WTA 125 Montreux, Guadalajara e Changsha: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

Jessica Pieri nella foto
WTA 125 Montreux 🇨🇭 – Turno Unico Qualificazione, terra battuta

Center Court – ore 11:00
Jessica Bertoldo ITA vs (6) Dalila Spiteri ITA
Il match deve ancora iniziare

Alina Granwehr SUI vs (8) Elena Malygina EST

Il match deve ancora iniziare

Marie Mettraux SUI vs (7) Anouck Vrancken Peeters NED Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

(2) Caroline Werner GER vs (5) Renata Jamrichova SVK

Il match deve ancora iniziare






WTA 125 Guadalajara 🇲🇽 – Turno Unico Qualificazione, cemento

Grandstand – ore 19:00
(4) Maria Kozyreva RUS vs Natalia Sousa Salazar MEX
Il match deve ancora iniziare

(3) Victoria Rodriguez MEX vs Lya Isabel Fernandez Olivares MEX

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 19:00
(1) Varvara Lepchenko USA vs Jessica Hinojosa Gomez MEX
Il match deve ancora iniziare

(2) Anastasia Kulikova FIN vs Qianhui Tang CHN

Il match deve ancora iniziare






WTA 125 Changsha 🇨🇳 – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

Center Court – ore 04:30
Fangzhou Liu CHN vs (8) Zongyu Li CHN
WTA Changsha 125
Fangzhou Liu
0
4
2
0
Zongyu Li [8]
0
6
6
0
Vincitore: Li
Shuo Feng CHN vs (7) Meiqi Guo CHN

WTA Changsha 125
Shuo Feng
0
1
0
Meiqi Guo [7]
0
6
0
Vincitore: Guo
Jiaqi Wang CHN vs (5) Daria Kudashova RUS Non prima 09:00

WTA Changsha 125
Jiaqi Wang
30
1
6
Daria Kudashova [5]
30
6
5
Court 2 – ore 04:30
(2) Jessica Pieri ITA vs Su Jeong Jang KOR

WTA Changsha 125
Jessica Pieri [2]
0
6
6
0
Su Jeong Jang
0
2
2
0
Vincitore: Pieri
(1) Sohyun Park KOR vs Rinko Matsuda JPN

WTA Changsha 125
Sohyun Park [1]
0
6
6
0
Rinko Matsuda
0
0
3
0
Vincitore: Park
Eudice Chong HKG vs (6) Ekaterina Reyngold RUS Non prima 09:00

WTA Changsha 125
Eudice Chong
0
4
1
0
Ekaterina Reyngold [6]
0
6
6
0
Vincitore: Reyngold
Court 3 – ore 04:30
(3) Meiling Wang CHN vs Viktoria Morvayova SVK

WTA Changsha 125
Meiling Wang [3]
0
6
5
Viktoria Morvayova
0
7
5
Vincitore: Wang
(4) Diletta Cherubini ITA vs Chengyiyi Yuan CHN

WTA Changsha 125
Diletta Cherubini [4]
0
6
6
0
Chengyiyi Yuan
0
3
3
0
Vincitore: Cherubini
