Ben Shelton fa la storia a Toronto: trionfa al Masters 1000 e diventa il più giovane campione americano dal 2004 (Video)

Ben Shelton ha riscritto la storia del tennis statunitense conquistando il suo primo titolo Masters 1000 al National Bank Open di Toronto, battendo in una finale mozzafiato il russo Karen Khachanov con il punteggio di 6-7(5), 6-4, 7-6(3). A 22 anni, Shelton diventa così il più giovane americano a vincere un torneo di questa categoria da Andy Roddick nel 2004 a Miami, e sale al n.6 del ranking mondiale, nuovo best ranking della sua carriera.

Un successo di carattere

Il cammino di Shelton in questo torneo è stato tutto fuorché semplice, ma proprio nelle difficoltà ha tirato fuori il meglio del suo repertorio. La finale contro Khachanov è stata il riassunto perfetto della sua settimana: perso il primo set al tie-break e messo spesso alle corde dalla potenza del russo, l’americano ha saputo reagire con lucidità, annullando tre palle break consecutive sul 5-4 del secondo set e portando il match al terzo.

Nel set decisivo, con Khachanov che sembrava inarrestabile al servizio, Shelton ha tenuto nervi saldi e solidità nei momenti chiave, arrivando all’ennesimo tie-break della sua straordinaria settimana e vincendolo con autorità grazie anche al 14° punto consecutivo tenuto con il servizio.

“È una sensazione surreale – ha dichiarato Shelton dopo il successo –. È stata una settimana lunga, il percorso verso la finale non è stato facile. Ho tirato fuori il mio miglior tennis nei momenti importanti: sono stato clutch, resiliente, ho perseverato. Sono le qualità che mi piace vedere in me stesso.”

La svolta grazie ai consigli del papà-coach

La chiave del successo è arrivata anche grazie ai consigli del padre Bryan, suo coach: “Karen mi stava letteralmente travolgendo. Come colpiva di dritto, come chiudeva il campo… Sembrava un treno in corsa. Ma mio papà mi ha suggerito di essere più aggressivo, di salire in campo, e questo ha cambiato tutto. Lui mi conosce meglio di chiunque altro e i suoi suggerimenti fanno sempre la differenza.”

Un percorso da protagonista

Shelton ha conquistato il titolo battendo giocatori del calibro di Alex de Minaur e Taylor Fritz (n.4 del seeding) dopo due battaglie vinte al terzo set contro Nakashima e Cobolli. Con questo successo, oltre a diventare il più giovane americano a vincere un Masters 1000 da vent’anni, sale al 4° posto della Race to Turin, rafforzando le sue possibilità di qualificazione alle Nitto ATP Finals di novembre.

Per Shelton è il terzo titolo ATP in carriera, dopo Tokyo 2023 e Houston 2024. Ora guida 2-0 negli scontri diretti con Khachanov e guarda già avanti: i due potrebbero rincontrarsi ai quarti anche a Cincinnati, dove il tennis mondiale si sposta subito dopo la grande notte di Toronto.

Per il russo Khachanov (27-17 nel 2024), il torneo canadese segna comunque un ritorno ad alti livelli, con un balzo in avanti fino alla 12ª posizione nella Race, dopo aver eliminato tra gli altri Alexander Zverev in semifinale.

Il tennis americano sogna: Ben Shelton è il nuovo volto della Next Gen a stelle e strisce.

ATP Toronto Karen Khachanov [11] Karen Khachanov [11] 7 4 6 Ben Shelton [4] Ben Shelton [4] 6 6 7 Vincitore: Shelton Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 ace 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 B. Shelton 15-0 30-0 ace 6-5 → 6-6 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 B. Shelton 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 5-5 K. Khachanov 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 B. Shelton 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 3-2 → 3-3 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 K. Khachanov 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 B. Shelton 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 1-0 → 1-1 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 B. Shelton 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-5 → 4-6 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 B. Shelton 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 B. Shelton 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 1-1 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 ace 5-5 → 5-6 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 B. Shelton 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 B. Shelton 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-2 → 2-3 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 B. Shelton 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico