Victoria Mboko fa sognare il Canada: suo il WTA 1000 di Montreal (Video)

Incredibile. Inatteso. Impossibile da prevedere. Eppure è tutto vero: Victoria Mboko, 18 anni, wild card di casa e n.85 del mondo, ha trionfato nel WTA 1000 di Montreal, conquistando il suo primo titolo in carriera e realizzando una delle imprese più sorprendenti nella storia recente del tennis femminile. In finale la canadese ha superato la quattro volte campionessa Slam Naomi Osaka con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-1, davanti a un pubblico in delirio che l’ha sostenuta per tutta la settimana.

Un percorso indimenticabile: quattro campionesse Slam battute

La corsa di Mboko a Montreal è qualcosa che resterà negli annali: ha sconfitto ben quattro campionesse Slam (Kenin, Gauff, Rybakina e Osaka), impresa che, tra le teenager, era riuscita solo a Serena Williams nel 1999. Ma nessuna canadese era mai riuscita a tanto sul cemento di casa dal 2019, anno in cui Bianca Andreescu si impose a Toronto.

Partita all’inizio dell’anno da n.333 del ranking, Victoria salirà ora al n.34 WTA grazie a questo trionfo che la proietta tra le grandi. “È stata una settimana incredibile qui a Montreal – ha detto la nuova regina del tennis canadese durante la premiazione –. Ringrazio Naomi per la splendida finale, l’ho sempre ammirata fin da piccola. E grazie a tutti voi, pubblico straordinario, per il supporto. Non potrei essere più grata.”

Una finale da batticuore

La partita ha avuto un andamento pazzesco, con ben 13 break in 25 giochi. Mboko ha subito la potenza di Osaka nel primo set, complici anche i problemi al polso destro (rimediati in semifinale contro Rybakina), e ha commesso ben 22 errori non forzati. Ma la canadese non ha mai mollato: nel secondo set ha brekkato Osaka quattro volte, è salita 5-2 e ha resistito al tentativo di rimonta della giapponese, chiudendo 6-4 al secondo set point.

Nel terzo parziale, Mboko ha annullato quattro palle break nel game più lungo del match e, dopo aver vinto un punto magnifico dropshot, ha piazzato l’allungo decisivo fino al 6-1 finale. Con la vittoria sull’ottava palla break convertita su nove, la giovane si è accasciata in ginocchio, travolta dagli applausi del suo pubblico.

Un’impresa da record

Con questo successo, Mboko è diventata la terza canadese a vincere il Canadian Open nell’Era Open, dopo Faye Urban (1969) e Bianca Andreescu (2019), e solo la terza wild card a trionfare in un WTA 1000 dal 2009, dopo Sharapova (Cincinnati 2011) e ancora Andreescu (Indian Wells 2019).

Ma soprattutto, ha dimostrato una tenacia fuori dal comune, superando in rimonta due top-3 mondiali come Gauff e Rybakina, e chiudendo il torneo con un’incredibile percentuale di break point (8/9).

Il futuro è adesso

“Non avrei mai potuto sognare un momento così – ha concluso Mboko –. Ora voglio solo continuare a migliorare e godermi questa vittoria.”

WTA Montreal Victoria Mboko Victoria Mboko 2 6 6 Naomi Osaka Naomi Osaka 6 4 1 Vincitore: Mboko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Naomi Osaka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-1 → 6-1 Victoria Mboko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Naomi Osaka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Victoria Mboko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Naomi Osaka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Victoria Mboko 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Naomi Osaka 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Victoria Mboko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 Victoria Mboko 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 5-3 Naomi Osaka 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 Victoria Mboko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Naomi Osaka 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Victoria Mboko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Naomi Osaka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Victoria Mboko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Naomi Osaka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Victoria Mboko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Naomi Osaka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Victoria Mboko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Victoria Mboko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Victoria Mboko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Naomi Osaka 15-0 15-15 30-15 40-30 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico