Draper si ritira da US Open per infortunio al braccio

Arriva da New York una brutta notizia: Jack Draper si ritira da US Open 2025 per un infortunio al braccio. Lo comunica la direzione del torneo, annunciando il forfait improvviso dal britannico, attualmente n.5 del mondo e lo scorso anno semifinalista (battuto da Jannik Sinner). Il belga Zizou Bergs quindi avanza al terzo turno.

Jack Draper has withdrawn from the Men’s Singles event with an injury. Zizou Bergs advances to the third round by walkover. — US Open Tennis (@usopen) August 27, 2025

La conferma del ritiro arriva anche dal diretto interessato, attraverso i suoi canali social. “Ciao a tutti, sono davvero dispiaciuto nell’annunciare il mio ritiro da US Open“, scrive Jack. “Ho fatto del mio meglio per essere qua e darmi la chance di giocare ma il dolore al braccio è diventato troppo forte e devo fare cosa è giusto e prendermi cura di me. Grazie per tutto il vostro supporto, è importantissimo per me. Ci vediamo il prossimo anno NYC”.

Hi guys, I’m sorry to say I’ll be withdrawing from the US open. I tried my very best to be here and give myself the every chance to play but the discomfort in my arm has become to much and I have to do what is right and look after myself. Thank you for all the support. — jack draper (@jackdraper0) August 27, 2025

Draper era testa di serie n.5 nel tabellone maschile e teoricamente avrebbe incontrato Lorenzo Musetti negli ottavi di finale. Adesso quella sezione del draw si apre, con una bella chance per Bergs, Diallo o Munar di sbarcare al quarto turno a New York, dove potrebbero incrociare Musetti, o anche Cobolli. Davvero una disdetta per il britannico, spesso bersagliato da infortuni molto seri. Con i punti persi non potendo difendere la semifinale del 2024, Draper nel ranking Live è stato scavalcato sia da Shelton che Djokovic, scendendo al settimo posto. Auguriamo a Jack un pronto recupero.

Marco Mazzoni