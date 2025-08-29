Us Open 2025 ATP, Copertina, WTA

Us Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. Tiafoe eliminato da Struff in tre set. Shelton si ritira in lacrime, Mannarino agli ottavi. Alcaraz trova Rinderknech agli ottavi. Rybakina travolge Raducanu e vola agli ottavi (LIVE)

29/08/2025
Frances Tiafoe saluta lo US Open 2025 al terzo turno senza riuscire a vincere un solo set contro Jan-Lennard Struff. L’americano, sconfitto 6-4 6-3 7-6 in 2 ore e 11 minuti, ha lottato fino alla fine ma non ha trovato soluzioni contro la potenza del tedesco. Un altro risultato deludente per una delle promesse mancate del tennis USA, ormai 27enne. Struff sfiderà ora agli ottavi Novak Djokovic o Cameron Norrie.

Ben Shelton dice addio allo US Open 2025 tra le lacrime. Il giovane statunitense, uno dei nomi più attesi del torneo, si è dovuto arrendere ad Adrian Mannarino al terzo turno dopo un match combattuto e purtroppo segnato da un infortunio al braccio. Il francese si è imposto con il punteggio di 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 approfittando del ritiro del suo avversario ad inizio quinto set.
Shelton aveva iniziato il match con grande solidità, ma nel quarto set ha richiesto un intervento medico per problemi alla spalla durante un turno di battuta. Nonostante il tentativo di proseguire, ha ceduto il set e poi annunciato la sua decisione di ritirarsi, lasciando Arthur Ashe Stadium in un silenzio surreale. Mannarino, colto di sorpresa mentre si trovava negli spogliatoi per una pausa, è rientrato in campo per stringere la mano al rivale e poi ha scherzato ai microfoni: “Ho 37 anni e per la prima volta in vita mia vinco una partita dal bagno”.
Per il francese si tratta di una vittoria particolare ma preziosissima, che lo proietta agli ottavi dove affronterà Jiri Lehecka, capace di superare senza problemi il belga Raphael Collignon, giustiziere di Casper Ruud, con un triplice 6-4.

Il tabellone ora cambia volto e, inevitabilmente, si apre un varco anche per Carlos Alcaraz. Il murciano, che sfiderà Arthur Rinderknech agli ottavi, potrebbe affrontare nei quarti proprio Mannarino o Lehecka, un incrocio decisamente meno proibitivo del previsto. Sullo sfondo, una semifinale che dovrebbe opporlo a Novak Djokovic o Taylor Fritz, anche se il torneo continua a regalare colpi di scena e nuove variabili.
Shelton esce di scena troppo presto, lasciando un senso di incompiuto e tanta amarezza tra i tifosi americani. Per Mannarino, invece, si apre un’occasione forse irripetibile di spingersi ancora più avanti in uno Slam.

Carlos Alcaraz conosce già il suo prossimo ostacolo nella corsa verso i quarti di finale dello US Open. Sarà Arthur Rinderknech, capace di imporsi in rimonta sul connazionale Benjamin Bonzi con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-3, 6-2 dopo due ore e 41 minuti di gioco.
Il francese, che sembra particolarmente ispirato contro i tennisti iberici in questo Slam, ha già eliminato Roberto Carballés e Alejandro Davidovich nelle precedenti sfide. Ora toccherà ad Alcaraz cercare di evitare di diventare la sua terza “vittima” spagnola a Flushing Meadows.

Attenzione a Elena Rybakina. La kazaka, tornata nella sua versione più dominante dopo due stagioni di alti e bassi, ha travolto una Emma Raducanu in grande forma con un netto 6-1 6-2 in appena un’ora e tre minuti di gioco. Con questo successo, la 26enne vola agli ottavi di finale, dove affronterà Marketa Vondrousova che ha sconfitto Jasmine Paolini in due set.

US Open 🇺🇸 – 3° Turno, cemento – 🌤️

Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:30
L. Darderi ITA vs C. Alcaraz ESP
Slam Us Open
L. Darderi [32]
2
4
0
C. Alcaraz [2]
6
6
6
Vincitore: C. Alcaraz
Mostra dettagli

J. Pegula USA vs V. Azarenka

Slam Us Open
J. Pegula [4]
6
7
V. Azarenka
1
5
Vincitore: J. Pegula
Mostra dettagli

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00
N. Djokovic SRB vs C. Norrie GBR

Il match deve ancora iniziare

T. Townsend USA vs M. Andreeva

Il match deve ancora iniziare




Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00
E. Rybakina KAZ vs E. Raducanu GBR
Slam Us Open
E. Rybakina [9]
6
6
E. Raducanu
1
2
Vincitore: E. Rybakina
Mostra dettagli

B. Shelton USA vs A. Mannarino FRA

Slam Us Open
B. Shelton [6]
6
3
6
4
A. Mannarino
3
6
4
6
Vincitore: A. Mannarino per ritiro
Mostra dettagli

Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00
A. Sabalenka vs L. Fernandez CAN

Slam Us Open
A. Sabalenka [1]
0
0
L. Fernandez [31]
0
0
Mostra dettagli

J. Kym SUI vs T. Fritz USA

Il match deve ancora iniziare




Grandstand – Ore: 17:00
J. Lehecka CZE vs R. Collignon BEL
Slam Us Open
J. Lehecka [20]
6
6
6
R. Collignon
4
4
4
Vincitore: J. Lehecka
Mostra dettagli

M. Vondrousova CZE vs J. Paolini ITA

Slam Us Open
M. Vondrousova
7
6
J. Paolini [7]
6
1
Vincitore: M. Vondrousova
Mostra dettagli

F. Tiafoe USA vs J. Struff GER

Slam Us Open
F. Tiafoe [17]
4
3
6
J. Struff
6
6
7
Vincitore: J. Struff
Mostra dettagli

E. Navarro USA vs B. Krejcikova CZE

Slam Us Open
E. Navarro [10]
0
6
0
B. Krejcikova
0
4
2
Mostra dettagli




Stadium 17 – Ore: 17:00
B. Bonzi FRA vs A. Rinderknech FRA
Slam Us Open
B. Bonzi
6
3
3
2
A. Rinderknech
4
6
6
6
Vincitore: A. Rinderknech
Mostra dettagli

E. Mertens BEL vs C. Bucsa ESP

Slam Us Open
E. Mertens [19]
6
5
3
C. Bucsa
3
7
6
Vincitore: C. Bucsa
Mostra dettagli

P. Hon AUS vs A. Li USA

Slam Us Open
P. Hon
5
3
A. Li
7
6
Vincitore: A. Li
Mostra dettagli

U. Blanchet FRA vs T. Machac CZE

Il match deve ancora iniziare




Court 5 – Ore: 17:00
K. Boulter GBR / S. Kartal GBR vs S. Santamaria USA / Q. Tang CHN
Slam Us Open
K. Boulter / S. Kartal
6
5
7
S. Santamaria / Q. Tang
1
7
6
Vincitore: K. Boulter/S. Kartal
Mostra dettagli

R. Ho TPE / H. Jebens GER vs T. Boyer USA / E. Nava USA

Slam Us Open
R. Ho / H. Jebens
3
7
7
T. Boyer / E. Nava
6
6
6
Vincitore: R. Ho/H. Jebens
Mostra dettagli

M. Kato JPN / R. Zarazua MEX vs R. Masarova SUI / A. Pavlyuchenkova

Slam Us Open
M. Kato / R. Zarazua
6
6
R. Masarova / A. Pavlyuchenkova
1
3
Vincitore: M. Kato/R. Zarazua
Mostra dettagli

M. McDonald USA / E. Quinn USA vs T. Hilderbrand USA / P. Trhac USA

Slam Us Open
M. McDonald / E. Quinn
0
4
5
T. Hilderbrand / P. Trhac
0
6
4
Mostra dettagli

C. Osorio COL / Y. Yuan CHN vs T. Mihalikova SVK / O. Nicholls GBR

Slam Us Open
C. Osorio / Y. Yuan
15
6
4
0
T. Mihalikova / O. Nicholls [15]
30
2
6
1
Mostra dettagli



Court 6 – Ore: 19:00
T. Etcheverry ARG / C. Ugo Carabelli ARG vs D. Dzumhur BIH / A. Kovacevic USA

Slam Us Open
T. Etcheverry / C. Ugo Carabelli
6
6
6
D. Dzumhur / A. Kovacevic
1
7
3
Vincitore: T. Etcheverry/C. Ugo Carabelli
Mostra dettagli

E. Alexandrova / S. Zhang CHN vs J. Cristian ROU / A. Moratelli ITA

Slam Us Open
E. Alexandrova / S. Zhang [12]
6
6
J. Cristian / A. Moratelli
2
2
Vincitore: E. Alexandrova/S. Zhang
Mostra dettagli

J. Peers AUS / J. Withrow USA vs Z. Bergs BEL / R. Collignon BEL

Slam Us Open
J. Peers / J. Withrow
7
1
7
Z. Bergs / R. Collignon
6
6
6
Vincitore: J. Peers/J. Withrow
Mostra dettagli




Court 7 – Ore: 17:00
R. Hijikata AUS / D. Pel NED vs H. Nys MON / E. Roger-Vasselin FRA
Slam Us Open
R. Hijikata / D. Pel
2
6
6
H. Nys / E. Roger-Vasselin [9]
6*
7
6
Vincitore: H. Nys/E. Roger-Vasselin
Mostra dettagli

G. Olmos MEX / A. Siskova CZE vs L. Noskova CZE / R. Sramkova SVK

Slam Us Open
G. Olmos / A. Siskova
7
6
L. Noskova / R. Sramkova
6
4
Vincitore: G. Olmos/A. Siskova
Mostra dettagli

I. Khromacheva / K. Rakhimova vs F. Stollar HUN / F. Wu TPE

Slam Us Open
I. Khromacheva / K. Rakhimova [16]
5
1
F. Stollar / F. Wu
7
6
Vincitore: F. Stollar/F. Wu
Mostra dettagli

M. Ebden AUS / J. Thompson AUS vs K. Drzewiecki POL / M. Willis GBR

Slam Us Open
M. Ebden / J. Thompson [16]
6
2
K. Drzewiecki / M. Willis
7
6
Vincitore: K. Drzewiecki/M. Willis
Mostra dettagli




Court 10 – Ore: 17:00
J. Cash GBR / L. Glasspool GBR vs A. Erler AUT / R. Galloway USA
Slam Us Open
J. Cash / L. Glasspool [1]
6
6
A. Erler / R. Galloway
7
7
Vincitore: A. Erler/R. Galloway
Mostra dettagli

J. Salisbury GBR / N. Skupski GBR vs G. Goldhoff USA / R. Stalder USA

Slam Us Open
J. Salisbury / N. Skupski [6]
6
6
G. Goldhoff / R. Stalder
3
4
Vincitore: J. Salisbury/N. Skupski
Mostra dettagli

A. Bublik KAZ / M. Demoliner BRA vs F. Romboli BRA / J. Smith AUS

Slam Us Open
A. Bublik / M. Demoliner
3
2
F. Romboli / J. Smith
6
6
Vincitore: F. Romboli/J. Smith
Mostra dettagli

M. Joint AUS / C. McNally USA vs B. Haddad Maia BRA / L. Siegemund GER

Slam Us Open
M. Joint / C. McNally
4
1
B. Haddad Maia / L. Siegemund [14]
6
6
Vincitore: B. Haddad Maia/L. Siegemund
Mostra dettagli




Court 11 – Ore: 17:00
G. Andreozzi ARG / M. Guinard FRA vs N. Mektic CRO / R. Ram USA
Slam Us Open
G. Andreozzi / M. Guinard
5
6
N. Mektic / R. Ram [11]
7
7
Vincitore: N. Mektic/R. Ram
Mostra dettagli

C. Dolehide USA / S. Kenin USA vs M. Linette POL / E. Shibahara JPN

Slam Us Open
C. Dolehide / S. Kenin
6
4
3
M. Linette / E. Shibahara
4
6
6
Vincitore: M. Linette/E. Shibahara
Mostra dettagli

M. Kessler USA / P. Stearns USA vs S. Cirstea ROU / A. Kalinskaya

Slam Us Open
M. Kessler / P. Stearns
7
6
S. Cirstea / A. Kalinskaya
5
4
Vincitore: M. Kessler/P. Stearns
Mostra dettagli

C. Harrison USA / E. King USA vs D. Altmaier GER / L. Martinez VEN

Slam Us Open
C. Harrison / E. King [8]
6
3
4
A. Chandrasekar / V. Prashanth
3
6
6
Vincitore: A. Chandrasekar/V. Prashanth
Mostra dettagli

C. Bucsa ESP / N. Melichar-Martinez USA vs S. Hsieh TPE / A. Krueger USA

Slam Us Open
C. Bucsa / N. Melichar-Martinez [13]
15
2
S. Hsieh / A. Krueger
0
4
Mostra dettagli



Court 12 – Ore: 17:00
H. Baptiste USA / W. Osuigwe USA vs S. Hunter AUS / D. Krawczyk USA

Slam Us Open
H. Baptiste / W. Osuigwe
1
1
S. Hunter / D. Krawczyk
6
6
Vincitore: S. Hunter/D. Krawczyk
Mostra dettagli

D. Goffin BEL / A. Muller FRA vs M. Exsted USA / C. Woestendick USA

Slam Us Open
D. Goffin / A. Muller
0
1
M. Exsted / C. Woestendick
6
6
Vincitore: M. Exsted/C. Woestendick
Mostra dettagli

P. Martinez ESP / J. Munar ESP vs S. Bolelli ITA / A. Vavassori ITA

Slam Us Open
P. Martinez / J. Munar
6
6
2
S. Bolelli / A. Vavassori [7]
7
4
6
Vincitore: S. Bolelli/A. Vavassori
Mostra dettagli

A. Muhammad USA / D. Schuurs NED vs C. Corley USA / I. Corley USA

Slam Us Open
A. Muhammad / D. Schuurs [7]
6
6
C. Corley / I. Corley
2
4
Vincitore: A. Muhammad/D. Schuurs
Mostra dettagli

N. Balaji IND / R. Bollipalli IND vs V. Kirkov USA / B. Stevens NED

Slam Us Open
N. Balaji / R. Bollipalli
6
6
6
V. Kirkov / B. Stevens
5*
3
6
Mostra dettagli



Court 13 – Ore: 17:00
M. Bellucci ITA / F. Marozsan HUN vs S. Arends NED / L. Johnson GBR

Slam Us Open
M. Bellucci / F. Marozsan
2
4
S. Arends / L. Johnson [13]
6
6
Vincitore: S. Arends/L. Johnson
Mostra dettagli

J. Bouzas Maneiro ESP / E. Cocciaretto ITA vs M. Kostyuk UKR / E. Ruse ROU

Slam Us Open
J. Bouzas Maneiro / E. Cocciaretto
2
1
M. Kostyuk / E. Ruse
6
6
Vincitore: M. Kostyuk/E. Ruse
Mostra dettagli

M. Niculescu ROU / A. Sevastova LAT vs S. Zheng CHN / L. Zhu CHN

Slam Us Open
M. Niculescu / A. Sevastova
6
6
S. Zheng / L. Zhu
4
4
Vincitore: M. Niculescu/A. Sevastova
Mostra dettagli



Court 15 – Ore: 19:00
A. Ruzic CRO / B. Schoofs NED vs A. Danilina KAZ / A. Krunic SRB

Slam Us Open
A. Ruzic / B. Schoofs
1
1
A. Danilina / A. Krunic [9]
6
6
Vincitore: A. Danilina/A. Krunic
Mostra dettagli

H. Chan TPE / X. Jiang CHN vs S. Aoyama JPN / Y. Wang CHN

Slam Us Open
H. Chan / X. Jiang [10]
7
4
6
S. Aoyama / Y. Wang
6
6
7
Vincitore: S. Aoyama/Y. Wang
Mostra dettagli

J. Fearnley GBR / K. Majchrzak POL vs J. Schnaitter GER / M. Wallner GER

Slam Us Open
B. Bayldon / A. Walton
15
6
3
J. Schnaitter / M. Wallner
0
7
5
Mostra dettagli




Cary Leeds Stadium Court 1 – Ore: 16:00
A. Rusher USA vs J. Lien NOR
Slam Us Open
A. Rusher
3
3
J. Lien [9]
6
6
Vincitore: J. Lien
Mostra dettagli

C. Jauffret USA vs Z. Wei CHN

Slam Us Open
C. Jauffret [1]
6
3
0
Z. Wei [15]
7
6
0
Vincitore: Z. Wei
Mostra dettagli



Cary Leeds Stadium Court 2 – Ore: 16:00
F. McCollum USA vs P. Chabalgoity BRA

Slam Us Open
F. McCollum
5
5
0
P. Chabalgoity [11]
7
7
0
Vincitore: P. Chabalgoity
Mostra dettagli

A. Schuman USA vs A. James JAM

Slam Us Open
A. Schuman [5]
6
6
A. James [11]
2
2
Vincitore: A. Schuman
Mostra dettagli



Cary Leeds Match Court 1 – Ore: 16:00
C. Gronfeldt-Sorensen DEN vs S. Caldwell USA

Slam Us Open
C. Gronfeldt-Sorensen
6
6
0
S. Caldwell [15]
7
2
1
Mostra dettagli

L. Nilsson SWE vs J. Van Zyl RSA

Slam Us Open
L. Nilsson [3]
6
6
J. Van Zyl
3
3
Vincitore: L. Nilsson
Mostra dettagli



Cary Leeds Match Court 3 – Ore: 16:00
N. Tomizawa JPN vs R. Senthil Kumar IND

Slam Us Open
N. Tomizawa
7
6
0
R. Senthil Kumar [13]
6
4
0
Vincitore: N. Tomizawa
Mostra dettagli

T. Gowda USA vs R. Cooling GBR

Slam Us Open
T. Gowda
2
3
R. Cooling [10]
6
6
Vincitore: R. Cooling
Mostra dettagli



Cary Leeds Match Court 5 – Ore: 16:00
T. Chavez ESP vs J. Chlodnicki POL

Slam Us Open
T. Chavez [5]
6
7
0
J. Chlodnicki [12]
2
5
0
Vincitore: T. Chavez
Mostra dettagli

D. Mpetshi Perricard FRA vs R. Kotseva USA

Slam Us Open
D. Mpetshi Perricard [8]
6
4
1
R. Kotseva [13]
2
6
0
Mostra dettagli



Cary Leeds Match Court 6 – Ore: 16:00
I. Ahmad USA vs Z. Augustin USA

Slam Us Open
I. Ahmad
6
6
0
Z. Augustin
0
3
0
Vincitore: I. Ahmad
Mostra dettagli

E. Zozaya Menendez ESP vs I. DeLuccia USA

Slam Us Open
E. Zozaya Menendez [2]
6
7
0
I. DeLuccia
3
5
0
Vincitore: E. Zozaya Menendez
Mostra dettagli




Cary Leeds Match Court 8 – Ore: 16:00
H. Chauhan IND vs G. Matijasic SLO
Slam Us Open
H. Chauhan [7]
6
6
0
G. Matijasic [14]
3
1
0
Vincitore: H. Chauhan
Mostra dettagli

T. Hermanova CZE vs R. Yoshida JPN

Slam Us Open
T. Hermanova [7]
3
5
0
R. Yoshida [16]
6
7
0
Vincitore: R. Yoshida
Mostra dettagli



Cary Leeds Match Court 10 – Ore: 16:00
N. Spurling USA vs T. Batin ROU

Slam Us Open
N. Spurling
1
3
0
T. Batin [10]
6
6
0
Vincitore: T. Batin
Mostra dettagli

L. Virc SRB vs M. Phanthala FRA

Slam Us Open
L. Virc [6]
2
6
1
M. Phanthala [9]
6
3
0
Mostra dettagli

« Commenti più vecchi (100 precedenti)
Dad (Guest) 30-08-2025 00:59

Scritto da MarcoP

Scritto da Silvy__89
Cioè fatemi capire l’unico che poteva essere un rivale serio, (forse) per Alcaraz, ovvero Shelton si è ritirato?
Non ho parole!

Sta in alto in classifica chi è più costante.
Tra le seconde linee è normale che cada qualche tds.
Anche dal lato di Sinner succede.
Sinner e Alcaraz è più probabile che arrivino in finale perché sono più costanti degli altri.
Smettiamola di parlare di maggior fortuna di uno o dell’altro.

Ben detto

 268
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 30-08-2025 00:56

Scritto da Murakami

Scritto da tinapica
Ma da quando in qua è consentito un intervento fisioterapico DURANTE un gioco?

Non ricordo di averlo mai visto

Appunto, fino a ieri.
Comunque Scelton, poveretto, non ne trasse giovamento

 267
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
pablito 30-08-2025 00:55

Tutta la geriatria del torneo dalla parte dello Scugnizzo:

DJ
Struff
Lupetto Mannarino.

Dalla parte di Jan
baldi giovani rampanti (Muso, Kob)
e/o marpioni ben “navigati”:
Shapo, Paul, Bublik, Sascha, FAA, Rubly, e il furetto aussie (che giá trema all’idea della sua storica Nemesi). 😉

Tabellone ingrato… 🙁

 266
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 30-08-2025 00:47

Scritto da Annie3
@ l Occhio di Sauron (#4470499)
E il ritiro di Dimitrov? Siamo onesti, la fortuna gira e aiuta un po’ tutti a rotazione, chi segue questo sport avrebbe ormai dovuto prenderne atto…mi sembra stucchevole insistere per antipatia su un fattore che comunque non basta ad eleggere il vincitore, alla fine bisogna arrivarci, superando l’avversario che magari non ti aspetti, la stanchezza e il caldo, il fisico che a volte gioca brutti scherzi

e l’infortunio di Sinner al gomito…sei sempre più indifendibile…

 265
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 30-08-2025 00:44

Scritto da Asni
Parlando di Shelton, mi è subito venuto in mente il siparietto dell’altro giorno con la fidanzata che, in conferenza, gli ha chiesto come mai non avesse servito sopra le 135mph.

Non si riferiva al tennis…

 264
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 30-08-2025 00:43

Scritto da piper

Scritto da Detuqueridapresencia
Il destino porta Alcaraz in finale a meno che si batta da solo o l’amico Fritz in qualche modo lo fermi.
Memento Gufander non è vero ma ci credo!
Speriamo ci arrivi anche Jannik in finale e poi se la giocano

E che non sia il Grande Nole a fermare Carlitos.

ma va la!

 263
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 30-08-2025 00:40

Aspettiamo Nole, mi farà compagnia Annie (forse).

 262
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Alex77 30-08-2025 00:27

Hai capito Struff.. meno male che nel pretorneo Giampi mi aveva “ripreso” perché non consideravo Tiafoe un avversario temibile per Alcaraz.. “eccallà”

 261
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
halilovic a. 30-08-2025 00:18

Scritto da Just is back

Scritto da il capitano
Vabbè, a sto punto il piccolo titano può considerarsi in finale.

Io aspetterei il goat… Daje capitano, almeno tu, nell’universoooo

260
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Just is back (Guest) 30-08-2025 00:08

Scritto da il capitano
Vabbè, a sto punto il piccolo titano può considerarsi in finale.

Io aspetterei il goat… Daje capitano, almeno tu, nell’universoooo

 259
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Asni (Guest) 30-08-2025 00:08

Parlando di Shelton, mi è subito venuto in mente il siparietto dell’altro giorno con la fidanzata che, in conferenza, gli ha chiesto come mai non avesse servito sopra le 135mph.

 258
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Annie3 30-08-2025 00:00

@ l Occhio di Sauron (#4470499)

E il ritiro di Dimitrov? Siamo onesti, la fortuna gira e aiuta un po’ tutti a rotazione, chi segue questo sport avrebbe ormai dovuto prenderne atto…mi sembra stucchevole insistere per antipatia su un fattore che comunque non basta ad eleggere il vincitore, alla fine bisogna arrivarci, superando l’avversario che magari non ti aspetti, la stanchezza e il caldo, il fisico che a volte gioca brutti scherzi

 257
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: piper, MarcoP
Giampi (Guest) 29-08-2025 23:56

Scritto da Silvy__89
Cioè fatemi capire l’unico che poteva essere un rivale serio, (forse) per Alcaraz, ovvero Shelton si è ritirato?
Non ho parole!

Ecco forse..sono un fan di Mannarino e anche di Struff. Dispiace per Shelton che certamente avrebbe potuto creare problemi ad Alcaraz ma rivale di questo Alcaraz fresco, convinto e centrato mi pare una parola grossa..

 256
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Koko (Guest) 29-08-2025 23:52

Scritto da Tommaso

Scritto da piper

Scritto da Silvy__89
Cioè fatemi capire l’unico che poteva essere un rivale serio, (forse) per Alcaraz, ovvero Shelton si è ritirato?
Non ho parole!

No c’è ancora Nole.

Nole ormai è cotto. L’unico ostacolo degno di nota è l’amico Fritz

Appunto: non è che se batti un piccolotto giovane Americano pseudo-fabbianesco perdendo il primo set male ti candidi per un gran finale travolgendo Alcaraz se sano. Non sono le Olimpiadi ormai passate. Un Alcaraz medio attuale un Djokovic simile lo fa ritirare subito dopo dall’attività per vergogna!

 255
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tommaso (Guest) 29-08-2025 23:48

Scritto da piper

Scritto da Silvy__89
Cioè fatemi capire l’unico che poteva essere un rivale serio, (forse) per Alcaraz, ovvero Shelton si è ritirato?
Non ho parole!

No c’è ancora Nole.

Nole ormai è cotto. L’unico ostacolo degno di nota è l’amico Fritz

 254
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: tacchino freddo
Koko (Guest) 29-08-2025 23:48

Scritto da tonino
@ Koko (#4470510)
Io non credevo in uno Shelton finalista, ma che poteva giocare un quarto di finale contro lo spagnolo si, forse ti sfugge questo..

Beh ti è sfuggito invece che ad inizio frase intedevo credere più in Fritz (che in Nole anzianotto) come finalista già realizzato. Mi riferivo a chi tu hai quotato su Shelton.

 253
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Brufen (Guest) 29-08-2025 23:48

Scritto da enzola barbera
Picchiare così forte, come fa Shelton, alla fine si “sfascia”. La spalla sinistra lo ha tradito. E deve stare molto attento, con le spalle non si scherza, né sò qualcosa. Anni fa mi sono lussato la spalla destra. Ancora oggi, se la sforzo, mi fa male! Ha fatto bene a ritirarsi enzo

Botswana miseria Enzo! Anni e anni a sfasciare i maroni col fisico besyiale e la potenza… poi se uno è grosso e tira forte non va bene manco quello. Neuro.

 252
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: merlino, Marco M.
Rovescio al tramonto 29-08-2025 23:47

Bravo Gian Leonardo

 251
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
etberit 29-08-2025 23:46

Scritto da piper
Vabbè mi sposto su Jan vs Ciccio, vediamo cosa succede.

È successo!

 250
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Marco Tullio Cicerone 29-08-2025 23:43

Alla fine vince Struff. A parte quel game ha giocato benissimo. Bravo!

 249
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Mauro N (Guest) 29-08-2025 23:42

Scritto da MADE

Scritto da Mauro N

Scritto da Silvy__89
Cioè fatemi capire l’unico che poteva essere un rivale serio, (forse) per Alcaraz, ovvero Shelton si è ritirato?
Non ho parole!

Il culo sfondato di Alculaz é incredibile…

Diventa stucchevole parlare di fortuna, però. Se dietro sinner e alcaraz giocano a chi ne azzecca di meno, cosa ne possono? Shelton già che c’era pre Us Open poteva anche giocare di notte, che di giorno ha giocato pochi tornei…

Certo non è bello e parliamoci chiaro, è così forte che alla fine lo stesso avrebbe battuto Shelton e chicchessia. Sono un supporter di Sinner però e Alcaraz mi preoccupa, quindi vorrei che perlomeno avesse un tabellone equivalente a quello del nostro, cosa che non avviene quasi mai. Anche questa volta, l’unico ostacolo sulla via della finale sarebbe stato ai quarti contro Shelton…quindi mi permetti di esclamare“: ma che razza di culo c’ha questo“?!

 248
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: MarcoP
tonino (Guest) 29-08-2025 23:36

@ Koko (#4470510)

Io non credevo in uno Shelton finalista, ma che poteva giocare un quarto di finale contro lo spagnolo si, forse ti sfugge questo..

 247
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 29-08-2025 23:36

@ Koko (#4470510)

Non sono io che credevo in Ben per affrontare Jannik, ho scritto di Nole, chissà ha gia battuto Carlitos quest’anno.

 246
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Koko (Guest) 29-08-2025 23:36

Scritto da Gaz

Scritto da michele_62

Scritto da tinapica

Scritto da Arnaldo2262
Troppa differenza a livello fisico. Questa marcantonio e’ la sorellina di Petra Kvitova con degli scarabocchi di pennarello sulle braccia

La sorella di Petra Chvitova? Hai detto niente!
Manco fosse stata una pippa, Petra Chvitova…

Non mi pare che la Vondrusova abbia le caratteristiche della Kvitova: Petra non sarebbe stata capace di scambi così lunghi, volti a estenuare l’avversaria. Era – uso i tempi al passato perché adesso il paragone sarebbe ancora meno proponibile – una tennista che attaccava tutte le palle.

Completamente diversa,una era di braccio, Vondrousova lavora la palla come poche.

Beh una mancina che la Paolini digerisce poco anche sulle seconde ma quando la Paolini a campo aperto ha tirato quel dritto da quasi set vinto in bocca alla stangona invece di centrare qualsiasi fetta di un parcheggio alla sua destra con un colpo ad uscire di dritto ho capito che era confusa da perderci! Colpo letteralmente inspiegabile tatticamente perchè non ha dato nemmeno il tempo alla rivale di poter essere in contropiede!

 245
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Koko (Guest) 29-08-2025 23:32

Scritto da piper

Scritto da Silvy__89
Cioè fatemi capire l’unico che poteva essere un rivale serio, (forse) per Alcaraz, ovvero Shelton si è ritirato?
Non ho parole!

No c’è ancora Nole.

Direi che se Fritz si riprende c’è lui già finalista 2024! Davvero credevate in Shelton finalista? Improbabile in quanto ha rischiato di perdere con troppi anche sul suo cemento. In Canada non erano presenti i veri forti e dunque è un 1000 di latta come quello di Popyrin (o Carreno Busta) già maltrattato da Sinner.

 244
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tonino (Guest) 29-08-2025 23:29

@ MarcoP (#4470506)
Ma sei serio? A me sembra che solo dalla parte dello spagnolo stanno uscendo tutti i giocatori che potevano infastidirlo. Mentre Sinner ha tutti i suoi avversari che lo aspettano, quindi prima di fare il buonista guarda bene le cose…

 243
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: MarcoP
michele_62 29-08-2025 23:27

Quello che ha combinato Struff nel gioco che l’avrebbe portato agli ottavi rende conto di uno dei motivi per cui ha una classifica che non rende giustizia al suo tennis.

 242
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MarcoP 29-08-2025 23:21

Scritto da Silvy__89
Cioè fatemi capire l’unico che poteva essere un rivale serio, (forse) per Alcaraz, ovvero Shelton si è ritirato?
Non ho parole!

Sta in alto in classifica chi è più costante.
Tra le seconde linee è normale che cada qualche tds.
Anche dal lato di Sinner succede.

Sinner e Alcaraz è più probabile che arrivino in finale perché sono più costanti degli altri.

Smettiamola di parlare di maggior fortuna di uno o dell’altro.

 241
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Pikario Furioso
Marco Tullio Cicerone 29-08-2025 23:21

Dopo aver preso a pallate Tiafoe per 3 set Struff fa 3 doppi falli quando serve per il match e perde il servizio…

 240
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Rovescio al tramonto 29-08-2025 23:20

Sé Struff ha avuto la carriera che ha avuto, un motivo c’è, anche più di uno.

 239
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Mauriz70 29-08-2025 23:18

Un vero peccato, stavo assistendo ad uno dei match più belli ed avvincenti dell Us Open. Dispiace assai per Shelton che avevo pronostico come terzo incomodo per la vittoria finale,ma questo Mannarino è addirittura meglio di quello di 2 stagioni fa. Dalla racchetta del Satanasso francese ho visto uscire stasera traiettorie al limite dell’impossibile,con i consueti angoli strettissimi e la solita facilità di generare velocità senza dare l’impressione di spingere e faticare. Auguri a Ben di pronta e veloce guarigione con il rimpianto per un quinto set che avrebbe potuto essere di livello altissimo.

 238
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
MADE 29-08-2025 23:17

Scritto da Mauro N

Scritto da Silvy__89
Cioè fatemi capire l’unico che poteva essere un rivale serio, (forse) per Alcaraz, ovvero Shelton si è ritirato?
Non ho parole!

Il culo sfondato di Alculaz é incredibile…

Diventa stucchevole parlare di fortuna, però. Se dietro sinner e alcaraz giocano a chi ne azzecca di meno, cosa ne possono? Shelton già che c’era pre Us Open poteva anche giocare di notte, che di giorno ha giocato pochi tornei…

 237
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Supporter dei poeti estinti (Guest) 29-08-2025 23:17

Ora che si è ritirato Shelton dal lato di Alcaraz i trolls non dicono niente a riguardo?

 236
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
l Occhio di Sauron 29-08-2025 23:14

Scritto da Mauro N

Scritto da Silvy__89
Cioè fatemi capire l’unico che poteva essere un rivale serio, (forse) per Alcaraz, ovvero Shelton si è ritirato?
Non ho parole!

Il culo sfondato di Alculaz é incredibile…

Vabbè Draper era dalla parte di Sinner..

 235
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
l Occhio di Sauron 29-08-2025 23:14

gli americani cadono come birilli a casa loro

 234
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Aio051174 29-08-2025 23:10

Machac e Sinner in finale.

 233
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: beta
Aio051174 29-08-2025 23:10

Machac e Sinner in finale.

 232
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: beta
Aio051174 29-08-2025 23:10

Machac e Sinner in finale.

 231
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: beta
Gaz (Guest) 29-08-2025 23:10

Scritto da michele_62

Scritto da tinapica

Scritto da Arnaldo2262
Troppa differenza a livello fisico. Questa marcantonio e’ la sorellina di Petra Kvitova con degli scarabocchi di pennarello sulle braccia

La sorella di Petra Chvitova? Hai detto niente!
Manco fosse stata una pippa, Petra Chvitova…

Non mi pare che la Vondrusova abbia le caratteristiche della Kvitova: Petra non sarebbe stata capace di scambi così lunghi, volti a estenuare l’avversaria. Era – uso i tempi al passato perché adesso il paragone sarebbe ancora meno proponibile – una tennista che attaccava tutte le palle.

Completamente diversa,una era di braccio, Vondrousova lavora la palla come poche.

 230
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: michele_62
Brufen (Guest) 29-08-2025 23:10

Scritto da Brufen
Vondrousova in palla, se mentalmente serena e ancor più se può far gara di testa, è una rogna tremenda per chiunque. Potrà essere seccante ammetterlo, ma senza dubbio ha più tennis di Jas.
Altro gran giocatore è il vecchio Manna, che col suo retino da pesca e i suoi colpetti accarezzati sta facendo ammattire il nerboruto spaccone. Di sicuro alla fine prevarrà Shelton, ma che spettacolo l’anziano Adrian – patrimonio del tennis mai sufficientemente apprezzato (anche a causa di una personalità che, a differenza del suo tennis assolutamente unico, è invece tipicamente “francese”…)

E invece passa il Manna. Certo, così brutto. Spiace per Shelton e soprattutto per il tabellone del Catrazzo… ma grandissimo Manny. Quando uno a 37 anni suonati sprofonda fuori dai cento e non vince più una partita per mesi, è legittimo pensare che sia un giocatore finito. Soprattutto se quel tizio è uno che incorda la racchetta a 9 chili, gioca il diritto senza aprire, e tutto sommato ha nella corsa e nella resistenza fisica la sua arma principale… E invece rieccolo lì, negli ottavi dello USO, a ridosso dei cinquanta, e in forma smagliante!

 229
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: piper, Lory99
Mauro N (Guest) 29-08-2025 23:09

Scritto da Silvy__89
Cioè fatemi capire l’unico che poteva essere un rivale serio, (forse) per Alcaraz, ovvero Shelton si è ritirato?
Non ho parole!

Il culo sfondato di Alculaz é incredibile…

 228
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 29-08-2025 23:07

Scritto da Silvy__89
Cioè fatemi capire l’unico che poteva essere un rivale serio, (forse) per Alcaraz, ovvero Shelton si è ritirato?
Non ho parole!

No c’è ancora Nole.

 227
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvy__89 (Guest) 29-08-2025 23:06

Cioè fatemi capire l’unico che poteva essere un rivale serio, (forse) per Alcaraz, ovvero Shelton si è ritirato?
Non ho parole!

 226
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
piper 29-08-2025 23:05

Scritto da Detuqueridapresencia
Il destino porta Alcaraz in finale a meno che si batta da solo o l’amico Fritz in qualche modo lo fermi.
Memento Gufander non è vero ma ci credo!
Speriamo ci arrivi anche Jannik in finale e poi se la giocano

E che non sia il Grande Nole a fermare Carlitos.

 225
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Betafasan 29-08-2025 23:01

Incredibile! Tutto che favorisce Alcaratz!

 224
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 29-08-2025 23:00

Scritto da il capitano
Vabbè, a sto punto il piccolo titano può considerarsi in finale.

Cornetti.

 223
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Betafasan 29-08-2025 22:59

Noooooo!! Lo stregone colpisce ancora! Shelton ritirato!

 222
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 29-08-2025 22:59

@ Detuqueridapresencia
Dietro Badosa c’è JBM e poi Bucsa che però è l’unica agli 8vi.

 221
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
enzola barbera (Guest) 29-08-2025 22:59

Picchiare così forte, come fa Shelton, alla fine si “sfascia”. La spalla sinistra lo ha tradito. E deve stare molto attento, con le spalle non si scherza, né sò qualcosa. Anni fa mi sono lussato la spalla destra. Ancora oggi, se la sforzo, mi fa male! Ha fatto bene a ritirarsi enzo

 220
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Marco M.
Marco Tullio Cicerone 29-08-2025 22:58

Io sto seguendo Struff da metà del secondo set: come sta giocando!

 219
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP, Lory99
Peter (Guest) 29-08-2025 22:55

Scritto da Di Passaggio
Esce in lacrime, poraccio.

Ma che sfiga Shelton, proprio non ci voleva.

 218
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
il capitano 29-08-2025 22:55

Vabbè, a sto punto il piccolo titano può considerarsi in finale.

 217
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: MarcoP
piper 29-08-2025 22:55

Vabbè mi sposto su Jan vs Ciccio, vediamo cosa succede.

 216
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: tinapica
Detuqueridapresencia 29-08-2025 22:54

Scritto da piper

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da piper
Non ho visto il 2° set di Jasmine, forse è stato meglio così.

Ti sei risparmiato uno spettacolo deprimente

Mi dispiace per Jasmine.

Anche a me …. ma oggi sembrava distratta ….

 215
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: CECK6LaMiaVita
Detuqueridapresencia 29-08-2025 22:53

Il destino porta Alcaraz in finale a meno che si batta da solo o l’amico Fritz in qualche modo lo fermi.

Memento Gufander 😎 non è vero ma ci credo!

Speriamo ci arrivi anche Jannik in finale e poi se la giocano

 214
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano, Sinner@Raducanu
-1: CECK6LaMiaVita
tinapica 29-08-2025 22:53

Spiace molto.
In fondo io tifavo Mannarino, ma così no.

 213
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Rovescio al tramonto 29-08-2025 22:52

Peccato Ben

 212
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 29-08-2025 22:51

Ben ritirato.

 211
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 29-08-2025 22:51

Scritto da michele_62

Scritto da tinapica

Scritto da Arnaldo2262
Troppa differenza a livello fisico. Questa marcantonio e’ la sorellina di Petra Kvitova con degli scarabocchi di pennarello sulle braccia

La sorella di Petra Chvitova? Hai detto niente!
Manco fosse stata una pippa, Petra Chvitova…

Non mi pare che la Vondrusova abbia le caratteristiche della Kvitova: Petra non sarebbe stata capace di scambi così lunghi, volti a estenuare l’avversaria. Era – uso i tempi al passato perché adesso il paragone sarebbe ancora meno proponibile – una tennista che attaccava tutte le palle.

Vero.
Ma era marcantonia anche lei.
Ed era tanto forte anche lei, ma campionessa, di costanza, molto di più.
Io comunque mi diverto di più quando guardo Vondrousova

 210
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giampieur77 29-08-2025 22:49

Niente strada sempre più spianata per Alcatraz.. che fortuna che ha, bravura ma mai avversari

 209
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: MarcoP
Di Passaggio 29-08-2025 22:49

Esce in lacrime, poraccio.

 208
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Pat (Guest) 29-08-2025 22:47

Alcarazha già un piede e qualcosa in più in finale,spero di sbagliarmi.

 207
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Emiliano (Guest) 29-08-2025 22:47

Per una volta che aveva un quarto di finale serio Alcaraz…… Veramente incredibile

 206
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Giampieur77, Il Gran Maestro
Di Passaggio 29-08-2025 22:46

Lupetto Mannarino fa sul serio

 205
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: pablito
piper 29-08-2025 22:45

Mannarino pareggia di nuovo il conto dei set e se la gioca al 5°.

 204
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 29-08-2025 22:41

La prossima volta che mi tocca leggere che Scelton non ha buona mano mi inquieto

 203
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Emiliano (Guest) 29-08-2025 22:41

Pare che Shelton si sia fatto male…… Mamma mia Alcaraz li ammazza tutti prima di giocarci… Incredibile

 202
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Aio051174, sergiot4
Fausto (Guest) 29-08-2025 22:39

Cos’è successo a Shelton?Perché non gioca più?

 201
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
« Commenti più vecchi (100 precedenti)