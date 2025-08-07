Toronto 1000 | Hard | $9193540 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Masters 1000 Toronto e WTA 1000 Montreal: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)
07/08/2025 16:29 3 commenti
Masters 1000 Toronto (Canada) – Finali, cemento
Centre Court – ore 23:00
Joe Salisbury / Neal Skupski vs Julian Cash / Lloyd Glasspool
Il match deve ancora iniziare
Karen Khachanov vs Ben Shelton (Non prima 01:30)
Il match deve ancora iniziare
WTA 1000 Montreal (Canada) – Finale, cemento
Centre Court – ore 00:00
Victoria Mboko vs Naomi Osaka
Il match deve ancora iniziare
TAG: Masters 1000 Toronto, Masters 1000 Toronto 2025, WTA 1000 Montreal, WTA 1000 Montreal 2025
3 commenti
È tutto pronto per Osaka,da Miami 2022 non raggiungeva un traguardo simile, allora in in finale trovò però la Swiatek, oggi ha più chance.
Da una ragazza che programmava il ritiro questa è stata una settimana che l’ha rivista protagonista fino al termine, avrà certamente ritrovato entusiasmo e fiducia.
Sarà difficile questa volta per la canadese,che comunque da 333 di inizio stagione è ora 34.
Se il match si protrae a lungo nell’equilibrio il fattore ambientale aiuterà certamente la Mboko, come ieri.
È ORMAI TUTTO PRONTO ,sia che vinca l’una o l’altra è comunque una settimana da ricordare,il crack completo o il ritorno quasi più creduto della 4 volte slam.
MANCA SOLO LO SCOCCARE DELLA MEZZANOTTE
@ pablito (#4454152)
Si fanno la rivincita…chi vince va a cena con Shelton
Redazione !
Cioè ?
La giovane canadese gioca ancora con la Rybakina ? 🙁