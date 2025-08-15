Masters e WTA 1000 Cincinnati: Il programma di Sabato 16 Agosto 2025. Jannik Sinner in prima serata italiana. In campo anche i doppi italiani
P&G Center Court – ore 17:00
Nikola Mektic / Rajeev Ram vs Julian Cash / Lloyd Glasspool
Joe Salisbury / Neal Skupski vs Lorenzo Musetti / Lorenzo Sonego
Jannik Sinner vs Terence Atmane (Non prima 21:00)
Seconda semifinale maschile vs Seconda semifinale maschile (Non prima 00:00)
Sara Errani / Jasmine Paolini vs Hanyu Guo / Alexandra Panova (Non prima 01:30)
TAG: Masters 1000 Cincinnati, Masters 1000 Cincinnati 2025, WTA 1000 Cincinnati, WTA 1000 Cincinnati 2025
Come non detto . Oggi ancora sono quarti
alcaraz fa sempre lo stesso anno oh, parte bene in Australia, azzoppa prima della finale, si riprende, viaggia bene fino a Wimbledon e poi si arena
Alcaraz non è la prima volta che vince il primo set abbassa il livello di attenzione perde il secondo e vince il terzo. Sta scherzando col fuoco con Rublev genio e sregolatezza.
Peggio non si può dall Atp: i semifinalisti di oggi godranno di 24 ore in più di riposo di Sinner se vince domani
Ahahahah
Domani Sinner spegnerà il sogno di Othmani.
Rublev nervosissimo e polemico. Non vorrei essere al posto della sua racchetta.
Ottimo orario per Sinner 🙂
@ Koko (#4460040)
Perché manca Draper in questo 1000.
Già! molte bandierine Italiche con gli Inglesi buoni solo nel doppio e poco altro di numericamente rilevante.
Quanta Italia! Che leccornia 😛
Se la Paolini battesse la Gauff saremmo in semifinale in tutti i tornei di singolare e di doppio