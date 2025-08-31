Wilander ribalta il pronostico a New York: “È Alcaraz l’uomo da battere”

Mats Wilander ha cambiato opinione: è Carlos Alcaraz l’uomo da battere, a suo dire più convincente nel corso dei primi match di US Open rispetto a Jannik Sinner, quello che lo svedese aveva lanciato come suo favorito prima dell’inizio del torneo. Mats, campione a New York nel 1988 in una stagione che lo vide dominare tre Slam su quattro, al via del torneo della “grande mela aveva affermato che i due dominatori del tennis attuale erano i grandi candidati alla vittoria finale, molto vicini tra loro, ma che il successo a Wimbledon e la forza dell’italiano sul cemento all’aperto erano fattori da considerare e che ponevano Jannik di poco avanti rispetto a Carlos. Adesso, parlando a TNT Sport, Wilander lancia lo spagnolo come favorito alzare la coppa domenica prossima.

“Alcaraz sta giocando benissimo da qualche tempo, è incredibilmente concentrato” afferma Wilander. “Il suo movimento sul campo è così perfetto che sembra impossibile fargli un vincente. Il suo dritto, ha detto lui stesso, non è perfetto; a me sembra invece molto vicino alla perfezione e sta servendo anche bene. Direi che a questo punto, è l’uomo da battere.”

Alcaraz ha davanti a se un impegno sulla carta tutt’altro che proibitivo: il numero 82 al mondo Arthur Rinderknech, vincitore sul connazionale Benjamin Bonzi. “Rinderknech ha un servizio potente e un gioco fantastico”, commenta lo svedese. “Può mettere pressione ad Alcaraz, magari rispondere alla seconda di servizio e andare a rete, e colpire la palla molto forte al centro e correre avanti. Ha i mezzi per fare qualcosa che sorprenderà Alcaraz. Penso che abbia la possibilità di vincere almeno un set” conclude Mats, facendo intendere che la vittoria per il francese contro lo spagnolo sarà comunque molto difficile.

Altro fattore da considerare è quanto il tabellone dalla parte di Alcaraz si sia alleggerito con l’uscita di scena di alcuni dei potenziali pericoli nella sua strada verso la finale: su tutti Ben Shelton che poteva rappresentare un ostacolo assai insidioso nei quarti di finale. Dopo Rinderknech, il cammino di Carlos verso la finale a US Open – sempre che vinca i suoi match, ovviamente – lo vedrà opposto al vincente di Lehecka – Mannarino nei quarti di finale, e Alcaraz sembra nettamente favorito, e in semifinale uno tra Djokovic (non apparso in grande condizione finora), Struff, Machac e Fritz.

Mario Cecchi