Szczecin 125 | Clay | e181250 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Circuito ATP ATP, Copertina, Entry List
ATP 250 Chengdu e Hangzhou: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni. Nardi si cancella da Chengdu. Vuole giocare a Hangzhou. Bellucci dà forfait
09/09/2025 18:41 44 commenti
Chengdu 🇨🇳 – ATP 250 – Hard – 28S / 16D – Inizio mercoledì, finale martedì
Hangzhou 🇨🇳 – ATP 250 – Hard – 28S / 16D – Inizio mercoledì, finale martedì
(Clicca per vedere l'entry list)ATP 250 Chengdu (MD) Inizio torneo: 15/09/2025 | Ultimo agg.: 09/09/2025 19:17
Main Draw (cut off: 59 - Data entry list: 19/08/25 - Special Exempts: 0/0)
- 0. D. Prizmic
- 5. J. Draper
- 10. L. Musetti
- 31. T. Griekspoor
- 32. B. Nakashima
- 34. L. Darderi
- 35. L. Sonego
- 36. C. Norrie
- 38. A. Muller
- 39. G. Mpetshi Perricard
- 40. S. Baez
- 42. N. Borges
- 45. M. Kecmanovic
- 46. J. Munar
- 49. Z. Bergs
- 50. G. Monfils
- 55. M. Giron
- 56. D. Altmaier
- 57. J. Thompson
- 59. J. Fearnley
-
Alternates
- 1. T. Atmane (69)
- 2. Q. Halys (70)
- 3. C. O'Connell (79)
- 4. E. Quinn (81)
- 5. A. Walton (82)
- 6. J. Manuel Cer (85)
- 7. A. Shevchenko (89)
- 8. R. Safiullin (90)
- 9. J. Brooksby (91)
- 10. B. van de Zan (92)
- 11. A. Vukic (93)
- 12. F. Misolic (95)
- 13. R. Hijikata (96)
- 14. T. Schoolkate (97)
- 15. D. Svrcina (98)
- 16. M. McDonald (102)
- 17. N. Basavaredd (106)
- 18. J. Duckworth (107)
- 19. J. Shang (108)
- 20. L. Harris (108)*pr
- 21. N. Basilashvi (109)
- 22. B. Holt (111)
- 23. T. Boyer (114)
- 24. L. Draxl (115)
- 25. C. Tseng (119)
- 26. L. Klein (120)
-
(Clicca per vedere l'entry list)ATP 250 Chengdu (Q) Inizio torneo: 15/09/2025 | Ultimo agg.: 09/09/2025 19:17
Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 26/08/25 - Special Exempts: 0/0)
- 0. N. Budkov Kjaer
- 69. T. Atmane
- 70. Q. Halys
- 81. C. O'Connell
- 84. E. Quinn
- 88. J. Manuel Cerundolo
- 90. K. Nishikori
- 91. A. Shevchenko
- 94. R. Safiullin
- 96. T. Schoolkate
- 100. M. McDonald
- 106. J. Duckworth
- 108. N. Basilashvili
- 108. L. Harris*pr
-
Alternates
- 1. S. Mochizuki (112)
- 2. A. Tabilo (122)
- 3. E. Spizzirri (127)
- 4. Y. Hanfmann (132)
- 5. Z. Svajda (145)
- 6. Y. Watanuki (148)
- 7. B. Harris (151)
- 8. N. Budkov Kja (158)
- 9. S. Napolitano (160)*pr
- 10. T. Daniel (166)
- 11. B. Tomic (168)
- 12. G. Zeppieri (171)*pr
- 13. A. Holmgren (172)
- 14. J. McCabe (176)
- 15. C. Eubanks (179)
- 16. P. Kypson (189)
- 17. B. Zhukayev (191)
- 18. T. Skatov (192)
- 19. Y. Hsiou Hsu (194)
- 20. R. Sakamoto (197)
- 21. S. Shimabukur (198)
- 22. B. Hassan (200)
-
-
(Clicca per vedere l'entry list)ATP 250 Hangzhou (MD) Inizio torneo: 15/09/2025 | Ultimo agg.: 09/09/2025 19:17
Main Draw (cut off: 75 - Data entry list: 19/08/25 - Special Exempts: 0/0)
- 9. K. Khachanov
- 13. D. Medvedev
- 15. A. Rublev
- 24. A. Bublik
- 41. C. Moutet
- 43. C. Ugo Carabelli
- 47. R. Bautista Agut
- 48. L. Tien
- 52. M. Berrettini
- 58. T. Martin Etcheverry
- 60. D. Dzumhur
- 61. M. Cilic
- 62. M. Arnaldi
- 63. M. Bellucci
- 68. D. Goffin
- 71. A. Kovacevic
- 72. L. Djere
- 73. A. Mannarino
- 74. M. Navone
- 75. A. Cazaux
-
Alternates
- 1. Y. Bu (76)
- 2. C. O'Connell (79)
- 3. E. Quinn (81)
- 4. A. Walton (82)
- 5. L. Nardi (83)
- 6. J. Manuel Cer (85)
- 7. S. Korda (86)
- 8. A. Shevchenko (89)
- 9. J. Brooksby (91)
- 10. B. van de Zan (92)
- 11. A. Vukic (93)
- 12. F. Misolic (95)
- 13. R. Hijikata (96)
- 14. T. Schoolkate (97)
- 15. D. Svrcina (98)
- 16. V. Royer (99)
- 17. B. Coric (104)
- 18. N. Basavaredd (106)
- 19. J. Duckworth (107)
- 20. L. Harris (108)*pr
- 21. N. Basilashvi (109)
- 22. B. Holt (111)
-
-
(Clicca per vedere l'entry list)ATP 250 Hangzhou (Q) Inizio torneo: 15/09/2025 | Ultimo agg.: 09/09/2025 19:17
Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 26/08/25 - Special Exempts: 0/0)
- 74. Y. Bu
- 82. A. Rinderknech
- 85. A. Walton
- 86. L. Nardi
- 93. F. Misolic
- 95. A. Vukic
- 97. D. Svrcina
- 98. V. Royer
- 103. R. Hijikata
- 104. N. Basavareddy
- 110. B. Holt
- 113. T. Boyer
- 114. L. Draxl
- 118. C. Tseng
-
Alternates
- 1. A. Tabilo (122)
- 2. E. Spizzirri (127)
- 3. D. Evans (136)
- 4. Z. Svajda (145)
- 5. Y. Watanuki (148)
- 6. Y. Nishioka (149)
- 7. B. Harris (151)
- 8. S. Napolitano (160)*pr
- 9. T. Daniel (166)
- 10. B. Tomic (168)
- 11. G. Zeppieri (171)*pr
- 12. A. Holmgren (172)
- 13. J. McCabe (176)
- 14. C. Eubanks (179)
- 15. P. Kypson (189)
- 16. Z. Zhang (190)
- 17. B. Zhukayev (191)
- 18. T. Skatov (192)
- 19. Y. Hsiou Hsu (194)
- 20. R. Sakamoto (197)
- 21. S. Shimabukur (198)
- 22. B. Hassan (200)
-
-
TAG: Circuito ATP
Qualcuno sa niente del forfait di Bellucci? E’ un problema fisico o una normale scelta di programmazione?
Nardi sarà in MD.
Però, se ci pensi bene, non è affatto una battuta bensì una scelta saggia e ponderata: sappiamo bene che per fare un gran torneo, Nardi ha bisogno di giocare – e perdere! – nelle quali… 😉
Nel mondo dei fenomeni (e lo dico sul serio perché lo sono) Darderi ha tutta la mia stima!
Musetti è dall’anno scorso che non gioca un 250… forse sarebbe il caso di provarci proprio in Cina, visto il maindraw e la sua classifica nella race
ma Nardi che rinuncia a un maindraw per giocarsi le qualificazioni in un torneo di pari livello è una battuta ironica o sbaglio ?
@ Luna Rossa (#4480712)
Esatto..ma qua sono tutti esperti e viaggiano assieme a Musetti.
Sicuro gioca anche Vienna o Basilea
@ rovescioadunamano (#4480833)
Ha tutto il tempo che vuole. Quale è il problema?
Non capisco Musetti cosa aspetti a cancellarsi da Chengdu e così da riposare ed allenarsi per gli ultimi 3 appuntamenti della sua stagione (un 500 e due 1000) in attesa dell’eventuale quarto (le finals)
Invece io penso che punti ad usare le Q di Hangzou proprio per arrivare preparato al torneo, due turni contro avversari alla sua portata lo porterebbero ad affrontare con un po’ più di preparazione agonistica (non gioca dal primo turno di FM). E’ possibile, comunque che entri direttamente per rinuncia di altri ma, a mio parere, non sarebbe per lui una soluzione ideale.
Mah! Credo che Musetti e il suo team sappiano valutare meglio di noi rischi e opportunità di partecipazione al 250 di Chengdu e la programmazione da qui a fine anno.
@ walden (#4476551)
Hai ragione, ma sarebbe ottimo per ambientarsi ai campi veloci cinesi.
Voglio Darderi a quota 52 tornei giocati in 12 mesi!
Forzaaaa
Musetti e ora ottavo per torino,ma solo 300 punti di vantaggio sul canadese ,non può rinunciare a un 250
Facile
Non credo che Nardi rinunci a un maindraw, peraltro con avversari in buona parte abbordabili, per giocare le qualificazioni in un torneo di pari livello.. presumo che salterà anche Hangzhou, il problema è che comunque dovrà passare per le qualifiche sia a Pechino che Shanghai… poi ogni giocatore si programma come ritiene meglio
Ritirati Bellucci e Khachanov a Hangzhou
E Draper, che li è appena dietro, ha già detto che rientra nel 2026.
anche se ovviamente manca ancora l’ufficialità, la fonte è djokovic stesso, che l’anno scorso aveva dichiarato che non gli interessava più la classifica e che si sarebbe impegnato solo negli slam, con un occhio anche alla davis. e siccome nel corso degli anni abbiamo imparato che Nole è molto coerente con se stesso, ha fatto quello che aveva detto, non è andato alle finals l’anno scorso, e si è impegnato negli slam, come abbiamo visto. la davis con la turchia non è un problema, lo vedremo probabilmente alla fase finale. ad atene ci sarà perchè è il suo torneo (organizzato da lui), ho il dubbio che andrà a shangai, forse per obblighi di sponsor, o perchè pagato molto molto bene.
Come non detto, Nardi si è tolto dalla lista degli alternate per Chengdu, resta in quella di Hangzhou dove dovrebbe essere in cima alla lista e anche prima tds delle quali.
@ Alberto Rossi (#4480563)
Anche la gazzetta dello sport e soprattutto la dichiarazione di Djokovic dopo le semifinale allo US open.
Djokovic non andrà mai più alle finals.
Musetti è settimo nella race.
A 75 punti da de minaur che è sesto.
In più pure Shelton è infortunato..deve giocare e portarsi i punti a casa e anche tanti.
proprio perchè non ha bisogno di punti urgenti ritengo che si debba cancellare dal 250 e puntare sui 500 e sui 1000.
non dimentichiamoci che è un top ten e i 250 di solito sarebbe meglio non giocarli se non strettamente necessari
Darderi non si smentisce mai.
dopo la settimana sul rosso di Genova si fa tutta la trasferta asiatica.
preparazione atletica e riposo? questi sconosciuti
Io lo ripeto..occhio perchè anche Domenic Thiem, che aveva un gioco e un fisico bestiale come il suo poi è cioccato
La fonte è Lottomatica e le agenzie di scommesse sono generalmente affidabili perché accettare scommesse su un atleta che si ritira non solo li obbligherebbe ai rimborsi ma li costringerebbe pure a rivedere le quote degli altri
Scusa, Djokovic avrebbe detto che non sarebbe andato a Torino? Hai una fonte? Musetti potrebbe anche saltare Chengdu ma spero che se ci vada si decida a interrompere il digiuno di trofei, sono tre anni che non ne solleva uno
Draper ha già dichiarato che la sua stagione è finita quindi Nardi è dentro. Considerato che anche Nole ha dichiarato che non parteciperà alle finals, per Musetti è un ottima occasione per chiudere o quasi il discorso race, insomma ritengo che non si ritiri
Torno a ribadire, secondo me Musetti si ritira, Nardi farà una comparsata perchè non gioca da settimane e molti dei suoi avversari sono già in Cina a giocare i challengers.
Forse stavolta daranno una WC anche a Sinner, scontata quella per Wawrinka, che ha bisogno di fare punti…
Ahahahah (*-*)
Sì, devono solo ufficializzare il forfait dell’inglese poi Nardi sarà nel MD di Chengdu. Musetti, Darderi e Sonego sarebbero teste di serie al momento, con i primi due che beneficerebbero anche di un bye al primo turno.
Draper, già ritiratosi dagli US Open, ha annunciato che sarà fuori dalle competizioni per tutto il 2025.
Perchè poco più di una settimana prima ha partecipato ad uno slam impegnativo dobve è arrivato ai quarti, c’è da contare il riposo, la preparazione, da superare il jet lag, il cambio di clima, di alimentazione e di tutto il resto. Come ho scritto, il tabellone è allettante, ma il rischio di essere sconfitti ai primi turni da un tennista che si allena in Cina da settimane è alto.
E perché dovrebbe cancellarsi?
@ Betafasan (#4475826)
Cancellate , errore
Tutti a Chengdu??
@ walden (#4463957)
Vero 😆 , comunque fare le qualificazioni ad Hangzhou potrebbe essere una buona idea per prendere ritmo.
Musetti probabilmente si ritira, anche se, con ogni probabilità, sarebbero “punti facili”, visto che a parte lui e Draper (delle cui condizioni nulla sappiamo) sono tutti oltre la trentesima posizione. Hangzhou ha un cut off più alto, ma co sono i russi e Bublik (che in effetti è russo pure lui, anche se corre per il Kazakistan) e quindi lo vedo un filo più impegnativo per i nostri Berrettini, Arnaldi e Bellucci.
Secondo me Musetti si cancellerà da questo 250
Secondo me Musetti si cancellerà da questo 250
Secondo me Musetti si cancellerà da questo 250
E arnardi quando cazzarola deve fare i 230? È 70 al mondo.
È vero.
Lui se continua così e a rischio riti.
L’anno scorso fece il 500 di Tokyo, non so se a questo giro punta su Pechino. Rischia di dover fare le quali
Magari ha scoperto l’agopuntura….
Davvero Berretto ricomincia in Cina, per poi fare Pechino e Shanghai ? 🙂