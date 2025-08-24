Us Open 2025 ATP, Copertina

US Open 2025: Il programma completo di Martedì 26 Agosto 2025. Debutta Jannik Sinner. In campo anche Musetti e altri due azzurri

24/08/2025 20:45 8 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

Definito l’ordine di gioco di martedì 26 agosto allo US Open 2025.
Jannik Sinner farà il suo esordio nel torneo affrontando Vit Kopriva nel secondo match sull’Arthur Ashe Stadium, intorno alle 13:00 ora locale (le 19:00 in Italia).
Ad aprire la giornata sul centrale sarà Iga Swiatek, opposta alla colombiana Emiliana Arango, mentre in serata spazio a Coco Gauff, protagonista del primo turno notturno contro Ajla Tomljanovic.

Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:30
E. Arango COL vs I. Swiatek POL
J. Sinner ITA vs V. Kopriva CZE

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00
A. Tomljanovic AUS vs C. Gauff USA
A. Zverev GER vs A. Tabilo CHI

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00
L. Musetti ITA vs G. Mpetshi Perricard FRA
A. Anisimova USA vs K. Birrell AUS

Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00
G. Minnen BEL vs N. Osaka JPN
E. Moller DEN vs T. Paul USA

Grandstand – Ore: 17:00
K. Boulter GBR vs M. Kostyuk UKR
A. Bublik KAZ vs M. Cilic CRO
A. Krueger USA vs S. Kenin USA
C. O’Connell AUS vs A. de Minaur AUS

Stadium 17 – Ore: 17:00
M. Fucsovics HUN vs D. Shapovalov CAN
D. Collins USA vs J. Cristian ROU
B. Harris GBR vs F. Auger-Aliassime CAN
H. Baptiste USA vs K. Siniakova CZE

Court 5 – Ore: 17:00
V. Jimenez Kasintseva AND vs M. Joint AUS
A. Popyrin AUS vs E. Ruusuvuori FIN
L. Siegemund GER vs D. Shnaider
G. Monfils FRA vs R. Safiullin

Court 6 – Ore: 19:00
L. Riedi SUI vs P. Martinez ESP
F. Jones GBR vs E. Lys GER
S. Cirstea ROU vs S. Sierra ARG

Court 7 – Ore: 17:00
M. Arnaldi ITA vs F. Cerundolo ARG
L. Noskova CZE vs D. Galfi HUN
S. Tsitsipas GRE vs A. Muller FRA
A. Zakharova vs E. Avanesyan ARM

Court 10 – Ore: 19:00
L. Boisson FRA vs V. Golubic SUI
H. Gaston FRA vs S. Mochizuki JPN

Court 11 – Ore: 17:00
S. Lamens NED vs V. Glozman USA
Q. Halys FRA vs D. Goffin BEL
E. Alexandrova vs A. Sevastova LAT
N. Borges POR vs B. Holt USA

Court 12 – Ore: 17:00
B. Haddad Maia BRA vs S. Kartal GBR
C. Dolehide USA vs X. Wang CHN
L. Sonego ITA vs T. Schoolkate AUS
R. Bautista Agut ESP vs J. Fearnley GBR

Court 13 – Ore: 19:00
V. Royer FRA vs Y. Bu CHN
D. Altmaier GER vs H. Medjedovic SRB
D. Vekic CRO vs J. Bouzas Maneiro ESP

TAG: ,

8 commenti

Detuqueridapresencia 24-08-2025 21:17

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da pablito

Scritto da piper
@ pablito (#4466224)
Per non essere in contemporanea anche se solo parziale Muso dave chiudere in 3 e Arango deve portare Swiatek al 3° set.

Muso incomincia mezz’ora prima di Iga…

Ci sarebbe anche l’Arnaldo in contemporanea col Muso

E Sonny Boy a chiudere

Tutti orari umani per chi laùra

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 24-08-2025 21:16

Scritto da pablito

Scritto da piper
@ pablito (#4466224)
Per non essere in contemporanea anche se solo parziale Muso dave chiudere in 3 e Arango deve portare Swiatek al 3° set.

Muso incomincia mezz’ora prima di Iga…

Ci sarebbe anche l’Arnaldo in contemporanea col Muso

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
pablito 24-08-2025 01:12

Scritto da piper
@ pablito (#4466232)
Si ma può durare 5 set e Iga 2.

Si.

Se ci fosse sovrapposizione, si “zappa”… 😉

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 24-08-2025 00:38

@ pablito (#4466232)

Si ma può durare 5 set e Iga 2.

 5
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
pablito 23-08-2025 23:59

Scritto da piper
@ pablito (#4466224)
Per non essere in contemporanea anche se solo parziale Muso dave chiudere in 3 e Arango deve portare Swiatek al 3° set.

Muso incomincia mezz’ora prima di Iga… 🙂

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 23-08-2025 23:49

@ pablito (#4466224)

Per non essere in contemporanea anche se solo parziale Muso dave chiudere in 3 e Arango deve portare Swiatek al 3° set.

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
pablito 23-08-2025 23:46

Splendida foto ragazzi !

Grazie e complimenti. 🙂

 2
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
pablito 23-08-2025 23:33

Ah.

Di seguito:
prima Muso, poi Jan.

Ottimo ! 😉

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!