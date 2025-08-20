Ruud incorona Djokovic: “Il più grande sportivo di tutti i tempi”
Casper Ruud, tre volte finalista Slam e attuale numero 12 del ranking mondiale, non ha dubbi: Novak Djokovic non è solo il miglior tennista della storia, ma anche il più grande sportivo di sempre.
Il norvegese, che ha affrontato il campione serbo in sei occasioni (bilancio 5-1 a favore di Nole), ricorda bene la finale del Roland Garros persa in tre set contro Djokovic. Proprio da quell’esperienza è nata la sua convinzione:
“Novak è il più grande sportivo della storia. Non voglio paragonare discipline diverse perché può sembrare stupido, ma se confrontiamo Djokovic, ad esempio, con Tom Brady… Brady è il GOAT del football, non fraintendetemi, ma atleticamente Novak lo batterebbe in quasi tutti i test fisici”, ha spiegato Ruud.
Casper ha citato anche un altro fuoriclasse: “Ok, LeBron forse lo supererebbe in alcuni aspetti fisici, ma per me Novak resta il più grande sportivo che sia mai vissuto”.
Djokovic e Ruud si ritroveranno presto sullo stesso palcoscenico: dal 24 agosto a New York scatterà lo US Open 2025, ultimo Slam della stagione. Il sorteggio del tabellone principale è in programma domani alle ore 18 italiane.
Un’investitura pesantissima, che conferma ancora una volta quanto Djokovic sia ormai considerato una leggenda vivente, anche dai suoi stessi rivali.
Il problema è che quando si allarga l’orizzonte bisogna anche conoscere a fondo tutto lo sport, cosa che pochissimi possono fare.
Dire che Nole è il più forte atleta All-Time è una sua opinione e come tale va rispettata, ma dubito che Ruud abbia mai visto un tale di nome Tamás Kásás, pallanuotista ungherese vincitore di tre medaglie d’oro consecutive alle Olimpiadi, un Mondiale (e tre argenti) due Europei, due Coppa del Mondo e due World League, oltre a nove scudetti italiani con Posillipo, Savona e Pro Recco, cinque Coppa dei Campioni con Posillipo e Recco, oltre a numerosi altri trofei.
Vederlo giocare era uno spettacolo nello spettacolo, aveva a fianco fior di campioni che sembravano nani al suo confronto, eppure in Italia è praticamente sconosciuto fuori dal giro degli appassionati.
In Ungheria è un eroe nazionale: tanto per far capire ai tempi in cui Totti faceva la pubblicità a una azienda telefonica Tamás faceva lo stesso identico spot per la stessa azienda in Ungheria.
Amando sia il tennis che la pallanuoto non posso fare a meno di notare che a livello atletico non c’è partita, un campione di pallanuoto vincerebbe qualsiasi prova atletica con un tennista, forse perderebbe solo nello scatto breve, ovviamente non in acqua 😎
E non potete capire quanto mi costi rendere omaggio a un ungherese che ha spodestato dal trono del GOAT della pallanuoto due miti come Eraldo Pizzo e Manuel Estiarte, però questo è…
E sicuramente ci saranno altri sport dove ci sono atleti come Nole e Kásás, solo che magari non li seguiamo…
Credo che tutti questi giovincelli (Ruud è del 1998 per cui, per me è un giovincello) non sappiano chi sia Alberto Tomba…alto 182cm, con un peso forma intorno ai 95kg, che era in grado di correre i 400m in 50″, i 100m sotto gli 11″ ed aveva 110cm di elevazione da fermo…ma era uno sciatore!!
Se parliamo di prestazioni fisiche a 360 gradi come massimo atleta di sempre va considerato certamente il decathleta più grande e vincente della storia: Daley Thompson.
Eh sì, perchè sfido Djokovic, Tom Brady o LeBron (rimanendo su quelli citati da Ruud, ma potremmo citarne tanti altri famosi di tanti altri sport) a correre i 100 metri in 10″26, i 110 ostacoli in 14″04, i 400 metri in 46″86, saltare in alto 2,14 metri, saltare con l’asta 5,25 metri, saltare in lungo 8,01 metri, lanciare il peso a 16,10 metri e lanciare il giavellotto a 65,38 metri come faceva Daley Thompson, che per la cronaca dominò e mantenne queste prestazioni pazzesche per un intero decennio.
😀 😀 😀
Piaccia o non piaccia è così
Molto d’accordo!
@ Raul Ramirez (#4464061)
Federer davanti per SETE DI denaro senza dubbio!!
Grande SPORTIVO e molto intelligente Ruud!
a leggere l’intervista credo che l’abbia messa più sul piano delle qualità atletiche che altro.
bravo Ruud cmq.
se non altro sei riuscito a far schiumare di rabbia i soliti fedalini invasati.
il che è sempre una bella cosa da vedere
perché non segui il wrestling e ciò è male.
anche se negli anni 80-90 era un’altra cosa (un pó come Fedderer&Naddal)
Già nel suo sport…almeno Federer e Laver gli stanno sicuramente davanti…
@ Pier no guest (#4464031)
È tutto molto soggettivo. Io non so neanche chi sia Steve Austin.
Dichiarazioni che lasciano il tempo che trovano. È una sua opinione personale. Secondo la maggioranza degli appassionati non è neanche il più grande tennista di sempre, figuriamoci se può essere considerato il più grande sportivo della storia.
Bolt è il più grande sportivo all time.
Ruud farebbe mejo a concentrarsi sulla gnokka
Si valuta (se proprio lo si vuole fare) nel contesto dello sport praticato: non credo pesi sul giudizio il fatto che non spari bene come un atleta di biathlon.
Il più forte può essere, il più grande anche no, fuori dalla Serbia è inviso dalla maggior parte degli appassionati di tennis…
Forse gli è scappata un poco la mano!
C’è ne sono molti di fenomeni se ci allarghiamo in tutti gli sport.
Una domanda: Nole è più veloce e salta più in alto di CR7?
Non credo proprio…
Certo nel tennis Djokovic sta sicuramente nell’Olimpo degli dei!
“Possiamo renderlo migliore di prima.Migliore…piú forte… più veloce”.
Non c’è camera iperbarica di Nole che tenga signori,il miglior atleta è ancora oggi Steve Austin. Non si discute.
Ma un ultimo confronto alca nole mai??? Sempre dalla parte di sinner? Speriamo stavolta no!
Ruud, posa il fiasco.