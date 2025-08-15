Atmane, da Virtua Tennis alla sfida con Sinner a Cincinnati, battendo la depressione

Si può passare da ore ed ore davanti alla tv giocando ai videogame tennistici a una sfida contro il n.1 mondo, con una racchetta vera e propria? Sì, se hai un gran talento e la forza per superare una crescita difficile e pure la depressione. Tutto questo è Terence Atmane, il sorprendente tennista francese sbarcato alla semifinale del Masters 1000 di Cincinnati (dove affronterà Sinner) dopo aver passato le qualificazioni, regolato Cobolli e Fonseca e soprattutto aver battuto Fritz e Rune, due top 10, impresa mai realizzata prima in carriera. Chi segue il tennis in profondità ben sa che il mancino di Saint-Martin-Boulogne (piccolo borgo nel nord della Francia, vicino a dove ci si imbarca per traghettare verso la Gran Bretagna) è tutt’altro che uno sprovveduto. Quel diritto mancino è un colpo assai incisivo e quando fisico e testa sono connessi e viaggiano all’unisono, di bel tennis nel suo braccio ce n’è in abbondanza per starsene al banchetto di quelli “veri”. Resta tuttavia un’enorme sorpresa il torneo di Terence, mai spintosi così avanti a questo livello e assai indietro in classica (attualmente è 136 ATP con un best di 118, ma con i tanti punti di “Cincy” è già sicuro di essere entro i primi 70 lunedì sera, quando verrà redatta la nuova classifica). È un tennista che ti può sorprendere, non regolare ma dotato di soluzioni interessanti, con un buonissimo margine di crescita vista la scarsa esperienza a questo livello. È ancora giovane, un classe 2002 quindi con tanti anni di carriera davanti, ma questa carriera è stata più volte a rischio perché la sua vita non è stata tutta rose e fiori.

Una promessa sì, oggi affiancato da un coach di grande esperienza come Peyre Guillaume, per anni con Gasquet e altri connazionali, ma con problemi personali importanti che ne hanno rallentato la crescita insieme ad alcuni problemi fisici. Il suo può grande nemico ad un certo punto non sono stati i servizi micidiali degli avversari, ma la depressione. Ne ha parlato apertamente qualche tempo fa, aprendo gli spigoli del suo mondo interiore, la via migliore per uscirne anche se serve tanto coraggio per farlo, quanto quello necessario a tirare un dritto a mille all’ora e lasciar a metri dalla palla uno tosto come Rune… “Ho combattuto con tutte le mie forze la depressione” racconta Atmane in un’intervista del 2023. “Tutto cominciò con una serie di problemi personali che sono sfociati ben presto anche nel mio tennis. In quel periodo sono arrivato a spingere via da me amici e famiglia, ero chiuso in me stesso e non trovavo il modo di uscire di uno stato di ansia continua. Ricordo una notte quando mi svegliai alle 3 e sentivo il mio cuore battere all’impazzata, 215 battiti al minuto per la precisione. Ero come paralizzato, non riuscivo a muovermi. Il giorno dopo decisi lo stesso scesi in campo ma lo pagai con un infortunio grave, mi strappai due legamenti per uno stop di più di tre mesi. Quell’episodio fa la spinta che mi portò ad affrontare il problema e cambiare. Oggi posso dire di avercela fatta”. Un racconto toccante, che spiega quanto sia difficile per un giovane spingere a tutta in un’attività complessa e stressante come il tennis, che può portare a galla fragilità e spingerti sull’orlo – o nel baratro – della depressione e dell’ansia. Per fortuna Atmane è un tipo forte, ha lottato e ora c’è solo il tennis nella sua testa, con una scalata importantissima. Grazie a questo torneo entrerà finalmente tra i migliori: addio qualificazioni, addio Challenger (o lo sceglierà).

“Non ho dormito dopo aver battuto Fritz, ma ho provato a continuare a essere me stesso sul campo, anche perché non avevo niente da perdere, e questo è il vantaggio che si ha arrivando dalle qualificazioni. Ora che ho battuto anche Rune non capisco bene come mi sento… Sono in semifinale in un grande torneo, entrerò nella top 100… È incredibile, e non nascondo la soddisfazione per i tanti soldi che otterrò, sarà un bell’aiuto per la mia carriera”. Già: Atmane nel 2025 aveva racimolato in prize money 310mila dollari, e con la semifinale 1000 a Cincinnati ne incasserà altri 332mila, più di quanto raccolto in 8 mesi di lotte in giro per il mondo. Si era visto già dalla vittoria contro Cobolli che Terence era in condizione, ma resta una grande sorpresa ritrovarlo tra i migliori 4 di un torneo così importante, a sfidare Sinner. Anzi, cercando di detronizzare il campione in carica. Ci proverà con i suoi colpi vincenti e la frustata di diritto, un’accelerazione così secca da regalargli il nomignolo di “Le Magicien”, il mago, un po’ come era toccato in passato a Fabrice Santoro, che tirava assai più piano ma creava tagli e variazioni pazzesche. In realtà questo soprannome viene anche da una delle passioni di Terence: i giochi di carte. Infatti il francese adora dilettarsi con le carte, per giochi di ogni tipo, da quelli più tradizionali a quelli di magia vera e propria, dove è un fenomeno nello stupire amici e colleghi a colpi di carte scomparse o indovinate. Non gli chiedete come fa, nessun mago rivela mai i suoi trucchi…

Ma c’è un’altra passione che lo anima da sempre, ancora con le carte: colleziona quelle dei Pokemon, ne ha tantissime e alcune di grande valore in un collezionismo assai fiorente tra i tantissimi innamorati di questo settore. Ha pubblicato anche dei post social dove mostra con orgoglio la sua collezione, da far invidia a tanti seguaci del genere. La sua preferita? “È ‘Kyogre ex’ dalla serie Crystal Guardians del 2007” racconta Atmane. “Quando ero piccolo guardavo i Pokemon in TV. Mi veniva abbastanza naturale, a scuola e in tutto il mondo, la gente parlava di queste carte Pokemon ed erano piuttosto famose anche da me. Ricordo che giocavo con i miei amici a scuola e poi in qualche modo ho iniziato a collezionarle quando ero piccolo. E questo ragazzino ha ancora la sua collezione di allora.”

Un ragazzo dai tanti talenti, spiritoso e amante dei gatti: ne ha tre, appena torna a casa non si separa da loro. E nemmeno dai suoi amati videogame, una passione che da piccolo coltivava in modo talmente ossessivo da spingere sua madre a portarlo su di un campo da tennis “vero” per staccarlo da tv e joystick. Così infatti è nato il rapporto di Terence con lo sport che ora scandisce le sue giornate: “Giocavo ai videogame tutto il giorno, tutti i giorni! Playstation o Wii, Virtua tennis il mio preferito. Tanto che un giorno mia madre tornò a casa e mi disse: ‘Ok, basta con i videogiochi, ti compro una racchetta da tennis e poi andiamo in un circolo a provare’. Da allora, non ho mai smesso di giocare a tennis”.

Vedremo se questa settimana magica porterà Atmane ad impensierire Sinner domani nel loro match di semifinale. Certamente il francese non avrà niente da perdere e potrà giocare leggero, scatenando tutti i giri di quel diritto molto pericoloso. Sarà anche il compleanno di Jannik, Terence proverà a fargli mandar giù un boccone di torta assai amaro…

Marco Mazzoni