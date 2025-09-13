Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Guadalajara, WTA 250 Sao Paulo e WTA 125 San Sebastián, Huzhou e Lubiana: I risultati completi del Day 6 (LIVE)

13/09/2025 08:56 1 commento
Iva Jovic nella foto
Iva Jovic nella foto

WTA 500 Guadalajara 🇲🇽 – Semifinali, cemento

Akron Stadium – ore 21:30
(1) Irina Khromacheva RUS / (1) Nicole Melichar-Martinez USA vs (3) Magali Kempen BEL / (3) Katarzyna Piter POL
Il match deve ancora iniziare

Elsa Jacquemot FRA vs Emiliana Arango COL Non prima 00:00

Il match deve ancora iniziare

Nikola Bartunkova CZE vs Iva Jovic USA Non prima 02:00

Il match deve ancora iniziare






WTA 250 São Paulo 🇧🇷 – Semifinali, cemento

Quadra Central Maria Esther Bueno – ore 18:00
Janice Tjen INA vs (6) Francesca Jones GBR
Il match deve ancora iniziare

(5) Renata Zarazua MEX vs Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA

Il match deve ancora iniziare

(1) Timea Babos HUN / (1) Luisa Stefani BRA vs (3) Ingrid Martins BRA / (3) Laura Pigossi BRA Non prima 21:00

Il match deve ancora iniziare






WTA 125 San Sebastián 🇪🇸 – Finali, terra battuta

Center Court – ore 12:00
Anouk Koevermans NED vs Oksana Selekhmeteva RUS
Il match deve ancora iniziare

(2) Anastasia Tikhonova RUS / (2) Tara Wuerth CRO vs Elvina Kalieva USA / Gabriela Lee ROU

Il match deve ancora iniziare





WTA 125 Huzhou 🇨🇳 – Semifinali, terra battuta

Court 1 – ore 07:00
Anastasia Gasanova RUS vs (3) Veronika Erjavec SLO
WTA Huzhou 125
Anastasia Gasanova
0
0
2
0
Veronika Erjavec [3]
0
6
6
0
Vincitore: Erjavec
Mostra dettagli

(9) Alina Charaeva RUS vs Carole Monnet FRA

WTA Huzhou 125
Alina Charaeva [9]
0
6
6
0
Carole Monnet
0
2
1
0
Vincitore: Charaeva
Mostra dettagli

(3) Estelle Cascino FRA / (3) Shuo Feng CHN vs (2) Veronika Erjavec SLO / (2) Zhibek Kulambayeva KAZ

WTA Huzhou 125
Estelle Cascino / Shuo Feng [3]
30
2
Veronika Erjavec / Zhibek Kulambayeva [2]
0
4
Mostra dettagli






WTA 125 Ljubljana 🇸🇮 – Semifinali, terra battuta

Center Court – ore 11:00
(1) Simona Waltert SUI vs Renata Jamrichova SVK
Il match deve ancora iniziare

Mona Barthel GER vs (5) Kaja Juvan SLO

Il match deve ancora iniziare

(1) Miriam Skoch CZE / (1) Simona Waltert SUI vs Kaja Juvan SLO / Kristina Novak SLO

Il match deve ancora iniziare

TAG:

1 commento

Gaz (Guest) 13-09-2025 09:53

Erroneamente ieri prima dei quarti ho scritto che Jovic un torneo del genere lo ha già vinto, ovviamente no,questo è un 500 ,a parte Paolini è un traguardo al momento fuori portata per tutto il resto del nostro tennis,si giocano invece la finale due top players juniores,Bartunkova una finale e semifinale nei 5 slam juniores disputati si gioca l’accesso tra le prime 200,per quanto riguarda invece la perdente della semifinale del Bonfiglio contro la Grant in caso di successo sarebbe già una top 50 dalla prossima settimana.
Anche Jacquemot e Arango sono state top players juniores,la francese vincendo anche uno slam in tempo di pandemia,poi però non si è più veramente concretizzata.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!