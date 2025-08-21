Errani e Vavassori campioni a New York: secondo trionfo consecutivo nel doppio misto agli US Open (Video)

Non c’è due senza tre, ma intanto per Sara Errani e Andrea Vavassori il bis è servito. Gli azzurri hanno difeso con successo il titolo conquistato dodici mesi fa, confermandosi campioni nel doppio misto agli US Open 2025. In finale, la coppia italiana ha superato i temibili Iga Swiatek e Casper Ruud, terze teste di serie del tabellone, con il punteggio di 6-3 5-7 [10-6] dopo un’ora e mezza di grande tennis.

La finale

L’avvio della coppia azzurra è subito convincente: break a trenta nel secondo game e 3-0 fulmineo che indirizza il set. Swiatek e Ruud provano a rientrare accorciando sul 3-4, ma Errani e Vavassori non tremano e, con un altro break al deciding point dell’ottavo gioco, chiudono il parziale per 6-3 in appena mezz’ora.

Nella seconda frazione i servizi dominano fino al 3-3. È in quel momento che gli italiani piazzano lo strappo per il 4-3, confermato poco dopo per il 5-3. Sembra finita quando Vavassori va a servire per il titolo, ma dal 30-15 gli azzurri si fanno rimontare e subiscono il controbreak. L’inerzia gira, Swiatek e Ruud ne approfittano e chiudono 7-5, rimandando il verdetto al match tie-break.

Nella volata finale gli azzurri partono fortissimo (4-0), gestiscono il ritorno degli avversari fino al 5-4 e poi allungano sul 7-4. Un doppio fallo della polacca porta il punteggio sull’8-4 e i campioni in carica si ritrovano con quattro championship point sul 9-5. Basta il secondo per scrivere la storia: 10-6 e nuovo titolo Slam per la coppia italiana.

La semifinale

Prima dell’atto conclusivo, Errani e Vavassori avevano superato agevolmente la coppia di casa formata da Danielle Collins e Christian Harrison, con un doppio 4-2 in appena 44 minuti di gioco. Match quasi perfetto degli azzurri, che hanno imposto ritmo e varietà sin dai primi scambi, lasciando agli avversari solo briciole.

Back-to-back storico

Per Errani e Vavassori questo secondo trionfo consecutivo a Flushing Meadows conferma una solidità e un’intesa che poche coppie possono vantare nel circuito. Il titolo arriva in un’edizione particolare, segnata dal nuovo format introdotto dagli organizzatori, ma gli azzurri hanno dimostrato ancora una volta di sapersi adattare e di avere nelle corde il tennis vincente per le grandi occasioni.

Francesco Paolo Villarico