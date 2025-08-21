Errani e Vavassori: “Condividere questi momenti è speciale”. Ruud: “Sapevamo che erano favoriti, ci hanno dimostrato perché” (Video)

Sara Errani e Andrea Vavassori si godono il bis a Flushing Meadows. Dopo aver difeso con successo il titolo nel doppio misto agli US Open 2025, i due azzurri hanno condiviso emozioni e parole cariche di riconoscenza durante la cerimonia di premiazione, che li ha visti ricevere la coppa dalle mani di due leggende del doppio come Bethanie Mattek-Sands e Jack Sock.

“In questi due anni abbiamo fatto qualcosa di straordinario – ha dichiarato Vavassori –. In doppio maschile ho fatto ottime cose con Simone Bolelli, ma giocare con te è eccezionale. Grazie a tutto il nostro team, a chi ha fatto il tifo per noi, qui e davanti alla tv. È importante che il doppio abbia più visibilità anche in futuro: con questo evento ne abbiamo avuta e spero che continui ad esserci sempre di più”.

Non meno emozionata Sara Errani, che ha voluto rivolgere un pensiero speciale al compagno di squadra e al pubblico: “Andrea, sei troppo forte. Con te mi diverto molto e condividere questi momenti è speciale. Grazie al team per il supporto, è incredibile giocare davanti a tutti voi tifosi. Grazie per essere rimasti fino a tardi, e a tutti gli italiani che hanno fatto il tifo per noi”.

Gli azzurri hanno superato in finale la coppia composta da Iga Swiatek e Casper Ruud, che a loro volta hanno voluto rendere omaggio ai campioni.

“Siete due grandissimi giocatori, in doppio ci avete dimostrato di cosa siete capaci” – ha detto Swiatek –. “Di solito mi concentro sul singolare, ma stavolta ho avuto la possibilità di dedicarmi a qualcosa di diverso ed è stato un arricchimento per me. Grazie, Casper, per avermi chiesto di giocare con te”.

Parole di stima anche da parte di Ruud: “Sapevamo che eravate la coppia favorita e ci avete dimostrato perché. Grazie Iga per avermi dedicato del tempo arrivando all’ultimo da Cincinnati. È stata una bella esperienza, ci siamo divertiti. Ora ci dedicheremo al singolare”.

Per Errani e Vavassori, dunque, un successo che vale doppio: la conferma di essere una delle coppie più solide del circuito e l’affetto sincero del pubblico e degli avversari.





Francesco Paolo Villarico