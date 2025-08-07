Victoria Mboko incanta Montreal: battuta Rybakina, sarà finale contro Naomi Osaka! (Video)

La favola di Victoria Mboko continua a scrivere pagine memorabili. La 18enne canadese, in tabellone grazie a una wild card, ha conquistato la sua prima finale WTA sul palcoscenico più prestigioso di casa: l’Omnium Banque Nationale di Montreal. Un’impresa che sa di miracolo sportivo, culminata in una rimonta clamorosa contro la numero 9 del mondo e campionessa di Wimbledon 2022, Elena Rybakina: 1-6, 7-5, 7-6(4) il punteggio dopo oltre due ore e mezza di battaglia.

Rimonta leggendaria contro Rybakina

Mboko sembrava spacciata dopo un primo set a senso unico e vari svantaggi nel corso del secondo e terzo parziale. Ma la teenager non ha mai mollato: ha annullato un match point a Rybakina, rimontando dallo svantaggio di 2-4 e poi 3-5 nel set decisivo. Sul 5-6, con la kazaka al servizio, Victoria ha trovato la forza per allungare il match al tie-break, dove ha chiuso tra le lacrime di gioia.

Una serie di primati storici

L’impresa di Mboko è già leggenda:

* È la prima canadese a sconfiggere tre ex campionesse Slam (Rybakina, Coco Gauff e Sofia Kenin) in uno stesso torneo WTA nell’Era Open.

* È la quarta finalista canadese nella storia del torneo di casa dopo Faye Urban (1968 e 1969), Vicky Berner (1969) e Bianca Andreescu (2019), ma la più giovane di tutte e la prima a riuscirci a Montreal.

* È la seconda giocatrice a raggiungere la sua prima finale WTA proprio nel Canadian Open dopo Lina Krasnoroutskaya (2003).

* Dal 2009, solo Caroline Dolehide (Guadalajara 2023) e Anna Kalinskaya (Dubai 2024) hanno raggiunto una prima finale in un evento WTA-1000 come ha fatto Mboko oggi.

* È solo la terza wildcard di sempre a spingersi fino alla finale a Montreal dopo due giganti come Monica Seles (1995) e Simona Halep (2015).

Finale contro Naomi Osaka

In finale Mboko sfiderà una regina del tennis mondiale: Naomi Osaka. La giapponese, quattro volte campionessa Slam, ha superato in serata la danese Clara Tauson 6-2 7-6(7), salvando due set point nel tie-break della seconda frazione. Osaka non raggiungeva una finale di questo livello dal 2022 e ora vuole tornare a brillare anche sul cemento nordamericano.

Un sogno che sembra appena iniziato

In sole sette presenze nel tabellone principale di un torneo WTA, Victoria Mboko si giocherà un titolo che per una canadese significa tutto. La finale contro Naomi Osaka è il match che nessuno aveva previsto, ma che ora tiene con il fiato sospeso tutto il Canada sportivo.





Marco Rossi