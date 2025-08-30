Us Open 2025 ATP, Copertina, WTA

Us Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 7. In campo Jannik Sinner ed il derby Musetti vs Cobolli (LIVE)

30/08/2025 12:15 15 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

US Open 🇺🇸 – 3° Turno, cemento – ☀️

Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:30
M. Frech POL vs C. Gauff USA
Il match deve ancora iniziare

J. Sinner ITA vs D. Shapovalov CAN

Il match deve ancora iniziare

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00
A. Kalinskaya vs I. Swiatek POL

Il match deve ancora iniziare

A. Bublik KAZ vs T. Paul USA

Il match deve ancora iniziare




Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00
L. Musetti ITA vs F. Cobolli ITA
Il match deve ancora iniziare

D. Kasatkina AUS vs N. Osaka JPN

Il match deve ancora iniziare

Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00
A. Zverev GER vs F. Auger-Aliassime CAN

Il match deve ancora iniziare

B. Haddad Maia BRA vs M. Sakkari GRE

Il match deve ancora iniziare




Grandstand – Ore: 17:00
L. Noskova CZE vs K. Muchova CZE
Il match deve ancora iniziare

C. Wong HKG vs A. Rublev

Il match deve ancora iniziare

U. Eikeri NOR / E. Hozumi JPN vs L. Fernandez CAN / V. Williams USA

Il match deve ancora iniziare

A. Anisimova USA vs J. Cristian ROU

Il match deve ancora iniziare



Stadium 17 – Ore: 17:00
I. Jovic USA / C. Ngounoue USA vs T. Babos HUN / L. Stefani BRA

Il match deve ancora iniziare

J. Munar ESP vs Z. Bergs BEL

Il match deve ancora iniziare

D. Altmaier GER vs A. de Minaur AUS

Il match deve ancora iniziare

Y. Bhambri IND / M. Venus NZL vs M. Giron USA / L. Tien USA

Il match deve ancora iniziare




Court 5 – Ore: 17:00
M. Gonzalez ARG / A. Molteni ARG vs S. Gonzalez MEX / A. Krajicek USA
Il match deve ancora iniziare

D. Parry FRA vs M. Kostyuk UKR

Il match deve ancora iniziare

K. Majchrzak POL vs L. Riedi SUI

Il match deve ancora iniziare

E. Alexandrova vs L. Siegemund GER

Il match deve ancora iniziare




Court 6 – Ore: 19:00
F. Cabral POR / L. Miedler AUT vs N. Barrientos COL / N. Lammons USA
Il match deve ancora iniziare

M. Romios AUS / R. Seggerman USA vs T. Machac CZE / M. Vocel CZE

Il match deve ancora iniziare

A. Goransson SWE / S. Verbeek NED vs S. Doumbia FRA / F. Reboul FRA

Il match deve ancora iniziare




Court 7 – Ore: 17:00
A. Pavlasek CZE / J. Zielinski POL vs A. Behar URU / J. Vliegen BEL
Il match deve ancora iniziare

O. Luz BRA / A. Olivetti FRA vs A. Mannarino FRA / E. Ruusuvuori FIN

Il match deve ancora iniziare

D. Hidalgo ECU / A. Kadhe IND vs M. Arevalo ESA / M. Pavic CRO

Il match deve ancora iniziare

R. Matos BRA / M. Melo BRA vs I. Dodig CRO / J. Murray GBR

Il match deve ancora iniziare




Court 10 – Ore: 19:00
H. Guo CHN / A. Panova vs Y. Xu CHN / Z. Yang CHN
Il match deve ancora iniziare

C. Bucsa ESP / N. Melichar-Martinez USA vs M. Linette POL / E. Shibahara JPN

Il match deve ancora iniziare

N. Borges POR / A. Rinderknech FRA vs B. Holt USA / C. Smith USA

Il match deve ancora iniziare




Court 11 – Ore: 17:00
T. Arribage FRA / B. Bonzi FRA vs C. Harper CAN / J. Rojer NED
Il match deve ancora iniziare

C. Williams USA / T. Winegar USA vs P. Nouza CZE / P. Rikl CZE

Il match deve ancora iniziare

V. Kudermetova / E. Mertens BEL vs R. Brantmeier USA / A. Hamilton USA

Il match deve ancora iniziare

S. Hunter AUS / D. Krawczyk USA vs M. Andreeva / D. Shnaider

Il match deve ancora iniziare



Court 12 – Ore: 17:00
M. Kecmanovic SRB / H. Medjedovic SRB vs M. Granollers ESP / H. Zeballos ARG

Il match deve ancora iniziare

R. Arneodo MON / R. Bopanna IND vs R. Cash USA / J. Tracy USA

Il match deve ancora iniziare

N. Mahut FRA / G. Mpetshi Perricard FRA vs K. Krawietz GER / T. Puetz GER

Il match deve ancora iniziare

K. Siniakova CZE / T. Townsend USA vs A. Parks USA / D. Yastremska UKR

Il match deve ancora iniziare



Court 13 – Ore: 20:00
H. Heliovaara FIN / H. Patten GBR vs C. Frantzen GER / R. Haase NED

Il match deve ancora iniziare

S. Aoyama JPN / Y. Wang CHN vs V. Golubic SUI / A. Li USA

Il match deve ancora iniziare

TAG: ,

15 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Aquila. 30-08-2025 15:14

Scritto da piper

Scritto da Gerry
Chi davvero ama il tennis e non guarda alle nazionalità dei giocatori, oggi non può che tifare per Shapo.
Non credo comunque che avrà chance contro una macchina inarrestabile come Sinner.

Ripeto: per me il tifo è una cosa, il bel gioco è un’altra, poi è vero che le 2 cose possono andare di pari passo.

Dipende da cosa uno intende per bellezza del gioco, molti credono che chi sa fare tutto è più completo e bello da vedere, per un intenditore di tennis invece guarda solo alla qualità del colpo eseguito, c’è dritto e dritto, rovescio e rovescio, ecc. ecc. ma è la qualità dei colpi che fa la differenza e bellezza del gioco. Uno può essere anche completo ma se la qualità del suo gioco è mediocre ha la classifica che si merita, sento anche qualche giocatore completo nel gioco dire, ma come ho fatto ha perdere con questo giocatore che non sa giocare a tennis, semplice ha più talento di te, pochi colpi ma buoni.

 15
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 30-08-2025 14:41

Scritto da Gerry
Chi davvero ama il tennis e non guarda alle nazionalità dei giocatori, oggi non può che tifare per Shapo.
Non credo comunque che avrà chance contro una macchina inarrestabile come Sinner.

Non si capisce perchè: non è simpatico, non è un esempio di correttezza, aveva del talento ma ormai si è inaridito….

 14
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Andy.Fi (Guest) 30-08-2025 14:38

@ Gerry (#4470818)

Per chi ama l’intelligenza sportiva, l’educazione dentro e fuori dal campo, l’impegno, il sacrificio non può che tifare il Benzinaio

 13
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Il Gran Maestro 30-08-2025 14:13

Dopo Popyrin, Jannik affronta un altro chiacchierone, solito a rilasciare dichiarazioni roboanti prima delle partite per poi perdere malamente.
Sarà già tanto se il canadese riuscirà a raggiungere il tiebreak in un set!!!!

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Il Gran Maestro 30-08-2025 14:10

Scritto da Gerry
Chi davvero ama il tennis e non guarda alle nazionalità dei giocatori, oggi non può che tifare per Shapo.
Non credo comunque che avrà chance contro una macchina inarrestabile come Sinner.

Oh sì ha proprio ragione, infatti tutti in questo forum non ne capiamo, per fortuna che ci sei tu ad illuminarci…

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Oldcot@66 30-08-2025 14:03

Scritto da Gerry
Chi davvero ama il tennis e non guarda alle nazionalità dei giocatori, oggi non può che tifare per Shapo.
Non credo comunque che avrà chance contro una macchina inarrestabile come Sinner.

Bisogna indossare il cappellino e bere molta acqua sotto il sole.

 10
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: marcauro, robdes12
Gerry (Guest) 30-08-2025 14:02

@ Kenobi (#4470831)

Schritto da uno, che non molto tempo fa affermava che Alcaraz non sarebbe più stato competitivo ad alti livelli, fa piuttosto ridere

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Bernardino Lamis 30-08-2025 13:53

Scritto da Gerry
Chi davvero ama il tennis e non guarda alle nazionalità dei giocatori, oggi non può che tifare per Shapo.
Non credo comunque che avrà chance contro una macchina inarrestabile come Sinner.

De gustibus. Da amante del tennis dico: “Vai Tommik, pappati Gjerry!”

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Inox 30-08-2025 13:51

@ Gerry (#4470818)

Commento che vuol sembrare intelligente ma che sortisce effetto opposto

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Kenobi 30-08-2025 13:48

Scritto da Gerry
Chi davvero ama il tennis e non guarda alle nazionalità dei giocatori, oggi non può che tifare per Shapo.
Non credo comunque che avrà chance contro una macchina inarrestabile come Sinner.

Chi ama il tennis tifa essenzialmente per lo sport, chi non capisce nulla di tennis pensando che Shapovalov abbia più tennis di Jannik tifa per Shapovalov.

 6
Replica | Quota | 5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox, Oldcot@66, marcauro, robdes12, Rovescio al tramonto
piper 30-08-2025 13:35

Scritto da Gerry
Chi davvero ama il tennis e non guarda alle nazionalità dei giocatori, oggi non può che tifare per Shapo.
Non credo comunque che avrà chance contro una macchina inarrestabile come Sinner.

Ripeto: per me il tifo è una cosa, il bel gioco è un’altra, poi è vero che le 2 cose possono andare di pari passo.

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gerry (Guest) 30-08-2025 13:27

Chi davvero ama il tennis e non guarda alle nazionalità dei giocatori, oggi non può che tifare per Shapo.
Non credo comunque che avrà chance contro una macchina inarrestabile come Sinner.

 4
Replica | Quota | -6
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Bernardino Lamis, Kenobi, robdes12, Inox, Oldcot@66, marcauro
Peter (Guest) 30-08-2025 13:25

Ho letto che si vuole togliere una settimana da nr.1 a Jannik !!!

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Urcaz! (Guest) 30-08-2025 13:22

Dopo Popyrin pareggiamo i conti anche con Shapovalov

 2
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: marcauro
Markux (Guest) 30-08-2025 12:28

Derby a Flavio in 3 Set, sul cemento e’ più forte e per le Finals a Torino lo vedo ancora in corsa.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!