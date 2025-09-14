Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Guadalajara, WTA 250 Sao Paulo, WTA 125 Huzhou e Lubiana: I risultati completi delle Finali (LIVE)

14/09/2025 08:40 1 commento
Iva Jovic nella foto - Foto getty
Iva Jovic nella foto - Foto getty

WTA 500 Guadalajara 🇲🇽 – Finali, cemento

Akron Stadium – ore 20:30
(1) Irina Khromacheva RUS / (1) Nicole Melichar-Martinez USA vs (2) Giuliana Olmos MEX / (2) Aldila Sutjiadi INA
Il match deve ancora iniziare

Emiliana Arango COL vs Iva Jovic USA

Il match deve ancora iniziare






WTA 250 São Paulo 🇧🇷 – Finale, cemento

Quadra Central Maria Esther Bueno – ore 20:00
Janice Tjen INA vs Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA
Il match deve ancora iniziare





WTA 125 Huzhou 🇨🇳 – Finali, terra battuta

Court 1 – ore 07:00
(3) Veronika Erjavec SLO vs (9) Alina Charaeva RUS
WTA Huzhou 125
Veronika Erjavec [3]
0
6
6
0
Alina Charaeva [9]
0
2
1
0
Vincitore: Erjavec
Vincitore: Erjavec

(4) Momoko Kobori JPN / (4) Ayano Shimizu JPN vs (2) Veronika Erjavec SLO / (2) Zhibek Kulambayeva KAZ

WTA Huzhou 125
Momoko Kobori / Ayano Shimizu [4]
0
4
2
0
Veronika Erjavec / Zhibek Kulambayeva [2]
0
6
6
0
Vincitore: Erjavec / Kulambayeva
Mostra dettagli






WTA 125 Ljubljana 🇸🇮 – Finali, terra battuta

Center Court – ore 12:00
(1) Simona Waltert SUI vs (5) Kaja Juvan SLO
WTA Ljubljana 125
Simona Waltert [1]
0
0
Kaja Juvan [5]
0
0
Mostra dettagli

(1) Miriam Skoch CZE / (1) Simona Waltert SUI vs Dalila Jakupovic SLO / Nika Radisic SLO

Il match deve ancora iniziare

1 commento

Gaz (Guest) 14-09-2025 08:54

Livettennis ha pubblicato perfino una pagina alla Raducanu dopo la vittoria 6-1 6-2 al secondo turno degli ultimi us Open contro la Tjen, ovviamente per sminuire è stata evidenziata l’avversaria, qualcuno ne ha fatto ironia, qualcuno l’ha definita scarsa, qualcuno “è solo una sconosciuta esordiente”.
I soliti 3 utenti,non si scappa, l’incompetenza ha occasione di venir fuori ad ogni occasione.
Un buon tacer….
La Tjen con questa finale si conferma come una delle rivelazioni di questa parte finale di stagione,in stato di grazia fisica e in grande fiducia.
Parliamo comunque della possibilità di vincere un 250.

 1
