Sinner e Alcaraz: ecco quando scenderanno in campo a Cincinnati

Il grande tennis è pronto a ripartire a Cincinnati e, con la pubblicazione dell’ordine di gioco per il primo giorno di tabellone principale, diventano ufficiali anche le date di debutto dei due grandi favoriti: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Il numero uno del mondo, Jannik Sinner, farà il suo esordio nel torneo sabato 9 agosto, aprendo la sua rincorsa alla conferma del titolo conquistato lo scorso anno. In caso di successo, i suoi match delle fasi successive sarebbero previsti lunedì 11, mercoledì 13, Giovedì 14, e Sabato 16 agosto, con le semifinali in programma in una giornata unificata, per garantire il massimo spettacolo agli appassionati.

Carlos Alcaraz, invece, debutterà domenica 10 agosto. Per lo spagnolo, il cammino verso le fasi decisive del Masters 1000 dell’Ohio proseguirà con le possibili sfide in martedì 12, Mercoledì 13, venerdì 15 e sabato 16 agosto. La possibile finale sarà giocata Lunedì 18 agosto.

Insomma, il calendario è già scandito e l’attesa cresce per vedere i due grandi protagonisti della stagione tornare in campo, con la possibilità di ritrovarsi nuovamente uno di fronte all’altro nelle fasi calde del torneo.

Il programma di oggi

P&G Center Court – ore 17:00

Joao Fonseca vs Yunchaokete Bu

Marketa Vondrousova vs Jaqueline Cristian

Venus Williams vs Jessica Bouzas Maneiro

Corentin Moutet vs Mackenzie McDonald (Non prima 01:00)

Peyton Stearns vs Yafan Wang

Grandstand – ore 17:00

Sorana Cirstea vs Donna Vekic

Zizou Bergs vs Jacob Fearnley

Tomas Martin Etcheverry vs Juncheng Shang

Clervie Ngounoue vs Hailey Baptiste (Non prima 01:00)

Sebastian Baez vs David Goffin

Court 3 – ore 17:00

Benjamin Bonzi vs Matteo Arnaldi

Renata Zarazua vs Yulia Putintseva

Olga Danilovic vs Katie Boulter

Colton Smith vs Fabian Marozsan

Champions’ Court – ore 17:00

Pedro Martinez vs Nicolas Jarry

Roman Safiullin vs Alejandro Tabilo

Bernarda Pera vs Eva Lys

Whitney Osuigwe vs Tatjana Maria

Court 10 – ore 17:00

Arthur Rinderknech vs Nuno Borges

Anastasia Potapova vs Laura Siegemund

Aoi Ito vs Elena-Gabriela Ruse

Jordan Thompson vs Adrian Mannarino

Court 4 – ore 17:00

Maya Joint vs Greet Minnen

Giovanni Mpetshi Perricard vs Coleman Wong (Non prima 19:00)

Terence Atmane vs Yoshihito Nishioka

Court 6 – ore 17:00

Roberto Carballes Baena vs Hugo Gaston

Daniel Elahi Galan vs Vit Kopriva (Non prima 19:00)