Medvedev, rivoluzione nel team: addio anche al preparatore fisico Eric Hernández

Non si ferma la rivoluzione attorno a Daniil Medvedev. Poche ore dopo l’annuncio della separazione dal suo storico allenatore Gilles Cervara, il tennista russo ha ufficializzato anche la fine del rapporto con il preparatore fisico Eric Hernández, figura che lo ha accompagnato per gran parte della sua carriera.

Hernández lavorava al fianco di Medvedev dal 2014, seguendolo passo dopo passo nella crescita che lo ha portato fino al vertice del tennis mondiale, con la conquista di uno US Open e il raggiungimento della prima posizione nel ranking ATP.

L’addio è arrivato attraverso un messaggio emozionante pubblicato su Instagram, dove il preparatore ha ringraziato il russo per oltre dieci anni di collaborazione e fiducia reciproca. Una separazione che segna la fine di un ciclo importante, proprio mentre Medvedev sta cercando nuove soluzioni per rilanciare la sua carriera dopo una stagione segnata da alti e bassi.

Con queste due uscite di peso, il futuro del team del moscovita resta tutto da scrivere: Medvedev dovrà ora costruire un nuovo staff tecnico in grado di accompagnarlo nelle prossime sfide del circuito.