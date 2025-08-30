US Open, gesto vergognoso sugli spalti: Majchrzak trova il bambino derubato del suo cappellino (Video)
Un episodio spiacevole ha macchiato la magia dello US Open. Al termine della sua partita, il polacco Kamil Majchrzak aveva deciso di regalare il proprio cappellino a un giovane tifoso sugli spalti. Ma nel momento in cui l’oggetto stava per raggiungere il bambino, un uomo glielo ha strappato letteralmente dalle mani.
La scena, ripresa in un video che ha subito fatto il giro dei social, ha scatenato indignazione e rabbia tra i fan di tutto il mondo. Inizialmente Majchrzak non si era accorto di quanto accaduto, ma poche ore dopo, visionando le immagini, è intervenuto con un messaggio accorato:
«Dopo la partita, non ho visto che il mio cappello non era arrivato nelle mani del ragazzo. Ho abbastanza cappelli, quindi sono preparato per questo tipo di situazioni. Potreste aiutarmi a trovare il bambino? Se sei tu, o se i tuoi genitori vedono questo, mandami un messaggio».
L’appello del tennista ha avuto l’effetto sperato. Nel giro di poche ore, grazie alla forza virale della rete, il piccolo tifoso è stato rintracciato.
Majchrzak ha condiviso il lieto fine sui propri profili: «Sono impressionato dalla potenza di internet. Abbiamo trovato il bambino. Ora è tutto sistemato».
@ Markux (#4470728)
Tu cosa hai imparato nella vita?????????
@ MarcoP (#4470778)
Mi piacerebbe vedere fosse stato tuo figlio, per me un uomo così è solo una m.e.r.d a
Va beh, però adesso non esageriamo con il mettere alla gogna le persone.
Ha fatto una stupidaggine, ma qui fra un po’ invochiamo la galera.
L’episodio sdegna, ma dobbiamo considerare che viviamo in un’epoca meravigliosa: probabilmente queste cose sono sempre successe, ma ora possiamo vederle e in qualche mpdo rimediare, come ha detto Majchrzak, grazie alla potenza di Internet
Nel 2025 vedere ancora gente così stupida è proprio avvilente. Il dramma è che forse è ancora più stupido, magari pensa di aver fatto una bella bravata
Peggio di quest’uomo solo Giovanni nel film “Tre uomini e una gamba” quando fa braccio di ferro col bambino!!!
Ma brutta testa di…il mondo va a rotoli
La potenza di Internet e’ inquietante e può rovinare persone per futili motivi.
Magari si potesse sputtanare il simpaticone che ha fregato il cappellino al bambino
Che uomo di merd…… Per una volta , meno male che esistono o social ( e, povero lui, il tizio verrà schifato da tutti i suoi conoscenti spero 🙂
Che pochezza di uomo.
Con un adulto non si sarebbe azzardato, perché sapeva di rischiare di prenderne tante.
Con un bambino invece…
Il furto ad un bambino è l’emblema della qualità di questi nuovi tifosi casual, ma ciò che lascia interdetti è ciò che avviene subito dopo, il “signore” ignora completamente i principi base dell’empatia, non ha nessun ripensamento così felice del furto che non si rende conto di essere ripreso in mondovisione, facendo la figura del perdente.
Bello.
Libro “Cuore”. 🙂
L’uomo, dopo essere stato rintracciato, ha dichiarato il suo nome, Maurantonio. La polizia sta ancora indagando sui precedenti penali di costui 🙂 🙂
Ed aggiungo: se c’è una cosa che andrebbe copiata dal calcio è la squalifica del pubblico.
Una persona come questa, vigliaccamente prepotente, andrebbe bandita almeno per un paio di anni da tutti gli spalti del globo (che tanto le tecnologie per globalizzare una squalifica ci sono), così come chi disturbi chi sta giocando.
Intenzionalmente o meno, ovviamente con un’aggravante di eventuale intenzionalità.
Chi prima arriva meglio alloggia, speriamo che il bambino impari qualcosa da questa lezione di Vita.
Un gran pezzo di sterco.
Ma come si fa ad essere così?
Purtroppo si può.