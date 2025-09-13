Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 13 Settembre 2025

13/09/2025 09:20 Nessun commento
Giuseppe La Vela nella foto
ITA M25 Pozzuoli 30000 – Semi-final
[6] Luca Potenza ITA vs [2] Remy Bertola SUI Non prima delle 13:00

ITF M25 Pozzuoli - 2025-09-07T00:00:00Z
Remy Bertola
0
7
0
Luca Potenza
0
6
1





INA M25 Bali 30000 – Semi-final
[5] Niccolo Catini ITA vs [2] Arthur Weber FRA 6-7 4-6




SRB M15 Kursumlijska Banja 15000 – Semi-final
Marko Maksimovic SRB vs [8] Giuseppe La vela ITA Non prima delle 11:30
ITF M15 Kursumlijska Banja - 2025-09-07T00:00:00Z
Giuseppe La Vela
6
6
Marko Maksimovic
2
2





GRE W15 Heraklion 15000 – Semi-final
[4] Federica Sacco ITA vs [2] Zeel Desai IND ore 12:00
ITF W15 Heraklion - 2025-09-07T00:00:00Z
Federica Sacco
3
6
6
Zeel Desai
6
3
2





BRA W15 Sao Luis 15000 – Semi-final
[1] Martina Capurro taborda ARG vs [6] Beatrice Stagno ITA 2 incontro dalle 15:00
Il match deve ancora iniziare




ITA W15 Viserba 15000 – Quarter-final
[6] Angelica Raggi ITA vs Marta Lombardini ITA ore 10:00
ITF W15 Viserba - 2025-09-07T00:00:00Z
Marta Lombardini
1
5
Angelica Raggi
6
7


Francesca Gandolfi ITA vs [4] Deborah Chiesa ITA ore 10:00

ITF W15 Viserba - 2025-09-07T00:00:00Z
Francesca Gandolfi
6
1
4
Deborah Chiesa
3
6
6


[9] Brenda Fruhvirtova CZE vs [7] Camilla Gennaro ITA 2 incontro dalle 10:00

ITF W15 Viserba - 2025-09-07T00:00:00Z
Brenda Fruhvirtova
A
4
4
Camilla Gennaro
40
6
4


