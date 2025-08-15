Combined Cincinnati ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Cincinnati: Il programma di Sabato 16 Agosto 2025. Jannik Sinner in prima serata italiana. In campo anche i doppi italiani

15/08/2025 20:55 11 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

P&G Center Court – ore 17:00
Nikola Mektic CRO / Rajeev Ram USA vs Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR
Joe Salisbury GBR / Neal Skupski GBR vs Lorenzo Musetti ITA / Lorenzo Sonego ITA
Jannik Sinner ITA vs Terence Atmane FRA (Non prima 21:00)
Seconda semifinale maschile vs Seconda semifinale maschile (Non prima 00:00)
Sara Errani ITA / Jasmine Paolini ITA vs Hanyu Guo CHN / Alexandra Panova RUS (Non prima 01:30)

sasuzzo 15-08-2025 23:06

Peggio non si può dall Atp: i semifinalisti di oggi godranno di 24 ore in più di riposo di Sinner se vince domani

Peggio non si può dall Atp: i semifinalisti di oggi godranno di 24 ore in più di riposo di Sinner se vince domani

Come non detto . Oggi ancora sono quarti

Come non detto . Oggi ancora sono quarti

 11
chase (Guest) 15-08-2025 23:02

alcaraz fa sempre lo stesso anno oh, parte bene in Australia, azzoppa prima della finale, si riprende, viaggia bene fino a Wimbledon e poi si arena

 10
Giambi (Guest) 15-08-2025 22:32

Alcaraz non è la prima volta che vince il primo set abbassa il livello di attenzione perde il secondo e vince il terzo. Sta scherzando col fuoco con Rublev genio e sregolatezza.

 9
sasuzzo 15-08-2025 22:29

Peggio non si può dall Atp: i semifinalisti di oggi godranno di 24 ore in più di riposo di Sinner se vince domani

 8
Peter (Guest) 15-08-2025 21:57

Scritto da Oldcot@66
Rublev nervosissimo e polemico. Non vorrei essere al posto della sua racchetta.

Ahahahah

Ahahahah

 7
Giambi (Guest) 15-08-2025 21:45

Domani Sinner spegnerà il sogno di Othmani.

 6
Oldcot@66 15-08-2025 21:36

Rublev nervosissimo e polemico. Non vorrei essere al posto della sua racchetta.

 5
Marco Tullio Cicerone 15-08-2025 21:11

Ottimo orario per Sinner 🙂

 4
piper 15-08-2025 21:07

@ Koko (#4460040)

Perché manca Draper in questo 1000.

 3
Koko (Guest) 15-08-2025 21:05

Già! molte bandierine Italiche con gli Inglesi buoni solo nel doppio e poco altro di numericamente rilevante.

 2
CannoniereKarlovic 15-08-2025 21:02

Quanta Italia! Che leccornia 😛

Se la Paolini battesse la Gauff saremmo in semifinale in tutti i tornei di singolare e di doppio

 1
