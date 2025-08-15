J30 ITF U18 “Lilium Cup” al Country Club Cuneo: Pansecchi vola in semifinale dopo una battaglia. Nel femminile brilla la n.2 del seeding Anna Nerelli

Tutti in piedi oggi al Country Club di Cuneo per applaudire l’ingresso in semifinale, nell’International Country Club Lilium Cup 2025, di Francesco Pansecchi, under 16 che veste i colori del Country nelle competizioni a squadre. Con il cuore e con il tennis di cui dispone Pansecchi ha sconfitto dopo oltre 3 ore e 30 minuti di gioco Michele Maniglia, 2.5 under 16 della Nuova Casale. Vittoria arrivata in rimonta per Pansecchi, che dopo aver perso al decimo gioco la prima frazione, si è imposto con due tie-break nelle successive due. Soprattutto la racchetta di casa si è trovata a rincorrere il rivale nel set decisivo sull’1-4, con due break da recuperare, e ancora 1-4 nel tie-break finale. A questo punto il giocatore del Country ha piazzato una serie “letale” di sei punti consecutivi conquistando sul 7-4 del tie-break un posto tra i migliori quattro della contesa: “Una sfida che ha avuto diversi alti e bassi – ha sottolineato Alberto Bodino dello staff tecnico del Country – nella quale Pansecchi ha vinto prendendo anche un po’ per stanchezza il suo avversario che dal 4-1 del terzo set non è più riuscito a spingere con la stessa potenza del resto dell’incontro. Poi grande lucidità di Pansecchi nei punti decisivi del tie-break conclusivo”.

E’ stata un’altra strenua lotta di campo quella che ha consegnato il passaggio di turno a Matteo Sabbatini, 2.6 del TC Ancora, nella parte alta del draw. Il vincitore ha avuto la meglio in rimonta (2-6 6-4 7-5) su Alessandro Maina salendo via via di livello nella contesa. Maina, numero 3 del seeding, ha avuto qualche indecisione nei passaggi finali del match. Nel draw femminile le prime due giocatrici a qualificarsi per le semifinali (in programma domani) sono state la tedesca Emma Pall, non compresa tra le teste di serie al via, e la toscana Anna Nerelli, numero 2 del seeding. Per la Pall il successo è giunto in tre frazioni (6-1 0-6 6-3) contro la rumena Cosmeanu. La Nerelli, sempre più candidata al titolo di singolare, ha invece lasciato un solo game (6-1 6-0) a Aurora Gibellieri. La terza in ordine temporale a guadagnare la semifinale è stata Agnese Stagni, che ha fermato in tre set e dopo aver perso il primo Arianna Galeazzi (3-6 6-4 6-2). L’ultimo nome del draw femminile che è andato a comporre il quadro delle semifinaliste è uscito dal confronto tra la russa Daria Podlipskaya e l’azzurra Aurora Piccinini, numero 12 del seeding. E’ stata proprio quest’ultima ad imporsi. Domani semifinali donne a partire dalle 10. Sul centrale Stagni-Nerelli e sul campo 7 Pall (Ger) – Piccinini. A seguire, sempre sul centrale, le due finali di doppio, prima la femminile, poi la maschile. Dalle 17 le semifinali maschili, con da una parte il vincente di Elia – Rocco contro Pansecchi e dall’altra Sabbatini contro il vincente di Paci – Logrippo.