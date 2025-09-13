WTA 500 Guadalajara, WTA 250 Sao Paulo e WTA 125 San Sebastián, Huzhou e Lubiana: I risultati completi del Day 6 (LIVE)

WTA 500 Guadalajara 🇲🇽 – Semifinali, cemento
Akron Stadium – ore 21:30
(1) Irina Khromacheva
/ (1) Nicole Melichar-Martinez
vs (3) Magali Kempen
/ (3) Katarzyna Piter
Il match deve ancora iniziare
Elsa Jacquemot vs Emiliana Arango Non prima 00:00
Il match deve ancora iniziare
Nikola Bartunkova vs Iva Jovic Non prima 02:00
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 São Paulo 🇧🇷 – Semifinali, cemento
Quadra Central Maria Esther Bueno – ore 18:00
Janice Tjen
vs (6) Francesca Jones
Il match deve ancora iniziare
(5) Renata Zarazua vs Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
Il match deve ancora iniziare
(1) Timea Babos / (1) Luisa Stefani vs (3) Ingrid Martins / (3) Laura Pigossi Non prima 21:00
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 San Sebastián 🇪🇸 – Finali, terra battuta
Center Court – ore 12:00
Anouk Koevermans
vs Oksana Selekhmeteva
Il match deve ancora iniziare
(2) Anastasia Tikhonova / (2) Tara Wuerth vs Elvina Kalieva / Gabriela Lee
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Huzhou 🇨🇳 – Semifinali, terra battuta
Court 1 – ore 07:00
Anastasia Gasanova
vs (3) Veronika Erjavec
WTA Huzhou 125
Anastasia Gasanova
0
0
2
0
Veronika Erjavec [3]•
0
6
6
0
Vincitore: Erjavec
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Veronika Erjavec
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
Anastasia Gasanova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-5 → 2-5
Veronika Erjavec
0-5 → 1-5
Anastasia Gasanova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-4 → 0-5
Veronika Erjavec
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-3 → 0-4
Anastasia Gasanova
0-2 → 0-3
Veronika Erjavec
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Anastasia Gasanova
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Veronika Erjavec
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-5 → 0-6
Anastasia Gasanova
0-4 → 0-5
Veronika Erjavec
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-3 → 0-4
Anastasia Gasanova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Veronika Erjavec
0-1 → 0-2
Anastasia Gasanova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
(9) Alina Charaeva vs Carole Monnet
WTA Huzhou 125
Alina Charaeva [9]•
0
6
6
0
Carole Monnet
0
2
1
0
Vincitore: Charaeva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alina Charaeva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-1 → 6-1
Carole Monnet
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-1 → 5-1
Alina Charaeva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Carole Monnet
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-0 → 3-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Carole Monnet
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-2 → 6-2
Alina Charaeva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-1 → 5-2
Alina Charaeva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Carole Monnet
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Alina Charaeva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Alina Charaeva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 0-1
(3) Estelle Cascino / (3) Shuo Feng vs (2) Veronika Erjavec / (2) Zhibek Kulambayeva
WTA Huzhou 125
Estelle Cascino / Shuo Feng [3]•
30
2
Veronika Erjavec / Zhibek Kulambayeva [2]
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Estelle Cascino / Shuo Feng
Veronika Erjavec / Zhibek Kulambayeva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
Estelle Cascino / Shuo Feng
2-2 → 2-3
Veronika Erjavec / Zhibek Kulambayeva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 2-2
Estelle Cascino / Shuo Feng
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-2 → 1-2
Veronika Erjavec / Zhibek Kulambayeva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Estelle Cascino / Shuo Feng
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
WTA 125 Ljubljana 🇸🇮 – Semifinali, terra battuta
Center Court – ore 11:00
(1) Simona Waltert
vs Renata Jamrichova
Il match deve ancora iniziare
Mona Barthel vs (5) Kaja Juvan
Il match deve ancora iniziare
(1) Miriam Skoch / (1) Simona Waltert vs Kaja Juvan / Kristina Novak
Il match deve ancora iniziare
1 commento
Erroneamente ieri prima dei quarti ho scritto che Jovic un torneo del genere lo ha già vinto, ovviamente no,questo è un 500 ,a parte Paolini è un traguardo al momento fuori portata per tutto il resto del nostro tennis,si giocano invece la finale due top players juniores,Bartunkova una finale e semifinale nei 5 slam juniores disputati si gioca l’accesso tra le prime 200,per quanto riguarda invece la perdente della semifinale del Bonfiglio contro la Grant in caso di successo sarebbe già una top 50 dalla prossima settimana.
Anche Jacquemot e Arango sono state top players juniores,la francese vincendo anche uno slam in tempo di pandemia,poi però non si è più veramente concretizzata.