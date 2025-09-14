Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Seoul e WTA 125 Tolentino e Caldas da Rainha: I risultati completi delle Qualificazioni (LIVE)

14/09/2025 08:53 Nessun commento
Federica Urgesi nella foto
Federica Urgesi nella foto

WTA 125 Tolentino 🇮🇹 – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

Center Court – ore 10:00
Beatrice Ricci ITA vs (6) Tatiana Pieri ITA
WTA Tolentino 125
Beatrice Ricci
0
2
1
0
Tatiana Pieri [6]
0
6
6
0
Vincitore: Pieri
Mostra dettagli

(4) Ipek Oz TUR vs Federica Urgesi ITA

WTA Tolentino 125
Ipek Oz [4]
0
2
Federica Urgesi
0
4
Mostra dettagli

(3) Francesca Curmi MLT vs Angelica Raggi ITA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 10:00
Aneta Kucmova CZE vs (5) Noma Noha Akugue GER

WTA Tolentino 125
Aneta Kucmova
0
6
4
0
Noma Noha Akugue [5]
0
7
6
0
Vincitore: Noha Akugue
Mostra dettagli

Verena Meliss ITA vs (7) Dalila Spiteri ITA

WTA Tolentino 125
Verena Meliss
0
1
Dalila Spiteri [7]
15
1
Mostra dettagli

Amina Anshba RUS vs (8) Cristina Diaz Adrover ESP

Il match deve ancora iniziare





WTA 500 Seoul 🇰🇷 – Turno Qualificazione, cemento

Grandstand – ore 04:00
En-Shuo Liang TPE vs (7) Caty McNally USA
WTA Seoul
En-Shuo Liang
0
3
3
0
Caty McNally [7]
0
6
6
0
Vincitore: McNally
Mostra dettagli

Chloe Paquet FRA vs (12) Linda Fruhvirtova CZE

WTA Seoul
Chloe Paquet
4
6
3
Linda Fruhvirtova [12]
6
4
6
Vincitore: Fruhvirtova
Mostra dettagli

(5) Anastasia Zakharova RUS vs (8) Ella Seidel GER

WTA Seoul
Anastasia Zakharova [5]
6
3
3
Ella Seidel [8]
3
6
6
Vincitore: Seidel
Mostra dettagli



Show Court 1 – ore 04:00
Tatiana Prozorova RUS vs (9) Katie Volynets USA

WTA Seoul
Tatiana Prozorova
0
6
6
0
Katie Volynets [9]
0
4
1
0
Vincitore: Prozorova
Mostra dettagli

Kyoka Okamura JPN vs Jessika Ponchet FRA Non prima 06:30

WTA Seoul
Kyoka Okamura
6
6
2
Jessika Ponchet
4
7
6
Vincitore: Ponchet
Mostra dettagli





WTA 125 Caldas da Rainha 🇵🇹 – 1° Turno Qualificazione, cemento

Caldas da Rainha – ore 12:00
Alice Robbe FRA vs (7) Ekaterina Ovcharenko RUS
Il match deve ancora iniziare

(3) Eva Guerrero Alvarez ESP vs Yana Morderger GER

Il match deve ancora iniziare

Sara Lanca POR vs (8) Urszula Radwanska POL

Il match deve ancora iniziare



Full Protein – ore 12:00
(4) Ayla Aksu TUR vs Diana Martynov FRA

Il match deve ancora iniziare

Ashley Lahey USA vs (6) Anouck Vrancken Peeters NED

Il match deve ancora iniziare

Tayisiya Morderger GER vs (5) Lina Glushko ISR

Il match deve ancora iniziare

TAG: