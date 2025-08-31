WTA 125 Montreux: Il Tabellone Principale. Presenza di Nuria Brancaccio

WTA 125 Montreux – Tabellone Principale – terra

(1/WC) Jil Teichmann vs Maja Chwalinska

Oksana Selekhmeteva vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

(WC) Susan Bandecchi vs Tamara Korpatsch

(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs (8) Arantxa Rus

(3) Sara Bejlek vs Dominika Salkova

Andrea Lazaro Garcia vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

Lola Radivojevic vs Tara Wuerth

Hanne Vandewinkel vs (6) Julia Grabher

(5) Darja Semenistaja vs Mona Barthel

Kaja Juvan vs Kathinka Von Deichmann

Nuria Brancaccio vs (WC) Darya Astakhova

(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs (4) Anca Todoni

(7) Simona Waltert vs (WC) Valentina Ryser

Anouk Koevermans vs Carson Branstine

Guiomar Maristany Zuleta De Reales vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

Oleksandra Oliynykova vs (2) Mayar Sherif