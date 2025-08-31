WTA 125 Montreux, Guadalajara e Changsha: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

WTA 125 Montreux 🇨🇭 – Turno Unico Qualificazione, terra battuta
Center Court – ore 11:00
Jessica Bertoldo
vs (6) Dalila Spiteri
Il match deve ancora iniziare
Alina Granwehr vs (8) Elena Malygina
Il match deve ancora iniziare
Marie Mettraux vs (7) Anouck Vrancken Peeters Non prima 14:00
Il match deve ancora iniziare
(2) Caroline Werner vs (5) Renata Jamrichova
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Guadalajara 🇲🇽 – Turno Unico Qualificazione, cemento
Grandstand – ore 19:00
(4) Maria Kozyreva
vs Natalia Sousa Salazar
Il match deve ancora iniziare
(3) Victoria Rodriguez vs Lya Isabel Fernandez Olivares
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 19:00
(1) Varvara Lepchenko
vs Jessica Hinojosa Gomez
Il match deve ancora iniziare
(2) Anastasia Kulikova vs Qianhui Tang
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Changsha 🇨🇳 – 1° Turno Qualificazione, terra battuta
Center Court – ore 04:30
Fangzhou Liu
vs (8) Zongyu Li
WTA Changsha 125
Fangzhou Liu
0
4
2
0
Zongyu Li [8]•
0
6
6
0
Vincitore: Li
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Fangzhou Liu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Zongyu Li
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Fangzhou Liu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Shuo Feng vs (7) Meiqi Guo
WTA Changsha 125
Shuo Feng
0
1
0
Meiqi Guo [7]•
0
6
0
Vincitore: Guo
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Shuo Feng
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-4 → 1-5
Meiqi Guo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Shuo Feng
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Meiqi Guo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Shuo Feng
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Jiaqi Wang vs (5) Daria Kudashova Non prima 09:00
WTA Changsha 125
Jiaqi Wang•
30
1
6
Daria Kudashova [5]
30
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Daria Kudashova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-5 → 6-5
Jiaqi Wang
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Daria Kudashova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
Jiaqi Wang
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-3 → 4-4
Daria Kudashova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Daria Kudashova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Jiaqi Wang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Daria Kudashova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-4 → 1-5
Jiaqi Wang
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Daria Kudashova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Daria Kudashova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Jiaqi Wang
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Court 2 – ore 04:30
(2) Jessica Pieri vs Su Jeong Jang
WTA Changsha 125
Jessica Pieri [2]
0
6
6
0
Su Jeong Jang
0
2
2
0
Vincitore: Pieri
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Su Jeong Jang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-2 → 6-2
Jessica Pieri
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-1 → 5-2
Su Jeong Jang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-0 → 4-0
Su Jeong Jang
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Jessica Pieri
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jessica Pieri
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Su Jeong Jang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-0 → 3-1
Jessica Pieri
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
Su Jeong Jang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Jessica Pieri
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
(1) Sohyun Park vs Rinko Matsuda
WTA Changsha 125
Sohyun Park [1]•
0
6
6
0
Rinko Matsuda
0
0
3
0
Vincitore: Park
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Rinko Matsuda
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
4-3 → 5-3
Rinko Matsuda
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Sohyun Park
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Rinko Matsuda
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Rinko Matsuda
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Sohyun Park
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Eudice Chong vs (6) Ekaterina Reyngold Non prima 09:00
WTA Changsha 125
Eudice Chong
0
4
1
0
Ekaterina Reyngold [6]•
0
6
6
0
Vincitore: Reyngold
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ekaterina Reyngold
1-5 → 1-6
Eudice Chong
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-4 → 1-5
Ekaterina Reyngold
1-3 → 1-4
Ekaterina Reyngold
0-2 → 0-3
Ekaterina Reyngold
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Eudice Chong
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-5 → 4-6
Ekaterina Reyngold
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
Eudice Chong
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Ekaterina Reyngold
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Eudice Chong
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-2 → 3-3
Ekaterina Reyngold
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Ekaterina Reyngold
1-1 → 1-2
Eudice Chong
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Ekaterina Reyngold
0-0 → 0-1
Court 3 – ore 04:30
(3) Meiling Wang vs Viktoria Morvayova
WTA Changsha 125
Meiling Wang [3]
0
6
5
Viktoria Morvayova
0
7
5
Vincitore: Wang
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
Viktoria Morvayova
4-5 → 5-5
Meiling Wang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 4-5
Viktoria Morvayova
3-4 → 3-5
Meiling Wang
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-3 → 3-4
Viktoria Morvayova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Viktoria Morvayova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Meiling Wang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Viktoria Morvayova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1*-1
2*-1
2-2*
3-2*
4*-2
5*-2
5-3*
5-4*
5*-5
5*-6
6-6 → 6-7
Viktoria Morvayova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Meiling Wang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Viktoria Morvayova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Viktoria Morvayova
3-3 → 3-4
Meiling Wang
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-2 → 3-3
Viktoria Morvayova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Meiling Wang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Viktoria Morvayova
1-1 → 1-2
Viktoria Morvayova
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
(4) Diletta Cherubini vs Chengyiyi Yuan
WTA Changsha 125
Diletta Cherubini [4]•
0
6
6
0
Chengyiyi Yuan
0
3
3
0
Vincitore: Cherubini
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Diletta Cherubini
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Diletta Cherubini
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Diletta Cherubini
2-2 → 3-2
Chengyiyi Yuan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Diletta Cherubini
2-0 → 2-1
Chengyiyi Yuan
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Diletta Cherubini
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Diletta Cherubini
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
Chengyiyi Yuan
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Diletta Cherubini
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Chengyiyi Yuan
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Diletta Cherubini
2-1 → 3-1
Chengyiyi Yuan
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Diletta Cherubini
1-0 → 1-1
Chengyiyi Yuan
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
