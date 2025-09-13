Szczecin 125 | Clay | e181250 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani e italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 13 Settembre 2025
13/09/2025 09:20 Nessun commento
M25 Pozzuoli 30000 – Semi-final
[6] Luca Potenza vs [2] Remy Bertola Non prima delle 13:00
ITF M25 Pozzuoli - 2025-09-07T00:00:00Z
Remy Bertola•
0
7
0
Luca Potenza
0
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Remy Bertola
0-1
Luca Potenza
0-30
15-30
30-40
15-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
7-6
Tiebreak
0-0*
1-1*
0-0*
2-2*
3-2*
4-2*
5-2*
6-2*
6-6 → 7-6
Luca Potenza
15-0
15-15
15-0
30-15
30-30
40-30
6-5 → 6-6
Remy Bertola
15-0
40-0
5-5 → 6-5
Luca Potenza
15-0
15-15
30-15
5-4 → 5-5
Remy Bertola
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-3 → 5-4
Luca Potenza
15-0
30-0
5-2 → 5-3
Remy Bertola
30-0
40-0
4-2 → 5-2
Luca Potenza
0-15
0-30
0-40
3-2 → 4-2
Remy Bertola
0-15
0-30
15-40
3-1 → 3-2
Luca Potenza
15-0
30-0
30-15
40-15
3-0 → 3-1
Remy Bertola
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Luca Potenza
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-A
1-0 → 2-0
Remy Bertola
15-0
30-15
30-30
30-40
30-30
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
M25 Bali 30000 – Semi-final
[5] Niccolo Catini vs [2] Arthur Weber 6-7 4-6
M15 Kursumlijska Banja 15000 – Semi-final
Marko Maksimovic vs [8] Giuseppe La vela Non prima delle 11:30
ITF M15 Kursumlijska Banja - 2025-09-07T00:00:00Z
Giuseppe La Vela
6
6
Marko Maksimovic
2
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-2
Marko Maksimovic
0-30
15-30
15-40
5-2 → 6-2
Giuseppe La Vela
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Marko Maksimovic
15-0
15-15
15-0
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
Giuseppe La Vela
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Marko Maksimovic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Giuseppe La Vela
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Marko Maksimovic
15-0
15-15
30-15
1-0 → 1-1
Giuseppe La Vela
15-0
30-0
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-2
Marko Maksimovic
0-15
15-15
15-40
30-40
5-2 → 6-2
Giuseppe La Vela
0-15
15-15
15-30
15-40
5-1 → 5-2
Marko Maksimovic
15-15
15-30
30-30
30-40
4-1 → 5-1
Giuseppe La Vela
0-15
0-30
15-30
15-40
4-0 → 4-1
Marko Maksimovic
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Giuseppe La Vela
0-15
0-30
15-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Marko Maksimovic
0-15
0-30
0-40
1-0 → 2-0
Giuseppe La Vela
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
30-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
W15 Heraklion 15000 – Semi-final
[4] Federica Sacco vs [2] Zeel Desai ore 12:00
ITF W15 Heraklion - 2025-09-07T00:00:00Z
Federica Sacco
3
6
6
Zeel Desai
6
3
2
Servizio
Svolgimento
Set 3
Risultato
6-2
Zeel Desai
15-0
15-15
15-30
15-40
5-2 → 6-2
Federica Sacco
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
5-1 → 5-2
Zeel Desai
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
30-30
4-1 → 5-1
Federica Sacco
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Zeel Desai
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Federica Sacco
0-15
0-30
0-40
15-40
2-0 → 2-1
Zeel Desai
15-0
30-0
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Federica Sacco
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-3
Zeel Desai
0-15
15-15
15-30
30-30
15-30
30-40
40-40
40-A
5-3 → 6-3
Federica Sacco
0-15
0-30
15-30
15-40
5-2 → 5-3
Zeel Desai
0-15
0-30
0-40
15-40
4-2 → 5-2
Federica Sacco
15-0
40-0
3-2 → 4-2
Zeel Desai
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Federica Sacco
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Zeel Desai
0-15
0-30
1-1 → 2-1
Federica Sacco
15-0
30-0
40-0
0-1 → 1-1
Zeel Desai
15-0
30-0
40-0
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
3-6
Federica Sacco
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-5 → 3-6
Zeel Desai
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
Federica Sacco
0-15
0-30
3-3 → 3-4
Zeel Desai
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Federica Sacco
15-0
15-15
15-30
15-40
3-1 → 3-2
Zeel Desai
0-15
0-30
15-30
15-40
2-1 → 3-1
Federica Sacco
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
30-30
30-40
2-0 → 2-1
Zeel Desai
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Federica Sacco
0-15
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
W15 Sao Luis 15000 – Semi-final
[1] Martina Capurro taborda vs [6] Beatrice Stagno 2 incontro dalle 15:00
Il match deve ancora iniziare
W15 Viserba 15000 – Quarter-final
[6] Angelica Raggi vs Marta Lombardini ore 10:00
ITF W15 Viserba - 2025-09-07T00:00:00Z
Marta Lombardini
1
5
Angelica Raggi
6
7
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
5-7
Marta Lombardini
0-15
0-30
15-30
15-40
5-6 → 5-7
Angelica Raggi
0-15
0-30
0-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
Marta Lombardini
15-0
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
5-4 → 5-5
Angelica Raggi
0-15
0-30
15-40
4-4 → 5-4
Marta Lombardini
15-0
30-0
30-30
30-40
4-3 → 4-4
Angelica Raggi
0-15
15-15
15-30
15-40
3-3 → 4-3
Marta Lombardini
0-15
0-30
0-40
3-2 → 3-3
Angelica Raggi
15-15
15-30
15-40
2-2 → 3-2
Marta Lombardini
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
2-1 → 2-2
Angelica Raggi
15-15
30-15
40-15
2-0 → 2-1
Marta Lombardini
15-0
30-0
40-0
40-15
1-0 → 2-0
Angelica Raggi
0-15
0-30
15-30
15-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
1-6
Marta Lombardini
30-0
30-15
30-30
30-40
1-5 → 1-6
Angelica Raggi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-4 → 1-5
Marta Lombardini
0-30
0-40
15-40
1-3 → 1-4
Angelica Raggi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Marta Lombardini
15-15
30-15
15-15
40-15
0-2 → 1-2
Angelica Raggi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Marta Lombardini
0-15
0-40
15-40
0-0 → 0-1
Francesca Gandolfi vs [4] Deborah Chiesa ore 10:00
ITF W15 Viserba - 2025-09-07T00:00:00Z
Francesca Gandolfi
6
1
4
Deborah Chiesa
3
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 3
Risultato
4-6
Deborah Chiesa
15-0
30-0
40-0
4-5 → 4-6
Francesca Gandolfi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Deborah Chiesa
15-0
30-0
40-0
3-4 → 3-5
Francesca Gandolfi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 3-4
Deborah Chiesa
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Francesca Gandolfi
15-0
15-15
30-15
40-15
1-3 → 2-3
Deborah Chiesa
15-0
30-0
40-0
40-30
40-15
1-2 → 1-3
Francesca Gandolfi
0-15
15-15
15-30
15-40
1-1 → 1-2
Deborah Chiesa
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Francesca Gandolfi
0-15
15-15
15-30
15-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
1-6
Deborah Chiesa
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-5 → 1-6
Francesca Gandolfi
15-0
15-15
15-0
30-15
30-30
30-40
1-4 → 1-5
Deborah Chiesa
15-0
30-0
30-15
40-15
1-3 → 1-4
Francesca Gandolfi
0-30
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Deborah Chiesa
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Francesca Gandolfi
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Deborah Chiesa
15-15
15-30
30-30
40-30
30-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-3
Francesca Gandolfi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Deborah Chiesa
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-3 → 5-3
Francesca Gandolfi
0-15
0-30
0-40
4-2 → 4-3
Deborah Chiesa
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Francesca Gandolfi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Deborah Chiesa
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-2 → 2-2
Francesca Gandolfi
15-0
30-0
40-0
0-2 → 1-2
Deborah Chiesa
0-15
15-15
30-15
40-15
30-15
40-30
0-1 → 0-2
Francesca Gandolfi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
[9] Brenda Fruhvirtova vs [7] Camilla Gennaro 2 incontro dalle 10:00
ITF W15 Viserba - 2025-09-07T00:00:00Z
Brenda Fruhvirtova•
A
4
4
Camilla Gennaro
40
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Brenda Fruhvirtova
15-15
30-15
30-30
30-15
40-40
A-40
4-4
Camilla Gennaro
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
Brenda Fruhvirtova
0-30
15-30
15-40
4-2 → 4-3
Camilla Gennaro
0-15
0-30
0-40
15-40
0-40
3-2 → 4-2
Brenda Fruhvirtova
0-30
15-30
30-30
40-40
40-A
3-1 → 3-2
Camilla Gennaro
30-0
30-15
30-30
40-30
3-0 → 3-1
Brenda Fruhvirtova
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
Camilla Gennaro
0-15
0-30
0-40
0-30
1-0 → 2-0
Brenda Fruhvirtova
15-0
30-0
40-0
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
4-6
Camilla Gennaro
0-15
15-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
Brenda Fruhvirtova
0-15
15-15
15-40
30-40
4-4 → 4-5
Camilla Gennaro
15-0
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Brenda Fruhvirtova
15-0
30-15
40-15
3-3 → 4-3
Camilla Gennaro
15-0
15-15
15-30
15-40
15-30
30-40
2-3 → 3-3
Brenda Fruhvirtova
15-0
40-0
1-3 → 2-3
Camilla Gennaro
15-0
30-0
30-15
30-0
40-15
1-2 → 1-3
Brenda Fruhvirtova
15-0
30-0
15-0
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Camilla Gennaro
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Brenda Fruhvirtova
15-15
30-15
40-30
40-15
40-40
0-0 → 0-1
