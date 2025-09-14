WTA 500 Seoul e WTA 125 Tolentino e Caldas da Rainha: I risultati completi delle Qualificazioni (LIVE)

Federica Urgesi nella foto
WTA 125 Tolentino 🇮🇹 – 1° Turno Qualificazione, terra battuta
Center Court – ore 10:00
Beatrice Ricci
vs (6) Tatiana Pieri
WTA Tolentino 125
Beatrice Ricci•
0
2
1
0
Tatiana Pieri [6]
0
6
6
0
Vincitore: Pieri
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tatiana Pieri
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-4 → 1-5
Tatiana Pieri
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-3 → 1-3
Beatrice Ricci
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Beatrice Ricci
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Beatrice Ricci
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-4 → 2-5
Beatrice Ricci
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Tatiana Pieri
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Tatiana Pieri
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
(4) Ipek Oz vs Federica Urgesi
WTA Tolentino 125
Ipek Oz [4]•
0
2
Federica Urgesi
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ipek Oz
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Federica Urgesi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-2 → 1-2
Ipek Oz
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Federica Urgesi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(3) Francesca Curmi vs Angelica Raggi
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 10:00
Aneta Kucmova vs (5) Noma Noha Akugue
WTA Tolentino 125
Aneta Kucmova
0
6
4
0
Noma Noha Akugue [5]•
0
7
6
0
Vincitore: Noha Akugue
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Noma Noha Akugue
4-5 → 4-6
Aneta Kucmova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-4 → 4-5
Noma Noha Akugue
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Aneta Kucmova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Noma Noha Akugue
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Aneta Kucmova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Noma Noha Akugue
1-2 → 1-3
Aneta Kucmova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Noma Noha Akugue
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0*-2
0*-3
0-4*
0-5*
0*-6
1*-6
6-6 → 6-7
Aneta Kucmova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-6 → 6-6
Noma Noha Akugue
5-5 → 5-6
Aneta Kucmova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-4 → 5-5
Noma Noha Akugue
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Aneta Kucmova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Noma Noha Akugue
3-3 → 3-4
Noma Noha Akugue
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Aneta Kucmova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Noma Noha Akugue
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-2 → 1-2
Noma Noha Akugue
0-0 → 0-1
Verena Meliss vs (7) Dalila Spiteri
WTA Tolentino 125
Verena Meliss•
0
1
Dalila Spiteri [7]
15
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Verena Meliss
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Amina Anshba vs (8) Cristina Diaz Adrover
Il match deve ancora iniziare
WTA 500 Seoul 🇰🇷 – Turno Qualificazione, cemento
Grandstand – ore 04:00
En-Shuo Liang
vs (7) Caty McNally
WTA Seoul
En-Shuo Liang
0
3
3
0
Caty McNally [7]•
0
6
6
0
Vincitore: McNally
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
En-Shuo Liang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Caty McNally
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
En-Shuo Liang
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-5 → 3-6
Caty McNally
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 3-5
En-Shuo Liang
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
En-Shuo Liang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
En-Shuo Liang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Chloe Paquet vs (12) Linda Fruhvirtova
WTA Seoul
Chloe Paquet
4
6
3
Linda Fruhvirtova [12]
6
4
6
Vincitore: Fruhvirtova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Chloe Paquet
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
3-5 → 3-6
Linda Fruhvirtova
2-5 → 3-5
Chloe Paquet
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-5 → 2-5
Linda Fruhvirtova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-4 → 1-5
Linda Fruhvirtova
0-3 → 0-4
Linda Fruhvirtova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Chloe Paquet
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Linda Fruhvirtova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-4 → 6-4
Linda Fruhvirtova
4-3 → 4-4
Chloe Paquet
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Linda Fruhvirtova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-3 → 3-3
Chloe Paquet
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-3 → 2-3
Linda Fruhvirtova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Chloe Paquet
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Linda Fruhvirtova
0-1 → 0-2
Chloe Paquet
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Linda Fruhvirtova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Linda Fruhvirtova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Linda Fruhvirtova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Chloe Paquet
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Linda Fruhvirtova
2-1 → 2-2
Chloe Paquet
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Linda Fruhvirtova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
(5) Anastasia Zakharova vs (8) Ella Seidel
WTA Seoul
Anastasia Zakharova [5]
6
3
3
Ella Seidel [8]
3
6
6
Vincitore: Seidel
Servizio
Svolgimento
Set 3
Anastasia Zakharova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-5 → 3-6
Anastasia Zakharova
2-4 → 3-4
Ella Seidel
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Anastasia Zakharova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Ella Seidel
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-2 → 2-2
Anastasia Zakharova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-2 → 1-2
Anastasia Zakharova
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anastasia Zakharova
2-5 → 3-5
Ella Seidel
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Anastasia Zakharova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Ella Seidel
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Anastasia Zakharova
2-1 → 2-2
Ella Seidel
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Anastasia Zakharova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Ella Seidel
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anastasia Zakharova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-3 → 6-3
Ella Seidel
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Anastasia Zakharova
4-2 → 5-2
Anastasia Zakharova
3-1 → 4-1
Ella Seidel
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-1 → 3-1
Anastasia Zakharova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Ella Seidel
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Anastasia Zakharova
0-0 → 0-1
Show Court 1 – ore 04:00
Tatiana Prozorova vs (9) Katie Volynets
WTA Seoul
Tatiana Prozorova•
0
6
6
0
Katie Volynets [9]
0
4
1
0
Vincitore: Prozorova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tatiana Prozorova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-1 → 6-1
Katie Volynets
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-1 → 5-1
Tatiana Prozorova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Tatiana Prozorova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Tatiana Prozorova
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tatiana Prozorova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-3 → 5-4
Tatiana Prozorova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Tatiana Prozorova
2-2 → 3-2
Katie Volynets
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Tatiana Prozorova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 2-1
Katie Volynets
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Tatiana Prozorova
0-0 → 1-0
Kyoka Okamura vs Jessika Ponchet Non prima 06:30
WTA Seoul
Kyoka Okamura
6
6
2
Jessika Ponchet
4
7
6
Vincitore: Ponchet
Servizio
Svolgimento
Set 3
Jessika Ponchet
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-5 → 2-6
Kyoka Okamura
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Jessika Ponchet
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Kyoka Okamura
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0*-2
0*-3
0-4*
1-4*
1*-5
2*-5
3-5*
4-5*
5*-5
5*-6
6-6 → 6-7
Kyoka Okamura
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-6 → 6-6
Jessika Ponchet
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Kyoka Okamura
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-4 → 5-5
Jessika Ponchet
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Kyoka Okamura
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
Kyoka Okamura
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Jessika Ponchet
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Kyoka Okamura
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Jessika Ponchet
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Jessika Ponchet
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kyoka Okamura
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Jessika Ponchet
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Kyoka Okamura
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Jessika Ponchet
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Jessika Ponchet
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
WTA 125 Caldas da Rainha 🇵🇹 – 1° Turno Qualificazione, cemento
Caldas da Rainha – ore 12:00
Alice Robbe
vs (7) Ekaterina Ovcharenko
Il match deve ancora iniziare
(3) Eva Guerrero Alvarez vs Yana Morderger
Il match deve ancora iniziare
Sara Lanca vs (8) Urszula Radwanska
Il match deve ancora iniziare
Full Protein – ore 12:00
(4) Ayla Aksu vs Diana Martynov
Il match deve ancora iniziare
Ashley Lahey vs (6) Anouck Vrancken Peeters
Il match deve ancora iniziare
Tayisiya Morderger vs (5) Lina Glushko
Il match deve ancora iniziare
