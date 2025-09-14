Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger St Tropez, Bad Waltersdorf, Columbus e Villa Maria: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

14/09/2025 09:06
Marco Cecchinato nella foto - Foto Francesco Peluso
CHALLENGER St. Tropez 🇫🇷 – 1° Turno Qualificazione, cemento

CENTRAL TAG HEUER – ore 10:30
Tom Paris FRA vs Robin Catry FRA
ATP Saint-Tropez
Tom Paris [3]
0
6
5
Robin Catry
0
7
4
Mostra dettagli

Alexey Vatutin RUS vs Arthur Reymond FRA

Il match deve ancora iniziare

Michael Geerts BEL vs Mikail Alimli FRA (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare

Louis Tessa FRA vs Karan Singh IND (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare



COURT SAINT-TROPEZ – ore 10:30
Florent Bax FRA vs Adrien Gobat FRA

ATP Saint-Tropez
Florent Bax [4]
6
6
Adrien Gobat
2
2
Vincitore: Bax
Mostra dettagli

Maxime Janvier FRA vs Stuart Parker GBR (Non prima 12:00)

ATP Saint-Tropez
Maxime Janvier
0
1
Stuart Parker [9]
30
0
Mostra dettagli

Eliakim Coulibaly CIV vs Alternate it

Il match deve ancora iniziare

Rodrigo Pacheco Mendez MEX vs Aidan McHugh GBR (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare



COURT CMA CGM – ore 10:30
Egor Gerasimov BLR vs Etienne Donnet FRA

ATP Saint-Tropez
Egor Gerasimov
5
1
Etienne Donnet [11]
7
6
Vincitore: Donnet
Mostra dettagli

Felix Corwin USA vs Nikolay Vylegzhanin RUS

ATP Saint-Tropez
Felix Corwin
0
0
Nikolay Vylegzhanin [12]
0
0
Mostra dettagli

Vadym Ursu UKR vs Luca Potenza ITA (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Leo Raquillet FRA vs Aryan Shah IND (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Bad Waltersdorf 🇦🇹 – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

Center Court – ore 10:00
Marko Topo GER vs Janis Graski AUT
ATP Bad Waltersdorf
Marko Topo [3]
6
6
Janis Graski
0
1
Vincitore: Topo
Mostra dettagli

Marco Cecchinato ITA vs Jozef Kovalik SVK

ATP Bad Waltersdorf
Marco Cecchinato [2]
40
4
Jozef Kovalik
30
5
Mostra dettagli

Syl Gaxherri AUT vs Dennis Novak AUT

Il match deve ancora iniziare

Alex Huszar AUT vs Neil Oberleitner AUT (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 10:00
Robert Strombachs LAT vs Michael Vrbensky CZE

ATP Bad Waltersdorf
Robert Strombachs [5]
3
3
Michael Vrbensky
6
6
Vincitore: Vrbensky
Mostra dettagli

Gabriele Piraino ITA vs Gregor Ramskogler AUT

ATP Bad Waltersdorf
Gabriele Piraino [6]
30
3
Gregor Ramskogler
15
1
Mostra dettagli

Nico Hipfl AUT vs Marvin Moeller GER

Il match deve ancora iniziare

Hynek Barton CZE vs Stijn Slump NED

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 10:00
Orlando Luz BRA vs Tadeas Paroulek CZE

ATP Bad Waltersdorf
Orlando Luz
0
6
5
Tadeas Paroulek [12]
0
7
5
Mostra dettagli

Matyas Cerny CZE vs Cedrik-Marcel Stebe GER (Non prima 11:30)

Il match deve ancora iniziare

Zdenek Kolar CZE vs Nikita Mashtakov UKR

Il match deve ancora iniziare

Matthew William Donald CZE vs Lukas Pokorny SVK

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Columbus 🇺🇸 – 1° Turno Qualificazione, cemento (indoor)

Court 1 – ore 16:00
Tristan McCormick USA vs Luca Castagnola ITA
Il match deve ancora iniziare

Ryuki Matsuda JPN vs Bryce Nakashima USA

Il match deve ancora iniziare

Antoine Ghibaudo FRA vs Ilija Palavestra USA

Il match deve ancora iniziare

Carlo Alberto Caniato ITA vs Preston Stearns USA

Il match deve ancora iniziare

Kaylan Bigun USA vs Cannon Kingsley USA

Il match deve ancora iniziare

Daniel Milavsky USA vs Blaise Bicknell JAM

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 16:00
Karl Poling USA vs Daniel Masur GER

Il match deve ancora iniziare

Justin Boulais CAN vs Pietro Fellin ITA

Il match deve ancora iniziare

Joshua Sheehy USA vs Erik Arutiunian BLR

Il match deve ancora iniziare

Nikita Samuel Filin USA vs Nicolas Arseneault CAN

Il match deve ancora iniziare

Samir Banerjee USA vs Elmar Ejupovic GER

Il match deve ancora iniziare

Sebastian Dominko SLO vs Edward Winter AUS

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Villa María 🇦🇷 – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

Cancha Central – ore 15:00
Valentin Basel ARG vs Alejo Lorenzo Lingua Lavallen ARG
Il match deve ancora iniziare

Facundo Juarez ITA vs Tadeo Meneo ARG

Il match deve ancora iniziare

Facundo Bagnis ARG vs Federico Aguilar Cardozo URU

Il match deve ancora iniziare

Santiago De La Fuente ARG vs Nicolas Garcia Longo ARG

Il match deve ancora iniziare



Cancha 2 – ore 15:00
Hernan Casanova ARG vs Juan Sebastian Gomez COL

Il match deve ancora iniziare

Dante Pagani ARG vs Leonardo Aboian ARG

Il match deve ancora iniziare

Valerio Aboian ARG vs Franco Ribero ARG

Il match deve ancora iniziare

Carlos Maria Zarate ARG vs Juan Sebastian Osorio COL

Il match deve ancora iniziare



Cancha 3 – ore 15:00
Arklon Huertas Del Pino Cordova PER vs Lucio Ratti ARG

Il match deve ancora iniziare

Ezequiel Monferrer ARG vs Lautaro Agustin Falabella ARG

Il match deve ancora iniziare

Ignacio Monzon ARG vs Tomas Martinez ARG

Il match deve ancora iniziare

Julian Cundom ARG vs Thiago Cigarran ARG

Il match deve ancora iniziare

