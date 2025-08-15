Sinner travolge Auger-Aliassime e vola in semifinale a Cincinnati: “Voglio lasciare il mio segno nella storia del tennis”. Su Ferrara “Ho sentito che in questo momento avevo bisogno di qualcuno che conoscesse meglio il mio corpo” (Video)

Jannik Sinner prosegue la sua corsa da campione in carica al Masters 1000 di Cincinnati. Il numero uno del mondo, reduce dal trionfo a Wimbledon e da un periodo di meritato riposo, ha superato con autorità Félix Auger-Aliassime con un netto 6-0 6-2 in appena 70 minuti, conquistando un posto in semifinale.

Il match è stato a senso unico: l’azzurro ha messo in mostra il suo tennis più dominante, concedendo appena due giochi al canadese, apparso in difficoltà e tradito da diversi errori gratuiti. A fare la differenza, come sottolineato dallo stesso Sinner, è stata soprattutto la risposta al servizio, che gli ha permesso di comandare lo scambio sin dalle prime fasi.

“Le prime partite non sono mai facili, bisogna abituarsi alle condizioni e alla situazione in campo. Dopo qualche match capisci meglio su cosa lavorare. Oggi mi sono sentito molto bene e credo si sia visto. Ogni giorno però è diverso, devo fare attenzione. Domani sarà un giorno di riposo, cercheremo di allenarci bene per arrivare pronti alla semifinale”, ha dichiarato l’altoatesino a fine incontro.

Sinner ha spiegato anche le chiavi tattiche del successo:

“Ogni partita è diversa, anche contro lo stesso avversario. Oggi ho risposto molto bene, ed è stato il punto chiave che mi ha dato fiducia anche al servizio. Nel secondo set ho avuto un piccolo calo, subendo un break, ma sono contento di averlo recuperato subito”.

Nonostante la vittoria schiacciante, l’azzurro ha speso parole di stima per il rivale:

“Félix è un avversario molto difficile. Serve bene, si muove in modo eccellente, è in grande forma fisica e colpisce molto bene di diritto. Ci siamo preparati al meglio, anche tatticamente, e oggi sentivo di giocare un grande tennis”.

In conferenza stampa, Sinner ha affrontato anche il tema del ritorno nel suo staff di Umberto Ferrara, già parte del team fino a un anno fa.

“Era una situazione diversa, ora è tutto differente. Ho sentito che in questo momento avevo bisogno di qualcuno che conoscesse meglio il mio corpo… ma abbiamo detto tutto nel comunicato, quindi va bene così”.

Sul significato di “conoscere meglio il corpo”, Sinner ha spiegato:

“Abbiamo lavorato insieme per circa due anni prima dell’interruzione. Il suo lavoro mi ha portato molti benefici. Abbiamo curato ogni aspetto: mobilità, stabilità e resistenza del mio corpo sono migliorate. Ha fatto un ottimo lavoro. Anche con Marco [Panichi] mi sono trovato bene, ma forse non era la scelta più adatta. Con Umberto ho sempre avuto buone sensazioni”.

Infine, Sinner ha parlato del proprio percorso e delle ambizioni a lungo termine:

“Non posso paragonarmi ai Big 4, loro sono su un livello diverso. Ma voglio lasciare la mia impronta e scrivere il mio nome nella storia del tennis, raccontare la mia storia. Questo è il mio obiettivo”.

Con questa vittoria, Sinner porta a 25 la striscia di successi consecutivi sul cemento, con 12 vittorie di fila dal ko di Halle e ben 19 set vinti consecutivamente su questa superficie. Un ruolino di marcia impressionante, che lo proietta verso le semifinali con la consapevolezza di essere tornato vicino alla sua forma migliore, pronto a lottare per il secondo titolo consecutivo a Cincinnati.





Francesco Paolo Villarico