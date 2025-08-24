US Open 2025: Il programma completo di Martedì 26 Agosto 2025. Debutta Jannik Sinner. In campo anche Musetti e altri due azzurri
Definito l’ordine di gioco di martedì 26 agosto allo US Open 2025.
Jannik Sinner farà il suo esordio nel torneo affrontando Vit Kopriva nel secondo match sull’Arthur Ashe Stadium, intorno alle 13:00 ora locale (le 19:00 in Italia).
Ad aprire la giornata sul centrale sarà Iga Swiatek, opposta alla colombiana Emiliana Arango, mentre in serata spazio a Coco Gauff, protagonista del primo turno notturno contro Ajla Tomljanovic.
Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:30
E. Arango vs I. Swiatek
J. Sinner vs V. Kopriva
Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00
A. Tomljanovic vs C. Gauff
A. Zverev vs A. Tabilo
Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00
L. Musetti vs G. Mpetshi Perricard
A. Anisimova vs K. Birrell
Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00
G. Minnen vs N. Osaka
E. Moller vs T. Paul
Grandstand – Ore: 17:00
K. Boulter vs M. Kostyuk
A. Bublik vs M. Cilic
A. Krueger vs S. Kenin
C. O’Connell vs A. de Minaur
Stadium 17 – Ore: 17:00
M. Fucsovics vs D. Shapovalov
D. Collins vs J. Cristian
B. Harris vs F. Auger-Aliassime
H. Baptiste vs K. Siniakova
Court 5 – Ore: 17:00
V. Jimenez Kasintseva vs M. Joint
A. Popyrin vs E. Ruusuvuori
L. Siegemund vs D. Shnaider
G. Monfils vs R. Safiullin
Court 6 – Ore: 19:00
L. Riedi vs P. Martinez
F. Jones vs E. Lys
S. Cirstea vs S. Sierra
Court 7 – Ore: 17:00
M. Arnaldi vs F. Cerundolo
L. Noskova vs D. Galfi
S. Tsitsipas vs A. Muller
A. Zakharova vs E. Avanesyan
Court 10 – Ore: 19:00
L. Boisson vs V. Golubic
H. Gaston vs S. Mochizuki
Court 11 – Ore: 17:00
S. Lamens vs V. Glozman
Q. Halys vs D. Goffin
E. Alexandrova vs A. Sevastova
N. Borges vs B. Holt
Court 12 – Ore: 17:00
B. Haddad Maia vs S. Kartal
C. Dolehide vs X. Wang
L. Sonego vs T. Schoolkate
R. Bautista Agut vs J. Fearnley
Court 13 – Ore: 19:00
V. Royer vs Y. Bu
D. Altmaier vs H. Medjedovic
D. Vekic vs J. Bouzas Maneiro
8 commenti
E Sonny Boy a chiudere
Tutti orari umani per chi laùra
Ci sarebbe anche l’Arnaldo in contemporanea col Muso
Si.
Se ci fosse sovrapposizione, si “zappa”… 😉
@ pablito (#4466232)
Si ma può durare 5 set e Iga 2.
Muso incomincia mezz’ora prima di Iga… 🙂
@ pablito (#4466224)
Per non essere in contemporanea anche se solo parziale Muso dave chiudere in 3 e Arango deve portare Swiatek al 3° set.
Splendida foto ragazzi !
Grazie e complimenti. 🙂
Ah.
Di seguito:
prima Muso, poi Jan.
Ottimo ! 😉