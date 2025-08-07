Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Cordenons, Bonn, Grodzisk Mazowiecki e Chicago: I risultati completi con il dettaglio del Secondo Turno (LIVE)

07/08/2025
Giulio Zeppieri nella foto - Foto Patrick Boren
CHALLENGER 🇮🇹 Cordenons (Italia) – 2° Turno, terra battuta

13:30 🇵🇪 Bueno G. vs 🇬🇧 Clarke J.
Il match deve ancora iniziare

15:00 🇦🇷 Kicker N. vs 🇺🇦 Prihodko O.

Il match deve ancora iniziare

16:30 🇦🇹 Neumayer L. vs 🇮🇹 Piraino G.

Il match deve ancora iniziare

19:00 🇪🇸 Taberner C. vs 🇪🇸 Alcala Gurri M.

Il match deve ancora iniziare

13:30 Paulson A. / Vrbensky M. vs Liutarevich I. / Ricca G.

Il match deve ancora iniziare

15:00 Kolar Z. / Serdarusic N. vs Jecan M. A. / Pavel B.

Il match deve ancora iniziare

16:30 Kestelboim M. / Zeballos F. vs Arias B. / Dellien Velasco M. A.

Il match deve ancora iniziare

18:00 Clarke J. / Whitehouse M. vs Mansilla Diez M. / Pujol Navarro B.

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER 🇩🇪 Bonn (Germania) – 2° Turno, terra battuta

Centre Court – ore 11:00
Jerome Kym SUI vs Raphael Collignon BEL
Il match deve ancora iniziare

Tim Ruehl GER / Patrick Zahraj GER vs Niels McDonald GER / Max Schoenhaus GER

Il match deve ancora iniziare

Vilius Gaubas LTU vs Martin Krumich CZE

Il match deve ancora iniziare

Joel Schwaerzler AUT vs Federico Coria ARG (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare



Match Court 2 – ore 11:00
Victor Cornea ROU / Sergio Martos Gornes ESP vs Dmitry Popko KAZ / Denis Yevseyev KAZ

Il match deve ancora iniziare

Geoffrey Blancaneaux FRA vs Joao Lucas Reis Da Silva BRA

Il match deve ancora iniziare

Lautaro Midon ARG / Gonzalo Villanueva ARG vs Neil Oberleitner AUT / Mick Veldheer NED

Il match deve ancora iniziare

Alexander Merino PER / Christoph Negritu GER vs Gerard Campana Lee KOR / Anton Matusevich GBR

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER 🇵🇱 Grodzisk Mazowiecki (Polonia) – 2° Turno, cemento

Center Court – ore 12:00
Jie Cui CHN vs Harold Mayot FRA
Il match deve ancora iniziare

Ugo Blanchet FRA vs Marc-Andrea Huesler SUI

Il match deve ancora iniziare

Szymon Kielan POL / Filip Pieczonka POL vs Joshua Paris GBR / Marcus Willis GBR (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Federico Cina ITA vs Aslan Karatsev RUS (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare




Court 13 – ore 12:00
Thijmen Loof NED / Arthur Reymond FRA vs David Poljak CZE / Aoran Wang CHN
Il match deve ancora iniziare

Petr Brunclik CZE vs Giulio Zeppieri ITA

Il match deve ancora iniziare

Erik Grevelius SWE / Stefan Latinovic SRB vs S D Prajwal Dev IND / Nitin Kumar Sinha IND

Il match deve ancora iniziare

Ugo Blanchet FRA / Kyrian Jacquet FRA vs JiSung Nam KOR / Takeru Yuzuki JPN

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER 🇺🇸 Chicago (USA) – 2° Turno, cemento

CENTER COURT – ore 18:00
Michael Zheng USA vs Yi Zhou CHN
Il match deve ancora iniziare

Giles Hussey GBR vs Stefan Dostanic USA

Il match deve ancora iniziare

August Holmgren DEN vs Antoine Ghibaudo FRA

Il match deve ancora iniziare

Evan King USA / Jackson Withrow USA vs Mac Kiger USA / Ryan Seggerman USA

Il match deve ancora iniziare



COURT 1 – ore 18:00
Finn Reynolds NZL / James Watt NZL vs Andrew Fenty USA / Darian King BAR

Il match deve ancora iniziare

Samir Banerjee USA vs Hady Habib LBN

Il match deve ancora iniziare

Cleeve Harper CAN / Dhakshineswar Suresh IND vs Blake Bayldon AUS / Cristian Rodriguez COL

Il match deve ancora iniziare

Theodore Winegar USA / Michael Zheng USA vs Yu Hsiou Hsu TPE / Tsung-Hao Huang TPE

Il match deve ancora iniziare

