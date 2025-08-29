US Open: Paolini esce di scena, battuta da Vondrousova

Brutta sconfitta per Jasmine Paolini, che cede in due set a Marketa Vondrousova e abbandona New York. Il punteggio, 7-6(4) 6-1 in un’ora e 26 minuti, pesa anche in chiave qualificazione alle Finals di fine anno, ora più complicata. Era la sfida tra la finalista di Wimbledon 2024 e la campionessa dell’edizione precedente. Paolini, attuale numero 8 del ranking (best ranking n.4), arrivava alla sfida forte del titolo a Roma e della finale a Cincinnati, risultati che confermavano la sua crescita anche sul cemento. Dall’altra parte una Vondrousova in risalita, oggi n.60 dopo i problemi alla spalla che l’hanno fermata, ma ex n.6 e già finalista al Roland Garros 2019 oltre che campionessa a Wimbledon 2023.

Il match si è deciso nel tie-break del primo set: Paolini aveva giocato da top-10 per un’ora intera, senza mai concedere palle break e costruendosi due occasioni per strappare il servizio. Poi, nel momento decisivo, Jasmine ha perso lucidità: una volée di dritto comoda spedita fuori e un dritto affrettato sul 5-4 hanno graziato la ceca, che si è aggrappata al servizio e ha allungato la frazione fino al tie-break. Qui la toscana ha accumulato gli errori che non aveva commesso prima, soprattutto col dritto, permettendo a Vondrousova di chiudere 7-6(4). La seconda frazione è stata a senso unico: Paolini ha mollato mentalmente, lasciando campo all’avversaria. Il break subito nel quarto game ha aperto la strada alla ceca, che ha confermato il vantaggio in fiducia. Un lunghissimo sesto game da venti punti, perso con sei palle break annullate, ha sancito il doppio break e di fatto la resa. Vondrousova ha chiuso 6-1 senza tremare, approdando agli ottavi. Per Jasmine una sconfitta pesante, più per l’atteggiamento che per il livello di gioco espresso nella prima parte: troppi segnali di nervosismo, continui sguardi al suo box, poca combattività nel momento della difficoltà. Un ko che impone riflessioni, in vista delle prossime settimane decisive per la corsa alle Finals.

Momenti chiave

Primo set (5-4 Paolini, 30 pari): volée di dritto larga e successivo errore sempre di dritto, occasione persa per chiudere la frazione.

Tie-break: due errori consecutivi di dritto mandano sotto Jasmine 1-4, Vondrousova resta solida e chiude 7-4.

Secondo set (1-2, servizio Paolini): primo break del match con tre errori gratuiti consecutivi dell’azzurra.

Sesto game (1-4): lunghissimo game da venti punti con sei palle break annullate; al settimo tentativo Vondrousova strappa ancora il servizio.

Chiusura (1-5): Paolini sbaglia due dritti e uno smash facile, Vondrousova chiude al primo match point.

La cronaca

1. set – Inizia Jasmine 15 pari. Dritto vincente dell’azzurra 30-15. Ancora un vincente per Jasmine 40-15. Vincente di dritto 1-0. Nuvoloni nel cielo, qualche goccia, ma si continua a giocare. Lenta per andare a rete la ceca 0-15 . A segno con il dritto Vondrousova 30-15. Doppio fallo 30 pari. Risposta profonda di Paolini palla break. Esce il back di Jasmine parità. Prima vincente 1-1. Molto bene la toscana che costruisce e prende l’iniziativa 30-0. Due risposte vincenti della vincitrice di Wimbledon 2023 40-30. Servizio vincente Paolini in testa 2-1. Grande punto della toscana che recupera e chiude a rete 0-15. Risposta out 15 pari. Ace della ceca 30-15. Doppio fallo 30 pari. Rovescio vincente lungolinea di Jasmine, palla break. Ace parità. Ancora un ace per Vondrousova. Risponde bene Jasmine. Parità. Ritrova la prima la ceca 2-2. Bene con la prima la lucchese 30-0. Non risponde Vondrousova, gioco a zero 3-2. Ottima Paolini, mobile concentrata. Gestisce bene gli scambi, con palle lunghe e variazioni. Ora da trovare la risposta al servizio mancino per fare la differenza. Comanda lo scambio da fondo l’azzurra 0-15. La curva mancina del servizio mette in difficoltà Paolini 15 pari. Ace. Esce il rovescio di Jasmine e poi ancora un ace 3-3. Domina il proprio gioco di servizio Paolini, altro gioco a zero 4-3. Serve bene Marketa e Jasmine ha difficoltà a leggere le rotazioni mancine del servizio avversario 4-4. Vondrousova attacca la seconda leggera di Jasmine 15-30. Si salva con la prima Paolini 30 pari. Il nastro aiuta la n.9 del mondo. Paolini fa correre la ceca che accorcia dritto vincente 5-4. Bene nello scambio la toscana 0-15. Ottima smorzata di Marketa 15 pari. Risponde profondo Jasmine 30 pari. Sbaglia la volée Paolini 40-30. Dritto vincente di Jasmine che gioca un tennis di qualità e da fondo è superiore alla ceca che si sostiene grazie al servizio parità. Brutto errore di Jasmine che sbaglia la direzione del dritto Vondrousova tiene il servizio 5-5. Vondrousova nell’angolo, Paolini spara il dritto 15-0. Servizio e dritto per la n.9 del mondo 30-0. Sbaglia Jasmine 30-15. Risponde in rete la ceca, primo ace della partita 6-5. Vondrousova serve per guadagnare il tie-break. Aggressiva Jasmine conquista il primo punto. Sbaglia di rovescio, ma è lei che tiene il pallino dello scambio. Fuori il dritto della ceca 15-30. Ancora due errori dell’azzurra in risposta 6-6 si va al tie break.

Tie-break. Fuori il rovescio di Paolini 0-1. Vondrousova serve bene 2-0. Recupera la palla corta Paolini 2-1. Esce il dritto di Jasmine che spinge, ma manca il campo 1-3. Il dritto tradisce ancora Paolini 1-4. Vondrousova più aggressiva. Risposta vincente di Paolini 2-4.

Un altro errore di dritto che può costarle il set 2-5. Troppa fretta nello scambio, Paolini sbaglia ancora di rovescio 2-6. Finalmente un vincente di rovescio 3-6. Ancora tre set point per la ceca. A rete Vondrousova, Paolini bene con il passante 4-6. Tiene il palleggio Marketa che trova la riga e chiude il set 7-6(4).

2. set – Serve Vondrousova, in difficoltà Jasmine, che risponde male e lascia il gioco alla ceca 1-0. Serve Jasmine che sembra aver ritrovato sostanza. Gioco a zero 1-1. Da ferma la ceca non perdona 15-0. Risponde bene Jasmine 15 pari. Vondrousova detta legge con la prima 2-1. Paolini sembra avere perso la motivazione, passaggio a vuoto, due errori 0-30. Troppo ferma Jasmine, dritto in rete 0-40, tre palle break per la ceca le prime del match. Risponde in rete Vondrousova 15-40. Momento negativo per Jasmine arriva il break 1-3. Demoralizzata e smarrita Paolini, atteggiamento negativo un altro gratuito di rovescio 15-0. Lascia troppo punti Jasmine che non lotta, ma cerca di uscire dallo scambio 30-0. Finalmente arriva un vincente di dritto 30-15.Un altro brutto errore di Paolini, break confermato 4-1 per Vondrousova. Continua il momento no di Jasmine che gioca senza convinzione. Rovescio affossato in rete, dritto fuori al secondo scambio 0-30. Ancora un errore 15-40, due palle per il doppio break. Scambio difficile che Paolini chiude con lo smash 30-40. Tiene il palleggio Jasmine, Vondrousova sbaglia, parità. Ancora un errore della ceca, vantaggio Paolini che poi esce male dal servizio. Parità. Carica il dritto Jasmine, vantaggio. Spinge Vondrousova, di nuovo parità. Costruisce il punto con pazienza Jasmine che torna in vantaggio. Doppio fallo, il primo della partita, parità. Brutto rovescio di Jasmine, palla break. Rimedia Jasmine. Ancora un doppio fallo, ancora una palla break. Da una mano Vondrousova che mette in rete il rovescio. Parità. Paolini non c’è. Altro dritto fuori, nuova palla break la quinta del game. Dritto vincente di Jasmine. Parità. Dritto in rete. Palla break numero sei. Esce il rovescio di Jasmine. Doppio break 1-5. Serve per il match Vondrousova. Continua la fiera degli errori di Jasmine, due dritti fuori ed uno smash sciagurato. Vondrousova chiude al primo match point 6-1.

Enrico Milani

M. Vondrousova vs J. Paolini

