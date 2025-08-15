Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Venerdì 15 Agosto 2025

15/08/2025 07:55 9 commenti
Mattia Bellucci nella foto
USA Masters 1000 Cincinnati – hard – ⛅
QF Musetti ITA/Sonego ITA – Cabral POR/Miedler AUT 2° inc. ore 17:00

Il match deve ancora iniziare

QF Bolelli ITA/Vavassori ITA – Cash GBR/Glasspool GBR Inizio 17:00

Il match deve ancora iniziare



USA WTA 1000 Cincinnati – hard – ⛅
QF Paolini ITA – Gauff USA ore 02:30

Il match deve ancora iniziare



USA CH 125 Sumter – hard – ⛅
QF Bellucci ITA – Klein SVK Inizio 17:00

Il match deve ancora iniziare



GRE CH 50 Hersonissos – hard – ☀️
SF Poljak CZE/Wang CHN – Moroni ITA/Parker GBR Inizio 09:30

ATP Hersonissos
David Poljak / Aoran Wang [1]
3
7
7
Filippo Moroni / Stuart Parker
6
5
10
Vincitore: Moroni / Parker
Mostra dettagli

SF Added FRA/Reymond FRA – Langmo USA/Potenza ITA Non prima 14:30

Il match deve ancora iniziare



ITA CH 75 Todi – hard – ⛅
SF Basile ITA/Ricca ITA – Romano ITA/Vasami ITA Inizio 16:00

Il match deve ancora iniziare

SF Travaglia ITA – Prado Angelo BOL Non prima 20:30

Il match deve ancora iniziare

Andreas Seppi 15-08-2025 10:46

Forza Matti e Stetone! Punti in ballo pesanti

 9
Rodolfo 15-08-2025 10:40

Todi “HARD”?

 8
mattia saracino 15-08-2025 09:57

Forza tutti quanti.

 7
Jannik über Alles (Guest) 15-08-2025 09:50

Valanga azzurra… avanti!!!!

 6
Fabilandia 15-08-2025 09:49

Bravo Mattia, partita sofferta con avversario ostico ma alla fine l’ha portata a casa! Bene aver recuperato e vinto il tie-break da 4-0 sotto. Non sei riuscito a chiudere i due set sul servizio, ma la prossima volta più coraggio e avanti così.

 5
Marco Tullio Cicerone 15-08-2025 09:11

Sono curioso di vedere il doppio Musetti Sonego contro due specialisti. E ovviamente forza tutti gli azzurri!

 4
Givaldo Barbosa (Guest) 15-08-2025 09:09

“Sinner batte il canadese Felix”.
È il Televideo, ancora una volta, a regalarci la chicca.
Le cose sono due: o il redattore è un amico di Aliassime, oppure è un incompetente messo lì a scaldare la sedia.

 3
tinapica 15-08-2025 09:00

Tutt’altro che scontata la vittoria del Pirata.
Ma anche la sconfitta.
Quindi: forza Olonese!

 2
Max66 (Guest) 15-08-2025 08:37

I doppi partono favoriti, per Jasmine su questa superficie sarà più dura con la Gauff, ma anche lei può farcela… non conosco statistiche su Cincinnati, ma credo che sia già record avere italiani in semi sia al maschile che al femminile in singolare e, almeno per ora, nel doppio femminile… ormai siamo abituati: ci lamentiamo troppo per le sconfitte inattese, ma non elogiamo abbastanza i nostri per le imprese continue in tutti i tornei e in tutte le discipline

 1
