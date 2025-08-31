US Open, Bublik scherza ma vola: “Contro Sinner sarà durissima, ma ci proverò” (Video)
Tra una battuta e l’altra, Alexander Bublik continua a farsi spazio anche sul cemento di Flushing Meadows. Dopo i quarti di finale raggiunti al Roland Garros, il kazako approda ora agli ottavi dello US Open 2025, confermando la sua miglior stagione in carriera. Nella notte ha eliminato l’americano Tommy Paul e ora si prepara a sfidare Jannik Sinner, campione in carica e numero uno del mondo.
La sua arma principale? Il servizio, ancora intatto dall’inizio del torneo. “Riguardo al mio servizio non c’è molto da dire, sta funzionando e basta. Non ho ancora perso un game in battuta, ma ora mi tocca giocare contro Jannik, quindi probabilmente ne perderò un paio”, ha scherzato Bublik nell’intervista post-partita.
Ma nelle sue parole c’è stato anche spazio per la solidarietà nei confronti dei colleghi:
“Abbiamo visto tutti che Ben (Shelton) si è infortunato, e oggi anche Tommy. Vorrei augurare a entrambi una guarigione veloce perché sono miei grandi amici, ed è stato un peccato vederli così. Speriamo tutti in un pronto recupero per Ben e Tommy.”
Il kazako ha già affrontato Sinner durante la scorsa estate, riuscendo a sorprenderlo nella stagione su erba. Stavolta, però, sarà tutta un’altra storia: “In cinque set è un rivale durissimo, non sono mai riuscito a batterlo in questo formato. Proverò a sfruttare le mie occasioni. Per adesso devo solo recuperare, e spero che non ci mettano a giocare alle 11 di mattina”, ha aggiunto con il suo solito sorriso ironico.
Bublik, insomma, non perde leggerezza ma cresce in solidità: un mix che lo rende uno degli avversari più insidiosi del tabellone.
La chiave per sfidare Sinner
Bublik sa che per impensierire Sinner servirà un tennis fuori dagli schemi: servizio costante, tanta varietà (smorzate, palle corte, discese a rete) e il coraggio di accorciare i punti per non cadere nella tela dello scambio da fondo, dove l’italiano è superiore. L’aspetto mentale sarà decisivo: al meglio dei cinque set non ci potranno essere pause.
TAG: Alexander Bublik, Us Open, Us open 2025
Le ha annullate tutte, perché ha un’arma micidiale nel servizio. È duro da breakkare. Ma Sinner è Sinner e spero che il nostro sarà in giornata col servizio, con la risposta e col diritto (il rovescio è una sicurezza) per rifarsi di Halle e per andare avanti nel torneo. Forza Sinner!
Chi ama il tennis non può non tifare Jannik Sinner.
Dedicato a quelli che avevano ritenuto più agevole il tabellone di Jannik rispetto a quello di Carlos.
Fin dal sorteggio avevo considerato Bublik come ostacolo principale per Sinner nel cammino verso la finale (più dei vari Draper e Zverev, peraltro eclissatisi per diversi motivi). Sbagliando, non avevo considerato un problema l’incrocio con Shapovalov. Prevedo un match durissimo per Sinner, ma, ovviamente, spero di sbagliarmi ancora.
Nei primi tre match Bublik ha concesso 12 palle break annullandole tutte.
Meglio Bublik: innanzitutto si pareggia la sconfitta di Halle e poi le partite difficili superate ti forgiano meglio per la sfida finale contro il grande Carlitos.
Ho visto i primi 2 set di FAA vs Sascha e devo dire che non mi aspettavo il canadese giocare così: non lo sottovaluterei se dovesse Jannik incontrarlo, al di la dei precedenti che secondo me non fanno molto testo.
@ Alberto Rossi (#4471781)
ovviamente ottavo
Nella parte alta è sicuramente il quarto più interessante e temo lo metteranno in serata, ossia notte fonda per noi
Sono d’accordo, Bublik è un avversario particolarmente pericoloso da non sottovalutare fino all’ultimo 15…
Speravo vincesse Paul, sarebbe stata meno dura…….
COMUNQUE FORZA SINNERRRRRRRRRRRR!!!!!!!
Attenzione al pazzoide
Ora Carlos ha due passeggiate prima della non facile semi Fritz/Djokovic; Jannik invece ha l’ostacolo (tostissimo) subito, ma se lo supera è quasi in finale perchè nessuno tra i giocatori della parte alta restanti (Musetti/Aliassime/DeMinaur) rappresenta un pericolo serio. Almeno non quanto lo rappresenti l’incrociare Bublik.
Sara molto tosta,gioca benissimo e fisicamente è cresciuto molto da quando si è focalizzato…molto molto dura.
Pericolosissimoooooooo!
Grande, ma non riesco a tifarlo contro i nostri 🙂
Chi ama il tennis non può non tifare Bublik
Re-Bublik.