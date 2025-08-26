US Open, Arnaldi illude ma cede al quinto: Vince F. Cerundolo

Francisco Cerundolo firma un’autentica impresa agli US Open 2025. L’argentino, dopo due set iniziali da incubo, ribalta la sfida contro Matteo Arnaldi e conquista il pass per il secondo turno con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-5, 6-4, 6-3 in oltre tre ore e mezza di battaglia.

Arnaldi parte forte, ma…

L’avvio è tutto di marca azzurra. Arnaldi gioca un tennis aggressivo, incisivo al servizio e lucido nelle scelte da fondo campo. Il ligure strappa subito il servizio all’argentino e gestisce con personalità il vantaggio, chiudendo 6-3 il primo parziale. Anche nel secondo set la musica non cambia: l’azzurro sale 5-2 e chiude 6-2, spingendo un Cerundolo falloso e contratto con il rovescio in costante difficoltà.

La svolta nel terzo parziale

Quando la partita sembra incanalata verso una rapida conclusione, l’argentino cambia marcia. Con più aggressività sulla diagonale di rovescio e un servizio più incisivo, Cerundolo alza progressivamente il livello. Arnaldi, avanti di un break (3-1), non riesce a chiudere e paga la maggiore solidità dell’avversario, che sul 5-5 trova il guizzo giusto per chiudere 7-5.

L’argentino cresce, Arnaldi cala

Dal quarto set in poi il match cambia volto. Cerundolo domina con il dritto, regge meglio negli scambi lunghi e mette alle corde l’italiano, che inizia a perdere brillantezza e precisione. Il sudamericano scappa via 6-4, portando la sfida al quinto.

L’epilogo

Nel set decisivo Cerundolo conferma la sua superiorità mentale e fisica: break immediato, percentuali in crescita al servizio e tanti vincenti di dritto. Arnaldi ci prova con coraggio, spingendo col servizio (chiuderà con dieci ace), ma non basta. L’argentino archivia la rimonta al secondo match point con un dritto incrociato imprendibile e si lascia cadere a terra liberando tutta la tensione accumulata.

Le chiavi del match

Cerundolo: solo il 48% di prime in campo nel quinto, ma un impressionante 75% di punti vinti con la prima e tanta solidità dalla seconda.

Arnaldi: ottimo in avvio, ma troppi errori gratuiti nei momenti cruciali (oltre 70 complessivi) e poca lucidità nella gestione dei break point.

Il futuro

Cerundolo vola così al secondo turno, confermando la sua capacità di soffrire e ribaltare situazioni complicatissime. Arnaldi, invece, lascia Flushing Meadows con l’amaro in bocca, ma anche con la consapevolezza di aver tenuto testa a lungo a un top player del circuito.

Slam Us Open M. Arnaldi M. Arnaldi 6 6 5 4 3 F. Cerundolo [19] F. Cerundolo [19] 3 2 7 6 6 Vincitore: F. Cerundolo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 3-6 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-4 → 2-4 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 F. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 df 15-40 0-1 → 0-2 F. Cerundolo 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Arnaldi 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 40-30 3-4 → 4-4 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 F. Cerundolo 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 1-2 → 2-2 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 F. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-3 → 3-4 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 df 2-1 → 3-1 F. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Arnaldi 0-15 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-2 → 2-2 F. Cerundolo 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Cerundolo 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 5-2 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 4-1 → 4-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 F. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico