Djokovic si confessa: “Ho raggiunto tutto quello che volevo nel tennis, ma voglio ancora di più”

Novak Djokovic non è soltanto il campione capace di riscrivere i record della storia del tennis. È anche un uomo che, fuori dal campo, si racconta con profondità e sincerità, come ha fatto in una lunga intervista al canale YouTube di Jay Shetty. Due ore di conversazione che hanno mostrato un Djokovic riflessivo, spirituale e ancora incredibilmente affamato di vittorie.

Le radici e la prima allenatrice

Il serbo ha ricordato l’influenza decisiva della sua prima coach, scomparsa tredici anni fa:

“Era la mia ‘mamma tennistica’. Non mi ha insegnato solo a colpire la palla, ma a vedere il tennis come un percorso di crescita personale. Da bambino andavo a casa sua due volte a settimana e mi faceva vedere i video dei grandi campioni. Quelle esperienze hanno formato la mia personalità e persino le imitazioni che facevo da ragazzo”.

L’equilibrio tra ego e motivazione

Djokovic ha parlato anche della continua sfida interiore tra l’ego e la ricerca di equilibrio:

“Quando sei al massimo della carriera ti senti invincibile, ma poi capisci che non sempre esiste una soluzione pronta. È stata una grande rivelazione accettare che, dopo 20 anni di tennis, non si smette mai di imparare”.

Voglia di continuare

Nonostante abbia già conquistato ogni traguardo immaginabile, Nole non ha intenzione di fermarsi:

“Ho ottenuto tutto ciò che sognavo, ma voglio di più. Voglio continuare a ispirare le nuove generazioni e a sfidare i miei limiti. Finché avrò la forza per competere nei grandi tornei, continuerò a giocare. Il corpo oggi si cura meglio e non solo i top player hanno team specializzati, anche i primi 50 del ranking possono contare su questo”.

Le difficoltà e il 2011 della svolta

Il serbo ha ricordato anche i momenti duri, dai sacrifici della famiglia durante la guerra dei Balcani, fino alla svolta del 2011, quando scoprì l’intolleranza al glutine:

“Dopo il mio primo Slam del 2008, ho passato tre anni senza vincere nulla. Cambiai tutto: racchetta, staff, preparazione. Quando capii i miei problemi alimentari e cambiai dieta, la mia vita tennistica cambiò radicalmente. Da lì arrivò l’anno perfetto: oltre 40 vittorie di fila e tre Slam conquistati”.

Lezioni da Kobe Bryant

Djokovic ha rivelato anche un consiglio ricevuto dal campione NBA:

“Gli dissi che non riuscivo a rivedere le mie sconfitte perché mi faceva male. Kobe mi disse che dovevo guardare almeno una parte di quelle partite per imparare dagli errori. Da allora ho iniziato a farlo, anche se non ho mai rivisto un match point perso”.

L’importanza della famiglia

Infine, parole di gratitudine per la moglie Jelena:

“È una delle poche persone che mi dice ciò che non voglio sentire, ma spesso ha ragione. Senza il suo sostegno, emotivo e familiare, non sarei ancora qui. Se continuo a giocare è anche merito suo”.

Djokovic, a 38 anni, non ha smesso di sognare. Per lui la carriera non è soltanto un conto di titoli e record, ma un viaggio continuo verso nuove sfide, dentro e fuori dal campo.





Francesco Paolo Villarico