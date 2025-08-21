US Open 2025: Kei Nishikori costretto al forfait per problemi alla schiena. Ci saranno almeno due lucky loser

Nuovo stop per Kei Nishikori, che dopo aver disputato qualche match al Masters 1000 di Cincinnati deve arrendersi ancora agli infortuni. Il giapponese ha infatti annunciato ufficialmente il forfait per lo US Open 2025, confermando che i problemi alla schiena non sono ancora del tutto superati.

“Purtroppo non sarò pronto per lo US Open. Mi è stata fatta una risonanza magnetica alla schiena e non è ancora completamente guarita. Sto lavorando duramente per tornare presto in campo, grazie per il supporto” – ha dichiarato il 35enne nipponico sui social, aggiornando i suoi tifosi sulle condizioni fisiche.

Per Nishikori, che in carriera ha raggiunto la finale dello US Open 2014 ed è stato numero 4 del mondo, si tratta dell’ennesimo intoppo in un percorso fatto di grandi successi ma anche di frequenti problemi fisici.





Marco Rossi