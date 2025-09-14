Szczecin 125 | Clay | e181250 livescore | sito ufficiale | notizie relative
WTA 500 Guadalajara, WTA 250 Sao Paulo, WTA 125 Huzhou e Lubiana: I risultati completi delle Finali (LIVE)
14/09/2025 08:40 1 commento
WTA 500 Guadalajara 🇲🇽 – Finali, cemento
Akron Stadium – ore 20:30
(1) Irina Khromacheva / (1) Nicole Melichar-Martinez vs (2) Giuliana Olmos / (2) Aldila Sutjiadi
Il match deve ancora iniziare
Emiliana Arango vs Iva Jovic
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 São Paulo 🇧🇷 – Finale, cemento
Quadra Central Maria Esther Bueno – ore 20:00
Janice Tjen vs Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Huzhou 🇨🇳 – Finali, terra battuta
Court 1 – ore 07:00
(3) Veronika Erjavec vs (9) Alina Charaeva
WTA Huzhou 125
Veronika Erjavec [3]
0
6
6
0
Alina Charaeva [9]
0
2
1
0
Vincitore: Erjavec
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-1
Alina Charaeva
0-15
15-15
15-30
15-40
5-1 → 6-1
Veronika Erjavec
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Alina Charaeva
0-15
0-30
0-40
3-1 → 4-1
Veronika Erjavec
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Alina Charaeva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Veronika Erjavec
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Alina Charaeva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-2
Veronika Erjavec
15-0
30-0
30-15
40-15
5-2 → 6-2
Alina Charaeva
15-0
30-0
40-0
5-1 → 5-2
Veronika Erjavec
15-0
30-0
40-0
40-15
4-1 → 5-1
Alina Charaeva
15-0
30-0
40-0
4-0 → 4-1
Veronika Erjavec
15-0
30-0
40-0
3-0 → 4-0
Alina Charaeva
0-15
0-30
0-40
2-0 → 3-0
Veronika Erjavec
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Alina Charaeva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
(4) Momoko Kobori / (4) Ayano Shimizu vs (2) Veronika Erjavec / (2) Zhibek Kulambayeva
WTA Huzhou 125
Momoko Kobori / Ayano Shimizu [4]
0
4
2
0
Veronika Erjavec / Zhibek Kulambayeva [2]
0
6
6
0
Vincitore: Erjavec / Kulambayeva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
2-6
Veronika Erjavec / Zhibek Kulambayeva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 2-6
Momoko Kobori / Ayano Shimizu
0-15
0-30
15-30
15-40
2-4 → 2-5
Veronika Erjavec / Zhibek Kulambayeva
15-0
30-0
40-0
2-3 → 2-4
Momoko Kobori / Ayano Shimizu
0-15
0-30
15-30
15-40
2-2 → 2-3
Veronika Erjavec / Zhibek Kulambayeva
15-0
30-0
40-0
2-1 → 2-2
Momoko Kobori / Ayano Shimizu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-0 → 2-1
Veronika Erjavec / Zhibek Kulambayeva
0-15
0-30
0-40
15-40
1-0 → 2-0
Momoko Kobori / Ayano Shimizu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
4-6
Veronika Erjavec / Zhibek Kulambayeva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
Momoko Kobori / Ayano Shimizu
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
4-4 → 4-5
Veronika Erjavec / Zhibek Kulambayeva
0-15
0-30
0-40
3-4 → 4-4
Momoko Kobori / Ayano Shimizu
0-15
0-30
0-40
3-3 → 3-4
Veronika Erjavec / Zhibek Kulambayeva
15-0
30-0
40-0
3-2 → 3-3
Momoko Kobori / Ayano Shimizu
0-15
0-30
0-40
3-1 → 3-2
Veronika Erjavec / Zhibek Kulambayeva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
2-1 → 3-1
Momoko Kobori / Ayano Shimizu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-1 → 2-1
Veronika Erjavec / Zhibek Kulambayeva
15-0
30-0
30-15
40-15
1-0 → 1-1
Momoko Kobori / Ayano Shimizu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
WTA 125 Ljubljana 🇸🇮 – Finali, terra battuta
Center Court – ore 12:00
(1) Simona Waltert vs (5) Kaja Juvan
WTA Ljubljana 125
Simona Waltert [1]
0
0
Kaja Juvan [5]
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0
(1) Miriam Skoch / (1) Simona Waltert vs Dalila Jakupovic / Nika Radisic
Il match deve ancora iniziare
TAG: Circuito WTA
1 commento
Livettennis ha pubblicato perfino una pagina alla Raducanu dopo la vittoria 6-1 6-2 al secondo turno degli ultimi us Open contro la Tjen, ovviamente per sminuire è stata evidenziata l’avversaria, qualcuno ne ha fatto ironia, qualcuno l’ha definita scarsa, qualcuno “è solo una sconosciuta esordiente”.
I soliti 3 utenti,non si scappa, l’incompetenza ha occasione di venir fuori ad ogni occasione.
Un buon tacer….
La Tjen con questa finale si conferma come una delle rivelazioni di questa parte finale di stagione,in stato di grazia fisica e in grande fiducia.
Parliamo comunque della possibilità di vincere un 250.