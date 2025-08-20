Us Open – Qualificazioni: Il programma di Giovedì 21 Agosto 2025. In campo 5 azzurri
Stadium 17 – Ore: 17:00
F. Jones vs E. Gorgodze
J. Burrage vs A. Rus
B. Harris vs M. Kukushkin
P. Maloney vs D. Galan
L. Van Assche vs Y. Wu
Court 5 – Ore: 17:00
M. Chwalinska vs J. Tjen
A. Sharma vs V. Jimenez Kasintseva
Z. Piros vs T. Tirante
J. Faria vs G. Zeppieri
H. Dart vs A. Akli
Court 4 – Ore: 17:00
A. Blockx vs K. Coppejans
F. Gomez vs F. Cina
J. Duckworth vs J. McCabe
M. Hontama vs R. Marino
V. Tomova vs H. Vandewinkel
Court 6 – Ore: 17:00
A. Hartono vs O. Gadecki
T. Daniel vs J. Struff
P. Marcinko vs A. Charaeva
D. Salkova vs K. Dmitruk
Court 7 – Ore: 17:00
M. Damm vs B. Hassan
K. Volynets vs A. Honer
J. de Jong vs H. Mayot
C. Zhao vs L. Stefanini
J. Kym vs M. Zheng
Court 8 – Ore: 17:00
A. Ito vs G. Maristany Zuleta De Reales
H. Grenier vs M. Landaluce
N. Basilashvili vs M. Huesler
D. Merida vs T. Droguet
O. Selekhmeteva vs I. Shymanovich
Court 9 – Ore: 17:00
O. Virtanen vs L. Riedi
E. Jones vs L. Pigossi
E. Pridankina vs E. Shibahara
S. Mochizuki vs R. Burruchaga
Court 10 – Ore: 17:00
O. Crawford vs G. Johns
C. Garin vs M. Trungelliti
B. Zhukayev vs Z. Svajda
F. Passaro vs R. Pacheco Mendez
J. Niemeier vs P. Hon
Court 11 – Ore: 17:00
S. Zhang vs D. Vidmanova
D. Galfi vs F. Crawley
M. Cassone vs D. Prizmic
B. Tomic vs H. Rocha
Court 12 – Ore: 17:00
S. Vickery vs E. Seidel
A. Martin vs P. Llamas Ruiz
M. Krueger vs A. Collarini
C. Liu vs M. Inglis
D. Semenistaja vs L. Cabrera
Court 13 – Ore: 17:00
R. Sakamoto vs I. Buse
A. Cazaux vs J. Clarke
P. Martic vs X. Wang
H. Inoue vs S. Waltert
L. Klimovicova vs J. Ponchet
Court 14 – Ore: 17:00
J. Cerundolo vs Y. Shimizu
M. Leonard vs P. Udvardy
V. Gracheva vs T. Wuerth
F. Sun vs L. Harris
Court 15 – Ore: 17:00
D. Aiava vs J. Mikulskyte
T. Andrianjafitrimo vs J. Fett
K. Jacquet vs J. Kubler
U. Blanchet vs D. Popko
Court 16 – Ore: 17:00
S. Wei vs L. Romero Gormaz
T. Valentova vs T. Prozorova
M. Gigante vs C. Wong
C. Brace vs V. Erjavec
TAG: Us Open, Us open 2025
