US Open, Bublik scherza ma vola: “Contro Sinner sarà durissima, ma ci proverò” (Video)

Tra una battuta e l’altra, Alexander Bublik continua a farsi spazio anche sul cemento di Flushing Meadows. Dopo i quarti di finale raggiunti al Roland Garros, il kazako approda ora agli ottavi dello US Open 2025, confermando la sua miglior stagione in carriera. Nella notte ha eliminato l’americano Tommy Paul e ora si prepara a sfidare Jannik Sinner, campione in carica e numero uno del mondo.

La sua arma principale? Il servizio, ancora intatto dall’inizio del torneo. “Riguardo al mio servizio non c’è molto da dire, sta funzionando e basta. Non ho ancora perso un game in battuta, ma ora mi tocca giocare contro Jannik, quindi probabilmente ne perderò un paio”, ha scherzato Bublik nell’intervista post-partita.

Ma nelle sue parole c’è stato anche spazio per la solidarietà nei confronti dei colleghi:

“Abbiamo visto tutti che Ben (Shelton) si è infortunato, e oggi anche Tommy. Vorrei augurare a entrambi una guarigione veloce perché sono miei grandi amici, ed è stato un peccato vederli così. Speriamo tutti in un pronto recupero per Ben e Tommy.”

Il kazako ha già affrontato Sinner durante la scorsa estate, riuscendo a sorprenderlo nella stagione su erba. Stavolta, però, sarà tutta un’altra storia: “In cinque set è un rivale durissimo, non sono mai riuscito a batterlo in questo formato. Proverò a sfruttare le mie occasioni. Per adesso devo solo recuperare, e spero che non ci mettano a giocare alle 11 di mattina”, ha aggiunto con il suo solito sorriso ironico.

Bublik, insomma, non perde leggerezza ma cresce in solidità: un mix che lo rende uno degli avversari più insidiosi del tabellone.

La chiave per sfidare Sinner

Bublik sa che per impensierire Sinner servirà un tennis fuori dagli schemi: servizio costante, tanta varietà (smorzate, palle corte, discese a rete) e il coraggio di accorciare i punti per non cadere nella tela dello scambio da fondo, dove l’italiano è superiore. L’aspetto mentale sarà decisivo: al meglio dei cinque set non ci potranno essere pause.