultimo “alto” sia per Jasmine.

Betafasan 16-09-2025 17:19

Penso che pochi stiano seguendo Paolini vs Wang… si stanno perdendo una pessima partita di Jasmine..

Paola (Guest) 16-09-2025 17:05

Paolini rimontata e superata,se ci fosse stata la Zheng in forma la nostra tennista nello stato in cui sta giocando oggi avrebbe preso una stesa sicura.

