WTA 125 Montreux: Il Tabellone Principale. Presenza di Nuria Brancaccio
WTA 125 Montreux – Tabellone Principale – terra
(1/WC) Jil Teichmann vs Maja Chwalinska
Oksana Selekhmeteva vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL
(WC) Susan Bandecchi vs Tamara Korpatsch
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs (8) Arantxa Rus
(3) Sara Bejlek vs Dominika Salkova
Andrea Lazaro Garcia vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL
Lola Radivojevic vs Tara Wuerth
Hanne Vandewinkel vs (6) Julia Grabher
(5) Darja Semenistaja vs Mona Barthel
Kaja Juvan vs Kathinka Von Deichmann
Nuria Brancaccio vs (WC) Darya Astakhova
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs (4) Anca Todoni
(7) Simona Waltert vs (WC) Valentina Ryser
Anouk Koevermans vs Carson Branstine
Guiomar Maristany Zuleta De Reales vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL
Oleksandra Oliynykova vs (2) Mayar Sherif
