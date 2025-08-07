Cincinnati, sconfitta per Luca Nardi: il pesarese si ferma nell’ultimo turno di qualificazione. Però è lucky loser e sfiderà Tirante al primo turno
Non sarà un compleanno da ricordare quello di Luca Nardi a Cincinnati. Il talento marchigiano, numero 97 del ranking ATP e sesta testa di serie delle qualificazioni, si è infatti arreso nel turno decisivo che valeva l’accesso al main draw del “Cincinnati Open”, settimo Masters 1000 della stagione.
Nardi, dopo il buon esordio contro lo statunitense Mayo (battuto in due set), si è dovuto arrendere questa sera al belga Alexander Blockx, numero 121 ATP e 18esima testa di serie, mai affrontato prima in carriera. Il punteggio finale di 6-4 6-3, maturato in un’ora e 23 minuti di gioco, ha sancito la fine del sogno americano per il pesarese, che avrebbe potuto festeggiare il 22° compleanno (proprio oggi, 6 agosto) con la qualificazione al tabellone principale.
La partita
Nel primo set l’azzurro ha subito nel terzo game il break, pagando poca incisività al servizio. La risposta di Blockx è efficace e lo strappo diventa inevitabile. Nardi è costretto a cancellare altre quattro palle del doppio break nel quinto game, riuscendo in qualche modo a rimanere a galla. Il belga, però, nei suoi turni di battuta non soffre minimamente e archivia la pratica del primo set sul 6-4 con grande solidità.
Nel secondo parziale il copione è uguale: Blockx piazza subito il colpo in apertura, vola sul 2-0 e salva anche una palla del contro-break immediato. Nardi prova a riemergere, costruisce qualche opportunità in risposta, ma manca di concretezza nei momenti chiave. Il belga mette il punto esclamativo nel nono game, strappando ancora una volta il servizio all’azzurro e conquistando il successo sul 6-3.
Sfuma così la possibilità di vedere otto italiani al via nel main draw del torneo dell’Ohio (combined con il WTA 1000). Non è però detta l’ultima parola: Nardi resta in attesa di un possibile ripescaggio come lucky loser.
Per il talento azzurro, dunque, un’altra occasione persa in questa stagione.
Aggioranemto: E’ lucky loser e sfiderà Tirante al primo turno.
|Statistica
|Nardi 🇮🇹
|Blockx 🇧🇪
|STATISTICHE DI SERVIZIO
|Rating del servizio
|236
|310
|Ace
|0
|7
|Doppi falli
|4
|1
|Prima di servizio
|36/65 (55%)
|30/52 (58%)
|Punti vinti sulla prima
|22/36 (61%)
|23/30 (77%)
|Punti vinti sulla seconda
|15/29 (52%)
|16/22 (73%)
|Palle break salvate
|7/10 (70%)
|2/2 (100%)
|Giochi di servizio giocati
|10
|9
|VELOCITÀ DI SERVIZIO
|Velocità massima
|Non disponibile
|Velocità media prima
|Non disponibile
|Velocità media seconda
|Non disponibile
|STATISTICHE DI RISPOSTA
|Rating della risposta
|51
|147
|Punti vinti su prima di servizio
|7/30 (23%)
|14/36 (39%)
|Punti vinti su seconda di servizio
|6/22 (27%)
|14/29 (48%)
|Palle break convertite
|0/2 (0%)
|3/10 (30%)
|Giochi di risposta giocati
|9
|10
|STATISTICHE DEI PUNTI
|Punti vinti a rete
|4/7 (57%)
|5/6 (83%)
|Vincenti
|16
|17
|Errori non forzati
|33
|23
|Punti vinti al servizio
|37/65 (57%)
|39/52 (75%)
|Punti vinti in risposta
|13/52 (25%)
|28/65 (43%)
|Totale punti vinti
|50/117 (43%)
|67/117 (57%)
Marco Rossi
TAG: Luca Nardi, Masters 1000 Cincinnati, Masters 1000 Cincinnati 2025
@ Detuqueridapresencia (#4453786)
Se qualche volta alzassero il sedere dal divano, potrebbero, in uno dei tanti challenger italiani, conoscere questi ragazzi e vedrebbero i sacrifici, le tensioni e le difficoltà che affrontano quotidianamente. Luca l’ho incontrato una decina di volte ed è stato sempre gentile e disponibile sia nella vittoria ma soprattutto dopo cocenti sconfitte. Leggere tutte queste cattiverie gratuite, giudicando un ragazzo meraviglioso per una partita persa è davvero doloroso e ingiusto. Ricordo che Luca in questi ultimi anni ha avuto diversi infortuni (è appena rientrato) e nonostante questo è nei primi 100 del mondo. Luca avrà sempre il mio sostegno anche se, da numero 509 andasse a fare tornei ITF. Forza ragazzi sempre!!!
Sono andato a vedere, per curiosità. È 13 under 23, ma solo 6 più giovani di lui gli son davanti.
Quindi di treni da prendere ce ne saranno ancora tanti, sta a lui presentarsi puntuale alla stazione, prima di venire scavalcato dagli under 21: lo stesso Blockx, Prizmic, Basavareddy, Shang, alcuni di questi lo passeranno già a fine anno.
Adesso ci sembra irrecuperabile ed abbiamo perso le speranze in lui, ma magari da un certo punto comincerà a sorprenderci, chi lo sa
Credo vhe comunque sia legato alle prestazioni. Io credo che guadagni abbastanza, è ricco di famiglia, potrebbe giocare quasi gratis, ribadisco, fino a quando avrà un buon margine, ossia gioca Masters e Slam, continuerà, se esceca lungobdaib100 comincerà a ripensarci se continuare, ma credo che abbia un’autonomia di almeno un paio d’anni.
Non ha adidas?
niente main draw ma e’ al primo turno….forse qualcosina nei titoli e’ da rivedere 😉
Commovente l’ardore con cui la redazione vuole dare subito gli aggiornamenti e così diventa un aggioranemto! Si scherza….sempre ottima la redazione
Fortunello,ma ora almeno un turno lo deve passare… 😉
Cmq gioca come lucky looser al 1T Vs Tirante
Infatti è rientrato nonostante avesse le probabilità vicine allo zero. Nel mio libro di prossima uscita saranno evidenziate le prove del sorteggio pilotato. Nardi è un protetto del grande potere.
Manipolatore ossessivo.
….o Borroni quando battè Kafelnikov….
Temo che finisca proprio cosi’, del resto non si sono visti miglioramenti negli ultimi 12-18 mesi. Anzi, qualche regressione purtroppo. Il ragazzo non sembra davvero convinto, manca di garra, e poi c’e’ la questione di coach cambiati e poi le marce indietro.
Dopo Lucky Luciano, Lucky Luchino !
Me lo danno Ll al primo turno con Tirante. Puntava al Xll . Si accontenta del buon sorteggio al primo turno.
Semplicemente il Belga è già più forte di lui!
Non credo. CAZAUX E NAVONE prima di lui
Si è blockato
È in MD contro Tirante!
probabile lucky looser
Un po’ come Stoppini quando battè Agassi…
Era tutto cosí scontato!
Con la fortuna che ha, magari viene ripescato.
Nardi molto male.
Aveva superato il 1° turno perché l’avversario era davvero scarso.
Stasera si è arreso senza nemmeno provarci.
Ennesima delusione,per chi,come me,ha fiducia in lui( ancora per poco…)
Il tennista che non ha grandi sponsor o introiti extra (tutti quelli fuori i 100) deve pagarci le tasse direttamente al torneo, gli utili nel paese di residenza, costi di vitto ed alloggio, spostamenti, spesso attrezzature e staff sostenendolo nelle trasferte, ergo Nardi non ha visto tutti quei soldi.
@ patric25 (#4453755)
Battilo te per caso djokovic…. E comunque Nardi nel suo lavoro è tra i primi 100 al mondo, te invece? Magari nel tuo lavoro non sei nei 100 nemmeno nella tua città e lasciamo stare il tennis che magari sarai un esaltato 4.3 che si crede capace di giocare e appena incontra un misero 34 nkn fa un game.
Facile parlare a caso…. Pensate a voi stessi prima di offendere il lavoro degli altri… Commentate I risultati e basta… Ah per la cronaca Nardi era reduce da un infortunio
Bravo. Il tifoso VERO si vede quando sostiene il proprio atleta anche nella cattiva sorte. Criticandolo come è giusto che sia e come onestamente è assolutamente il caso oggi, ma senza indulgere nei fastidiosi risolini e nelle denigrazioni prive di pregio e costrutto dei soliti provocatori da strapazzo e da divano malamente e inutilmente sfondato
Adesso verrà fuori qualcuno a scrivere che Nardi è il top X degli Under 23, come si scriveva spessissimo in passato.
Dal vocabolario : talentuoso ovvero portentoso io credo che sia un pochino esagerato continuare a definire un talento Nardi. Come dovremmo definire Cobolli a questo punto? È un ottimo tennista ed atleta perché tutti i top 100 lo sono e mi tolgo il cappello, punto.
Puoi avere tutto il talento che vuoi ma se non hai testa in questo sport non vai da nessuna parte e lui non ce l’ha
Occhio a Blockx
Un 2005 che sta vincendo partite a livello CH
Nardi oggi è di gran lunga inferiore a tanti classificati tra i 100 e i 150
Nardi sarà ricordato come “vincitore per caso” contro Djokovic per il resto meglio stendere un piumone pietoso ma non si rende conto manco un po delle figure… va bè va…
Comunque l’avversario è forte… l’anno prossimo sarà stabilmente un top-100… poi resta il rammarico per Nardi
A vederlo sembra che dica:
Ma io cosa sono a fare ? Chi mi ci ha messo?
Forza Luca sempre, soprattutto nei momenti down. Verranno momenti migliori
Avevo pronosticato 0 aspettative e quindi non mi straccio le vesti. Tre anni fa aveva le possibilità di essere il terzo 2003 dopo Alcaraz e Rune, sta facendo cabotaggio fra gli 80 ed i 100, ma dubito che possa essere una sistemazione stabile, più facile che esca dai 100. Fra due o tre anni, quando il tennis non renderà abbastanza, si adeguerà ai desiderata famiglisari e si cercherà un lavoro.
Nardi 97 al mondo, prize money 560 mila dollari nel 2025 e qualcuno si chiede perché non fa altro. Voi che commentate cosa avete fatto quest anno ? Per capire . Guardate voi altro , il tennis non fa per voi.
Tranquilli,entrerà dalla porta di servizio.
Quinzi 2
Talento de che ?
A Nardi va bene così, se volesse migliorare si affiderebbe ad un altro team e questo richiederebbe rinunce e diversa applicazione, quindi se non ha scelto di meglio è perché la sua situazione è ciò che lo fa stare bene.
Mamma mia Nardi 😕
Data la giovane età è ancora recuperabile per il tennis? Chiedo per un’amante
Pure io.
Ma la seguo con affetto, spero sempre che riesca a raddrizzare la barca.
Maroo luca 3 anni fa eri in anticipo mò a 22 anni hai fatto tardi.
Chissà se riuscirà mai almeno a gravitare tra la 50 e la 80 posizione.
Ancora giovane, ma quanto tempo sprecato.
Grande redazioneeeeeeeee.
…
Io Nardi proprio non lo capisco
Talento….per ora abbastanza sprecato.
Ma nardi da chi è seguito?
Contnua a giocare a tennis, quando ci sono tanti altri sport dove potrebbe fare bene. Per esempio le freccette