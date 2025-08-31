Disavventura a New York: rubato il trofeo di Sorana Cirstea

Una carriera lunga quasi vent’anni, tre titoli WTA conquistati, l’ultimo appena qualche giorno fa a Cleveland. Un successo che per Sorana Cirstea, 35 anni, aveva un significato speciale e che avrebbe voluto custodire con orgoglio durante il suo soggiorno a New York per disputare lo US Open. Invece, la gioia si è trasformata in rabbia e amarezza.

La rumena ha infatti denunciato su Instagram il furto subito nella sua stanza d’albergo nella Grande Mela: il trofeo vinto a Cleveland è sparito. Non un oggetto qualsiasi, ma il simbolo di una delle poche giornate perfette della sua lunga carriera.

“Vi prego, restituitemelo”, ha scritto la tennista, spiegando come il valore di quel trofeo sia soprattutto emotivo e legato ai sacrifici di una vita intera spesa sul circuito.

Un episodio che lascia l’amaro in bocca e che purtroppo difficilmente troverà un lieto fine, come spesso accade in queste situazioni.