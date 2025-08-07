Cincinnati, sconfitta per Luca Nardi: il pesarese si ferma nell’ultimo turno di qualificazione. Però è lucky loser e sfiderà Tirante al primo turno

Non sarà un compleanno da ricordare quello di Luca Nardi a Cincinnati. Il talento marchigiano, numero 97 del ranking ATP e sesta testa di serie delle qualificazioni, si è infatti arreso nel turno decisivo che valeva l’accesso al main draw del “Cincinnati Open”, settimo Masters 1000 della stagione.

Nardi, dopo il buon esordio contro lo statunitense Mayo (battuto in due set), si è dovuto arrendere questa sera al belga Alexander Blockx, numero 121 ATP e 18esima testa di serie, mai affrontato prima in carriera. Il punteggio finale di 6-4 6-3, maturato in un’ora e 23 minuti di gioco, ha sancito la fine del sogno americano per il pesarese, che avrebbe potuto festeggiare il 22° compleanno (proprio oggi, 6 agosto) con la qualificazione al tabellone principale.

La partita

Nel primo set l’azzurro ha subito nel terzo game il break, pagando poca incisività al servizio. La risposta di Blockx è efficace e lo strappo diventa inevitabile. Nardi è costretto a cancellare altre quattro palle del doppio break nel quinto game, riuscendo in qualche modo a rimanere a galla. Il belga, però, nei suoi turni di battuta non soffre minimamente e archivia la pratica del primo set sul 6-4 con grande solidità.

Nel secondo parziale il copione è uguale: Blockx piazza subito il colpo in apertura, vola sul 2-0 e salva anche una palla del contro-break immediato. Nardi prova a riemergere, costruisce qualche opportunità in risposta, ma manca di concretezza nei momenti chiave. Il belga mette il punto esclamativo nel nono game, strappando ancora una volta il servizio all’azzurro e conquistando il successo sul 6-3.

Sfuma così la possibilità di vedere otto italiani al via nel main draw del torneo dell’Ohio (combined con il WTA 1000). Non è però detta l’ultima parola: Nardi resta in attesa di un possibile ripescaggio come lucky loser.

Per il talento azzurro, dunque, un’altra occasione persa in questa stagione.

Aggioranemto: E’ lucky loser e sfiderà Tirante al primo turno.

ATP Cincinnati Luca Nardi [6] Luca Nardi [6] 4 3 Alexander Blockx [18] Alexander Blockx [18] 6 6 Vincitore: Blockx Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Nardi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 A. Blockx 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 A. Blockx 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 A. Blockx 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-2 → 1-2 A. Blockx 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 L. Nardi 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Blockx 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 4-6 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-5 → 4-5 A. Blockx 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 A. Blockx 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-3 → 2-4 L. Nardi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 A. Blockx 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-2 → 1-3 L. Nardi 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 A. Blockx 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 L. Nardi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 1-0

Statistiche Tennis: Nardi vs Blockx





Statistica Nardi 🇮🇹 Blockx 🇧🇪 STATISTICHE DI SERVIZIO Rating del servizio 236 310 Ace 0 7 Doppi falli 4 1 Prima di servizio 36/65 (55%) 30/52 (58%) Punti vinti sulla prima 22/36 (61%) 23/30 (77%) Punti vinti sulla seconda 15/29 (52%) 16/22 (73%) Palle break salvate 7/10 (70%) 2/2 (100%) Giochi di servizio giocati 10 9 VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima Non disponibile Velocità media prima Non disponibile Velocità media seconda Non disponibile STATISTICHE DI RISPOSTA Rating della risposta 51 147 Punti vinti su prima di servizio 7/30 (23%) 14/36 (39%) Punti vinti su seconda di servizio 6/22 (27%) 14/29 (48%) Palle break convertite 0/2 (0%) 3/10 (30%) Giochi di risposta giocati 9 10 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 4/7 (57%) 5/6 (83%) Vincenti 16 17 Errori non forzati 33 23 Punti vinti al servizio 37/65 (57%) 39/52 (75%) Punti vinti in risposta 13/52 (25%) 28/65 (43%) Totale punti vinti 50/117 (43%) 67/117 (57%)









Marco Rossi