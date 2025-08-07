Da Cincinnati ATP, Copertina

Sinner e Alcaraz: ecco quando scenderanno in campo a Cincinnati

07/08/2025 10:03 7 commenti
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz nella foto
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz nella foto

Il grande tennis è pronto a ripartire a Cincinnati e, con la pubblicazione dell’ordine di gioco per il primo giorno di tabellone principale, diventano ufficiali anche le date di debutto dei due grandi favoriti: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Il numero uno del mondo, Jannik Sinner, farà il suo esordio nel torneo sabato 9 agosto, aprendo la sua rincorsa alla conferma del titolo conquistato lo scorso anno. In caso di successo, i suoi match delle fasi successive sarebbero previsti lunedì 11, mercoledì 13, Giovedì 14, e Sabato 16 agosto, con le semifinali in programma in una giornata unificata, per garantire il massimo spettacolo agli appassionati.

Carlos Alcaraz, invece, debutterà domenica 10 agosto. Per lo spagnolo, il cammino verso le fasi decisive del Masters 1000 dell’Ohio proseguirà con le possibili sfide in martedì 12, Mercoledì 13, venerdì 15 e sabato 16 agosto. La possibile finale sarà giocata Lunedì 18 agosto.
Insomma, il calendario è già scandito e l’attesa cresce per vedere i due grandi protagonisti della stagione tornare in campo, con la possibilità di ritrovarsi nuovamente uno di fronte all’altro nelle fasi calde del torneo.

Il programma di oggi
P&G Center Court – ore 17:00
Joao Fonseca BRA vs Yunchaokete Bu CHN
Marketa Vondrousova CZE vs Jaqueline Cristian ROU
Venus Williams USA vs Jessica Bouzas Maneiro ESP
Corentin Moutet FRA vs Mackenzie McDonald USA (Non prima 01:00)
Peyton Stearns USA vs Yafan Wang CHN

Grandstand – ore 17:00
Sorana Cirstea ROU vs Donna Vekic CRO
Zizou Bergs BEL vs Jacob Fearnley GBR
Tomas Martin Etcheverry ARG vs Juncheng Shang CHN
Clervie Ngounoue USA vs Hailey Baptiste USA (Non prima 01:00)
Sebastian Baez ARG vs David Goffin BEL

Court 3 – ore 17:00
Benjamin Bonzi FRA vs Matteo Arnaldi ITA
Renata Zarazua MEX vs Yulia Putintseva KAZ
Olga Danilovic SRB vs Katie Boulter GBR
Colton Smith USA vs Fabian Marozsan HUN

Champions’ Court – ore 17:00
Pedro Martinez ESP vs Nicolas Jarry CHI
Roman Safiullin RUS vs Alejandro Tabilo CHI
Bernarda Pera USA vs Eva Lys GER
Whitney Osuigwe USA vs Tatjana Maria GER

Court 10 – ore 17:00
Arthur Rinderknech FRA vs Nuno Borges POR
Anastasia Potapova RUS vs Laura Siegemund GER
Aoi Ito JPN vs Elena-Gabriela Ruse ROU
Jordan Thompson AUS vs Adrian Mannarino FRA

Court 4 – ore 17:00
Maya Joint AUS vs Greet Minnen BEL
Giovanni Mpetshi Perricard FRA vs Coleman Wong HKG (Non prima 19:00)
Terence Atmane FRA vs Yoshihito Nishioka JPN

Court 6 – ore 17:00
Roberto Carballes Baena ESP vs Hugo Gaston FRA
Daniel Elahi Galan COL vs Vit Kopriva CZE (Non prima 19:00)

TAG: , , ,

7 commenti

Pippolivetennis 07-08-2025 12:21

Scritto da WinItaly_ex_Berga
Articolo un po’ impreciso (inoltre manca un turno per entrambi)
Jannik:
9 11 13 14 (quarti) 16 (semi) 18 (finale)
Carlos:
10 12 13 15 (quarti) 16 (semi) 18 (finale)
Il 13 agosto si giocheranno tutti gli ottavi di finale.
(Commento reso superfluo dalla successiva rettifica)

Scusa ma sul tabellone cosa si è detto?
Mi sono perso molti post e commenti.
Quali sono i potenziali avversari di Sinner e quelli di Alcaraz, mi sai dire qualcosa? E’ un tabellone equilibrato per entrambi o uno dei due si trova messo meglio dell’altro?

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 07-08-2025 12:07

Mi andrebbe bene che per sabato Sinner fosse programmatp come 3°/4° incontro, sperem.

 6
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Onurb (Guest) 07-08-2025 11:21

Scritto da pablito
Meno male.
Il #1 comincia per primo, essendo anche il defender e riposerà un giorno in più nella fase finale.
Bene

L importante che la stessa cosa succeda anche allo us open….cioè cominciare prima e avere un giorno di riposo in più….non so come funzionano le cose, chi decide e in base a cosa ….sono sciocchezze n9n determinanti però un giorno di riposo in più ha la sua importanza e dovrebbe averne diritto il n.1 e non il n.2

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pheanes (Guest) 07-08-2025 10:41

Scritto da WinItaly_ex_Berga
Articolo un po’ impreciso (inoltre manca un turno per entrambi)
Jannik:
9 11 13 14 (quarti) 16 (semi) 18 (finale)
Carlos:
10 12 13 15 (quarti) 16 (semi) 18 (finale)
Il 13 agosto si giocheranno tutti gli ottavi di finale.

Ma le teste di serie giocano 6 partite. Credo.

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
pablito 07-08-2025 10:31

Scritto da WinItaly_ex_Berga
Articolo un po’ impreciso (inoltre manca un turno per entrambi)
Jannik:
9 11 13 14 (quarti) 16 (semi) 18 (finale)
Carlos:
10 12 13 15 (quarti) 16 (semi) 18 (finale)
Il 13 agosto si giocheranno tutti gli ottavi di finale.

Allora si (ci) “regalerá” la finale il giorno del suo compleanno… 😉

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
pablito 07-08-2025 10:29

Meno male.

Il #1 comincia per primo, essendo anche il defender e riposerà un giorno in più nella fase finale.

Bene 🙂

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
WinItaly_ex_Berga 07-08-2025 10:19

Articolo un po’ impreciso (inoltre manca un turno per entrambi)

Jannik:
9 11 13 14 (quarti) 16 (semi) 18 (finale)
Carlos:
10 12 13 15 (quarti) 16 (semi) 18 (finale)

Il 13 agosto si giocheranno tutti gli ottavi di finale.

(Commento reso superfluo dalla successiva rettifica)

1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!