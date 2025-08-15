WTA 1000 Cincinnati: Swiatek regola Kalinskaya, Rybakina demolisce Sabalenka!

Sarà Swiatek – Rybakina la prima semifinale del WTA 1000 di Cincinnati, in corso a Mason, Ohio. Senza grandi sorprese il primo match di giornata sul campo centrale, con la recente campionessa di Wimbledon Iga Swiatek che si impone piuttosto nettamente sulla russa Anna Kalinskaya per 6-3 6-4. La polacca stacca la rivale nel primo set nel quarto game, un break che la manda avanti 3-1. La russa riesce a tamponare l’assalto dalla risposta della velocissima rivale, annulla due set point (da 15-40) e poi in risposta sul 5-3 cerca un’ultima reazione per riaprire il parziale, ma Swiatek regge, annulla una chance del contro break e chiude il set per 6-3. Più combattuto il secondo set, con break e contro break immediato nel terzo e quarto game, più attiva Anna con i suoi colpo in anticipo. Ma Iga è più forte e veloce, tanto da strappare un break a zero che la manda avanti 4-3 e servizio. Kalinskaya è sotto assedio servendo sotto 5-3, salva ben quatto match point in un game infinito, ma Iga chiude senza patemi l’incontro nel turno di battuta successivo. Da Roma 2021, Swiatek ha giocato 30 tornei di categoria 1000, e quella di Cincinnati è la sua 21esima semifinale a confermare la sua forza e continuità di prestazione.

Iga Swiatek vs Anna Kalinskaya



WTA Cincinnati Iga Swiatek [3] Iga Swiatek [3] 0 6 6 0 Anna Kalinskaya [28] Anna Kalinskaya [28] 0 3 4 0 Vincitore: Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Iga Swiatek 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Iga Swiatek 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Swiatek si giocherà l’accesso in finale affrontando Elena Rybakina, che a sorpresa ha battuto Aryna Sabalenka nella seconda partita di giornata. Rybakina è tennista di qualità ed ex campionessa a Wimbledon, quindi ha tutti i mezzi per battere la n.1 WTA, ma sono le proporzioni della vittoria ad impressionare: 6-1 6-4 lo score favore della kazaka, che così estromette dal torneo la campionessa in carica. Impressionante Elena nel match: ha colpito con potenza e precisione assolute, “another level” commentavano su Tennis Channel durante l’incontro, dominato dalla kazaka.

Eppure Aryna era partita piuttosto bene, ottenendo una palla break in apertura, ma Elena è riuscita a salvarla e vincere un game piuttosto lottato. La partita scorre via rapidissima e Rybakina strappa un break sul 2-1, alla terza palla break, molto efficace in risposta e pronta ad entrare in campo e chiudere con i suoi fendenti precisi. Sabalenka è anche un po’ nervosa e concede un altro break sul 4-1. Non c’è storia, Elena chiude nettamente il set per 6-1. Il secondo set inizia come fotocopia del primo: Rybakina salva per prima la chance di break, ben due in un game da 14 punti, e quindi va a prendersi il break in risposta sul 15-40, per il 2-1. La partita scorre sui turni di servizio, fino al 4-3, quando Sabalenka lotta con tutto quel che ha e ottiene due chance per riaprire il set, ma Rybakina le annulla e quindi chiude il match per 6-4 con un turno di battuta a zero.

Aryna Sabalenka vs Elena Rybakina



WTA Cincinnati Aryna Sabalenka [1] Aryna Sabalenka [1] 0 1 4 0 Elena Rybakina [9] • Elena Rybakina [9] 0 6 6 0 Vincitore: Rybakina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Elena Rybakina 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Elena Rybakina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Elena Rybakina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Elena Rybakina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Mario Cecchi