Us Open: Il programma completo di Lunedì 25 Agosto 2025. Esordio di Carlos Alcaraz nella notte italiana. In campo 4 azzurri
Il debutto di Carlos Alcaraz allo US Open 2025 è già stato fissato. Lo spagnolo, principale candidato al titolo insieme a Jannik Sinner, scenderà in campo lunedì sera sul centrale Arthur Ashe, occupando l’ultimo incontro del programma serale.
La sessione si aprirà alle 19:00 ora locale (l’1:00 di notte in Italia) con il match tra Venus Williams e Karolina Muchova, mentre subito dopo toccherà al murciano affrontare l’americano Reilly Opelka. Considerando i tempi di gioco, l’ingresso in campo di Alcaraz è previsto intorno alle 03:00 italiane di martedì, inaugurando così le prime nottate insonni per i tifosi.
Per quanto riguarda Jannik Sinner, numero 1 del mondo e campione in carica a New York, il suo debutto è invece programmato per martedì, nel terzo giorno del torneo per la parte alta del tabellone maschile.
Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:30
M. Keys vs R. Zarazua
F. Tiafoe vs Y. Nishioka
Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00
V. Williams vs K. Muchova
R. Opelka vs C. Alcaraz
Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00
B. Krejcikova vs V. Mboko
F. Gomez vs J. Draper
Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00
S. Ofner vs C. Ruud
A. Parks vs M. Andreeva
Grandstand – Ore: 17:00
P. Kvitova vs D. Parry
J. Fonseca vs M. Kecmanovic
B. van de Zandschulp vs H. Rune
A. Bondar vs E. Svitolina
Stadium 17 – Ore: 17:00
C. Norrie vs S. Korda
E. Rybakina vs J. Pareja
D. Kasatkina vs E. Ruse
K. Khachanov vs N. Basavareddy
Court 5 – Ore: 17:00
L. Jeanjean vs P. Hon
E. Mertens vs A. Ahn
F. Passaro vs F. Cobolli
D. Prizmic vs A. Rublev
Court 6 – Ore: 17:00
A. Pavlyuchenkova vs D. Yastremska
K. Rakhimova vs C. Garcia
J. Duckworth vs T. Boyer
K. Volynets vs Z. Sonmez
Court 7 – Ore: 17:00
S. Baez vs L. Harris
F. Comesana vs A. Michelsen
M. Sakkari vs T. Maria
M. Frech vs T. Gibson
Court 9 – Ore: 17:00
Y. Putintseva vs E. Cocciaretto
A. Sasnovich vs I. Jovic
J. Munar vs J. Faria
Court 10 – Ore: 17:00
U. Humbert vs A. Walton
M. Bellucci vs J. Shang
E. Jacquemot vs M. Bouzkova
Court 11 – Ore: 17:00
M. Damm vs D. Blanch
T. Townsend vs A. Ruzic
J. Brooksby vs A. Vukic
D. Semenistaja vs P. Stearns
Court 12 – Ore: 17:00
L. Samsonova vs Y. Yuan
A. Kalinskaya vs C. Ngounoue
J. Struff vs M. McDonald
G. Diallo vs D. Dzumhur
Court 13 – Ore: 17:00
A. Kovacevic vs C. Wong
C. Bucsa vs C. Liu
H. Dellien vs K. Majchrzak
Court 15 – Ore: 17:00
Z. Bergs vs C. Tseng
D. Galan vs R. Collignon
A. Li vs R. Sramkova
Non succede ma se succede…
Programma mio: Kvitova vs Parry con un occhio a Putintseva vs Cocciaretto, Bellucci vs Shang con un occhio a Sasnovch vs Jovic (ci sarebbe anche Rybakina vs Pareja ma ne ho solo 2 di occhi, farò un po’ di zapping), Passaro vs Cobolli, Williams vs Muchova e Opelka vs Alcaraz.
La giornata è molto interessante:
– Tiafoe sarà migliorato? A Cincy ha fatto vedere davvero poco…
– ad Alcaraz tocca un incontro atipico, in pratica una sessione di tiro al piattello (ci sono esperti in LT, oltre ai soliti che sparano grandi ca…te)
– Draper è in rientro e c’è da capire se ha forma e fiato, perché potrebbe fare molta strada…
– Ruud era arrivato anche in finale ma forse il suo meglio l’ha già dato!