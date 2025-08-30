Us Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 7. In campo Jannik Sinner ed il derby Musetti vs Cobolli (LIVE)
US Open 🇺🇸 – 3° Turno, cemento – ☀️
Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:30
M. Frech vs C. Gauff
J. Sinner vs D. Shapovalov
Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00
A. Kalinskaya vs I. Swiatek
A. Bublik vs T. Paul
Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00
L. Musetti vs F. Cobolli
D. Kasatkina vs N. Osaka
Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00
A. Zverev vs F. Auger-Aliassime
B. Haddad Maia vs M. Sakkari
Grandstand – Ore: 17:00
L. Noskova vs K. Muchova
C. Wong vs A. Rublev
U. Eikeri / E. Hozumi vs L. Fernandez / V. Williams
A. Anisimova vs J. Cristian
Stadium 17 – Ore: 17:00
I. Jovic / C. Ngounoue vs T. Babos / L. Stefani
J. Munar vs Z. Bergs
D. Altmaier vs A. de Minaur
Y. Bhambri / M. Venus vs M. Giron / L. Tien
Court 5 – Ore: 17:00
M. Gonzalez / A. Molteni vs S. Gonzalez / A. Krajicek
D. Parry vs M. Kostyuk
K. Majchrzak vs L. Riedi
E. Alexandrova vs L. Siegemund
Court 6 – Ore: 19:00
F. Cabral / L. Miedler vs N. Barrientos / N. Lammons
M. Romios / R. Seggerman vs T. Machac / M. Vocel
A. Goransson / S. Verbeek vs S. Doumbia / F. Reboul
Court 7 – Ore: 17:00
A. Pavlasek / J. Zielinski vs A. Behar / J. Vliegen
O. Luz / A. Olivetti vs A. Mannarino / E. Ruusuvuori
D. Hidalgo / A. Kadhe vs M. Arevalo / M. Pavic
R. Matos / M. Melo vs I. Dodig / J. Murray
Court 10 – Ore: 19:00
H. Guo / A. Panova vs Y. Xu / Z. Yang
C. Bucsa / N. Melichar-Martinez vs M. Linette / E. Shibahara
N. Borges / A. Rinderknech vs B. Holt / C. Smith
Court 11 – Ore: 17:00
T. Arribage / B. Bonzi vs C. Harper / J. Rojer
C. Williams / T. Winegar vs P. Nouza / P. Rikl
V. Kudermetova / E. Mertens vs R. Brantmeier / A. Hamilton
S. Hunter / D. Krawczyk vs M. Andreeva / D. Shnaider
Court 12 – Ore: 17:00
M. Kecmanovic / H. Medjedovic vs M. Granollers / H. Zeballos
R. Arneodo / R. Bopanna vs R. Cash / J. Tracy
N. Mahut / G. Mpetshi Perricard vs K. Krawietz / T. Puetz
K. Siniakova / T. Townsend vs A. Parks / D. Yastremska
Court 13 – Ore: 20:00
H. Heliovaara / H. Patten vs C. Frantzen / R. Haase
S. Aoyama / Y. Wang vs V. Golubic / A. Li
Dipende da cosa uno intende per bellezza del gioco, molti credono che chi sa fare tutto è più completo e bello da vedere, per un intenditore di tennis invece guarda solo alla qualità del colpo eseguito, c’è dritto e dritto, rovescio e rovescio, ecc. ecc. ma è la qualità dei colpi che fa la differenza e bellezza del gioco. Uno può essere anche completo ma se la qualità del suo gioco è mediocre ha la classifica che si merita, sento anche qualche giocatore completo nel gioco dire, ma come ho fatto ha perdere con questo giocatore che non sa giocare a tennis, semplice ha più talento di te, pochi colpi ma buoni.
Non si capisce perchè: non è simpatico, non è un esempio di correttezza, aveva del talento ma ormai si è inaridito….
@ Gerry (#4470818)
Per chi ama l’intelligenza sportiva, l’educazione dentro e fuori dal campo, l’impegno, il sacrificio non può che tifare il Benzinaio
Dopo Popyrin, Jannik affronta un altro chiacchierone, solito a rilasciare dichiarazioni roboanti prima delle partite per poi perdere malamente.
Sarà già tanto se il canadese riuscirà a raggiungere il tiebreak in un set!!!!
Oh sì ha proprio ragione, infatti tutti in questo forum non ne capiamo, per fortuna che ci sei tu ad illuminarci…
Bisogna indossare il cappellino e bere molta acqua sotto il sole.
@ Kenobi (#4470831)
Schritto da uno, che non molto tempo fa affermava che Alcaraz non sarebbe più stato competitivo ad alti livelli, fa piuttosto ridere
De gustibus. Da amante del tennis dico: “Vai Tommik, pappati Gjerry!”
@ Gerry (#4470818)
Commento che vuol sembrare intelligente ma che sortisce effetto opposto
Chi ama il tennis tifa essenzialmente per lo sport, chi non capisce nulla di tennis pensando che Shapovalov abbia più tennis di Jannik tifa per Shapovalov.
Ripeto: per me il tifo è una cosa, il bel gioco è un’altra, poi è vero che le 2 cose possono andare di pari passo.
Chi davvero ama il tennis e non guarda alle nazionalità dei giocatori, oggi non può che tifare per Shapo.
Non credo comunque che avrà chance contro una macchina inarrestabile come Sinner.
Ho letto che si vuole togliere una settimana da nr.1 a Jannik !!!
Dopo Popyrin pareggiamo i conti anche con Shapovalov
Derby a Flavio in 3 Set, sul cemento e’ più forte e per le Finals a Torino lo vedo ancora in corsa.