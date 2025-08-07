Circuito ATP-WTA ATP, Copertina, WTA

Masters 1000 Toronto e WTA 1000 Montreal: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

07/08/2025 16:29 3 commenti
Le finali del Masters e WTA 1000
Le finali del Masters e WTA 1000

CAN Masters 1000 Toronto (Canada) – Finali, cemento

Centre Court – ore 23:00
Joe Salisbury GBR / Neal Skupski GBR vs Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR
Il match deve ancora iniziare

Karen Khachanov RUS vs Ben Shelton USA (Non prima 01:30)

Il match deve ancora iniziare






CAN WTA 1000 Montreal (Canada) – Finale, cemento

Centre Court – ore 00:00
Victoria Mboko CAN vs Naomi Osaka JPN
Il match deve ancora iniziare

3 commenti

Gaz (Guest) 07-08-2025 17:09

È tutto pronto per Osaka,da Miami 2022 non raggiungeva un traguardo simile, allora in in finale trovò però la Swiatek, oggi ha più chance.
Da una ragazza che programmava il ritiro questa è stata una settimana che l’ha rivista protagonista fino al termine, avrà certamente ritrovato entusiasmo e fiducia.
Sarà difficile questa volta per la canadese,che comunque da 333 di inizio stagione è ora 34.
Se il match si protrae a lungo nell’equilibrio il fattore ambientale aiuterà certamente la Mboko, come ieri.
È ORMAI TUTTO PRONTO ,sia che vinca l’una o l’altra è comunque una settimana da ricordare,il crack completo o il ritorno quasi più creduto della 4 volte slam.
MANCA SOLO LO SCOCCARE DELLA MEZZANOTTE

+1: Taxi Driver
Taxi Driver 07-08-2025 17:06

@ pablito (#4454152)

Si fanno la rivincita…chi vince va a cena con Shelton

pablito 07-08-2025 16:47

Redazione !

Cioè ?

La giovane canadese gioca ancora con la Rybakina ? 🙁

+1: Taxi Driver