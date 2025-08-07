Combined Cincinnati ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Cincinnati: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. In campo Matteo Arnaldi (LIVE)

Matteo Arnaldi - Foto Getty Images
USA Combined Cincinnati – 1° Turno – hard

P&G Center Court – ore 17:00
Joao Fonseca BRA vs Yunchaokete Bu CHN
Il match deve ancora iniziare

Marketa Vondrousova CZE vs Jaqueline Cristian ROU

Il match deve ancora iniziare

Venus Williams USA vs Jessica Bouzas Maneiro ESP

Il match deve ancora iniziare

Corentin Moutet FRA vs Mackenzie McDonald USA (Non prima 01:00)

Il match deve ancora iniziare

Peyton Stearns USA vs Yafan Wang CHN

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 17:00
Sorana Cirstea ROU vs Donna Vekic CRO

Il match deve ancora iniziare

Zizou Bergs BEL vs Jacob Fearnley GBR

Il match deve ancora iniziare

Tomas Martin Etcheverry ARG vs Juncheng Shang CHN

Il match deve ancora iniziare

Clervie Ngounoue USA vs Hailey Baptiste USA (Non prima 01:00)

Il match deve ancora iniziare

Sebastian Baez ARG vs David Goffin BEL

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 17:00
Benjamin Bonzi FRA vs Matteo Arnaldi ITA

Il match deve ancora iniziare

Renata Zarazua MEX vs Yulia Putintseva KAZ

Il match deve ancora iniziare

Olga Danilovic SRB vs Katie Boulter GBR

Il match deve ancora iniziare

Colton Smith USA vs Fabian Marozsan HUN

Il match deve ancora iniziare



Champions’ Court – ore 17:00
Pedro Martinez ESP vs Nicolas Jarry CHI

Il match deve ancora iniziare

Roman Safiullin RUS vs Alejandro Tabilo CHI

Il match deve ancora iniziare

Bernarda Pera USA vs Eva Lys GER

Il match deve ancora iniziare

Whitney Osuigwe USA vs Tatjana Maria GER

Il match deve ancora iniziare



Court 10 – ore 17:00
Arthur Rinderknech FRA vs Nuno Borges POR

Il match deve ancora iniziare

Anastasia Potapova RUS vs Laura Siegemund GER

Il match deve ancora iniziare

Aoi Ito JPN vs Elena-Gabriela Ruse ROU

Il match deve ancora iniziare

Jordan Thompson AUS vs Adrian Mannarino FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 17:00
Maya Joint AUS vs Greet Minnen BEL

Il match deve ancora iniziare

Giovanni Mpetshi Perricard FRA vs Coleman Wong HKG (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Terence Atmane FRA vs Yoshihito Nishioka JPN

Il match deve ancora iniziare




Court 6 – ore 17:00
Roberto Carballes Baena ESP vs Hugo Gaston FRA
Il match deve ancora iniziare

Daniel Elahi Galan COL vs Vit Kopriva CZE (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

