ITF Bytom e Oldenzaal: I Main Draw
ITF BYTOM(Pol 50k terra)
[1] Despina Papamichail vs Lucia Cortez llorca
Inka Wawrzkiewicz vs Anna Kmiecik
Yara Bartashevich vs TBD
Weronika Ewald vs [6] Zhibek Kulambayeva
[4] Camilla Rosatello vs Miriana Tona
Weronika Falkowska vs TBD
Kajsa Rinaldo persson vs Tatiana Pieri
[8] Cagla Buyukakcay vs TBD
[7] Jenny Duerst vs Federica Urgesi
Gina Feistel vs TBD
Joelle Lilly Sophie Steur vs TBD
Zuzanna Pawlikowska vs [3] Tyra Caterina Grant
[5] Leonie Kung vs TBD
Katarina Zavatska vs TBD
Aneta Kucmova vs TBD
Marcelina Podlinska vs [2] Eva Vedder
ITF OLDENZAAL(Ned 50k terra)
[1] Mona Barthel vs Joy De zeeuw
Anouck Vrancken peeters vs Josy Daems
Anastasia Tikhonova vs Isis Louise Van den broek
[6] Julia Avdeeva vs TBD
[3] Silvia Ambrosio vs TBD
Ekaterina Kazionova vs TBD
Loes Ebeling koning vs TBD
[5] Alice Rame vs TBD
[7] Ipek Oz vs Ranah Akua Stoiber
Lian Tran vs Stephanie Judith Visscher
Sarah Van emst vs Noma Noha akugue
Britt Du pree vs [4] Nastasja Schunk
[8] Francesca Curmi vs Mina Hodzic
Luisa Meyer auf der heide vs Antonia Schmidt
[2] Sada Nahimana vs TBD
TAG: Tornei ITF
