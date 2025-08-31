WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Montreux: Il Tabellone Principale. Presenza di Nuria Brancaccio

31/08/2025 16:33 2 commenti
Nuria Brancaccio ITA, 24-06-2000
SUI WTA 125 Montreux – Tabellone Principale – terra
(1/WC) Jil Teichmann SUI vs Maja Chwalinska POL
Oksana Selekhmeteva RUS vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it
(WC) Susan Bandecchi SUI vs Tamara Korpatsch GER
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it vs (8) Arantxa Rus NED

(3) Sara Bejlek CZE vs Dominika Salkova CZE
Andrea Lazaro Garcia ESP vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it
Lola Radivojevic SRB vs Tara Wuerth CRO
Hanne Vandewinkel BEL vs (6) Julia Grabher AUT

(5) Darja Semenistaja LAT vs Mona Barthel GER
Kaja Juvan SLO vs Kathinka Von Deichmann LIE
Nuria Brancaccio ITA vs (WC) Darya Astakhova RUS
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it vs (4) Anca Todoni ROU

(7) Simona Waltert SUI vs (WC) Valentina Ryser SUI
Anouk Koevermans NED vs Carson Branstine CAN
Guiomar Maristany Zuleta De Reales ESP vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it
Oleksandra Oliynykova UKR vs (2) Mayar Sherif EGY

2 commenti

kaishaku 31-08-2025 17:00

SHERIF

TEICHMANN

BEJLEK
TODONI

KORPATSCH
GRABHER
SEMENISTAJA
WALTERT

 2
espertodipallacorda 31-08-2025 16:43

Juvan

Teichmann

Radivojevic
Waltert

Rus
Bejlek
Todoni
Sherif

 1
