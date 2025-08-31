Toni Nadal: “Medvedev ha dato un cattivo esempio, il tennis deve punire la maleducazione”

Sono passati diversi giorni dal discusso episodio che ha visto protagonista Daniil Medvedev contro Benjamin Bonzi all’US Open, ma le critiche al comportamento del russo non si placano. L’ultimo a esprimersi con fermezza è stato Toni Nadal, storico tecnico e zio di Rafa Nadal, che ha dedicato la sua ultima colonna su El País al caso.

Durante il match, Medvedev perse ripetutamente la calma dopo un episodio legato a un fotografo entrato in campo, che costrinse Bonzi a ripetere il primo servizio sul match point. Da lì esplose la rabbia del russo: gesti plateali, discussioni, fino alla rottura della racchetta. Un comportamento che gli è costato una multa di 42.500 dollari, cifra che molti, incluso Toni Nadal, hanno giudicato troppo bassa considerando la gravità dell’accaduto e i precedenti della storia del tennis.

La condanna di Toni Nadal

“È arrivato il momento in cui i dirigenti del tennis si pongano seriamente il problema di punire i giocatori che rompono una racchetta in campo”, scrive Toni Nadal. L’allenatore ricorda come abbia sempre insegnato a suo nipote Rafa a non sfogare mai la frustrazione sugli strumenti di gioco, tanto che in oltre vent’anni di carriera lo spagnolo non ha mai distrutto una racchetta.

Nadal prosegue sottolineando che non ha mai visto un giocatore di ping pong rompere la racchetta o un golfista colpire il palo per rabbia: “Il comportamento di Medvedev è stato deplorevole. Tutto lo ha scatenato lui stesso, anche se il pubblico ha contribuito chiedendo più spettacolo che tennis. Mi sorprende che un giocatore della sua statura non sappia controllare i nervi”.

Una questione generazionale

Secondo Toni Nadal, il problema si riflette anche nelle nuove generazioni: “I giovani sono sempre meno capaci di dominare la frustrazione. Oggi si vuole tutto subito, senza la pazienza necessaria per lavorare e migliorare”.

Il tecnico aggiunge che i social amplificano il fenomeno: i video di racchette distrutte, litigi e gesti antisportivi diventano virali e raggiungono i più piccoli, trasmettendo un messaggio pericoloso e un’immagine negativa del tennis.

Il parallelo con Nick Kyrgios

Nella sua analisi, Toni Nadal cita anche Nick Kyrgios, spesso finito al centro di polemiche per i suoi atteggiamenti poco educati in campo e protagonista di innumerevoli clip diventate virali. “Viviamo in un mondo che applaude la maleducazione e gli eccessi. Per tutto questo, però, non esiste un vero castigo sportivo”, osserva.

Una multa troppo leggera

L’episodio al Flushing Meadows, con Medvedev autore di gesti osceni e mancanze di rispetto verso avversario e giudice di sedia, oltre alla rottura della racchetta, si è chiuso con una multa di 42.500 dollari. Troppo poco, secondo molti, considerando che il russo ha incassato un assegno di 110.000 dollari dal torneo.

In passato, comportamenti simili hanno comportato multe a sei cifre. Forse nemmeno questo sarebbe sufficiente a far cambiare atteggiamento ai giocatori, ma Toni Nadal ritiene che servano pene più incisive, come la perdita di punti o somme ancora più consistenti: “Solo così – conclude – i tennisti potrebbero pensarci due volte prima di dare spettacolo con gesti che nulla hanno a che fare con lo sport”.