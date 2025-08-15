Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Venerdì 15 Agosto 2025

Mattia Bellucci nella foto
Masters 1000 Cincinnati – hard – ⛅
QF Musetti /Sonego – Cabral /Miedler 2° inc. ore 17:00
Il match deve ancora iniziare
QF Bolelli /Vavassori – Cash /Glasspool Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare
WTA 1000 Cincinnati – hard – ⛅
QF Paolini – Gauff ore 02:30
Il match deve ancora iniziare
CH 125 Sumter – hard – ⛅
QF Bellucci – Klein Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare
CH 50 Hersonissos – hard – ☀️
SF Poljak /Wang – Moroni /Parker Inizio 09:30
ATP Hersonissos
David Poljak / Aoran Wang [1]
3
7
7
Filippo Moroni / Stuart Parker
6
5
10
Vincitore: Moroni / Parker
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. Moroni / Parker
1-0
1-1
1-2
2-2
2-3
df
2-4
2-5
3-5
4-5
4-6
5-6
5-7
6-7
7-7
8-7
9-7
ace
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Poljak / Wang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
6-5 → 7-5
F. Moroni / Parker
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
5-5 → 6-5
D. Poljak / Wang
4-5 → 5-5
F. Moroni / Parker
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-5 → 4-5
D. Poljak / Wang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-4 → 3-5
F. Moroni / Parker
2-4 → 3-4
D. Poljak / Wang
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-4 → 2-4
F. Moroni / Parker
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
D. Poljak / Wang
15-0
15-15
df
15-30
15-40
1-2 → 1-3
F. Moroni / Parker
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
1-1 → 1-2
D. Poljak / Wang
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
F. Moroni / Parker
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Poljak / Wang
3-5 → 3-6
F. Moroni / Parker
3-4 → 3-5
D. Poljak / Wang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
2-4 → 3-4
F. Moroni / Parker
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
ace
2-3 → 2-4
D. Poljak / Wang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
F. Moroni / Parker
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
0-3 → 1-3
D. Poljak / Wang
15-0
15-15
15-30
15-40
df
0-2 → 0-3
F. Moroni / Parker
0-1 → 0-2
D. Poljak / Wang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
SF Added /Reymond – Langmo /Potenza Non prima 14:30
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Todi – hard – ⛅
SF Basile /Ricca – Romano /Vasami Inizio 16:00
Il match deve ancora iniziare
SF Travaglia – Prado Angelo Non prima 20:30
Il match deve ancora iniziare
Forza Matti e Stetone! Punti in ballo pesanti
Todi “HARD”?
Forza tutti quanti.
Valanga azzurra… avanti!!!!
Bravo Mattia, partita sofferta con avversario ostico ma alla fine l’ha portata a casa! Bene aver recuperato e vinto il tie-break da 4-0 sotto. Non sei riuscito a chiudere i due set sul servizio, ma la prossima volta più coraggio e avanti così.
Sono curioso di vedere il doppio Musetti Sonego contro due specialisti. E ovviamente forza tutti gli azzurri!
“Sinner batte il canadese Felix”.
È il Televideo, ancora una volta, a regalarci la chicca.
Le cose sono due: o il redattore è un amico di Aliassime, oppure è un incompetente messo lì a scaldare la sedia.
Tutt’altro che scontata la vittoria del Pirata.
Ma anche la sconfitta.
Quindi: forza Olonese!
I doppi partono favoriti, per Jasmine su questa superficie sarà più dura con la Gauff, ma anche lei può farcela… non conosco statistiche su Cincinnati, ma credo che sia già record avere italiani in semi sia al maschile che al femminile in singolare e, almeno per ora, nel doppio femminile… ormai siamo abituati: ci lamentiamo troppo per le sconfitte inattese, ma non elogiamo abbastanza i nostri per le imprese continue in tutti i tornei e in tutte le discipline