Wilander ribalta il pronostico a New York: “È Alcaraz l’uomo da battere”
Mats Wilander ha cambiato opinione: è Carlos Alcaraz l’uomo da battere, a suo dire più convincente nel corso dei primi match di US Open rispetto a Jannik Sinner, quello che lo svedese aveva lanciato come suo favorito prima dell’inizio del torneo. Mats, campione a New York nel 1988 in una stagione che lo vide dominare tre Slam su quattro, al via del torneo della “grande mela aveva affermato che i due dominatori del tennis attuale erano i grandi candidati alla vittoria finale, molto vicini tra loro, ma che il successo a Wimbledon e la forza dell’italiano sul cemento all’aperto erano fattori da considerare e che ponevano Jannik di poco avanti rispetto a Carlos. Adesso, parlando a TNT Sport, Wilander lancia lo spagnolo come favorito alzare la coppa domenica prossima.
“Alcaraz sta giocando benissimo da qualche tempo, è incredibilmente concentrato” afferma Wilander. “Il suo movimento sul campo è così perfetto che sembra impossibile fargli un vincente. Il suo dritto, ha detto lui stesso, non è perfetto; a me sembra invece molto vicino alla perfezione e sta servendo anche bene. Direi che a questo punto, è l’uomo da battere.”
Alcaraz ha davanti a se un impegno sulla carta tutt’altro che proibitivo: il numero 82 al mondo Arthur Rinderknech, vincitore sul connazionale Benjamin Bonzi. “Rinderknech ha un servizio potente e un gioco fantastico”, commenta lo svedese. “Può mettere pressione ad Alcaraz, magari rispondere alla seconda di servizio e andare a rete, e colpire la palla molto forte al centro e correre avanti. Ha i mezzi per fare qualcosa che sorprenderà Alcaraz. Penso che abbia la possibilità di vincere almeno un set” conclude Mats, facendo intendere che la vittoria per il francese contro lo spagnolo sarà comunque molto difficile.
Altro fattore da considerare è quanto il tabellone dalla parte di Alcaraz si sia alleggerito con l’uscita di scena di alcuni dei potenziali pericoli nella sua strada verso la finale: su tutti Ben Shelton che poteva rappresentare un ostacolo assai insidioso nei quarti di finale. Dopo Rinderknech, il cammino di Carlos verso la finale a US Open – sempre che vinca i suoi match, ovviamente – lo vedrà opposto al vincente di Lehecka – Mannarino nei quarti di finale, e Alcaraz sembra nettamente favorito, e in semifinale uno tra Djokovic (non apparso in grande condizione finora), Struff, Machac e Fritz.
Mario Cecchi
TAG: Carlos Alcaraz, Mats Wilander, Us open 2025
Come ha detto qualcuno, Alcaraz ha affrontato tre Kopriva..
Ahahahah ditemi che non sono l’unico che dopo aver letto il titolo ha preferito leggere prima i vari commenti e poi l’articolo
Ah! Ecco perché Jannik ieri ha giocato male…
Aspettava le parole profetiche di Wilander…
Uomo tutto d’un pezzo, le sue parole sono scolpite nella roccia.
@ Kenobi (#4472076)
Dall’alto della tua profonda conoscenza, fai bene ad irridere wilander.
Ha ragione Wilander. Alcaraz campione battera’ Lorenzo in finale 3a0 o 3a1
Non l’hanno abolita? Oh cacchio…
Deo gratias!
Siiiii, ma vieni Gufander! Ti ringrazio d’aver cambiato idea, ma ora rimani fermo sulla tua scelta per favore!
Sostenere che Wilander non capisca nulla di tennis è semplicemente ridicolo .
L’aveva dato come netto favorito pure per Wimbledon (al Roland invece dopo il secondo set aveva detto che JS aveva praticamente già vinto la partita) e infatti, puntualmente è capitato l’opposto…
In effetti è quello lo scoglio che loro due devono superare per dimostrare di essere più forte l’uno dell’altro: cioè vincere uno slam dopo che il gufone ti da’ come il netto favorito…
Più che pronostici sono il primo pensiero dopo una bevuta, i pronostici dovrebbero basarsi su dati e fatti logici, non su cosa passa nella testa.
Carlos non ha affrontato nessuno specialista, Jannik ne ha affrontati due quindi c’è un feedback, con Carlos dovremo aspettare la semifinale, con Jannik i turni più difficili sono arrivati prima.
Quindi se ragioniamo emotivamente si viene traditi.
Concordo con te. Oltretutto nei primi turni i più forti alternano grandi prestazioni ad altre meno convincenti, ma gradualmente migliorando la loro condizione atletica ed i colpi per arrivare in fondo al torneo al massimo della forma.
Leechka e Mahach hanno già battuto Carlito, proprio sul veloce. Con Nole non si può mai dire. Va a finire che l’avversario più comodo può essere Fritz.
Meno male! Grazie Wilander!
Mancherebbe solo “oggi aboliamo la povertà”…
Me lo stavo chiedendo anch’io. Problema interessante e da non sottovalutare
Diciamo che, è comprensibile dare alcaraz favorito a inizio torneo in quanto è oggettivamente un fenomeno (quanto lo è Sinner del resto). Ma se a inizio torneo dai Sinner e poi cambi opinione perché vedi che alcaraz è in grande spolvero contro Bellucci darderi e opelka, dimostri di capirne poco di come funziona il tennis.
Carlos da quando si è tornati su cemento post Wimbledon, ha battuto in serie dzumhur, medjedovic, nardi, opelka darderi e Bellucci.
Gente che è una sorpresa se passa un turno slam su cemento per motivi vari.
Gli unici avversari degni di nota che ha incontrato finora sono stati Rublev (per vincere ha faticato tantissimo) e zverev e Sinner da infortunati.
Ergo, si può vincere non sarebbe certo una sorpresa. Ma darlo per favorito alla luce di questi risultati contro uno che ha vinto 3 degli ultimi 3 slam su cemento fa ridere.
Sto molto più tranquillo ora..
Di certo ci sono poche cose…. vediamo chi arriva in finale…
“toglierò le accise sui carburanti”
“Farò finire la guerra in 24 ore”
“Sinner è favorito a New York “.
Chi ha pronunciato queste frasi irremovibili ?
Luciano Moggi,Wanna Marchi o Pinocchio?
Chiedo agli esperti di malocchio e magia nera: il presente pronostico annulla il precedente o lo integra? Nel secondo caso vincerebbe Djokovic? 🙂
Grazie Wilander, il peggior esperto tecnico per dispersione…eppure in campo era uno dei più intelligenti se no col cavolo che vinceva sette slam. Ma pure Totti aveva un QI calcistico unico, unico nel senso che la ha avuto solo con il pallone tra i piedi..poi giudicare il torneo di Alcaraz sulla base dei tre giocatori che ha affrontato è veramente ridicolo..chiamare testa di serie il volenteroso Darderi sul cemento è quasi comico. Se un terza categoria gioca con una quarta sembra un fenomeno..facciamo così, scambiamo Rinderknech con Bublik e poi vediamo…
Grazieeee Gufa!!!!
complimenti a Sinner per il suo quinto slam
Finalmente era ora…
Grazie Gufander…
Wilander la vecchiaia è brutta, tanto brutta…
Ahahahah…. Se è vero quello che leggo qua, le speranze di vittoria di Jannik aumentano esponenzialmente allora….
Cmq Alcaraz sta sicuramente giocando a livello stratosferico e dimostrando una continuità nuova per lui, ma la sfida tra i due alieni (sperando che ci sia ovviamente) è s sempre un 50/50 🙂
Menomale, dopo le sue prime dichiarazioni ero preoccupato:-):-)
Grazie Gufander! Stanotte dormo tranquillo…
Grazie Mats, dopo due settimane di grattate non ne potevo più.
Il bandiera, fra i commentatori
In Italiano Enzo.
Ma va a dar via il ….microfono
Dopo le dichiarazioni del noto Gufander, il buon Carlos si dovrà toccare un po’ di volte là dove non batte il sole 🙂 🙂
Favorito è lo svizzero Riedi che è partito dalle qualificazioni e mi ricorda l’impresa della bella e brava Emma Radacanu.
@ Paul440 (#4472014)
Bravo. Almeno Enzo è coerente, dice ancora che Jannik è mingherlino e Carlito che è nettamente superiore. Comunque dopo questa dichiarazione di Mats mi sento meglio
come già detto solo quando gufander non li avrà nominati tutti jannik avrà speranza di vincere, già adesso ha un pochino più speranze, grazie mats
Sullo stesso livello di alcuni commentatori qui. Cambio opinione dopo ogni partita. A seconda del risultato
Uff, meno male. Mi ha tolto un peso di dosso.
@ Inox (#4472008)
Stupenda questa!
Quindi se oggi Alcaraz vince al 5 set domani torna favorito sinner….
E andiamooooooo! Grazie Gufander!
No Mats l’uomo da battere sei tu … come un tappeto
Che bella notizia!
È fatta! Grazie Goofy!