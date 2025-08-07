Challenger Cordenons, Bonn, Grodzisk Mazowiecki e Chicago: I risultati completi con il dettaglio del Secondo Turno (LIVE)
CHALLENGER 🇮🇹 Cordenons (Italia) – 2° Turno, terra battuta
13:30 🇵🇪 Bueno G. vs 🇬🇧 Clarke J.
15:00 🇦🇷 Kicker N. vs 🇺🇦 Prihodko O.
16:30 🇦🇹 Neumayer L. vs 🇮🇹 Piraino G.
19:00 🇪🇸 Taberner C. vs 🇪🇸 Alcala Gurri M.
13:30 Paulson A. / Vrbensky M. vs Liutarevich I. / Ricca G.
15:00 Kolar Z. / Serdarusic N. vs Jecan M. A. / Pavel B.
16:30 Kestelboim M. / Zeballos F. vs Arias B. / Dellien Velasco M. A.
18:00 Clarke J. / Whitehouse M. vs Mansilla Diez M. / Pujol Navarro B.
CHALLENGER 🇩🇪 Bonn (Germania) – 2° Turno, terra battuta
Centre Court – ore 11:00
Jerome Kym vs Raphael Collignon
Tim Ruehl / Patrick Zahraj vs Niels McDonald / Max Schoenhaus
Vilius Gaubas vs Martin Krumich
Joel Schwaerzler vs Federico Coria (Non prima 17:00)
Match Court 2 – ore 11:00
Victor Cornea / Sergio Martos Gornes vs Dmitry Popko / Denis Yevseyev
Geoffrey Blancaneaux vs Joao Lucas Reis Da Silva
Lautaro Midon / Gonzalo Villanueva vs Neil Oberleitner / Mick Veldheer
Alexander Merino / Christoph Negritu vs Gerard Campana Lee / Anton Matusevich
CHALLENGER 🇵🇱 Grodzisk Mazowiecki (Polonia) – 2° Turno, cemento
Center Court – ore 12:00
Jie Cui vs Harold Mayot
Ugo Blanchet vs Marc-Andrea Huesler
Szymon Kielan / Filip Pieczonka vs Joshua Paris / Marcus Willis (Non prima 16:00)
Federico Cina vs Aslan Karatsev (Non prima 19:00)
Court 13 – ore 12:00
Thijmen Loof / Arthur Reymond vs David Poljak / Aoran Wang
Petr Brunclik vs Giulio Zeppieri
Erik Grevelius / Stefan Latinovic vs S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha
Ugo Blanchet / Kyrian Jacquet vs JiSung Nam / Takeru Yuzuki
CHALLENGER 🇺🇸 Chicago (USA) – 2° Turno, cemento
CENTER COURT – ore 18:00
Michael Zheng vs Yi Zhou
Giles Hussey vs Stefan Dostanic
August Holmgren vs Antoine Ghibaudo
Evan King / Jackson Withrow vs Mac Kiger / Ryan Seggerman
COURT 1 – ore 18:00
Finn Reynolds / James Watt vs Andrew Fenty / Darian King
Samir Banerjee vs Hady Habib
Cleeve Harper / Dhakshineswar Suresh vs Blake Bayldon / Cristian Rodriguez
Theodore Winegar / Michael Zheng vs Yu Hsiou Hsu / Tsung-Hao Huang
TAG: Circuito Challenger
