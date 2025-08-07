Eliminato al turno decisivo ATP, Copertina

Cincinnati, sconfitta per Luca Nardi: il pesarese si ferma nell'ultimo turno di qualificazione. Però è lucky loser e sfiderà Tirante al primo turno

07/08/2025 09:00
Non sarà un compleanno da ricordare quello di Luca Nardi a Cincinnati. Il talento marchigiano, numero 97 del ranking ATP e sesta testa di serie delle qualificazioni, si è infatti arreso nel turno decisivo che valeva l’accesso al main draw del “Cincinnati Open”, settimo Masters 1000 della stagione.
Nardi, dopo il buon esordio contro lo statunitense Mayo (battuto in due set), si è dovuto arrendere questa sera al belga Alexander Blockx, numero 121 ATP e 18esima testa di serie, mai affrontato prima in carriera. Il punteggio finale di 6-4 6-3, maturato in un’ora e 23 minuti di gioco, ha sancito la fine del sogno americano per il pesarese, che avrebbe potuto festeggiare il 22° compleanno (proprio oggi, 6 agosto) con la qualificazione al tabellone principale.

La partita
Nel primo set l’azzurro ha subito nel terzo game il break, pagando poca incisività al servizio. La risposta di Blockx è efficace e lo strappo diventa inevitabile. Nardi è costretto a cancellare altre quattro palle del doppio break nel quinto game, riuscendo in qualche modo a rimanere a galla. Il belga, però, nei suoi turni di battuta non soffre minimamente e archivia la pratica del primo set sul 6-4 con grande solidità.
Nel secondo parziale il copione è uguale: Blockx piazza subito il colpo in apertura, vola sul 2-0 e salva anche una palla del contro-break immediato. Nardi prova a riemergere, costruisce qualche opportunità in risposta, ma manca di concretezza nei momenti chiave. Il belga mette il punto esclamativo nel nono game, strappando ancora una volta il servizio all’azzurro e conquistando il successo sul 6-3.

Sfuma così la possibilità di vedere otto italiani al via nel main draw del torneo dell’Ohio (combined con il WTA 1000). Non è però detta l’ultima parola: Nardi resta in attesa di un possibile ripescaggio come lucky loser.
Per il talento azzurro, dunque, un’altra occasione persa in questa stagione.

Aggioranemto: E’ lucky loser e sfiderà Tirante al primo turno.

ATP Cincinnati
Luca Nardi [6]
4
3
Alexander Blockx [18]
6
6
Vincitore: Blockx
Mostra dettagli





Statistiche Tennis: Nardi vs Blockx


Statistica Nardi 🇮🇹 Blockx 🇧🇪
STATISTICHE DI SERVIZIO
Rating del servizio 236 310
Ace 0 7
Doppi falli 4 1
Prima di servizio 36/65 (55%) 30/52 (58%)
Punti vinti sulla prima 22/36 (61%) 23/30 (77%)
Punti vinti sulla seconda 15/29 (52%) 16/22 (73%)
Palle break salvate 7/10 (70%) 2/2 (100%)
Giochi di servizio giocati 10 9
VELOCITÀ DI SERVIZIO
Velocità massima Non disponibile
Velocità media prima Non disponibile
Velocità media seconda Non disponibile
STATISTICHE DI RISPOSTA
Rating della risposta 51 147
Punti vinti su prima di servizio 7/30 (23%) 14/36 (39%)
Punti vinti su seconda di servizio 6/22 (27%) 14/29 (48%)
Palle break convertite 0/2 (0%) 3/10 (30%)
Giochi di risposta giocati 9 10
STATISTICHE DEI PUNTI
Punti vinti a rete 4/7 (57%) 5/6 (83%)
Vincenti 16 17
Errori non forzati 33 23
Punti vinti al servizio 37/65 (57%) 39/52 (75%)
Punti vinti in risposta 13/52 (25%) 28/65 (43%)
Totale punti vinti 50/117 (43%) 67/117 (57%)





piermonticchio (Guest) 07-08-2025 09:22

@ Detuqueridapresencia (#4453786)

Se qualche volta alzassero il sedere dal divano, potrebbero, in uno dei tanti challenger italiani, conoscere questi ragazzi e vedrebbero i sacrifici, le tensioni e le difficoltà che affrontano quotidianamente. Luca l’ho incontrato una decina di volte ed è stato sempre gentile e disponibile sia nella vittoria ma soprattutto dopo cocenti sconfitte. Leggere tutte queste cattiverie gratuite, giudicando un ragazzo meraviglioso per una partita persa è davvero doloroso e ingiusto. Ricordo che Luca in questi ultimi anni ha avuto diversi infortuni (è appena rientrato) e nonostante questo è nei primi 100 del mondo. Luca avrà sempre il mio sostegno anche se, da numero 509 andasse a fare tornei ITF. Forza ragazzi sempre!!!

 47
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Bagel 07-08-2025 09:11

Scritto da Rovescio al tramonto
Adesso verrà fuori qualcuno a scrivere che Nardi è il top X degli Under 23, come si scriveva spessissimo in passato.

Sono andato a vedere, per curiosità. È 13 under 23, ma solo 6 più giovani di lui gli son davanti.
Quindi di treni da prendere ce ne saranno ancora tanti, sta a lui presentarsi puntuale alla stazione, prima di venire scavalcato dagli under 21: lo stesso Blockx, Prizmic, Basavareddy, Shang, alcuni di questi lo passeranno già a fine anno.
Adesso ci sembra irrecuperabile ed abbiamo perso le speranze in lui, ma magari da un certo punto comincerà a sorprenderci, chi lo sa

 46
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 07-08-2025 09:05

Scritto da Giovanni Battista

Scritto da Kenobi

Scritto da ospite1
Nardi 97 al mondo, prize money 560 mila dollari nel 2025 e qualcuno si chiede perché non fa altro. Voi che commentate cosa avete fatto quest anno ? Per capire . Guardate voi altro , il tennis non fa per voi.

Il tennista che non ha grandi sponsor o introiti extra (tutti quelli fuori i 100) deve pagarci le tasse direttamente al torneo, gli utili nel paese di residenza, costi di vitto ed alloggio, spostamenti, spesso attrezzature e staff sostenendolo nelle trasferte, ergo Nardi non ha visto tutti quei soldi.

Non ha adidas?

Credo vhe comunque sia legato alle prestazioni. Io credo che guadagni abbastanza, è ricco di famiglia, potrebbe giocare quasi gratis, ribadisco, fino a quando avrà un buon margine, ossia gioca Masters e Slam, continuerà, se esceca lungobdaib100 comincerà a ripensarci se continuare, ma credo che abbia un’autonomia di almeno un paio d’anni.

 45
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giovanni Battista (Guest) 07-08-2025 08:55

Scritto da Kenobi

Scritto da ospite1
Nardi 97 al mondo, prize money 560 mila dollari nel 2025 e qualcuno si chiede perché non fa altro. Voi che commentate cosa avete fatto quest anno ? Per capire . Guardate voi altro , il tennis non fa per voi.

Il tennista che non ha grandi sponsor o introiti extra (tutti quelli fuori i 100) deve pagarci le tasse direttamente al torneo, gli utili nel paese di residenza, costi di vitto ed alloggio, spostamenti, spesso attrezzature e staff sostenendolo nelle trasferte, ergo Nardi non ha visto tutti quei soldi.

Non ha adidas?

 44
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
laura (Guest) 07-08-2025 08:47

niente main draw ma e’ al primo turno….forse qualcosina nei titoli e’ da rivedere 😉

 43
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Sergio.sb (Guest) 07-08-2025 07:51

Commovente l’ardore con cui la redazione vuole dare subito gli aggiornamenti e così diventa un aggioranemto! Si scherza….sempre ottima la redazione

 42
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Henry (Guest) 07-08-2025 07:48

Fortunello,ma ora almeno un turno lo deve passare… 😉

 41
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
luca74 07-08-2025 07:33

Cmq gioca come lucky looser al 1T Vs Tirante

 40
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pheanes (Guest) 07-08-2025 07:30

Scritto da Massimo.bianco29@yahoo.it
Tranquilli,entrerà dalla porta di servizio.

Infatti è rientrato nonostante avesse le probabilità vicine allo zero. Nel mio libro di prossima uscita saranno evidenziate le prove del sorteggio pilotato. Nardi è un protetto del grande potere.
Manipolatore ossessivo.

 39
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Sottile 07-08-2025 07:30

Scritto da Salvo

Scritto da patric25
Nardi sarà ricordato come “vincitore per caso” contro Djokovic per il resto meglio stendere un piumone pietoso ma non si rende conto manco un po delle figure… va bè va…

Un po’ come Stoppini quando battè Agassi…

….o Borroni quando battè Kafelnikov….

 38
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pikario Furioso 07-08-2025 06:43

Scritto da walden
Avevo pronosticato 0 aspettative e quindi non mi straccio le vesti. Tre anni fa aveva le possibilità di essere il terzo 2003 dopo Alcaraz e Rune, sta facendo cabotaggio fra gli 80 ed i 100, ma dubito che possa essere una sistemazione stabile, più facile che esca dai 100. Fra due o tre anni, quando il tennis non renderà abbastanza, si adeguerà ai desiderata famiglisari e si cercherà un lavoro.

Temo che finisca proprio cosi’, del resto non si sono visti miglioramenti negli ultimi 12-18 mesi. Anzi, qualche regressione purtroppo. Il ragazzo non sembra davvero convinto, manca di garra, e poi c’e’ la questione di coach cambiati e poi le marce indietro.

 37
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Lotreg (Guest) 07-08-2025 06:41

Dopo Lucky Luciano, Lucky Luchino !

 36
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Pikario Furioso
Lotreg (Guest) 07-08-2025 06:37

Me lo danno Ll al primo turno con Tirante. Puntava al Xll . Si accontenta del buon sorteggio al primo turno.

 35
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Koko (Guest) 07-08-2025 05:50

Semplicemente il Belga è già più forte di lui!

 34
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Andy (Guest) 07-08-2025 04:28

Scritto da Ice Man
probabile lucky looser

Non credo. CAZAUX E NAVONE prima di lui

 33
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Purple Rain 07-08-2025 03:35

Si è blockato

 32
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Berga (Guest) 07-08-2025 03:13

Scritto da Ice Man
probabile lucky looser

È in MD contro Tirante!

 31
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ice Man 07-08-2025 00:56

probabile lucky looser

 30
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Salvo (Guest) 07-08-2025 00:08

Scritto da patric25
Nardi sarà ricordato come “vincitore per caso” contro Djokovic per il resto meglio stendere un piumone pietoso ma non si rende conto manco un po delle figure… va bè va…

Un po’ come Stoppini quando battè Agassi…

 29
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ospite (Guest) 07-08-2025 00:01

Era tutto cosí scontato!
Con la fortuna che ha, magari viene ripescato.

 28
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Grifo999 (Guest) 06-08-2025 23:50

Nardi molto male.
Aveva superato il 1° turno perché l’avversario era davvero scarso.
Stasera si è arreso senza nemmeno provarci.
Ennesima delusione,per chi,come me,ha fiducia in lui( ancora per poco…)

 27
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Kenobi 06-08-2025 23:48

Scritto da ospite1
Nardi 97 al mondo, prize money 560 mila dollari nel 2025 e qualcuno si chiede perché non fa altro. Voi che commentate cosa avete fatto quest anno ? Per capire . Guardate voi altro , il tennis non fa per voi.

Il tennista che non ha grandi sponsor o introiti extra (tutti quelli fuori i 100) deve pagarci le tasse direttamente al torneo, gli utili nel paese di residenza, costi di vitto ed alloggio, spostamenti, spesso attrezzature e staff sostenendolo nelle trasferte, ergo Nardi non ha visto tutti quei soldi.

 26
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tomax (Guest) 06-08-2025 23:47

@ patric25 (#4453755)

Battilo te per caso djokovic…. E comunque Nardi nel suo lavoro è tra i primi 100 al mondo, te invece? Magari nel tuo lavoro non sei nei 100 nemmeno nella tua città e lasciamo stare il tennis che magari sarai un esaltato 4.3 che si crede capace di giocare e appena incontra un misero 34 nkn fa un game.
Facile parlare a caso…. Pensate a voi stessi prima di offendere il lavoro degli altri… Commentate I risultati e basta… Ah per la cronaca Nardi era reduce da un infortunio

 25
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 06-08-2025 23:43

Scritto da piermonticchio
Forza Luca sempre, soprattutto nei momenti down. Verranno momenti migliori

Bravo. Il tifoso VERO si vede quando sostiene il proprio atleta anche nella cattiva sorte. Criticandolo come è giusto che sia e come onestamente è assolutamente il caso oggi, ma senza indulgere nei fastidiosi risolini e nelle denigrazioni prive di pregio e costrutto dei soliti provocatori da strapazzo e da divano malamente e inutilmente sfondato

 24
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Rovescio al tramonto 06-08-2025 23:22

Adesso verrà fuori qualcuno a scrivere che Nardi è il top X degli Under 23, come si scriveva spessissimo in passato.

 23
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giambi (Guest) 06-08-2025 23:14

Dal vocabolario : talentuoso ovvero portentoso io credo che sia un pochino esagerato continuare a definire un talento Nardi. Come dovremmo definire Cobolli a questo punto? È un ottimo tennista ed atleta perché tutti i top 100 lo sono e mi tolgo il cappello, punto.

 22
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP, Zio.
Paolo (Guest) 06-08-2025 23:04

Puoi avere tutto il talento che vuoi ma se non hai testa in questo sport non vai da nessuna parte e lui non ce l’ha

 21
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Squalo_Bianco97, Sottile
pafort 06-08-2025 22:52

Occhio a Blockx
Un 2005 che sta vincendo partite a livello CH

Nardi oggi è di gran lunga inferiore a tanti classificati tra i 100 e i 150

 20
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Squalo_Bianco97, MarcoP, Zio.
patric25 06-08-2025 22:44

Nardi sarà ricordato come “vincitore per caso” contro Djokovic per il resto meglio stendere un piumone pietoso ma non si rende conto manco un po delle figure… va bè va…

 19
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Squalo_Bianco97
-1: Tennista dastrapazzo
Max66 (Guest) 06-08-2025 22:38

Comunque l’avversario è forte… l’anno prossimo sarà stabilmente un top-100… poi resta il rammarico per Nardi

 18
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Lido (Guest) 06-08-2025 22:35

A vederlo sembra che dica:
Ma io cosa sono a fare ? Chi mi ci ha messo?

 17
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piermonticchio (Guest) 06-08-2025 22:33

Forza Luca sempre, soprattutto nei momenti down. Verranno momenti migliori

 16
Replica | Quota | 5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Detuqueridapresencia, Albo, Tennista dastrapazzo, Il Gran Maestro
walden 06-08-2025 22:31

Avevo pronosticato 0 aspettative e quindi non mi straccio le vesti. Tre anni fa aveva le possibilità di essere il terzo 2003 dopo Alcaraz e Rune, sta facendo cabotaggio fra gli 80 ed i 100, ma dubito che possa essere una sistemazione stabile, più facile che esca dai 100. Fra due o tre anni, quando il tennis non renderà abbastanza, si adeguerà ai desiderata famiglisari e si cercherà un lavoro.

 15
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Maurantonio
-1: MarcoP
ospite1 (Guest) 06-08-2025 22:31

Nardi 97 al mondo, prize money 560 mila dollari nel 2025 e qualcuno si chiede perché non fa altro. Voi che commentate cosa avete fatto quest anno ? Per capire . Guardate voi altro , il tennis non fa per voi.

 14
Replica | Quota | 5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Tennista dastrapazzo, Sauro, MarcoP, Pepusch
Massimo.bianco29@yahoo.it (Guest) 06-08-2025 22:30

Tranquilli,entrerà dalla porta di servizio.

 13
Replica | Quota | -2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Maurantonio
-1: Marco M., Detuqueridapresencia, Pepusch
sasuzzo 06-08-2025 22:28

Quinzi 2

 12
Replica | Quota | -2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Maurantonio
-1: Marco M., Detuqueridapresencia, Pepusch
Adrien Ouilecoup (Guest) 06-08-2025 22:28

Talento de che ?

 11
Replica | Quota | -3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Maurantonio
-1: Marco M., Detuqueridapresencia, MarcoP, Pepusch
Kenobi 06-08-2025 22:27

A Nardi va bene così, se volesse migliorare si affiderebbe ad un altro team e questo richiederebbe rinunce e diversa applicazione, quindi se non ha scelto di meglio è perché la sua situazione è ciò che lo fa stare bene.

 10
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Sottile 06-08-2025 22:22

Mamma mia Nardi 😕

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Oliver 06-08-2025 22:20

Data la giovane età è ancora recuperabile per il tennis? Chiedo per un’amante

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Apota 06-08-2025 22:17

Scritto da Apota

Scritto da Silvy__89
Io Nardi proprio non lo capisco

Pure io.
Ma la seguo con affetto, spero sempre riesca a raddrizzare la barca.

7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Apota 06-08-2025 22:17

Scritto da Silvy__89
Io Nardi proprio non lo capisco

Pure io.
Ma la seguo con affetto, spero sempre che riesca a raddrizzare la barca.

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Apota 06-08-2025 22:15

Maroo luca 3 anni fa eri in anticipo mò a 22 anni hai fatto tardi.
Chissà se riuscirà mai almeno a gravitare tra la 50 e la 80 posizione.
Ancora giovane, ma quanto tempo sprecato.

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MAURO (Guest) 06-08-2025 22:13

Grande redazioneeeeeeeee.

 4
Replica | Quota | -3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia, Pepusch, Maurantonio
Silvy__89 (Guest) 06-08-2025 22:10

Io Nardi proprio non lo capisco

 3
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: kicks, DavidAce
Livio (Guest) 06-08-2025 22:08

Talento….per ora abbastanza sprecato.
Ma nardi da chi è seguito?

 2
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: kicks, il capitano
Krik Kroc 06-08-2025 22:07

Contnua a giocare a tennis, quando ci sono tanti altri sport dove potrebbe fare bene. Per esempio le freccette

 1
Replica | Quota | -2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Sottile, Maurantonio
-1: RHCP, Leftwing13, Detuqueridapresencia, MarcoP