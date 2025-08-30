US Open, Djokovic supera Norrie e manda un segnale: “Voglio continuare a lottare per avere un’altra occasione in uno Slam” (Video)

Novak Djokovic ha finalmente acceso i motori a New York. Dopo due vittorie iniziali poco brillanti, più discusse per la sua condizione fisica che per il livello espresso, il serbo ha firmato un convincente successo contro Cameron Norrie al terzo turno dello US Open 2025. Sul cemento dell’Arthur Ashe Stadium, il 38enne di Belgrado si è imposto 6-4, 6-7(4), 6-2, 6-3 in una sfida intensa, caratterizzata da qualche preoccupazione legata alla schiena, ma risolta con autorità.

Djokovic ha iniziato alla grande, dominando il primo set con 17 vincenti e concedendo appena due punti al servizio. Proprio in quel momento, però, ha fatto scattare l’allarme: dopo un movimento scomposto a rete, si è toccato la parte bassa della schiena ed è rientrato negli spogliatoi per un trattamento medico prima di servire sul 5-4. Rientrato in campo, ha perso al tie-break il secondo set, ma dal terzo parziale in avanti è apparso nuovamente in pieno controllo.

Il quattro volte campione dello US Open ha chiuso il match con numeri di altissimo livello: 51 vincenti complessivi, 18 ace – suo record personale a Flushing Meadows – e una solida gestione nei momenti chiave. “Probabilmente è stata la mia migliore prestazione al servizio nel torneo – ha detto Djokovic a fine partita –. È il colpo più importante del tennis e sono felice di come l’ho eseguito oggi. La schiena? Ci sono alti e bassi, ma qui a New York l’energia del pubblico ti fa dimenticare tutto. Mi sento giovane e forte come sempre”.

Dall’altra parte, Norrie ha giocato con coraggio, firmando 44 vincenti (27 di dritto) e confermandosi avversario ostico, ma ha pagato la mancanza di incisività nei momenti cruciali. Per il britannico resta l’amarezza di un bilancio che dice 0-11 contro Top 10 nei tornei dello Slam e 0-7 nei precedenti diretti contro Djokovic.

Il cammino del serbo proseguirà al quarto turno contro Jan-Lennard Struff, giustiziere di Frances Tiafoe in tre set. In prospettiva, Djokovic è inserito in un percorso che potrebbe portarlo ad affrontare Taylor Fritz nei quarti e Carlos Alcaraz in semifinale.

Proprio Fritz, finalista lo scorso anno, ha sofferto ma ha superato il giovane qualificato svizzero Jerome Kym 7-6(3), 6-7(9), 6-4, 6-4. Lo statunitense ha piazzato 20 ace e perso la battuta solo una volta, mostrando solidità nei momenti decisivi. “Non sto ancora giocando il mio miglior tennis, ma la cosa importante è vincere – ha spiegato –. Ho tempo per crescere match dopo match”.

Djokovic, invece, lancia un chiaro messaggio al torneo: a 38 anni e con qualche acciacco, resta ancora l’uomo da battere a Flushing Meadows, dove conquistò il suo 24º major nel 2023.

“Ho giocato bene, soprattutto nel terzo e quarto set – ha dichiarato in conferenza stampa –. Norrie mi ha sorpreso, ha giocato in maniera molto aggressiva, colpendo presto e vicino alla linea. Ma nei momenti importanti sono riuscito a tirare fuori grandi servizi e colpi decisivi. Al servizio è stata la mia miglior prestazione finora nel torneo”.

Djokovic ha ammesso che le sue condizioni non sono più quelle di un tempo: “Ci sono alti e bassi, mi frustra non potermi sentire al 100% come per oltre vent’anni, ma devo accettare che ogni partita può riservare imprevisti. Ora si tratta di gestire il corpo, recuperare bene e arrivare pronto alla prossima sfida”.

Grande spazio anche alla sua filosofia di lavoro: “Sono sempre stato curioso e aperto a provare qualsiasi metodo o trattamento che potesse aiutarmi a prolungare la carriera. Amo il concetto di benessere e longevità, mi interessa la prevenzione e investo molto su questo. Non si può invertire l’età biologica, ma posso fare tutto per sentirmi competitivo al massimo livello”.

Il futuro resta un tema caldo: “Sinceramente, non credo di poter fare molto di più di quello che sto facendo. L’usura di tutti questi anni si sente, ma mi resisto. Continuo a dare il meglio di me per restare competitivo con i giovani. Sì, mi faccio più domande rispetto al passato su quanto ancora voglio giocare e su come gestire il calendario. Però continuo a divertirmi e sento che ho ancora tennis dentro di me. Voglio continuare a lottare per vedere se posso avere un’altra occasione in uno Slam o in un grande torneo. Finché sentirò di poter competere, andrò avanti”.

Djokovic guarda già agli ottavi, dove troverà Jan-Lennard Struff. Ma il suo messaggio va oltre: New York, ancora una volta, potrebbe diventare il palcoscenico in cui allungare ulteriormente una carriera che non conosce limiti.