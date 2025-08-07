Sinner e Alcaraz: ecco quando scenderanno in campo a Cincinnati
Il grande tennis è pronto a ripartire a Cincinnati e, con la pubblicazione dell’ordine di gioco per il primo giorno di tabellone principale, diventano ufficiali anche le date di debutto dei due grandi favoriti: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.
Il numero uno del mondo, Jannik Sinner, farà il suo esordio nel torneo sabato 9 agosto, aprendo la sua rincorsa alla conferma del titolo conquistato lo scorso anno. In caso di successo, i suoi match delle fasi successive sarebbero previsti lunedì 11, mercoledì 13, Giovedì 14, e Sabato 16 agosto, con le semifinali in programma in una giornata unificata, per garantire il massimo spettacolo agli appassionati.
Carlos Alcaraz, invece, debutterà domenica 10 agosto. Per lo spagnolo, il cammino verso le fasi decisive del Masters 1000 dell’Ohio proseguirà con le possibili sfide in martedì 12, Mercoledì 13, venerdì 15 e sabato 16 agosto. La possibile finale sarà giocata Lunedì 18 agosto.
Insomma, il calendario è già scandito e l’attesa cresce per vedere i due grandi protagonisti della stagione tornare in campo, con la possibilità di ritrovarsi nuovamente uno di fronte all’altro nelle fasi calde del torneo.
Il programma di oggi
P&G Center Court – ore 17:00
Joao Fonseca vs Yunchaokete Bu
Marketa Vondrousova vs Jaqueline Cristian
Venus Williams vs Jessica Bouzas Maneiro
Corentin Moutet vs Mackenzie McDonald (Non prima 01:00)
Peyton Stearns vs Yafan Wang
Grandstand – ore 17:00
Sorana Cirstea vs Donna Vekic
Zizou Bergs vs Jacob Fearnley
Tomas Martin Etcheverry vs Juncheng Shang
Clervie Ngounoue vs Hailey Baptiste (Non prima 01:00)
Sebastian Baez vs David Goffin
Court 3 – ore 17:00
Benjamin Bonzi vs Matteo Arnaldi
Renata Zarazua vs Yulia Putintseva
Olga Danilovic vs Katie Boulter
Colton Smith vs Fabian Marozsan
Champions’ Court – ore 17:00
Pedro Martinez vs Nicolas Jarry
Roman Safiullin vs Alejandro Tabilo
Bernarda Pera vs Eva Lys
Whitney Osuigwe vs Tatjana Maria
Court 10 – ore 17:00
Arthur Rinderknech vs Nuno Borges
Anastasia Potapova vs Laura Siegemund
Aoi Ito vs Elena-Gabriela Ruse
Jordan Thompson vs Adrian Mannarino
Court 4 – ore 17:00
Maya Joint vs Greet Minnen
Giovanni Mpetshi Perricard vs Coleman Wong (Non prima 19:00)
Terence Atmane vs Yoshihito Nishioka
Court 6 – ore 17:00
Roberto Carballes Baena vs Hugo Gaston
Daniel Elahi Galan vs Vit Kopriva (Non prima 19:00)
