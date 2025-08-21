Errani e Vavassori: “Condividere questi momenti è speciale”. Ruud: “Sapevamo che erano favoriti, ci hanno dimostrato perché” (Video)
Sara Errani e Andrea Vavassori si godono il bis a Flushing Meadows. Dopo aver difeso con successo il titolo nel doppio misto agli US Open 2025, i due azzurri hanno condiviso emozioni e parole cariche di riconoscenza durante la cerimonia di premiazione, che li ha visti ricevere la coppa dalle mani di due leggende del doppio come Bethanie Mattek-Sands e Jack Sock.
“In questi due anni abbiamo fatto qualcosa di straordinario – ha dichiarato Vavassori –. In doppio maschile ho fatto ottime cose con Simone Bolelli, ma giocare con te è eccezionale. Grazie a tutto il nostro team, a chi ha fatto il tifo per noi, qui e davanti alla tv. È importante che il doppio abbia più visibilità anche in futuro: con questo evento ne abbiamo avuta e spero che continui ad esserci sempre di più”.
Non meno emozionata Sara Errani, che ha voluto rivolgere un pensiero speciale al compagno di squadra e al pubblico: “Andrea, sei troppo forte. Con te mi diverto molto e condividere questi momenti è speciale. Grazie al team per il supporto, è incredibile giocare davanti a tutti voi tifosi. Grazie per essere rimasti fino a tardi, e a tutti gli italiani che hanno fatto il tifo per noi”.
Gli azzurri hanno superato in finale la coppia composta da Iga Swiatek e Casper Ruud, che a loro volta hanno voluto rendere omaggio ai campioni.
“Siete due grandissimi giocatori, in doppio ci avete dimostrato di cosa siete capaci” – ha detto Swiatek –. “Di solito mi concentro sul singolare, ma stavolta ho avuto la possibilità di dedicarmi a qualcosa di diverso ed è stato un arricchimento per me. Grazie, Casper, per avermi chiesto di giocare con te”.
Parole di stima anche da parte di Ruud: “Sapevamo che eravate la coppia favorita e ci avete dimostrato perché. Grazie Iga per avermi dedicato del tempo arrivando all’ultimo da Cincinnati. È stata una bella esperienza, ci siamo divertiti. Ora ci dedicheremo al singolare”.
Per Errani e Vavassori, dunque, un successo che vale doppio: la conferma di essere una delle coppie più solide del circuito e l’affetto sincero del pubblico e degli avversari.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Andrea Vavassori, Sara Errani, Us Open, Us open 2025
a me pare evidente che il successo del doppio misto sta nell’unire chi apprezza e chi critica : i top player del singolare servono per attirare il pubblico ma gli specialisti sono indispensabili altrimenti rimane solo una vetrina di cui nessuno ha bisogno ,quindi ampliare il tabellone con piu specialisti è indispensabile.
Sara Errani ormai è storia……
@ Jannik über Alles (#4464523)
MODIFICARE e non edificare!
@ Jannik über Alles (#4464518)
Continuo (il pulsante COMMENTA è troppo vicino alla finestra!!!): sono le star che attira o molti fan (e pure hater) e la differenza nelle presenze è davvero enorme.
Probabilmente si potrebbe anche “.edificare” qualcosa, ma se la reintroduzione dei doppisti fosse massiccia si rischierebbe il solito crollo dei consensi.
E ci sarà la conferma nei due doppi tradizionali, maschile e femminile.
Hanno vinto gli azzurri e pure gli organizzatori, che tra felici e scontenti hanno fatto il pieno di biglietti e di ascolti.
Resto dell’idea che il successo della manifestazione sia stato determinato dalla presenza delle “star” che attira o i
@ Claudio (#4464510)
Formula SCANDALOSA, vittoria MAGNIFICA
VAVASSORI ERRANI OLE’
p.s. ma come si fa a dire che il doppio misto non è divertente ?
La Errani che se la gioca sulla diagonale di dritto con Ruud non vi stimola almeno un minimo di curiosità in questo tennis così monocorde ? Boh
Bravissimi Sara e Andrea.
Alla faccia di chi dice che i doppisti sono dei tennisti falliti.
Che goduria veder vincere gli unici doppisti contro i top ten singolaristi maschili e femminili
i conti tornano, ma a discapito degli specialisti, che errani-vavassori hanno ampiamente dimostrato avere un loro perchè.
e come hanno ampiamente ripetuto, i nostri hanno giocato per loro. i top player non avevano certo bisogno di questi soldi.
Comunque mai vista la Swiatek, cosi sorridente e rilassata dentro e fuori del campo. Dovrebbe giocare più doppi
Bravi errani e Vavassori.
Brava Sara a ricordare tutti i doppisti che non hanno potuto partecipare.
E non dimentichiamoci che gli italiani sono entrati solo grazie ad una WC.
Però gli spalti erano gremiti come non mai per un doppio misto. Per gli organizzatori, evidentemente, i conti tornano.
Grandissimi!
Felice per la vittoria di Andrea e Sara, ma mi domando che senso ha questo format. La coppia finalista del Roland Garros, Townsend-King non hanno avuto la possibilità di giocare questo slam. Mi sembra una scelta “anticostituzionale” da parte degli organizzatori e poi si parla di tennisti che fanno fatica a sopravvivere. Mah!!!