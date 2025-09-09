Circuito ATP ATP, Copertina, Entry List

ATP 250 Chengdu e Hangzhou: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni. Nardi si cancella da Chengdu. Vuole giocare a Hangzhou. Bellucci dà forfait

09/09/2025 18:41
Lorenzo Musetti nella foto
Lorenzo Musetti nella foto

Chengdu 🇨🇳 – ATP 250 – Hard – 28S / 16D – Inizio mercoledì, finale martedì
Hangzhou 🇨🇳 – ATP 250 – Hard – 28S / 16D – Inizio mercoledì, finale martedì

ATP 250 Chengdu (MD) Inizio torneo: 15/09/2025 | Ultimo agg.: 09/09/2025 19:17

Main Draw (cut off: 59 - Data entry list: 19/08/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 0. D. Prizmic
  • 5. J. Draper
  • 10. L. Musetti
  • 31. T. Griekspoor
  • 32. B. Nakashima
  • 34. L. Darderi
  • 35. L. Sonego
  • 36. C. Norrie
  • 38. A. Muller
  • 39. G. Mpetshi Perricard
  • 40. S. Baez
  • 42. N. Borges
  • 45. M. Kecmanovic
  • 46. J. Munar
  • 49. Z. Bergs
  • 50. G. Monfils
  • 55. M. Giron
  • 56. D. Altmaier
  • 57. J. Thompson
  • 59. J. Fearnley
Alternates

  • 1. T. Atmane (69)
  • 2. Q. Halys (70)
  • 3. C. O'Connell (79)
  • 4. E. Quinn (81)
  • 5. A. Walton (82)
  • 6. J. Manuel Cer (85)
  • 7. A. Shevchenko (89)
  • 8. R. Safiullin (90)
  • 9. J. Brooksby (91)
  • 10. B. van de Zan (92)
  • 11. A. Vukic (93)
  • 12. F. Misolic (95)
  • 13. R. Hijikata (96)
  • 14. T. Schoolkate (97)
  • 15. D. Svrcina (98)
  • 16. M. McDonald (102)
  • 17. N. Basavaredd (106)
  • 18. J. Duckworth (107)
  • 19. J. Shang (108)
  • 20. L. Harris (108)*pr
  • 21. N. Basilashvi (109)
  • 22. B. Holt (111)
  • 23. T. Boyer (114)
  • 24. L. Draxl (115)
  • 25. C. Tseng (119)
  • 26. L. Klein (120)
ATP 250 Chengdu (Q) Inizio torneo: 15/09/2025 | Ultimo agg.: 09/09/2025 19:17

Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 26/08/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 0. N. Budkov Kjaer
  • 69. T. Atmane
  • 70. Q. Halys
  • 81. C. O'Connell
  • 84. E. Quinn
  • 88. J. Manuel Cerundolo
  • 90. K. Nishikori
  • 91. A. Shevchenko
  • 94. R. Safiullin
  • 96. T. Schoolkate
  • 100. M. McDonald
  • 106. J. Duckworth
  • 108. N. Basilashvili
  • 108. L. Harris*pr
Alternates

  • 1. S. Mochizuki (112)
  • 2. A. Tabilo (122)
  • 3. E. Spizzirri (127)
  • 4. Y. Hanfmann (132)
  • 5. Z. Svajda (145)
  • 6. Y. Watanuki (148)
  • 7. B. Harris (151)
  • 8. N. Budkov Kja (158)
  • 9. S. Napolitano (160)*pr
  • 10. T. Daniel (166)
  • 11. B. Tomic (168)
  • 12. G. Zeppieri (171)*pr
  • 13. A. Holmgren (172)
  • 14. J. McCabe (176)
  • 15. C. Eubanks (179)
  • 16. P. Kypson (189)
  • 17. B. Zhukayev (191)
  • 18. T. Skatov (192)
  • 19. Y. Hsiou Hsu (194)
  • 20. R. Sakamoto (197)
  • 21. S. Shimabukur (198)
  • 22. B. Hassan (200)
ATP 250 Hangzhou (MD) Inizio torneo: 15/09/2025 | Ultimo agg.: 09/09/2025 19:17

Main Draw (cut off: 75 - Data entry list: 19/08/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 9. K. Khachanov
  • 13. D. Medvedev
  • 15. A. Rublev
  • 24. A. Bublik
  • 41. C. Moutet
  • 43. C. Ugo Carabelli
  • 47. R. Bautista Agut
  • 48. L. Tien
  • 52. M. Berrettini
  • 58. T. Martin Etcheverry
  • 60. D. Dzumhur
  • 61. M. Cilic
  • 62. M. Arnaldi
  • 63. M. Bellucci
  • 68. D. Goffin
  • 71. A. Kovacevic
  • 72. L. Djere
  • 73. A. Mannarino
  • 74. M. Navone
  • 75. A. Cazaux
Alternates

  • 1. Y. Bu (76)
  • 2. C. O'Connell (79)
  • 3. E. Quinn (81)
  • 4. A. Walton (82)
  • 5. L. Nardi (83)
  • 6. J. Manuel Cer (85)
  • 7. S. Korda (86)
  • 8. A. Shevchenko (89)
  • 9. J. Brooksby (91)
  • 10. B. van de Zan (92)
  • 11. A. Vukic (93)
  • 12. F. Misolic (95)
  • 13. R. Hijikata (96)
  • 14. T. Schoolkate (97)
  • 15. D. Svrcina (98)
  • 16. V. Royer (99)
  • 17. B. Coric (104)
  • 18. N. Basavaredd (106)
  • 19. J. Duckworth (107)
  • 20. L. Harris (108)*pr
  • 21. N. Basilashvi (109)
  • 22. B. Holt (111)
ATP 250 Hangzhou (Q) Inizio torneo: 15/09/2025 | Ultimo agg.: 09/09/2025 19:17

Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 26/08/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 74. Y. Bu
  • 82. A. Rinderknech
  • 85. A. Walton
  • 86. L. Nardi
  • 93. F. Misolic
  • 95. A. Vukic
  • 97. D. Svrcina
  • 98. V. Royer
  • 103. R. Hijikata
  • 104. N. Basavareddy
  • 110. B. Holt
  • 113. T. Boyer
  • 114. L. Draxl
  • 118. C. Tseng
Alternates

  • 1. A. Tabilo (122)
  • 2. E. Spizzirri (127)
  • 3. D. Evans (136)
  • 4. Z. Svajda (145)
  • 5. Y. Watanuki (148)
  • 6. Y. Nishioka (149)
  • 7. B. Harris (151)
  • 8. S. Napolitano (160)*pr
  • 9. T. Daniel (166)
  • 10. B. Tomic (168)
  • 11. G. Zeppieri (171)*pr
  • 12. A. Holmgren (172)
  • 13. J. McCabe (176)
  • 14. C. Eubanks (179)
  • 15. P. Kypson (189)
  • 16. Z. Zhang (190)
  • 17. B. Zhukayev (191)
  • 18. T. Skatov (192)
  • 19. Y. Hsiou Hsu (194)
  • 20. R. Sakamoto (197)
  • 21. S. Shimabukur (198)
  • 22. B. Hassan (200)
44 commenti.

Marco Tullio Cicerone 09-09-2025 23:27

Qualcuno sa niente del forfait di Bellucci? E' un problema fisico o una normale scelta di programmazione?

 44
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Brufen (Guest) 09-09-2025 21:59

Scritto da Alberto Rossi
ma Nardi che rinuncia a un maindraw per giocarsi le qualificazioni in un torneo di pari livello è una battuta ironica o sbaglio ?

Nardi sarà in MD.

Però, se ci pensi bene, non è affatto una battuta bensì una scelta saggia e ponderata: sappiamo bene che per fare un gran torneo, Nardi ha bisogno di giocare – e perdere! – nelle quali… 😉

 43
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Spinoza (Guest) 09-09-2025 21:20

Scritto da Ospite
Voglio Darderi a quota 52 tornei giocati in 12 mesi!
Forzaaaa
Forzaaaa

Nel mondo dei fenomeni (e lo dico sul serio perché lo sono) Darderi ha tutta la mia stima!

 42
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Alberto Rossi 09-09-2025 21:18

Scritto da rovescioadunamano
Non capisco Musetti cosa aspetti a cancellarsi da Chengdu e così da riposare ed allenarsi per gli ultimi 3 appuntamenti della sua stagione (un 500 e due 1000) in attesa dell'eventuale quarto (le finals)

Musetti è dall'anno scorso che non gioca un 250… forse sarebbe il caso di provarci proprio in Cina, visto il maindraw e la sua classifica nella race

 41
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Alberto Rossi 09-09-2025 21:14

ma Nardi che rinuncia a un maindraw per giocarsi le qualificazioni in un torneo di pari livello è una battuta ironica o sbaglio ?

 40
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ercole (Guest) 09-09-2025 21:06

@ Luna Rossa (#4480712)

Esatto..ma qua sono tutti esperti e viaggiano assieme a Musetti.

 39
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Tiger Woods (Guest) 09-09-2025 20:21

Scritto da rovescioadunamano
Non capisco Musetti cosa aspetti a cancellarsi da Chengdu e così da riposare ed allenarsi per gli ultimi 3 appuntamenti della sua stagione (un 500 e due 1000) in attesa dell'eventuale quarto (le finals)

Sicuro gioca anche Vienna o Basilea

 38
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Luna Rossa (Guest) 09-09-2025 20:02

@ rovescioadunamano (#4480833)

Scritto da rovescioadunamano
Non capisco Musetti cosa aspetti a cancellarsi da Chengdu e così da riposare ed allenarsi per gli ultimi 3 appuntamenti della sua stagione (un 500 e due 1000) in attesa dell'eventuale quarto (le finals)

Ha tutto il tempo che vuole. Quale è il problema?

 37
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
rovescioadunamano (Guest) 09-09-2025 19:50

Non capisco Musetti cosa aspetti a cancellarsi da Chengdu e così da riposare ed allenarsi per gli ultimi 3 appuntamenti della sua stagione (un 500 e due 1000) in attesa dell'eventuale quarto (le finals)

 36
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 09-09-2025 19:47

Scritto da Alberto Rossi

Scritto da JOA20
Come non detto, Nardi si è tolto dalla lista degli alternate per Chengdu, resta in quella di Hangzhou dove dovrebbe essere in cima alla lista e anche prima tds delle quali.

Non credo che Nardi rinunci a un maindraw, peraltro con avversari in buona parte abbordabili, per giocare le qualificazioni in un torneo di pari livello.. presumo che salterà anche Hangzhou, il problema è che comunque dovrà passare per le qualifiche sia a Pechino che Shanghai… poi ogni giocatore si programma come ritiene meglio

Invece io penso che punti ad usare le Q di Hangzou proprio per arrivare preparato al torneo, due turni contro avversari alla sua portata lo porterebbero ad affrontare con un po' più di preparazione agonistica (non gioca dal primo turno di FM). E' possibile, comunque che entri direttamente per rinuncia di altri ma, a mio parere, non sarebbe per lui una soluzione ideale.

 35
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Luna Rossa (Guest) 09-09-2025 15:48

Mah! Credo che Musetti e il suo team sappiano valutare meglio di noi rischi e opportunità di partecipazione al 250 di Chengdu e la programmazione da qui a fine anno.

Scritto da Leo
Musetti e ora ottavo per torino,ma solo 300 punti di vantaggio sul canadese ,non può rinunciare a un 250
Facile
Facile

34
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Ercole (Guest) 09-09-2025 15:42

@ walden (#4476551)

Hai ragione, ma sarebbe ottimo per ambientarsi ai campi veloci cinesi.

 33
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ospite (Guest) 09-09-2025 14:23

Voglio Darderi a quota 52 tornei giocati in 12 mesi!
Forzaaaa
Forzaaaa

 32
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Leo (Guest) 09-09-2025 14:04

Musetti e ora ottavo per torino,ma solo 300 punti di vantaggio sul canadese ,non può rinunciare a un 250
Facile
Facile

 31
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Alberto Rossi 09-09-2025 13:15

Scritto da JOA20
Come non detto, Nardi si è tolto dalla lista degli alternate per Chengdu, resta in quella di Hangzhou dove dovrebbe essere in cima alla lista e anche prima tds delle quali.

Non credo che Nardi rinunci a un maindraw, peraltro con avversari in buona parte abbordabili, per giocare le qualificazioni in un torneo di pari livello.. presumo che salterà anche Hangzhou, il problema è che comunque dovrà passare per le qualifiche sia a Pechino che Shanghai… poi ogni giocatore si programma come ritiene meglio

 30
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Il GUEst 09-09-2025 11:52

Ritirati Bellucci e Khachanov a Hangzhou

 29
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
dateccitrungelliti (Guest) 09-09-2025 11:45

Scritto da Aio051174
@ Alberto Rossi (#4480563)
Anche la gazzetta dello sport e soprattutto la dichiarazione di Djokovic dopo le semifinale allo US open.
Djokovic non andrà mai più alle finals.
Musetti è settimo nella race.
A 75 punti da de minaur che è sesto.
In più pure Shelton è infortunato..deve giocare e portarsi i punti a casa e anche tanti.

E Draper, che li è appena dietro, ha già detto che rientra nel 2026.

 28
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brunodalla 09-09-2025 11:34

Scritto da JOA20

Scritto da Alberto Rossi
Draper ha già dichiarato che la sua stagione è finita quindi Nardi è dentro. Considerato che anche Nole ha dichiarato che non parteciperà alle finals, per Musetti è un ottima occasione per chiudere o quasi il discorso race, insomma ritengo che non si ritiri

Scusa, Djokovic avrebbe detto che non sarebbe andato a Torino? Hai una fonte? Musetti potrebbe anche saltare Chengdu ma spero che se ci vada si decida a interrompere il digiuno di trofei, sono tre anni che non ne solleva uno

anche se ovviamente manca ancora l'ufficialità, la fonte è djokovic stesso, che l'anno scorso aveva dichiarato che non gli interessava più la classifica e che si sarebbe impegnato solo negli slam, con un occhio anche alla davis. e siccome nel corso degli anni abbiamo imparato che Nole è molto coerente con se stesso, ha fatto quello che aveva detto, non è andato alle finals l'anno scorso, e si è impegnato negli slam, come abbiamo visto. la davis con la turchia non è un problema, lo vedremo probabilmente alla fase finale. ad atene ci sarà perchè è il suo torneo (organizzato da lui), ho il dubbio che andrà a shangai, forse per obblighi di sponsor, o perchè pagato molto molto bene.

 27
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
JOA20 (Guest) 09-09-2025 11:32

Come non detto, Nardi si è tolto dalla lista degli alternate per Chengdu, resta in quella di Hangzhou dove dovrebbe essere in cima alla lista e anche prima tds delle quali.

 26
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Aio051174 09-09-2025 10:41

@ Alberto Rossi (#4480563)

Anche la gazzetta dello sport e soprattutto la dichiarazione di Djokovic dopo le semifinale allo US open.
Djokovic non andrà mai più alle finals.
Musetti è settimo nella race.
A 75 punti da de minaur che è sesto.
In più pure Shelton è infortunato..deve giocare e portarsi i punti a casa e anche tanti.

 25
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Alberto Rossi, MarcoP
italo (Guest) 09-09-2025 10:34

Scritto da Alberto Rossi
Draper ha già dichiarato che la sua stagione è finita quindi Nardi è dentro. Considerato che anche Nole ha dichiarato che non parteciperà alle finals, per Musetti è un ottima occasione per chiudere o quasi il discorso race, insomma ritengo che non si ritiri

proprio perchè non ha bisogno di punti urgenti ritengo che si debba cancellare dal 250 e puntare sui 500 e sui 1000.
non dimentichiamoci che è un top ten e i 250 di solito sarebbe meglio non giocarli se non strettamente necessari

 24
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
italo (Guest) 09-09-2025 10:31

Darderi non si smentisce mai.
dopo la settimana sul rosso di Genova si fa tutta la trasferta asiatica.
preparazione atletica e riposo? questi sconosciuti
Io lo ripeto..occhio perchè anche Domenic Thiem, che aveva un gioco e un fisico bestiale come il suo poi è cioccato

 23
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Alberto Rossi 09-09-2025 10:27

Scritto da JOA20

Scritto da Alberto Rossi
Draper ha già dichiarato che la sua stagione è finita quindi Nardi è dentro. Considerato che anche Nole ha dichiarato che non parteciperà alle finals, per Musetti è un ottima occasione per chiudere o quasi il discorso race, insomma ritengo che non si ritiri

Scusa, Djokovic avrebbe detto che non sarebbe andato a Torino? Hai una fonte? Musetti potrebbe anche saltare Chengdu ma spero che se

La fonte è Lottomatica e le agenzie di scommesse sono generalmente affidabili perché accettare scommesse su un atleta che si ritira non solo li obbligherebbe ai rimborsi ma li costringerebbe pure a rivedere le quote degli altri

 22
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 09-09-2025 10:14

Scritto da Alberto Rossi
Draper ha già dichiarato che la sua stagione è finita quindi Nardi è dentro. Considerato che anche Nole ha dichiarato che non parteciperà alle finals, per Musetti è un ottima occasione per chiudere o quasi il discorso race, insomma ritengo che non si ritiri

Scusa, Djokovic avrebbe detto che non sarebbe andato a Torino? Hai una fonte? Musetti potrebbe anche saltare Chengdu ma spero che se ci vada si decida a interrompere il digiuno di trofei, sono tre anni che non ne solleva uno

 21
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Alberto Rossi 09-09-2025 10:06

Draper ha già dichiarato che la sua stagione è finita quindi Nardi è dentro. Considerato che anche Nole ha dichiarato che non parteciperà alle finals, per Musetti è un ottima occasione per chiudere o quasi il discorso race, insomma ritengo che non si ritiri

 20
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 09-09-2025 09:22

Scritto da JOA20

Scritto da Luna Rossa
Draper, già ritiratosi dagli US Open, ha annunciato che sarà fuori dalle competizioni per tutto il 2025.

Sì, devono solo ufficializzare il forfait dell’inglese poi Nardi sarà nel MD di Chengdu. Musetti, Darderi e Sonego sarebbero teste di serie al momento, con i primi due che beneficerebbero anche di un bye al primo turno.

Torno a ribadire, secondo me Musetti si ritira, Nardi farà una comparsata perchè non gioca da settimane e molti dei suoi avversari sono già in Cina a giocare i challengers.

 19
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 09-09-2025 09:09

Forse stavolta daranno una WC anche a Sinner, scontata quella per Wawrinka, che ha bisogno di fare punti…

Ahahahah (*-*)

 18
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: MarcoP
JOA20 (Guest) 09-09-2025 09:01

Scritto da Luna Rossa
Draper, già ritiratosi dagli US Open, ha annunciato che sarà fuori dalle competizioni per tutto il 2025.

Sì, devono solo ufficializzare il forfait dell’inglese poi Nardi sarà nel MD di Chengdu. Musetti, Darderi e Sonego sarebbero teste di serie al momento, con i primi due che beneficerebbero anche di un bye al primo turno.

 17
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Luna Rossa (Guest) 08-09-2025 22:11

Draper, già ritiratosi dagli US Open, ha annunciato che sarà fuori dalle competizioni per tutto il 2025.

 16
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
walden 05-09-2025 18:25

Scritto da masala

Scritto da walden
Musetti probabilmente si ritira, anche se, con ogni probabilità, sarebbero “punti facili”, visto che a parte lui e Draper (delle cui condizioni nulla sappiamo) sono tutti oltre la trentesima posizione. Hangzhou ha un cut off più alto, ma co sono i russi e Bublik (che in effetti è russo pure lui, anche se corre per il Kazakistan) e quindi lo vedo un filo più impegnativo per i nostri Berrettini, Arnaldi e Bellucci.

E perché dovrebbe cancellarsi?

Perchè poco più di una settimana prima ha partecipato ad uno slam impegnativo dobve è arrivato ai quarti, c’è da contare il riposo, la preparazione, da superare il jet lag, il cambio di clima, di alimentazione e di tutto il resto. Come ho scritto, il tabellone è allettante, ma il rischio di essere sconfitti ai primi turni da un tennista che si allena in Cina da settimane è alto.

 15
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: gisva
masala 04-09-2025 22:53

Scritto da walden
Musetti probabilmente si ritira, anche se, con ogni probabilità, sarebbero “punti facili”, visto che a parte lui e Draper (delle cui condizioni nulla sappiamo) sono tutti oltre la trentesima posizione. Hangzhou ha un cut off più alto, ma co sono i russi e Bublik (che in effetti è russo pure lui, anche se corre per il Kazakistan) e quindi lo vedo un filo più impegnativo per i nostri Berrettini, Arnaldi e Bellucci.

E perché dovrebbe cancellarsi?

 14
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Betafasan 04-09-2025 17:54

@ Betafasan (#4475826)

Cancellate , errore

 13
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Betafasan 04-09-2025 17:52

Tutti a Chengdu??

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ercole (Guest) 02-09-2025 21:31

@ walden (#4463957)

Vero 😆 , comunque fare le qualificazioni ad Hangzhou potrebbe essere una buona idea per prendere ritmo.

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 02-09-2025 18:54

Musetti probabilmente si ritira, anche se, con ogni probabilità, sarebbero “punti facili”, visto che a parte lui e Draper (delle cui condizioni nulla sappiamo) sono tutti oltre la trentesima posizione. Hangzhou ha un cut off più alto, ma co sono i russi e Bublik (che in effetti è russo pure lui, anche se corre per il Kazakistan) e quindi lo vedo un filo più impegnativo per i nostri Berrettini, Arnaldi e Bellucci.

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Forza ragazzi 02-09-2025 16:28

Secondo me Musetti si cancellerà da questo 250

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Forza ragazzi 02-09-2025 16:28

mattia saracino 26-08-2025 10:30

E arnardi quando cazzarola deve fare i 230? È 70 al mondo.

 6
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: tinapica
mattia saracino 26-08-2025 10:28

Scritto da JOA20

Scritto da pablito
Davvero Berretto ricomincia in Cina, per poi fare Pechino e Shanghai ?

L’anno scorso fece il 500 di Tokyo, non so se a questo giro punta su Pechino. Rischia di dover fare le quali

È vero.

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
mattia saracino 26-08-2025 10:28

Scritto da pablito
Davvero Berretto ricomincia in Cina, per poi fare Pechino e Shanghai ?

Lui se continua così e a rischio riti.

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 20-08-2025 08:26

Scritto da pablito
Davvero Berretto ricomincia in Cina, per poi fare Pechino e Shanghai ?

L’anno scorso fece il 500 di Tokyo, non so se a questo giro punta su Pechino. Rischia di dover fare le quali

 3
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: mattia saracino
walden 20-08-2025 07:37

Scritto da pablito
Davvero Berretto ricomincia in Cina, per poi fare Pechino e Shanghai ?

Magari ha scoperto l’agopuntura….

 2
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: tinapica
pablito 20-08-2025 00:54

Davvero Berretto ricomincia in Cina, per poi fare Pechino e Shanghai ? 🙂

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!