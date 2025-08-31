Us Open 2025 ATP, Copertina

US Open, Bublik scherza ma vola: “Contro Sinner sarà durissima, ma ci proverò” (Video)

31/08/2025 09:21 17 commenti
Alexander Bublik nella foto - Foto Getty Images
Alexander Bublik nella foto - Foto Getty Images

Tra una battuta e l’altra, Alexander Bublik continua a farsi spazio anche sul cemento di Flushing Meadows. Dopo i quarti di finale raggiunti al Roland Garros, il kazako approda ora agli ottavi dello US Open 2025, confermando la sua miglior stagione in carriera. Nella notte ha eliminato l’americano Tommy Paul e ora si prepara a sfidare Jannik Sinner, campione in carica e numero uno del mondo.

La sua arma principale? Il servizio, ancora intatto dall’inizio del torneo. “Riguardo al mio servizio non c’è molto da dire, sta funzionando e basta. Non ho ancora perso un game in battuta, ma ora mi tocca giocare contro Jannik, quindi probabilmente ne perderò un paio”, ha scherzato Bublik nell’intervista post-partita.

Ma nelle sue parole c’è stato anche spazio per la solidarietà nei confronti dei colleghi:
“Abbiamo visto tutti che Ben (Shelton) si è infortunato, e oggi anche Tommy. Vorrei augurare a entrambi una guarigione veloce perché sono miei grandi amici, ed è stato un peccato vederli così. Speriamo tutti in un pronto recupero per Ben e Tommy.”

Il kazako ha già affrontato Sinner durante la scorsa estate, riuscendo a sorprenderlo nella stagione su erba. Stavolta, però, sarà tutta un’altra storia: “In cinque set è un rivale durissimo, non sono mai riuscito a batterlo in questo formato. Proverò a sfruttare le mie occasioni. Per adesso devo solo recuperare, e spero che non ci mettano a giocare alle 11 di mattina”, ha aggiunto con il suo solito sorriso ironico.
Bublik, insomma, non perde leggerezza ma cresce in solidità: un mix che lo rende uno degli avversari più insidiosi del tabellone.

La chiave per sfidare Sinner
Bublik sa che per impensierire Sinner servirà un tennis fuori dagli schemi: servizio costante, tanta varietà (smorzate, palle corte, discese a rete) e il coraggio di accorciare i punti per non cadere nella tela dello scambio da fondo, dove l’italiano è superiore. L’aspetto mentale sarà decisivo: al meglio dei cinque set non ci potranno essere pause.

Giuseppe (Guest) 31-08-2025 10:37

Scritto da WinItaly_ex_Berga
Fin dal sorteggio avevo considerato Bublik come ostacolo principale per Sinner nel cammino verso la finale (più dei vari Draper e Zverev, peraltro eclissatisi per diversi motivi). Sbagliando, non avevo considerato un problema l’incrocio con Shapovalov. Prevedo un match durissimo per Sinner, ma, ovviamente, spero di sbagliarmi ancora.
Nei primi tre match Bublik ha concesso 12 palle break annullandole tutte.

Le ha annullate tutte, perché ha un'arma micidiale nel servizio. È duro da breakkare. Ma Sinner è Sinner e spero che il nostro sarà in giornata col servizio, con la risposta e col diritto (il rovescio è una sicurezza) per rifarsi di Halle e per andare avanti nel torneo. Forza Sinner!

 17
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
giumart (Guest) 31-08-2025 10:36

Scritto da VillaPovero
Chi ama il tennis non può non tifare Bublik

Chi ama il tennis non può non tifare Jannik Sinner.

 16
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
giumart (Guest) 31-08-2025 10:34

Dedicato a quelli che avevano ritenuto più agevole il tabellone di Jannik rispetto a quello di Carlos.

 15
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
WinItaly_ex_Berga 31-08-2025 10:29

Fin dal sorteggio avevo considerato Bublik come ostacolo principale per Sinner nel cammino verso la finale (più dei vari Draper e Zverev, peraltro eclissatisi per diversi motivi). Sbagliando, non avevo considerato un problema l'incrocio con Shapovalov. Prevedo un match durissimo per Sinner, ma, ovviamente, spero di sbagliarmi ancora.

Nei primi tre match Bublik ha concesso 12 palle break annullandole tutte.

Nei primi tre match Bublik ha concesso 12 palle break annullandole tutte.

 14
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
Peter (Guest) 31-08-2025 10:25

Meglio Bublik: innanzitutto si pareggia la sconfitta di Halle e poi le partite difficili superate ti forgiano meglio per la sfida finale contro il grande Carlitos.

 13
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 31-08-2025 10:22

Scritto da AmeAur
Ora Carlos ha due passeggiate prima della non facile semi Fritz/Djokovic; Jannik invece ha l’ostacolo (tostissimo) subito, ma se lo supera è quasi in finale perchè nessuno tra i giocatori della parte alta restanti (Musetti/Aliassime/DeMinaur) rappresenta un pericolo serio. Almeno non quanto lo rappresenti l’incrociare Bublik.

Ho visto i primi 2 set di FAA vs Sascha e devo dire che non mi aspettavo il canadese giocare così: non lo sottovaluterei se dovesse Jannik incontrarlo, al di la dei precedenti che secondo me non fanno molto testo.

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Alberto Rossi 31-08-2025 10:17

@ Alberto Rossi (#4471781)

ovviamente ottavo

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Alberto Rossi 31-08-2025 10:16

Nella parte alta è sicuramente il quarto più interessante e temo lo metteranno in serata, ossia notte fonda per noi

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
antoniov 31-08-2025 10:10

Scritto da AmeAur
Ora Carlos ha due passeggiate prima della non facile semi Fritz/Djokovic; Jannik invece ha l’ostacolo (tostissimo) subito, ma se lo supera è quasi in finale perchè nessuno tra i giocatori della parte alta restanti (Musetti/Aliassime/DeMinaur) rappresenta un pericolo serio. Almeno non quanto lo rappresenti l’incrociare Bublik.

Sono d'accordo, Bublik è un avversario particolarmente pericoloso da non sottovalutare fino all'ultimo 15…

 9
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
Giuliano da Viareggio (Guest) 31-08-2025 10:08

Speravo vincesse Paul, sarebbe stata meno dura…….
COMUNQUE FORZA SINNERRRRRRRRRRRR!!!!!!!

 8
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
Carlo Magno (Guest) 31-08-2025 10:05

Attenzione al pazzoide

7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
AmeAur 31-08-2025 10:02

Ora Carlos ha due passeggiate prima della non facile semi Fritz/Djokovic; Jannik invece ha l'ostacolo (tostissimo) subito, ma se lo supera è quasi in finale perchè nessuno tra i giocatori della parte alta restanti (Musetti/Aliassime/DeMinaur) rappresenta un pericolo serio. Almeno non quanto lo rappresenti l'incrociare Bublik.

 6
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: antoniov, Sinner@Raducanu, Ice Man, il capitano
FabioR (Guest) 31-08-2025 09:57

Sara molto tosta,gioca benissimo e fisicamente è cresciuto molto da quando si è focalizzato…molto molto dura.

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Krik Kroc 31-08-2025 09:52

Pericolosissimoooooooo!

 4
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
Marco M. 31-08-2025 09:41

Scritto da VillaPovero
Chi ama il tennis non può non tifare Bublik

Grande, ma non riesco a tifarlo contro i nostri 🙂

 3
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: piper, antoniov, Aquila., il capitano
VillaPovero (Guest) 31-08-2025 09:37

Chi ama il tennis non può non tifare Bublik

 2
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Ice Man, Aquila.
-1: aiblo65
piper 31-08-2025 09:23

Re-Bublik.

 1
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.