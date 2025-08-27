Lo scorso anno arrivò in semifinale ATP, Copertina

Draper si ritira da US Open per infortunio al braccio

27/08/2025 19:41 11 commenti
Jack Draper a New York
Jack Draper a New York

Arriva da New York una brutta notizia: Jack Draper si ritira da US Open 2025 per un infortunio al braccio. Lo comunica la direzione del torneo, annunciando il forfait improvviso dal britannico, attualmente n.5 del mondo e lo scorso anno semifinalista (battuto da Jannik Sinner). Il belga Zizou Bergs quindi avanza al terzo turno.

 

La conferma del ritiro arriva anche dal diretto interessato, attraverso i suoi canali social. “Ciao a tutti, sono davvero dispiaciuto nell’annunciare il mio ritiro da US Open“, scrive Jack. “Ho fatto del mio meglio per essere qua e darmi la chance di giocare ma il dolore al braccio è diventato troppo forte e devo fare cosa è giusto e prendermi cura di me. Grazie per tutto il vostro supporto, è importantissimo per me. Ci vediamo il prossimo anno NYC”.

 

Draper era testa di serie n.5 nel tabellone maschile e teoricamente avrebbe incontrato Lorenzo Musetti negli ottavi di finale. Adesso quella sezione del draw si apre, con una bella chance per Bergs, Diallo o Munar di sbarcare al quarto turno a New York, dove potrebbero incrociare Musetti, o anche Cobolli. Davvero una disdetta per il britannico, spesso bersagliato da infortuni molto seri. Con i punti persi non potendo difendere la semifinale del 2024, Draper nel ranking Live è stato scavalcato sia da Shelton che Djokovic, scendendo al settimo posto. Auguriamo a Jack un pronto recupero.

Marco Mazzoni

11 commenti. Lasciane uno!

Rovescio al tramonto 27-08-2025 20:56

Scritto da Italo
Non esiste un serio pericolo per Sinner, sé Gli US Open hanno gli stessi campo dello scorso anno.
Poi la partita la può comunque perdere, ma dipende quasi sempre da lui ormai, contro chiunque.

Rovescio al tramonto 27-08-2025 20:55

Scritto da Pippoanzighi
Siamo in semifinale!

Non è che con Draper sarebbe stato chissà quale problema per Sinner, nel caso intendersi questo.

Silvy__89 (Guest) 27-08-2025 20:24

Mi dispiace tantissimo, è un bravo ragazzo e speravo da come parlava che si fosse ripreso.

+1: il capitano, MarcoP, Rovescio al tramonto, Scaino
giumart (Guest) 27-08-2025 20:22

Scritto da Losvizzero
L’ennesima promessa in fila con gli altri per chissà quando

Draper non è affatto una promessa, è una splendida realtà. E gli auguro sinceramente di lasciarsi finalmente alle spalle i problemi fisici, merita molto.

+1: ACL, Bagel, il capitano, MarcoP, robdes12, renzopii, Scaino
Italo (Guest) 27-08-2025 20:06

Era l’unico serio pericolo per Sinner.
E una tra Musetti e Cobolli ringrazia.

Massimo.bianco29@yahoo.it (Guest) 27-08-2025 19:57

Era un ritiro già annunciato…
Da una parte un 250(come spesso capita),e dall’altra uno Slam,dove sono tutti a battagliare,chi sopravviverà in cbe condizioni si presenterà all’atto finale?
Finale già scritto per la gioia di molti…

-1: Billy74, MarcoP, robdes12, renzopii, Scaino
Detuqueridapresencia 27-08-2025 19:53

Scritto da Giampi

Scritto da Pippoanzighi
Siamo in semifinale!

“Taci. Sulle soglie del bosco non odo parole che dici umane..”

O Giampione

+1: marcauro
Losvizzero 27-08-2025 19:52

L’ennesima promessa in fila con gli altri per chissà quando

-1: boiazza, MarcoP, robdes12, Scaino
Giampi (Guest) 27-08-2025 19:51

Scritto da Pippoanzighi
Siamo in semifinale!

“Taci. Sulle soglie del bosco non odo parole che dici umane..”

+1: Detuqueridapresencia, Inox, marcauro, MarcoP
Kenobi 27-08-2025 19:47

No, che brutta notizia, l’infortunio era davvero serio.

+1: MarcoP
Pippoanzighi (Guest) 27-08-2025 19:46

Siamo in semifinale! 🙂

