Challenger St Tropez, Bad Waltersdorf, Columbus e Villa Maria: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

CHALLENGER St. Tropez 🇫🇷 – 1° Turno Qualificazione, cemento
CENTRAL TAG HEUER – ore 10:30
Tom Paris
vs Robin Catry
ATP Saint-Tropez
Tom Paris [3]•
0
6
5
Robin Catry
0
7
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Paris
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
R. Catry
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
ace
40-40
A-40
4-2 → 4-3
T. Paris
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
R. Catry
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
T. Paris
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
df
0-2*
0*-3
0*-4
1-4*
1-5*
1*-6
6-6 → 6-7
T. Paris
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
R. Catry
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
5-4 → 5-5
T. Paris
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-3 → 5-4
R. Catry
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
T. Paris
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Alexey Vatutin vs Arthur Reymond
Il match deve ancora iniziare
Michael Geerts vs Mikail Alimli (Non prima 14:30)
Il match deve ancora iniziare
Louis Tessa vs Karan Singh (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
COURT SAINT-TROPEZ – ore 10:30
Florent Bax vs Adrien Gobat
ATP Saint-Tropez
Florent Bax [4]
6
6
Adrien Gobat
2
2
Vincitore: Bax
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Gobat
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
40-A
5-2 → 6-2
F. Bax
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-1 → 5-2
A. Gobat
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-1 → 5-1
A. Gobat
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
F. Bax
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Gobat
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
df
5-2 → 6-2
A. Gobat
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
F. Bax
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
A. Gobat
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
F. Bax
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
A. Gobat
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Maxime Janvier vs Stuart Parker (Non prima 12:00)
ATP Saint-Tropez
Maxime Janvier
0
1
Stuart Parker [9]•
30
0
Eliakim Coulibaly vs Alternate
Il match deve ancora iniziare
Rodrigo Pacheco Mendez vs Aidan McHugh (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
COURT CMA CGM – ore 10:30
Egor Gerasimov vs Etienne Donnet
ATP Saint-Tropez
Egor Gerasimov
5
1
Etienne Donnet [11]
7
6
Vincitore: Donnet
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Gerasimov
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-4 → 1-4
E. Donnet
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
0-3 → 0-4
E. Gerasimov
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
E. Donnet
15-0
ace
15-15
df
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
E. Gerasimov
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Gerasimov
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-5 → 5-6
E. Gerasimov
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-3 → 5-4
E. Donnet
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-3 → 5-3
E. Gerasimov
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
ace
3-3 → 4-3
E. Donnet
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
A-40
3-2 → 3-3
E. Gerasimov
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
1-1 → 2-1
E. Donnet
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
1-0 → 1-1
E. Gerasimov
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Felix Corwin vs Nikolay Vylegzhanin
ATP Saint-Tropez
Felix Corwin
0
0
Nikolay Vylegzhanin [12]
0
0
Vadym Ursu vs Luca Potenza (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Leo Raquillet vs Aryan Shah (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Bad Waltersdorf 🇦🇹 – 1° Turno Qualificazione, terra battuta
Center Court – ore 10:00
Marko Topo
vs Janis Graski
ATP Bad Waltersdorf
Marko Topo [3]
6
6
Janis Graski
0
1
Vincitore: Topo
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Topo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-1 → 6-1
J. Graski
0-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-0 → 5-1
J. Graski
0-15
df
0-30
0-40
15-40
df
3-0 → 4-0
M. Topo
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
J. Graski
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
M. Topo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Graski
0-15
0-30
0-40
df
15-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-0 → 6-0
J. Graski
15-0
15-15
15-30
15-40
df
3-0 → 4-0
M. Topo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Marco Cecchinato vs Jozef Kovalik
ATP Bad Waltersdorf
Marco Cecchinato [2]•
40
4
Jozef Kovalik
30
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Cecchinato
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
J. Kovalik
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
M. Cecchinato
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
M. Cecchinato
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
J. Kovalik
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
40-30
1-1 → 1-2
M. Cecchinato
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
J. Kovalik
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Syl Gaxherri vs Dennis Novak
Il match deve ancora iniziare
Alex Huszar vs Neil Oberleitner (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 10:00
Robert Strombachs vs Michael Vrbensky
ATP Bad Waltersdorf
Robert Strombachs [5]
3
3
Michael Vrbensky
6
6
Vincitore: Vrbensky
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Strombachs
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-5 → 3-6
R. Strombachs
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
3-3 → 3-4
M. Vrbensky
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
3-2 → 3-3
M. Vrbensky
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Vrbensky
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
R. Strombachs
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 3-5
R. Strombachs
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 2-4
M. Vrbensky
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
1-3 → 1-4
R. Strombachs
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
0-3 → 1-3
R. Strombachs
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
40-40
df
40-A
df
0-1 → 0-2
Gabriele Piraino vs Gregor Ramskogler
ATP Bad Waltersdorf
Gabriele Piraino [6]
30
3
Gregor Ramskogler•
15
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Piraino
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
G. Ramskogler
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
G. Piraino
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
G. Ramskogler
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Nico Hipfl vs Marvin Moeller
Il match deve ancora iniziare
Hynek Barton vs Stijn Slump
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 10:00
Orlando Luz vs Tadeas Paroulek
ATP Bad Waltersdorf
Orlando Luz•
0
6
5
Tadeas Paroulek [12]
0
7
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
O. Luz
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 5-4
O. Luz
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
3-3 → 4-3
O. Luz
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
A-40
2-2 → 3-2
T. Paroulek
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
O. Luz
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
T. Paroulek
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
1-0 → 1-1
O. Luz
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
0-3*
0-4*
0*-5
1*-5
1-6*
6-6 → 6-7
O. Luz
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-6 → 6-6
T. Paroulek
15-0
15-15
df
30-15
40-15
5-5 → 5-6
O. Luz
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
4-5 → 5-5
T. Paroulek
15-0
ace
15-15
15-30
df
30-30
40-30
2-4 → 2-5
O. Luz
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-4 → 2-4
O. Luz
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
T. Paroulek
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
1-1 → 1-2
O. Luz
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
df
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
Matyas Cerny vs Cedrik-Marcel Stebe (Non prima 11:30)
Il match deve ancora iniziare
Zdenek Kolar vs Nikita Mashtakov
Il match deve ancora iniziare
Matthew William Donald vs Lukas Pokorny
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Columbus 🇺🇸 – 1° Turno Qualificazione, cemento (indoor)
Court 1 – ore 16:00
Tristan McCormick
vs Luca Castagnola
Il match deve ancora iniziare
Ryuki Matsuda vs Bryce Nakashima
Il match deve ancora iniziare
Antoine Ghibaudo vs Ilija Palavestra
Il match deve ancora iniziare
Carlo Alberto Caniato vs Preston Stearns
Il match deve ancora iniziare
Kaylan Bigun vs Cannon Kingsley
Il match deve ancora iniziare
Daniel Milavsky vs Blaise Bicknell
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 16:00
Karl Poling vs Daniel Masur
Il match deve ancora iniziare
Justin Boulais vs Pietro Fellin
Il match deve ancora iniziare
Joshua Sheehy vs Erik Arutiunian
Il match deve ancora iniziare
Nikita Samuel Filin vs Nicolas Arseneault
Il match deve ancora iniziare
Samir Banerjee vs Elmar Ejupovic
Il match deve ancora iniziare
Sebastian Dominko vs Edward Winter
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Villa María 🇦🇷 – 1° Turno Qualificazione, terra battuta
Cancha Central – ore 15:00
Valentin Basel
vs Alejo Lorenzo Lingua Lavallen
Il match deve ancora iniziare
Facundo Juarez vs Tadeo Meneo
Il match deve ancora iniziare
Facundo Bagnis vs Federico Aguilar Cardozo
Il match deve ancora iniziare
Santiago De La Fuente vs Nicolas Garcia Longo
Il match deve ancora iniziare
Cancha 2 – ore 15:00
Hernan Casanova vs Juan Sebastian Gomez
Il match deve ancora iniziare
Dante Pagani vs Leonardo Aboian
Il match deve ancora iniziare
Valerio Aboian vs Franco Ribero
Il match deve ancora iniziare
Carlos Maria Zarate vs Juan Sebastian Osorio
Il match deve ancora iniziare
Cancha 3 – ore 15:00
Arklon Huertas Del Pino Cordova vs Lucio Ratti
Il match deve ancora iniziare
Ezequiel Monferrer vs Lautaro Agustin Falabella
Il match deve ancora iniziare
Ignacio Monzon vs Tomas Martinez
Il match deve ancora iniziare
Julian Cundom vs Thiago Cigarran
Il match deve ancora iniziare
