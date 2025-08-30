US Open, gesto vergognoso sugli spalti: Majchrzak trova il bambino derubato del suo cappellino (Video)

Un episodio spiacevole ha macchiato la magia dello US Open. Al termine della sua partita, il polacco Kamil Majchrzak aveva deciso di regalare il proprio cappellino a un giovane tifoso sugli spalti. Ma nel momento in cui l’oggetto stava per raggiungere il bambino, un uomo glielo ha strappato letteralmente dalle mani.

La scena, ripresa in un video che ha subito fatto il giro dei social, ha scatenato indignazione e rabbia tra i fan di tutto il mondo. Inizialmente Majchrzak non si era accorto di quanto accaduto, ma poche ore dopo, visionando le immagini, è intervenuto con un messaggio accorato:

«Dopo la partita, non ho visto che il mio cappello non era arrivato nelle mani del ragazzo. Ho abbastanza cappelli, quindi sono preparato per questo tipo di situazioni. Potreste aiutarmi a trovare il bambino? Se sei tu, o se i tuoi genitori vedono questo, mandami un messaggio».

L’appello del tennista ha avuto l’effetto sperato. Nel giro di poche ore, grazie alla forza virale della rete, il piccolo tifoso è stato rintracciato.

Majchrzak ha condiviso il lieto fine sui propri profili: «Sono impressionato dalla potenza di internet. Abbiamo trovato il bambino. Ora è tutto sistemato».