Palla sotto la rete: la tecnologia premia Gigante contro Diallo (Video)

Nel tennis moderno la tecnologia è sempre più protagonista, ma tutto dipende anche dalla prontezza e dall’attenzione del giudice di sedia. Lo si è visto perfettamente nel match del Masters 1000 di Toronto 2025 tra Gabriel Diallo e Matteo Gigante, dove si è verificata una situazione davvero insolita: durante uno scambio, Gigante ha protestato perché convinto che una risposta del canadese fosse passata… sotto la rete.

*Through* the net?

An unusual video review during Gigante and Diallo…#NBO25 pic.twitter.com/vSALIqsipp

— Tennis TV (@TennisTV) July 30, 2025