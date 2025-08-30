Musetti vs. Cobolli, la forza dell’amicizia in una “prima volta” da ricordare

“Durante la quarantena con Lorenzo ci sentivamo tutti i giorni con una video chiamata, facevamo delle sfide di cucina. Vinceva lui, per forza, aveva più follower di me…” Ride Flavio Cobolli ripensando a uno dei tanti momenti vissuti insieme a Musetti, pregustandosi l’affascinante sfida tutta italiana a US Open con in palio un posto negli ottavi di finale del quarto Slam del 2025. I derby non sono mai partite uguali alle altre, e questo sarà molto, molto più di un derby… “Muso” e “Cobbo” infatti sono amici veri, non solo due giovani diventati colleghi fin da piccoli inseguendo il proprio sogno sportivo. Hanno viaggiato insieme, dormito insieme, mangiato insieme, condiviso gioie e sconfitte, frustrazioni e momenti esaltanti sostenendosi l’un l’altro. Sono coetanei e si conoscono fin da piccoli, quando a Roma si incrociarono al Lemon Bowl: da lì in avanti sono cresciuti con percorsi diversi ma paralleli, rafforzando un legame profondo grazie ad una diversità di carattere che li ha ancor più avvicinati e resi compatibili. Dove non arrivava uno, ecco che ci pensava l’altro. Campo e non solo: abbiamo ancora in mente le fresche immagini arrivate da Cincinnati dove in un giorno “off” hanno fatto un giro nel gigantesco parco divertimenti adiacente alla sede del torneo, scontato che per rilassarsi e far due battute abbiamo pensato di andarci insieme. Mille potrebbero essere gli aneddoti della loro amicizia, e chissà quante ne hanno combinate da ragazzini in giro per il mondo… Da tempo il mondo lo girano da grandi tennisti, a caccia di risultati importanti e gloria. Oggi sul campo Luis Armstrong si scriverà una pagina importante della loro carriera e amicizia. Infatti curiosamente non si sono mai affrontati a livello ATP, davvero bizzarro vista la pari età e quanti eventi hanno condiviso. Si saranno allenati insieme un numero di volte imprecisato, non hanno segreti e uno conosce alla perfezione pregi e difetti tecnici dell’altro. Sarà una partita a poker a carte scoperte, ma proprio come quando il Croupier tira fuori le carte dal mazzo, è impossibile prevedere che partita sarà.

Per tutto quanto descritto, l’aspetto mentale sarà decisivo, più di qualsiasi colpo o tattica di gioco. Non possiamo sapere chi approccerà meglio l’incontro, chi dei due sarà più bravo a lasciare nel cassetto la vera stima e affetto per l’altro e riuscirà a giocare libero, concentrato, voglioso di battere l’amico per una volta – per la prima volta! – avversario. La partita i due forse la stanno giocando nella propria testa già da l’altro ieri quando l’abbinamento si è definito con le vittorie di Lorenzo su Goffin (comoda) e di Flavio su Brooksby (scomodissima e faticosa). Forse nella loro mente l’hanno giocata mille volte, scherzando da piccoli e immaginandosi insieme su di un campo prestigioso, magari una finale… Stavolta una finale non è, ma resta un match assai importante perché apre le porte alla seconda settimana di uno Slam e a un passo da possibile quarto di finale vs. Sinner… È una mission impossible provare a spiegare che partita potrebbe essere, proprio perché la testa la farà di sicuro da padrona. Cobolli è un tipo durissimo e non si tira mai indietro; tuttavia non sempre è riuscito ad entrare in campo con la libertà d’animo adeguata ad esprimere il suo miglior tennis, ci ricordiamo benissimo cosa accadde lo scorso maggio a Roma, quando sentì troppo il peso del torneo e le aspettative, finendo per giocare un match pessimo contro Nardi, quasi un fantasma… Musetti è un ragazzo emotivo, spesso non parte bene negli incontri sentendo il momento (forse vive fin troppo intensamente il pre partita…), per poi liberarsi e spiccare il volo cambiando passo e disegnando il campo con la magia assoluta del suo braccio, come dimostrato per l’ennesima volta nel secondo e terzo set vs. Goffin, con pennellate degne del Louvre.

Se proprio vogliamo andare a vedere qualche aspetto tecnico tattico della partita, è chiaro che Cobolli punterà sull’intensità fin dalla risposta, per cercare di spostare Musetti e non lasciargli il tempo di imbastire le sue mirabili traiettorie e cambi di ritmo. Picchierà tanto Flavio col diritto sul rovescio di Lorenzo, per crearsi lo spazio per entrare poi sul diritto in corsa del toscano. Dovrà servire bene quindi Musetti, perché altrimenti l’amico romano non si farà pregare e si prenderà il controllo dello scambio. Vero che Lorenzo è bravissimo a passare da difesa ad attacco, ma se l’altro lo butterà molto all’indietro, poi difendersi con qualità su questi campi piuttosto rapidi non sarà per niente facile. Musetti invece cercherà di non dare troppo ritmo a Cobolli, lavorando molto la palla con traiettorie più alte col top spin e tanti back di rovescio, per poi cambiare all’improvviso velocità alla palla e angolo, in modo da non far stazionare l’amico nelle posizioni ideali di sparo. Entrambi hanno un bel rovescio, sarà interessante vedere chi dominerà questa diagonale, funzionale non solo al punto diretto ma anche al controllo del tempo di gioco. Chi dei due sarà più bravo a cambiare in lungo linea avrà certamente un vantaggio concreto. Importantissima sarà anche la prima di servizio. Musetti quando riesce a tenere un bel ritmo e quindi entra forte col primo diritto di scambio è un tennista formidabile, in quelle situazioni non si perde in attendismo e può governare con la sua enorme qualità; Cobolli è un concentrato assoluto di energia e spinta, ma quando il primo servizio non lo assiste si irrigidisce e con la seconda il suo rendimento cala drasticamente.

Ultimo aspetto da considerare è quello fisico. Musetti ha lussureggiato nel secondo turno con una partita veloce e poco dispendiosa; Cobolli ha lottato come un matto per quattro ore e mezza per venire a capo di un irriducibile Brooskby. C’è stato un giorno di riposo ma i due nelle gambe hanno sofferto un carico molto diverso. Se la loro sfida fosse molto combattuta e con alti e bassi, magari in cinque set, forse il carrarino sarebbe più leggero. Non resta che puntare l’orologio alle ore 17, quando sul secondo campo di Flushing Meadows Lorenzo e Flavio entreranno in campo. Una partita attesissima, affascinante. Può accadere di tutto. Che dire: solo vinca il migliore, sperando di assistere a grande spettacolo e non una partita dominata dalla tensione emotiva. Il rischio è reale, e sarebbe davvero un peccato.

Marco Mazzoni