ITF Bytom e Oldenzaal: I Main Draw

25/08/2025 20:32 Nessun commento
Silvia Ambrosio ITA, 24-01-1997
ITF BYTOM(Pol 50k terra)
[1] Despina Papamichail GRE vs Lucia Cortez llorca ESP
Inka Wawrzkiewicz POL vs Anna Kmiecik POL
Yara Bartashevich FRA vs TBD
Weronika Ewald POL vs [6] Zhibek Kulambayeva KAZ

[4] Camilla Rosatello ITA vs Miriana Tona ITA
Weronika Falkowska POL vs TBD
Kajsa Rinaldo persson SWE vs Tatiana Pieri ITA
[8] Cagla Buyukakcay TUR vs TBD

[7] Jenny Duerst SUI vs Federica Urgesi ITA
Gina Feistel POL vs TBD
Joelle Lilly Sophie Steur GER vs TBD
Zuzanna Pawlikowska POL vs [3] Tyra Caterina Grant ITA

[5] Leonie Kung SUI vs TBD
Katarina Zavatska UKR vs TBD
Aneta Kucmova CZE vs TBD
Marcelina Podlinska POL vs [2] Eva Vedder NED

ITF OLDENZAAL(Ned 50k terra)
[1] Mona Barthel GER vs Joy De zeeuw NED
Anouck Vrancken peeters NED vs Josy Daems GER
Anastasia Tikhonova RUS vs Isis Louise Van den broek NED
[6] Julia Avdeeva RUS vs TBD

[3] Silvia Ambrosio ITA vs TBD
Ekaterina Kazionova RUS vs TBD
Loes Ebeling koning NED vs TBD
[5] Alice Rame FRA vs TBD

[7] Ipek Oz TUR vs Ranah Akua Stoiber GBR
Lian Tran NED vs Stephanie Judith Visscher NED
Sarah Van emst NED vs Noma Noha akugue GER
Britt Du pree NED vs [4] Nastasja Schunk GER

[8] Francesca Curmi MLT vs Mina Hodzic GER
Luisa Meyer auf der heide GER vs Antonia Schmidt GER
[2] Sada Nahimana BDI vs TBD

