Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Mercoledì 30 Luglio 2025

M25 Wetzlar 30000 – 1st Round

Nicolas Zanellato vs [3] Fabrizio Andaloro ore 11:00

[6] Andrea Picchionevs Luca Parenti[7] Alessandro Peccivs Alexander Weis[3] Sandro Koppvs Andrea GuerrieriJarno Jansvs [5] Gabriele PennafortiJuan Cruz Martin manzanovs [4] Lilian MarmousezLeonardo Malgarolivs Giovanni Oradini

M25 Koszalin 30000 – 1st Round

[8] Tomasz Berkieta vs Massimo Pizzigoni ore 10:00

[4] Federico Bondioli vs Przemyslaw Michocki Non prima delle 14:00

Lorenzo Angelinivs Mihai Alexandru Coman[7] Gianluca Cadenassovs Matei VarbanciuNiccolo Catinivs [3] Gabi Adrian Boitan[4] Franco Roncadellivs Leonardo CattaneoGabriel Ghetuvs Carlo Alberto CaniatoLorenzo Rottolivs [6] Oleksandr OvcharenkoMatteo Covatovs [5] Reda Bennani

M15 Xativa 15000 – 1st Round, Quarter-final

[6] Yaroslav Demin vs Giannicola Misasi ore 09:30

Kevin Edengren vs [8] Iannis Miletich 2 incontro dalle 17:30

M15 Wels 15000 – 1st Round

Gabriele Crivellaro vs Miha Vetrih 2 incontro dalle 10:00

Gabriele Vulpitta vs [3] Amaury Raynel 3 incontro dalle 10:00

Roman Postolka vs Jacopo Bilardo ore 10:00

[4] Michele Ribecai vs Peter Makk 2 incontro dalle 10:00

Igor Kudriashovvs Lorenzo CominoAlexandre Aubriotvs [5] Samuel Vincent ruggeriSergej Zivkovicvs [2] Tommaso CompagnucciSasa Markovicvs Gabriele BosioAnthony Susantovs Pietro MugelliJessica Pierivs Momoko KoboriTatiana Pierivs Ariana Geerlings

W75 Hechingen 60000 – 1st Round

Beatrice Ricci vs Zhibek Kulambayeva ore 12:00

Alice Ramevs Dalila SpiteriMia Risticvs [6] Nuria BrancaccioSilvia Ambrosiovs [4] Tamara ZidansekSofia Rocchettivs Cagla BuyukakcayCarlota Martinez cirezvs Federica UrgesiTeodora Kostovicvs Noemi BasilettiVittoria Paganettivs [2] Veronika ErjavecAnastasia Abbagnatovs Tilwith Di girolamiMarina Bulbarellavs Beatrice StagnoEmma Ottavia Ghirardatovs [3] Sarah Melany FajmonovaCarmen Andreea Hereavs [8] Angelica RaggiGinevra Parentini vallega montebrunovs [3] Lavinia TanasieCarolina Gasparinivs Iulia Maria Buculei[1] Patricia Maria Tigvs Giuliana Bestetti[5] Marie Villetvs Cristina Pescucci

W15 Rogaska Slatina 15000 – 1st Round

Carolina Troiano vs Magdalena Smekalova Non prima delle 14:00

Barbara Dessolis vs Oriana Gniewkowska ore 09:30

Marcella Dessolis vs [7] Eva Marie Voracek Non prima delle 11:00

Stefanie Auer vs Isabella Maria Serban Non prima delle 14:00

Alexa Karatanchevavs Denise Valente