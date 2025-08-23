Us Open 2025 ATP, Copertina

Us Open: Il programma completo di Lunedì 25 Agosto 2025. Esordio di Carlos Alcaraz nella notte italiana. In campo 4 azzurri

23/08/2025 22:02 3 commenti
Carlos Alcaraz (foto Getty Images)
Il debutto di Carlos Alcaraz allo US Open 2025 è già stato fissato. Lo spagnolo, principale candidato al titolo insieme a Jannik Sinner, scenderà in campo lunedì sera sul centrale Arthur Ashe, occupando l’ultimo incontro del programma serale.
La sessione si aprirà alle 19:00 ora locale (l’1:00 di notte in Italia) con il match tra Venus Williams e Karolina Muchova, mentre subito dopo toccherà al murciano affrontare l’americano Reilly Opelka. Considerando i tempi di gioco, l’ingresso in campo di Alcaraz è previsto intorno alle 03:00 italiane di martedì, inaugurando così le prime nottate insonni per i tifosi.
Per quanto riguarda Jannik Sinner, numero 1 del mondo e campione in carica a New York, il suo debutto è invece programmato per martedì, nel terzo giorno del torneo per la parte alta del tabellone maschile.

Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:30
M. Keys USA vs R. Zarazua MEX
F. Tiafoe USA vs Y. Nishioka JPN

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00
V. Williams USA vs K. Muchova CZE
R. Opelka USA vs C. Alcaraz ESP

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00
B. Krejcikova CZE vs V. Mboko CAN
F. Gomez ARG vs J. Draper GBR

Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00
S. Ofner AUT vs C. Ruud NOR
A. Parks USA vs M. Andreeva

Grandstand – Ore: 17:00
P. Kvitova CZE vs D. Parry FRA
J. Fonseca BRA vs M. Kecmanovic SRB
B. van de Zandschulp NED vs H. Rune DEN
A. Bondar HUN vs E. Svitolina UKR

Stadium 17 – Ore: 17:00
C. Norrie GBR vs S. Korda USA
E. Rybakina KAZ vs J. Pareja USA
D. Kasatkina AUS vs E. Ruse ROU
K. Khachanov vs N. Basavareddy USA

Court 5 – Ore: 17:00
L. Jeanjean FRA vs P. Hon AUS
E. Mertens BEL vs A. Ahn USA
F. Passaro ITA vs F. Cobolli ITA
D. Prizmic CRO vs A. Rublev

Court 6 – Ore: 17:00
A. Pavlyuchenkova vs D. Yastremska UKR
K. Rakhimova vs C. Garcia FRA
J. Duckworth AUS vs T. Boyer USA
K. Volynets USA vs Z. Sonmez TUR

Court 7 – Ore: 17:00
S. Baez ARG vs L. Harris RSA
F. Comesana ARG vs A. Michelsen USA
M. Sakkari GRE vs T. Maria GER
M. Frech POL vs T. Gibson AUS

Court 9 – Ore: 17:00
Y. Putintseva KAZ vs E. Cocciaretto ITA
A. Sasnovich vs I. Jovic USA
J. Munar ESP vs J. Faria POR

Court 10 – Ore: 17:00
U. Humbert FRA vs A. Walton AUS
M. Bellucci ITA vs J. Shang CHN
E. Jacquemot FRA vs M. Bouzkova CZE

Court 11 – Ore: 17:00
M. Damm USA vs D. Blanch USA
T. Townsend USA vs A. Ruzic CRO
J. Brooksby USA vs A. Vukic AUS
D. Semenistaja LAT vs P. Stearns USA

Court 12 – Ore: 17:00
L. Samsonova vs Y. Yuan CHN
A. Kalinskaya vs C. Ngounoue USA
J. Struff GER vs M. McDonald USA
G. Diallo CAN vs D. Dzumhur BIH

Court 13 – Ore: 17:00
A. Kovacevic USA vs C. Wong HKG
C. Bucsa ESP vs C. Liu USA
H. Dellien BOL vs K. Majchrzak POL

Court 15 – Ore: 17:00
Z. Bergs BEL vs C. Tseng TPE
D. Galan COL vs R. Collignon BEL
A. Li USA vs R. Sramkova SVK

3 commenti

marcauro 24-08-2025 00:52

Non succede ma se succede…

piper 23-08-2025 23:30

Programma mio: Kvitova vs Parry con un occhio a Putintseva vs Cocciaretto, Bellucci vs Shang con un occhio a Sasnovch vs Jovic (ci sarebbe anche Rybakina vs Pareja ma ne ho solo 2 di occhi, farò un po’ di zapping), Passaro vs Cobolli, Williams vs Muchova e Opelka vs Alcaraz.

Jannik über Alles (Guest) 23-08-2025 09:01

La giornata è molto interessante:
– Tiafoe sarà migliorato? A Cincy ha fatto vedere davvero poco…
– ad Alcaraz tocca un incontro atipico, in pratica una sessione di tiro al piattello (ci sono esperti in LT, oltre ai soliti che sparano grandi ca…te)
– Draper è in rientro e c’è da capire se ha forma e fiato, perché potrebbe fare molta strada…
– Ruud era arrivato anche in finale ma forse il suo meglio l’ha già dato!

