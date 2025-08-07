Masters e WTA 1000 Cincinnati: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. In campo Matteo Arnaldi (LIVE)
Combined Cincinnati – 1° Turno – hard
P&G Center Court – ore 17:00
Joao Fonseca vs Yunchaokete Bu
Marketa Vondrousova vs Jaqueline Cristian
Venus Williams vs Jessica Bouzas Maneiro
Corentin Moutet vs Mackenzie McDonald (Non prima 01:00)
Peyton Stearns vs Yafan Wang
Grandstand – ore 17:00
Sorana Cirstea vs Donna Vekic
Zizou Bergs vs Jacob Fearnley
Tomas Martin Etcheverry vs Juncheng Shang
Clervie Ngounoue vs Hailey Baptiste (Non prima 01:00)
Sebastian Baez vs David Goffin
Court 3 – ore 17:00
Benjamin Bonzi vs Matteo Arnaldi
Renata Zarazua vs Yulia Putintseva
Olga Danilovic vs Katie Boulter
Colton Smith vs Fabian Marozsan
Champions’ Court – ore 17:00
Pedro Martinez vs Nicolas Jarry
Roman Safiullin vs Alejandro Tabilo
Bernarda Pera vs Eva Lys
Whitney Osuigwe vs Tatjana Maria
Court 10 – ore 17:00
Arthur Rinderknech vs Nuno Borges
Anastasia Potapova vs Laura Siegemund
Aoi Ito vs Elena-Gabriela Ruse
Jordan Thompson vs Adrian Mannarino
Court 4 – ore 17:00
Maya Joint vs Greet Minnen
Giovanni Mpetshi Perricard vs Coleman Wong (Non prima 19:00)
Terence Atmane vs Yoshihito Nishioka
Court 6 – ore 17:00
Roberto Carballes Baena vs Hugo Gaston
Daniel Elahi Galan vs Vit Kopriva (Non prima 19:00)
