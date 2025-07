Masters 1000 Toronto: Cobolli parte avanti con Marozsan, quote in salita per Sonego contro Rublev

Il Master 1000 di Toronto entra nel vivo, con i match che valgono un posto negli ottavi di finale. Nel venerdì canadese, saranno Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego i due italiani a scendere in campo, impegnati rispettivamente contro Fabian Marozsan e Andrey Rublev. Il tennista romano, testa di serie numero 13 del torneo, parte avanti secondo i bookmaker: come riporta Agipronews, vale infatti 1,58 il secondo successo in carriera di Cobolli contro Marozsan, dopo quello a Madrid di quest’anno, contro i 2,29 offerti per una vittoria dell’ungherese. Tra il set betting, comanda il 2-0 azzurro a 2,38, seguito dal 2-1 a 3,70. Si sale invece rispettivamente a 3,85 e 5 centrare gli ottavi di finale in due e tre set per il numero 56 Atp.

Compito invece decisamente più arduo per Lorenzo Sonego, opposto ad Andrey Rublev. Bilancio in parità nei quattro scontri diretti, con due vittorie a testa: Rublev ha vinto l’ultimo incontro giocato tra i due, nel 2024 a Metz. Stavolta, il russo è favorito sulla lavagna degli esperti, a quota 1,34, con il trionfo di Sonego dato invece a 3,10. La testa di serie numero 6 a Toronto comanda anche tra il set betting, con il 2-0 offerto a 1,89 e il 2-1 a 3,50. Un successo dell’italiano in due set vale invece 5,40 volte la giocata. Chiude il 2-1 a 6,40.

In ottica titolo, invece, calano leggermente le quote dei due favoriti, Alexander Zverev (che passa da 5,50 a 4,50) e Taylor Fritz, proposto a 5,50 (ieri valeva 6). Chiude il podio l’australiano Alex De Minaur, il cui primo Master 1000 in carriera varrebbe 7,50. Più lontani gli italiani: la vittoria di Lorenzo Musetti rimane stabile a 26, così come quella di Flavio Cobolli, data a 31. Si sale a 126, infine, per il trionfo di Lorenzo Sonego.

Gli incontri di terzo turno

3R 🇷🇺 Khachanov (11) – 🇺🇸 Nava 0-0 1.28 3.68

3R 🇦🇷 Etcheverry – 🇦🇷 Cerundolo (14) 4-5 2.60 1.49

3R 🇮🇹 Musetti (3) – 🇺🇸 Michelsen (26) 0-0 1.55 2.43

3R 🇵🇹 Borges (30) – 🇳🇴 Ruud (8) 1-1 2.67 1.47

3R 🇺🇸 Tien – 🇺🇸 Opelka 1-0 1.78 2.02

3R 🇫🇷 Muller (29) – 🇩🇰 Rune (5) 0-1 4.18 1.22

3R 🇩🇪 Zverev (1) – 🇮🇹 Arnaldi (32) 1-0 1.22 4.25

3R 🇷🇺 Medvedev (10) – 🇦🇺 Popyrin (18) 4-1 1.30 3.48

3R 🇨🇦 Diallo (27) – 🇺🇸 Fritz (2) 0-1 3.07 1.34

3R 🇦🇺 O’Connell – 🇦🇺 De Minaur (9) 1-0 7.60 1.08

3R 🇫🇷 Fils (15) – 🇨🇿 Lehecka (19) 1-0 2.37 1.54

3R 🇮🇹 Cobolli (13) – 🇭🇺 Marozsan 1-1 1.62 2.27

3R 🇪🇸 Davidovich Fokina (20) – 🇨🇿 Mensik (12) 3-1 1.89 1.89

3R 🇺🇸 Tiafoe (7) – 🇦🇺 Vukic 1-1 1.44 2.74

3R 🇺🇸 Nakashima (25) – 🇺🇸 Shelton (4) 0-4 2.89 1.40

3R 🇷🇺 Rublev (6) – 🇮🇹 Sonego (28) 3-2 1.36 3.08